“Aunque estemos separados estás en mi corazón”, leen cartas a enfermos Covid

Ciudad de México.— Cartas escritas por familiares son leídas por asistentes médicas en la zona Covid del Hospital Regional No 72.

Llegan los familiares ponen número de cama, nombre y posteriormente se separan las cartas, dijo Angélica Hernández, coordinadora de seguridad en el trabajo del hospital.

Ana Lilia Sámano, coordinadora de asistentes médicas, se encarga de distribuir las cartas, “muchas veces el familiar nos informa que su paciente ya no quería comer y después de la carta empezó a comer o que fue su cumpleaños y que no estuvo tan triste, tan solo”.

“Papá soy Claudia, te quiero mucho, no te desesperes y come bien. Hoy me dijo el doctor que pronto te darán de alta, así que tu y tranquilo y nosotros nerviosos, te quiero mucho”, fue palabras que le escribieron a un paciente.

“No somos médicos, no somos doctores, pero somos ese vínculo humano de mantener a los pacientes en contacto con sus familiares (…) los primeros días era venir y llorar porque tenemos que sobrellevar esto, pero debemos mantenernos al pie y dar ese plus”, dijo Ana Lilia Sámano

Leer cartas a los pacientes es una situación que los ayuda mucho, principalmente a los pacientes intubados, “se les salen las lagrimas y cuando salen de rehabilitación nos reconocen por la voz”.

