Austeridad es un asunto de principios, afirma López Obrador

Ciudad de México.— El Partido Acción Nacional (PAN) consideró que el presidente Andrés Manuel López Obrador le está regalando 8 millones 400 mil pesos mensuales al régimen cubano por los 60 “supuestos” médicos a través de un programa que incurre en esclavitud moderna.

Refirió que sufren al control del régimen cubano y es coartado el derecho a la privacidad, a la libertad, a la circulación y a la libertad de expresión.

Por ello, Mariana Gómez del Campo, secretaria de Asuntos Internacionales del PAN, manifestó su desacuerdo por la llegada a México de 60 supuestos médicos cubanos de un total de 500, ya que la finalidad de estas misiones es esclavizar y explotar a las personas.

“Además, en el apartado 23 del TMEC se establece que los países firmantes se comprometen a eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. López Obrador a través de estas contrataciones, no solo no elimina estas formas de trabajo, sino que, las promueve, justifica y apoya”, señaló la también diputada Federal del PAN.

“El esquema de contratación de estos médicos implica un delito, el de Trata de Personas pues hay evidencia de que no se contrata a personas libres y que en caso de decidir no regresar a su país les aplican una ley por la cual no pueden regresar al menos por ocho años a ver a sus familias”, señaló Gómez del Campo.