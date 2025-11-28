¿Auto barato?, fraudes detrás de los “remates” que circulan en redes sociales

Ciudad de México.— La búsqueda de un automóvil a buen precio se convirtió en terreno fértil para fraudes que afectan a familias que intentan adquirir un vehículo para trabajar o resolver necesidades cotidianas. Las ofertas que circulan en redes sociales crean una sensación de oportunidad que atrae a miles de personas, aunque detrás de cada publicación existe la posibilidad de una estafa que termina en pérdidas económicas importantes y, en algunos casos, en situaciones de inseguridad física.

¿Cómo opera el fraude en la venta de vehículos anunciados en redes sociales?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, advierte que los anuncios en redes sociales sobre flotillas en remate y promociones con grandes descuentos generan un entorno propicio para engaños. Personas que simulan pertenecer a empresas o concesionarios difunden publicaciones con imágenes manipuladas y perfiles falsos.

El mecanismo consiste en mostrar vehículos que no existen o que tienen antecedentes legales. Se ofrecen autos que aparecen como robados, involucrados en tráfico o que presentan clonación. Los supuestos vendedores solicitan depósitos para apartar unidades y utilizan tácticas de presión con la afirmación de que otros compradores ya los contactaron. Una vez que reciben el dinero cortan el contacto y eliminan los perfiles.

Las autoridades sugieren evitar cualquier pago previo sin una verificación física del vehículo y del vendedor. También recomiendan confirmar la legalidad de la unidad en plataformas oficiales como el Registro Público Vehicular.

¿Qué riesgos existen en operaciones entre particulares con cheques certificados o de caja?

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros informó que personas que venden autos usados enfrentan fraudes mediante cheques certificados o de caja falsos. Los casos se registran en transacciones donde el vendedor entrega el vehículo y los documentos en el mismo momento en el que recibe el cheque.

En el proceso bancario, los depósitos provenientes de cheques de otros bancos aparecen en la cuenta, aunque sin garantía de que los fondos ingresen en firme. En operaciones de este tipo puede transcurrir hasta un plazo de dos días para confirmar que el banco emisor entregue el importe al banco receptor. Si el cheque no tiene fondos o es apócrifo, el depósito desaparece.

La dependencia sugiere solicitar pagos por transferencia electrónica y confirmar con la institución bancaria que el movimiento quedó registrado de manera definitiva. Si la compra se formaliza con un cheque, se recomienda entregar la unidad únicamente cuando el banco confirme la disponibilidad real de los recursos.

¿Qué hacer si me estafaron con la compra de un auto?

Cuando ocurre un fraude, las autoridades sugieren acudir al ministerio público para iniciar una denuncia, debido a que el vehículo puede ser usado en actividades ilícitas. También se alienta a realizar las operaciones en espacios públicos con vigilancia.

¿Qué información tienen las instituciones sobre el aumento de engaños en la compraventa de autos?

El Senado de la República aprobó un dictamen para que instituciones de seguridad públicas federales y estatales evalúen mecanismos de prevención en fraudes relacionados con autos anunciados en plataformas digitales. Los datos oficiales muestran incrementos en reportes de robo y fraude vinculados con anuncios en internet.

Durante 2023 y 2024 se documentaron 17 denuncias en la Ciudad de México por asaltos con violencia durante citas para compra de autos publicados en redes sociales. Las alcaldías con mayor incidencia son Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Tlalpan.

La Policía Cibernética registró 232 reportes entre enero y octubre de 2025 por casos de fraude o robo asociados con la venta de vehículos a través de internet. Además, una consulta realizada por el Senado en fuentes oficiales indica que 80 por ciento de las operaciones de autos usados se concreta entre particulares en un ámbito no regulado.

La plataforma Caranty expone que el mercado de autos seminuevos en México es seis o siete veces mayor que el de autos nuevos. Aun así, la compraventa entre particulares mantiene un espacio con riesgos operativos y legales. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia documenta pérdidas que alcanzan cantidades de hasta 250 mil pesos en algunos casos.

¿Qué medidas pueden tomar los compradores para evitar fraudes?

Las autoridades recomiendan verificar la identidad del vendedor, revisar los documentos del vehículo y confirmar su estatus en el Registro Público Vehicular. También aconsejan identificar señales de riesgo en redes sociales como perfiles con poca actividad o sin datos verificables.

Entre las sugerencias para una compra segura se encuentran inspeccionar físicamente el vehículo, acudir con un mecánico, evitar pagos anticipados y no compartir documentos personales o estados de cuenta. También invitan a formalizar la operación con un contrato firmado y validado ante autoridades competentes.

Para quienes venden un vehículo, la recomendación es recibir pago mediante transferencia bancaria y verificar que el depósito quedó asentado. En caso de usar un cheque, se aconseja esperar la confirmación bancaria antes de entregar llaves y documentos.

¿Dónde pueden obtener orientación quienes participan en la compra o venta de autos?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pone a disposición de la población la Ciberguía, una herramienta con información básica para identificar riesgos y conocer rutas de atención en situaciones de fraude. También se invita a los usuarios a consultar plataformas de venta verificadas que cuentan con sistemas de revisión de vendedores, historial de reputación y procesos de mediación.

La intención de estas acciones institucionales es reducir riesgos en un mercado con alta actividad entre particulares y en el que los fraudes se incrementan.

