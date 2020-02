Avión presidencial se rifará el 15 de septiembre

Ciudad de México.— Aunque el presidente Andrés Manuel confirmó hoy la esperada noticia de la rifa del avión presidencial TP1, enseguida cambió la versión: se van a rifar tres mil millones de pesos y los cien ganadores del primer premio se llevarán 20 millones de pesos cada uno de los 2 millones de boletos de la Lotería Nacional (Lotenal).

Para la rifa del avión presidencial a través de la venta de 6 millones de cachitos de 500 pesos, se pedirá el apoyo a cien empresarios, con los que se va a reunir el próximo miércoles en una cena en Palacio Nacional, para degustar tamales de chipilín y chocolate –según informó, jocoso, el mandatario- para pedirles su ayuda para la venta de 4 millones de cachitos entre el personal de sus empresas, en tanto que la Lotenal venderá dos millones de cachitos. Los recursos serán para la compra de equipo médico de hospitales del sector Salud.

No obstante que el billete de la Lotenal lleva la imagen del fastuoso avión presidencial adquirido en arrendamiento al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) en la administración del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa para el uso y disfrute de su sucesor, Enrique Peña Nieto, al anunciar la rifa se da a entender que el ganador podría poseer la costosa y emblemática aeronave que sólo sirve para viajes muy largos, pues se hacen diez horas en un vuelo a Europa, sin recargar gasolina, según explicó.

Al respecto, López Obrador salió al paso y explicó que no se rifa el avión, porque el gobierno no venderá un problema a los que participen en la rifa, porque no tendrían dónde estacionarlo, ni dinero para su mantenimiento, por lo que serán las fuerzas armadas y la Fuerza Aérea Mexicana que se encargarán del mantenimiento y operación del avión en los próximos dos años, período en el cual se ofertará en venta al mejor postor. El lujoso aparato llegará al país a mediados de abril, pero ya certificado.

Jorge Mendoza Sánchez, director de Banobras, presentó un informe de los avalúos hechos del avión presidencial: Se realizaron 3 avalúos en Estados Unidos y Reino Unido de 130.5 millones de dólares, de 130.3 millones de dólares y 2 mil 397 millones de pesos por parte de las consultoras de aviación norteamericana Morten Beyer, y McLarens Aviation así como del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).

El avalúo de liquidación quedó estipulado en 113.95 millones de dólares. En cuanto al arrendamiento, existen pagos de amortización de la deuda de 221 millones de pesos y pagos de intereses de 165 millones de pesos, por lo que Unión Europea se buscará terminar con este arrendamiento que existe entre el Gobierno Federal y Banobras en los próximos días, tras la deuda que existe de 2 mil 27 millones de pesos y 697 millones de pesos respectivamente.

Por su parte, el director de la Lotenal, Ernesto Prieto Ortega, detalló la logística del sorteo del avión presidencial que se llevará a cabo a las 20:00 horas del 15 de Septiembre, por lo que la venta de cachitos, anunció, comenzará dentro de 15 días y contará con el apoyo de empresarios.

Ricardo Rodríguez Vargas, director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP), dio a conocer los detalles con respecto a de dónde vendrán los recursos para el premio a entregarse en el sorteo del avión presidencial el 15 de septiembre:

Derivado del numerario asegurado por la Fiscalía General de la República (FGR), se trabajará de forma intensa para disponer de un fondo de 4 mil millones de pesos. Los recursos de cuentas aseguradas al crimen organizado se destinarán a fondear de manera transparente el premio, dijo.

El secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), general Luis Crescencio Sandoval González, informó de los costos de operación anual de la aeronave que involucran recursos para combustible, sueldo de tripulación, póliza de seguro, mantenimiento, adiestramiento y actualización de software.

Cuando se le cuestionó sobre el motivo de esta inédita operación del gobierno federal, López Obrador dijo que se trata de algo histórico, “pues podrán contarle a sus hijos y nietos que en este país hubo una época de presidentes con mentalidad faraónica que decidieron comprar un lujoso avión para el transporte del primer mandatario frente a un pueblo pobre y con hambre, hasta que llegó la transformación moral del país en la que se combatió la corrupción, como la compra de un avión tan costoso”.

Luego envió un mensaje a sus opositores, a los que llama “conservadores” y que en los medios critican la rifa del avión, pero que no protestaron ni cuestionaron al mandatario que ordenó la compra ni el uso fastuoso del aparato en el que viajaron amigos y familiares de Peña Nieto con cargo al erario público. “Sí, estamos viviendo tiempos de lo inédito, pero es un hecho histórico rifar un avión fastuoso, cuando hay aviones comerciales donde transportarse para servir al pueblo”, concluyó el mandatario.

