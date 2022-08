“Aunque no les guste, abrazos, no balazos”: AMLO

Ciudad de México.— Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, defendió su estrategia de seguridad y aseguró que no la cambiará pese a los actos de violencia recientes.

“No es nada más el tener los elementos (de seguridad) suficientes, las leyes severas las amenazas de mano dura, el ‘no me va a temblar la mano’. Es, aunque no les guste, abrazos no balazos, es más inteligencia que fuerza”.

Aseguró que actualmente se enfrentan las causas de la violencia y no sólo se enfocan en las fuerzas policiacas para mitigar la inseguridad.

“Es atender las causas, no nada más lo coercitivo, es que haya mejores condiciones de vida, de trabajo, empleo, que mejoren los salarios. Que no se empobrezca el pueblo, que se atienda a los jóvenes, que se moralice la vida pública, y eso lleva trabajo”.

Durante la semana pasada, se registraron hechos de violencia en calles de ciudades de Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, y Baja California.

JAHA