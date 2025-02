Avanza desarme en México con apoyo de la Iglesia Católica

Ciudad de México.— La presidenta de Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que discursos de “ultraderecha”, como el que atribuye al productor Eduardo Verástegui, no tienen cabida en el país.

La mandataria fue cuestionada sobre un gesto realizado por Verastegui durante la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC) en Estados Unidos, así como sobre la aprobación del Instituto Nacional Electoral (INE) para que el Movimiento Viva México, continúe su proceso para convertirse en partido político nacional.

Sheinbaum Pardo mencionó que, incluso en periodos de gobierno conservadores, “ni siquiera utilizaban esos discursos porque son rechazados por el pueblo de México”.

En referencia a Verástegui, la presidenta señaló que su postura es “muy conservadora, de racismo y de clasismo”, y cuestionó su uso del concepto de libertad, asegurando que “no defienden la libertad en su verdadero sentido”.

Por su parte, Eduardo Verástegui respondió que no es “ni racista ni clasista”, y reiteró su compromiso con la vida, la dignidad humana, los valores familiares y los derechos fundamentales. “Creo que la libertad es mucho más que la libertad de mercado”, afirmó.

El productor y activista sostuvo que ha sido calificado de “nazi, fascista, libertario, ultraconservador, derechista y ultraderechista”, y criticó lo que considera intentos de descalificación.

Miren esta joyita, familia. Mientras seguimos trabajando para sacar a México adelante, me encuentro con esto: resulta que, aparte de nazi, soy fascista, pero también liberal. Algunos dicen que libertario, pero no solo eso, también soy conservador, ultraconservador, derechista y… pic.twitter.com/9rsWHzXVYZ

“A mí no me importa que me critiquen todo el día, siempre y cuando lo hagan con verdades y no con mentiras, porque la crítica constructiva ayuda a mejorar”, declaró.