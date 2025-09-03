Bonitas, pero dañinas ¿Cuánto debe pesar una mochila escolar?

Ciudad de México.— El regreso a clases trae consigo el entusiasmo de los alumnos, pero también un riesgo silencioso: el exceso de peso en las mochilas. Una carga superior a lo recomendado puede afectar la columna, la postura y hasta la movilidad de niñas y niños, con consecuencias que muchas veces aparecen años después.

Una mochila escolar puede parecer un objeto cotidiano, pero también puede convertirse en un factor decisivo para la salud futura de los niños.

¿Cuánto debe pesar una mochila escolar?

Especialistas del IMSS advierten que el peso de la mochila no debe superar el 10 al 15 por ciento del peso corporal del menor. Esto significa que si un niño pesa 30 kilogramos, su mochila no debe exceder los tres o cuatro kilos. Sin embargo, en la práctica, los escolares llegan a cargar hasta cinco, seis o incluso diez kilos, un peso que sobrepasa con facilidad lo permitido y pone en riesgo su salud.

Riesgos de una mochila pesada. El exceso de peso puede ocasionar:

Dolores de espalda

Estrés postural

Contracturas musculares

Malas posturas al caminar

Riesgo de escoliosis

Adormecimiento por presión en los nervios

De acuerdo con los especialistas, estos problemas no siempre se manifiestan de inmediato. En muchos casos, las lesiones aparecen con el tiempo y afectan hombros, cadera o rodillas, generando daños irreversibles si no se atienden oportunamente.

Cómo prevenir lesiones en la espalda infantil

Asimismo, recomiendan que las mochilas sean proporcionales a la talla del niño, con correas anchas y acojinadas que se ajusten a la espalda y se coloquen cinco centímetros arriba de la cintura. También aconsejan:

Cargar siempre con ambas correas para distribuir el peso en los hombros

Evitar llevar artículos innecesarios

Colocar los objetos más pesados junto a la espalda

Utilizar mochilas con ruedas cuando sea posible

Realizar ejercicio para fortalecer la musculatura de la espalda

Además, recomiendan enseñar a los niños a levantar la mochila de forma correcta, apoyándola en una superficie antes de colocarla en los hombros, y nunca cargarla en un solo lado, pues esto puede generar desniveles en la postura.

¿Cuáles son las mochilas preferidas por los estudiantes?

Más allá de la salud, el diseño y la moda también influyen en la elección. Entre los niños de primaria suelen ser populares las mochilas con personajes de caricaturas, superhéroes, princesas y series animadas. En secundaria, los jóvenes optan por modelos con estampados modernos, colores llamativos o relacionados con videojuegos y música.

En el caso de preparatoria y universidad, las mochilas tipo backpack de estilo deportivo o urbano se convierten en las más buscadas, debido a que ofrecen mayor capacidad, compartimentos para dispositivos electrónicos y diseños más sobrios que combinan con la vida cotidiana de los adolescentes.

Aunque estas elecciones responden a gustos y tendencias, los expertos recomiendan que al momento de comprar se priorice la ergonomía, el soporte lumbar y la resistencia de los materiales sobre el diseño estético.

Una tarea compartida entre padres y escuelas

El cuidado de la salud infantil no termina en casa. Padres, maestros y autoridades deben trabajar en conjunto para reducir el peso innecesario en las mochilas, optando por materiales digitales o dejando libros en la escuela cuando sea posible. El chequeo anual de peso y talla también resulta esencial para detectar a tiempo cualquier señal de afectación.

