¿Auto barato?, fraudes detrás de los “remates” que circulan en redes sociales

Ciudad de México.— La búsqueda de un automóvil a buen precio se convirtió en terreno fértil para fraudes que afectan a familias que intentan adquirir un vehículo para trabajar o resolver necesidades cotidianas. Las ofertas que circulan en redes sociales crean una sensación de oportunidad que atrae a miles de personas, aunque detrás de cada publicación existe la posibilidad de una estafa que termina en pérdidas económicas importantes y, en algunos casos, en situaciones de inseguridad física.
¿Cómo opera el fraude en la venta de vehículos anunciados en redes sociales?
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, advierte que los anuncios en redes sociales sobre flotillas en remate y promociones con grandes descuentos generan un entorno propicio para engaños. Personas que simulan pertenecer a empresas o concesionarios difunden publicaciones con imágenes manipuladas y perfiles falsos.
El mecanismo consiste en mostrar vehículos que no existen o que tienen antecedentes legales. Se ofrecen autos que aparecen como robados, involucrados en tráfico o que presentan clonación. Los supuestos vendedores solicitan depósitos para apartar unidades y utilizan tácticas de presión con la afirmación de que otros compradores ya los contactaron. Una vez que reciben el dinero cortan el contacto y eliminan los perfiles.
Las autoridades sugieren evitar cualquier pago previo sin una verificación física del vehículo y del vendedor. También recomiendan confirmar la legalidad de la unidad en plataformas oficiales como el Registro Público Vehicular.
¿Qué riesgos existen en operaciones entre particulares con cheques certificados o de caja?
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros informó que personas que venden autos usados enfrentan fraudes mediante cheques certificados o de caja falsos. Los casos se registran en transacciones donde el vendedor entrega el vehículo y los documentos en el mismo momento en el que recibe el cheque.
En el proceso bancario, los depósitos provenientes de cheques de otros bancos aparecen en la cuenta, aunque sin garantía de que los fondos ingresen en firme. En operaciones de este tipo puede transcurrir hasta un plazo de dos días para confirmar que el banco emisor entregue el importe al banco receptor. Si el cheque no tiene fondos o es apócrifo, el depósito desaparece.
La dependencia sugiere solicitar pagos por transferencia electrónica y confirmar con la institución bancaria que el movimiento quedó registrado de manera definitiva. Si la compra se formaliza con un cheque, se recomienda entregar la unidad únicamente cuando el banco confirme la disponibilidad real de los recursos.
¿Qué hacer si me estafaron con la compra de un auto?
Cuando ocurre un fraude, las autoridades sugieren acudir al ministerio público para iniciar una denuncia, debido a que el vehículo puede ser usado en actividades ilícitas. También se alienta a realizar las operaciones en espacios públicos con vigilancia.
¿Qué información tienen las instituciones sobre el aumento de engaños en la compraventa de autos?
El Senado de la República aprobó un dictamen para que instituciones de seguridad públicas federales y estatales evalúen mecanismos de prevención en fraudes relacionados con autos anunciados en plataformas digitales. Los datos oficiales muestran incrementos en reportes de robo y fraude vinculados con anuncios en internet.
Durante 2023 y 2024 se documentaron 17 denuncias en la Ciudad de México por asaltos con violencia durante citas para compra de autos publicados en redes sociales. Las alcaldías con mayor incidencia son Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Tlalpan.
La Policía Cibernética registró 232 reportes entre enero y octubre de 2025 por casos de fraude o robo asociados con la venta de vehículos a través de internet. Además, una consulta realizada por el Senado en fuentes oficiales indica que 80 por ciento de las operaciones de autos usados se concreta entre particulares en un ámbito no regulado.
La plataforma Caranty expone que el mercado de autos seminuevos en México es seis o siete veces mayor que el de autos nuevos. Aun así, la compraventa entre particulares mantiene un espacio con riesgos operativos y legales. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia documenta pérdidas que alcanzan cantidades de hasta 250 mil pesos en algunos casos.
¿Qué medidas pueden tomar los compradores para evitar fraudes?
Las autoridades recomiendan verificar la identidad del vendedor, revisar los documentos del vehículo y confirmar su estatus en el Registro Público Vehicular. También aconsejan identificar señales de riesgo en redes sociales como perfiles con poca actividad o sin datos verificables.
Entre las sugerencias para una compra segura se encuentran inspeccionar físicamente el vehículo, acudir con un mecánico, evitar pagos anticipados y no compartir documentos personales o estados de cuenta. También invitan a formalizar la operación con un contrato firmado y validado ante autoridades competentes.
Para quienes venden un vehículo, la recomendación es recibir pago mediante transferencia bancaria y verificar que el depósito quedó asentado. En caso de usar un cheque, se aconseja esperar la confirmación bancaria antes de entregar llaves y documentos.
¿Dónde pueden obtener orientación quienes participan en la compra o venta de autos?
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pone a disposición de la población la Ciberguía, una herramienta con información básica para identificar riesgos y conocer rutas de atención en situaciones de fraude. También se invita a los usuarios a consultar plataformas de venta verificadas que cuentan con sistemas de revisión de vendedores, historial de reputación y procesos de mediación.
La intención de estas acciones institucionales es reducir riesgos en un mercado con alta actividad entre particulares y en el que los fraudes se incrementan.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
CDMX
Infancias en riesgo: mapa de la trata y el reclutamiento en CDMX
Ciudad de México.— Las cifras se vuelven historias cuando las organizaciones civiles presentan datos sobre trata de personas y reclutamiento por grupos delictivos. “El Análisis de Contexto Infancia Cuenta” de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y el Centro de Estudios Sociales Antonio Montesinos (CAM) describe cómo la precariedad económica y la presencia de mercados ilegales abren puertas que nunca tendrían que existir para la niñez.
¿Cómo se configuran los entornos que colocan a la niñez en riesgo?
El estudio Análisis de Contexto Infancia Cuenta ubica zonas de la Ciudad de México y municipios de Estado de México donde las vulnerabilidades aumentan. Iztapalapa, Tláhuac, Ecatepec y Nezahualcóyotl concentran factores que facilitan la operación de redes delictivas. En estos territorios la desigualdad y la violencia forman parte del día a día y crean condiciones que amplifican los riesgos para las infancias.
La investigación documenta que 47% de las víctimas de trata en el país son niñas, niños y adolescentes. Tres de cada cuatro víctimas adolescentes son mujeres, lo que revela patrones que requieren respuestas específicas. Estos datos describen un problema que avanza mientras las instituciones carecen de mecanismos sólidos para proteger a quienes tienen menos de 18 años.
¿Qué ocurre cuando la niñez es utilizada para actividades ilícitas?
El informe señala que niñas, niños y adolescentes son utilizados en actividades delictivas, explotación sexual y trabajo forzoso. A esto se suma que la mayoría de los adolescentes imputados no recibe atención en centros especializados. Esta omisión contraviene lo que establecen la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, marcos jurídicos que exigen protección y salvaguardas para quienes aún no cumplen la mayoría de edad.
Mientras las leyes reconocen su condición como personas en desarrollo, en la práctica muchos adolescentes terminan sin atención y sin un acompañamiento que reduzca los riesgos de reincidencia o mayor vulnerabilidad.
¿Qué elementos permiten que las redes de delincuencia capten a menores?
El análisis indica que la precariedad económica, combinada con mercados ilegales, genera un entorno donde es más fácil que grupos delictivos capten o recluten a menores, sobre todo varones. Las formas de contacto incluyen coacción, manipulación y lazos familiares o afectivos.
El estudio documenta que las dinámicas pueden surgir en redes de amistad o vínculos cercanos. En el caso de las adolescentes mujeres, suelen originarse en relaciones sexoafectivas que las vinculan con entornos ilícitos desde edades tempranas. Este tipo de relaciones crea esquemas de riesgo permanente en zonas donde la violencia y la falta de oportunidades están presentes.
Sugerencias de organizaciones para proteger a niñas, niños y adolescentes
REDIM y CAM plantean un conjunto de acciones dirigidas a instituciones estatales y federales. El objetivo es fortalecer los mecanismos de prevención, protección y atención frente a la trata de personas y el reclutamiento criminal. Entre ellas se encuentran:
• Incluir elementos estructurales en los planes integrales para combatir la pobreza infantil en alcaldías y municipios conurbados.
• Diseñar políticas públicas de prevención con enfoques de pertenencia cultural y de género, con medidas que garanticen la permanencia escolar.
• Incrementar la inversión en infraestructura social, con servicios, espacios de recreación y lugares seguros que integren a la niñez y la adolescencia.
• Crear protocolos integrales en prevención, atención y asistencia que actúen de manera coordinada frente a la trata y el reclutamiento. Estos protocolos deben considerar enfoques diferenciados para niñas, niños y adolescentes indígenas, migrantes o con alguna capacidad reducida.
• Elaborar un protocolo especializado para la protección de menores contra la trata de personas, acompañado por campañas en medios que informen y sensibilicen sobre los riesgos y mecanismos de denuncia.
¿Por qué importa mirar este problema con enfoque de niñez?
El informe de REDIM y CAM puntualiza que la niñez no es un sector periférico. Comprender su papel en la estructura social y la forma en que la violencia afecta su vida presente y futura permite avanzar hacia estrategias más efectivas. Los datos también señalan la urgencia de construir instituciones que respondan con oportunidad y capacidad a las realidades que enfrentan los menores en distintas zonas del país.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Edomex
Apuestan por salvar vidas con nuevas medidas para motociclistas
Ciudad de México.- En el Estado de México, los siniestros con motocicletas han crecido hasta convertirse en un grave problema de salud pública. En 2024 se registraron más de 30 000 accidentes motociclistas y 491 muertes, según la Secretaría de Movilidad.
¿Qué cambiaron las autoridades mexiquenses para proteger a los acompañantes menores?
El nuevo Reglamento de Tránsito del Estado de México endureció las normas para motociclistas. Solo los adultos con licencia vigente pueden conducir una moto.
Tanto el conductor como el acompañante deben usar casco certificado, con un máximo de cinco años desde su fabricación.
Para los menores que viajen como acompañantes, el reglamento establece condiciones precisas: deben sujetarse por sí mismos, sentarse bien y apoyar los pies en los posapiés.
Si no se cumple, la multa va de 16 a 20 UMAs, lo que equivale a aproximadamente 1,800 a 2,260 pesos.
Además, está prohibido llevar un pasajero entre el conductor y el manubrio.
Las multas por no usar casco certificado también van de 16 a 20 UMAs, según el nuevo reglamento.
En casos más graves, como reincidencia, se pueden aplicar sanciones más altas o retención de la motocicleta.
Si circulas con un menor que no cumple las condiciones de sujeción o postura, las multas pueden subir hasta 2,171.40 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito vigente.
Además, el Estado de México considera medidas adicionales: retirar las placas frontales o remitir la moto al corralón si no se respetan ciertos aspectos del reglamento.
El crecimiento de motocicletas en Edomex ha sido vertiginoso. Según datos de 2023, hay casi 1.3 millones de motos registradas en la entidad, lo que equivale a una motocicleta por cada ~12.9 habitantes.
Este aumento sin una regulación estricta combinada con el alza de accidentes ha incentivado medidas más severas: entre 2019 y 2023, los siniestros viales en moto crecieron casi un 40 %.
Los muertos no solo son números: se trata de familias, de historias que se cortan. Las nuevas sanciones buscan que los motociclistas respeten la ley pero también valorar la vida de quienes van en la moto —especialmente si son menores.
¿Qué pueden hacer los motociclistas para evitar sanciones y salvar vidas?
Verificar que el casco sea certificado según la norma exigida (NOM o estándares internacionales) y tenga menos de cinco años.
Confirmar que cualquier menor acompañante puede sujetarse bien, sentarse correctamente y apoyar los pies en los posapiés.
No llevar más pasajeros de los permitidos ni cargar objetos que comprometan la visibilidad o estabilidad.
Mantener documentación al día: licencia vigente, placas correctas, entre otros.
De acuerdo con las autoridades, estas reformas ofrecen una oportunidad real para mejorar la seguridad vial en Edomex.
Te puede interesar: ¿Cuál es la situación real de la pobreza laboral en México?
Siguiendo estas reglas los expertos coinciden que manejar con conciencia y responsabilidad, cada motociclista puede ayudar a reducir los accidentes y proteger vidas, especialmente las más vulnerables.
Motoclubes recomiendan atender estos puntos antes de trasladarse en metocicleta.
No llevar el casco flojo.
Usar casco certificado.
No trasladar menores sin la estatura permitida.
Conductores contar con licencia vigente de motociclista.
ARH
México
Cómo actuar cuando un hijo sufre o ejerce violencia escolar
Ciudad de México.— El salón lleno de voces suele ocultar silencios que pesan. En los pasillos, donde los niños intentan convivir y aprender, aparecen señales que muchas familias pasan por alto. En México, el acoso escolar emerge como un desafío que afecta la vida académica y emocional de miles de estudiantes.
¿Cómo saber si un hijo está en riesgo y qué pasos deben dar las familias y las escuelas para protegerlo?
La Convención sobre los Derechos del Niño establece que cada niña y niño debe recibir educación en un espacio que respete su dignidad y garantice protección frente a cualquier forma de violencia física, sexual o mental. Las escuelas, los docentes y quienes ocupan cargos directivos tienen la responsabilidad de construir entornos donde los estudiantes aprendan y participen sin miedo.
UNICEF sostiene que la escuela, además de ser un lugar para adquirir conocimientos, desempeña un papel central en la prevención de la violencia. La presencia cotidiana de maestros y personal educativo les permite intervenir de inmediato, observar cambios de conducta y fomentar una cultura de respeto que influye en toda la comunidad escolar.
Acoso escolar: cómo reconocerlo y por qué no es un conflicto común
El acoso tiene tres rasgos esenciales: intención de causar daño, repetición del comportamiento y desequilibrio de poder. Puede mostrarse mediante golpes, burlas, amenazas o humillación. Los niños experimentan agresiones físicas con mayor frecuencia, mientras que las niñas suelen enfrentar agresiones psicológicas.
No se trata de un incidente aislado. Es un patrón. En muchos casos, quien acosa disfruta de un estatus social alto o de una posición de fuerza dentro del grupo. Las víctimas suelen pertenecer a comunidades vulnerables o vivir situaciones familiares complejas. El acoso se traslada también a Internet a través de mensajes, fotografías, redes sociales y aplicaciones de mensajería. Esta modalidad crea riesgos adicionales porque sigue a la víctima a cualquier espacio y deja rastros difíciles de borrar.
Consecuencias: por qué las familias deben intervenir de inmediato
Los efectos del acoso pueden marcar la trayectoria escolar y emocional de un niño. La evidencia internacional señala que estos episodios incrementan el riesgo de depresión, ansiedad, aislamiento social y consumo de sustancias. El rendimiento académico también puede disminuir y el estudiante puede ausentarse para evitar al agresor.
El ciberacoso amplifica el daño. La información se difunde rápido, alcanza a muchas personas y permanece en línea durante largo tiempo. El derecho a un entorno seguro obliga a las familias y a la escuela a actuar desde el primer indicio.
Prevención en casa: el primer escudo frente al acoso
Los especialistas coinciden en que la prevención comienza en el hogar. UNICEF propone una serie de acciones que permiten a madres y padres detectar riesgos y desarrollar herramientas con sus hijos.
Explicar qué es el acoso
Un niño que entiende el concepto puede reconocerlo cuando lo observa o lo sufre.
Fomentar conversaciones diarias
Hablar sobre lo que ocurre en la escuela y en Internet abre un espacio de confianza. Las preguntas sobre clases, amistades y emociones permiten conocer su rutina y detectar cambios.
Impulsar una conducta respetuosa
En cualquier episodio existen víctimas, agresores y testigos. Quien observa también puede intervenir con ayuda de adultos y apoyar a su compañero.
Fortalecer su autoestima
Participar en actividades artísticas, deportivas o comunitarias ayuda a crear redes de apoyo.
Ser ejemplo
El trato que los adultos ofrecen a otros influye en la forma en que los niños resuelven conflictos.
Acompañar la vida digital
Conocer las plataformas que utilizan, explicar riesgos y establecer reglas claras forma parte de la protección frente al ciberacoso.
Señales que deben encender alertas en casa
Muchas víctimas no expresan su preocupación con palabras. Observar cambios repentinos puede revelar situaciones de riesgo. Entre las señales más frecuentes se encuentran:
Golpes, moretones o pertenencias dañadas
Evitar la escuela o pedir dinero con frecuencia
Ansiedad, insomnio o pesadillas
Pocos amigos o aislamiento
Malestar físico sin causa aparente
Bajo rendimiento académico
Conductas agresivas inusuales
Angustia después de usar Internet o el teléfono
Detectar estas señales a tiempo permite intervenir con apoyo de la escuela y de profesionales especializados.
Cuando el hijo es víctima: pasos inmediatos para protegerlo
Escuchar con calma y sin emitir juicios es esencial. Los especialistas recomiendan asegurarle al niño que no es responsable de lo que ocurre. La segunda acción consiste en hablar con el maestro o la escuela para conocer el protocolo disponible.
Las instituciones educativas deben contar con códigos de conducta, mecanismos de atención y acompañamiento psicológico para la víctima y para quien agrede. El apoyo familiar y escolar, coordinado y constante, es clave para evitar una escalada.
Cuando el hijo es quien acosa: cómo intervenir sin violencia
Muchos niños que acosan enfrentan conflictos personales, dificultades en la escuela o aprenden patrones que observan en su entorno. La intervención temprana evita que el comportamiento se normalice.
Las recomendaciones internacionales señalan cuatro pasos:
Abrir un diálogo para entender el origen del comportamiento
Ofrecer alternativas de reacción ante situaciones que provocan frustración
Revisar las dinámicas familiares y el trato que se ofrece en casa
Establecer consecuencias proporcionales y fomentar la reparación del daño
El objetivo siempre apunta a corregir, educar y acompañar, sin recurrir a prácticas violentas.
El papel de la escuela: prevención y respuesta institucional
La construcción de una cultura contra el acoso requiere participación activa del personal docente y directivo. Conocer a las familias, organizar programas educativos y promover la alfabetización digital fortalece la convivencia.
Las asociaciones de madres y padres, los comités escolares y el voluntariado en actividades extracurriculares pueden convertirse en aliados para identificar problemas y proponer soluciones.
También resulta fundamental capacitar a maestros y estudiantes para reconocer señales de acoso, ciberacoso e interacción riesgosa en Internet.
Cuando el problema ya existe: cómo trabajar con la escuela
Si el niño es víctima, conviene revisar las políticas internas, solicitar acompañamiento de consejeros escolares y permitir que la institución aplique su protocolo. En casos de agresores, se requiere una coordinación clara para establecer consecuencias y acordar procesos de rehabilitación.
El seguimiento entre docentes, familia y profesionales escolares evita que el problema continúe.
México frente al acoso: señales de alerta desde las instituciones
El Senado de la República pidió a autoridades educativas reforzar acciones para prevenir la violencia escolar y promover una cultura de paz. La petición surge tras un incremento considerable en los reportes de acoso.
Datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México muestran un aumento del 205 por ciento en reportes de bullying en 2024 frente a 2019. Se estimó que 45 por ciento de los casos ocurre en secundaria, 27 por ciento en primaria, 17 por ciento en nivel medio superior y 4 por ciento en nivel superior.
Los registros también mostraron que 49 por ciento de las víctimas tenía entre 12 y 15 años y que 55 por ciento eran niñas y adolescentes. Las agresiones físicas ocuparon 29 por ciento de las denuncias, las verbales 26 por ciento, las psicológicas 14 por ciento, las sexuales 12 por ciento y la exclusión social 6 por ciento. El acoso en redes afectó a 11 por ciento de niñas, niños y adolescentes.
Del total de reportes, 74 por ciento correspondió a la Ciudad de México. El resto se distribuyó entre el Estado de México, Puebla, Querétaro, Veracruz y Durango.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
México
¿Cuál es la situación real de la pobreza laboral en México?
Ciudad de México.— El ingreso que millones de familias reciben por su trabajo refleja brechas que persisten en el país. Las variaciones en los ingresos laborales y en la capacidad de compra en hogares definen un panorama que influye en la vida cotidiana del país. Las cifras del INEGI actualizan la medición de pobreza laboral y muestran un mapa con avances en ciertas regiones y retrocesos en otras.
¿Por qué la pobreza laboral bajó a nivel nacional pero persiste en zonas rurales?
Entre el tercer trimestre de 2024 y el de 2025, el porcentaje de población en pobreza laboral pasó de 35.1 a 34.3 por ciento. El indicador coloca en este grupo a personas cuyo ingreso laboral per cápita no permite adquirir la canasta alimentaria.
La reducción fue menor en el ámbito rural. El porcentaje pasó de 48.5 a 48.4. En zonas urbanas cayó a 30.2 después de ubicarse en 30.7 un año antes.
El cálculo se realiza con los microdatos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que el INEGI actualiza de forma periódica.
¿Qué entidades mantienen los niveles más altos y más bajos de pobreza laboral?
La medición confirma que Chiapas, Oaxaca y Guerrero concentran los porcentajes más elevados. Las cifras fueron de 61.1, 58.1 y 52.3 por ciento.
En contraste, Baja California Sur, Colima y Quintana Roo estuvieron en los niveles más bajos. Los porcentajes se ubicaron en 13.4, 18.4 y 19.4.
Un total de 24 entidades registraron reducciones anuales. Tlaxcala reportó la mayor caída con 5.6 puntos porcentuales. Le siguieron Aguascalientes con 5.2 e Hidalgo con 4.5.
San Luis Potosí tuvo el mayor aumento anual con 5.5 puntos. Veracruz registró 3.1 y Durango 2.4.
En la comparación trimestral, Querétaro redujo 6.4 puntos. Morelos alcanzó 5.1 e Hidalgo 4.8. Los incrementos trimestrales más altos fueron los de Durango, Chihuahua y Veracruz.
¿Cómo variaron los ingresos laborales reales en el último año?
El ingreso laboral real per cápita tuvo una variación anual de menos 0.1 por ciento. La cifra pasó de 3 346.45 a 3 344.22 pesos al mes.
En áreas urbanas la reducción fue de 1.1 por ciento. El ingreso pasó de 3 808.91 a 3 768.11 pesos mensuales. En áreas rurales se observó un incremento marginal que ubicó el ingreso en 1 914.07 pesos.
Las variaciones trimestrales también fueron negativas. A nivel nacional la cifra cayó 1.2 por ciento. La disminución fue de 0.5 en áreas urbanas y de 1.6 en áreas rurales.
¿Qué estados registraron los mayores incrementos y reducciones del ingreso real?
Sonora encabezó los avances con un aumento anual de 12.2 por ciento. Querétaro registró 9.5 y Jalisco 7.8.
San Luis Potosí presentó un decremento de 13.3 por ciento. El Estado de México tuvo una reducción de 8.6 y Veracruz de 6.7.
En la variación trimestral, 17 entidades reportaron aumentos del ingreso laboral real. Querétaro registró 7.8. Chiapas alcanzó 7.2 y Nayarit 6.4.
Las reducciones más pronunciadas fueron las de Ciudad de México, Chihuahua y Sinaloa.
¿Qué muestran las diferencias de ingreso entre hombres y mujeres?
El ingreso laboral real promedio de la población ocupada alcanzó 7 472.72 pesos al mes en el tercer trimestre de 2025.
Los hombres registraron 8 137.40 pesos mensuales. Las mujeres reportaron 6 519.53. La diferencia fue de 1 617.87 pesos.
En la variación anual, los ingresos masculinos aumentaron 0.9 por ciento. Los de las mujeres crecieron 1.3.
¿Cómo influyen la formalidad y la informalidad en los ingresos laborales?
La población ocupada formal tuvo un ingreso promedio de 10 573.62 pesos mensuales. La población ocupada informal registró 5 237.34 pesos.
El ingreso formal presentó una variación anual de menos 0.1 por ciento. La población informal tuvo un aumento de 4.4.
En la comparación trimestral, los ingresos formales disminuyeron 2.3 y los informales 0.4.
¿Por qué bajó la masa salarial real y qué implica esta variación?
La masa salarial real acumuló 376 859.44 millones de pesos. Un año antes fue de 385 672.30 millones.
La reducción anual fue de 2.3 por ciento. El ajuste representó 8 812.86 millones de pesos. En la comparación trimestral se observó un incremento de 0.7 por ciento.
¿Qué expresa el Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza sobre la evolución reciente?
El Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza llegó a 0.9373 en el tercer trimestre de 2025. En el mismo periodo del año anterior se ubicó en 0.957.
La variación anual fue de menos 2.1 por ciento. En zonas rurales bajó 0.1 y en zonas urbanas 1.8.
¿Qué horizonte deja este conjunto de indicadores rumbo a 2026?
El panorama nacional exhibe avances en ciertos estados y retrocesos en otros. Las cifras del INEGI permiten observar la evolución del ingreso laboral y su efecto en la capacidad de compra de millones de mexicanos rumbo al siguiente año.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
FIL Niños 2025 crea “El lenguaje del asombro” para formar lectores
Infancias en riesgo: mapa de la trata y el reclutamiento en CDMX
Apuestan por salvar vidas con nuevas medidas para motociclistas
Cómo actuar cuando un hijo sufre o ejerce violencia escolar
¿Auto barato?, fraudes detrás de los “remates” que circulan en redes sociales
¿Cuál es el significado de la ofrenda de Día de Muertos?
“Los niños sí vienen con instructivo”, la guía definitiva para padres millenial
“SEP impone capacitación obligatoria sobre infancias trans y no binarias en escuelas”; alertan padres de familia
Sin cuidados paliativos, México no está listo para debatir la eutanasia: Dr. Guillermo Aréchiga
“Me arrepiento, amo a mi hijo”, habla el joven padre del bebé de Tultitlán
Centro AMA: adultos mayores regresan a la escuela y descubren una nueva vida
Huertos familiares: el camino hacia la sustentabilidad alimentaria
Fisioterapia: la clave para mantener movilidad, independencia y dignidad en la vejez
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
Te Recomendamos
-
Cienciahace 3 días
Neuroderechos, nuevo eje ético para investigar el cerebro humano
-
Dignidad Humanahace 3 días
Piden incluir a niñez y adolescencia en “plan integral contra el abuso sexual”
-
Celebridadeshace 15 horas
El amor incondicional de la hija y nieta de Bruce Willis
-
Méxicohace 3 días
Educación indígena: por qué la lengua materna es clave para el futuro escolar en México