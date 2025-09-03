Bonitas, pero dañinas ¿Cuánto debe pesar una mochila escolar?

Ciudad de México.— El regreso a clases trae consigo el entusiasmo de los alumnos, pero también un riesgo silencioso: el exceso de peso en las mochilas. Una carga superior a lo recomendado puede afectar la columna, la postura y hasta la movilidad de niñas y niños, con consecuencias que muchas veces aparecen años después.
Una mochila escolar puede parecer un objeto cotidiano, pero también puede convertirse en un factor decisivo para la salud futura de los niños.
¿Cuánto debe pesar una mochila escolar?
Especialistas del IMSS advierten que el peso de la mochila no debe superar el 10 al 15 por ciento del peso corporal del menor. Esto significa que si un niño pesa 30 kilogramos, su mochila no debe exceder los tres o cuatro kilos. Sin embargo, en la práctica, los escolares llegan a cargar hasta cinco, seis o incluso diez kilos, un peso que sobrepasa con facilidad lo permitido y pone en riesgo su salud.
Riesgos de una mochila pesada. El exceso de peso puede ocasionar:
Dolores de espalda
Estrés postural
Contracturas musculares
Malas posturas al caminar
Riesgo de escoliosis
Adormecimiento por presión en los nervios
De acuerdo con los especialistas, estos problemas no siempre se manifiestan de inmediato. En muchos casos, las lesiones aparecen con el tiempo y afectan hombros, cadera o rodillas, generando daños irreversibles si no se atienden oportunamente.
Cómo prevenir lesiones en la espalda infantil
Cómo prevenir lesiones en la espalda infantil
Asimismo, recomiendan que las mochilas sean proporcionales a la talla del niño, con correas anchas y acojinadas que se ajusten a la espalda y se coloquen cinco centímetros arriba de la cintura. También aconsejan:
Cargar siempre con ambas correas para distribuir el peso en los hombros
Evitar llevar artículos innecesarios
Colocar los objetos más pesados junto a la espalda
Utilizar mochilas con ruedas cuando sea posible
Realizar ejercicio para fortalecer la musculatura de la espalda
Además, recomiendan enseñar a los niños a levantar la mochila de forma correcta, apoyándola en una superficie antes de colocarla en los hombros, y nunca cargarla en un solo lado, pues esto puede generar desniveles en la postura.
¿Cuáles son las mochilas preferidas por los estudiantes?
Más allá de la salud, el diseño y la moda también influyen en la elección. Entre los niños de primaria suelen ser populares las mochilas con personajes de caricaturas, superhéroes, princesas y series animadas. En secundaria, los jóvenes optan por modelos con estampados modernos, colores llamativos o relacionados con videojuegos y música.
En el caso de preparatoria y universidad, las mochilas tipo backpack de estilo deportivo o urbano se convierten en las más buscadas, debido a que ofrecen mayor capacidad, compartimentos para dispositivos electrónicos y diseños más sobrios que combinan con la vida cotidiana de los adolescentes.
Aunque estas elecciones responden a gustos y tendencias, los expertos recomiendan que al momento de comprar se priorice la ergonomía, el soporte lumbar y la resistencia de los materiales sobre el diseño estético.
Una tarea compartida entre padres y escuelas
El cuidado de la salud infantil no termina en casa. Padres, maestros y autoridades deben trabajar en conjunto para reducir el peso innecesario en las mochilas, optando por materiales digitales o dejando libros en la escuela cuando sea posible. El chequeo anual de peso y talla también resulta esencial para detectar a tiempo cualquier señal de afectación.
Líderes empresariales lanzan “Empresas por la Paz” para transformar a México
Ciudad de México.— En un acto sin precedentes, representantes de los sectores empresarial, religioso y académico unieron voces para presentar “Empresas por la Paz”, una iniciativa que busca movilizar el poder transformador del sector privado para enfrentar la violencia y la desigualdad en México.
El lanzamiento oficial, en la emblemática Casa Manu en el Centro Histórico de la capital, congregó a organismos como la CONCANACO SERVYTUR, la USEM y la CANACINTRA. El proyecto promovido además por el Diálogo Nacional por La Paz no es una certificación, sino un reconocimiento honorario al compromiso ético de las empresas con el país.
“Partimos del reconocimiento de que la cultura empresarial influye directamente en los comportamientos cotidianos de millones de mexicanos”, declaró Jorge Atilano SJ, Director Ejecutivo del Diálogo Nacional por la Paz. “Por ello, las empresas tienen el poder y la responsabilidad de generar entornos donde la seguridad, la legalidad, la ética y la transparencia se vivan todos los días”, afirmó.
Compromiso público y verificable
La iniciativa se fundamenta en la Agenda Nacional de Paz, un documento consensuado que plantea 7 Acciones Nacionales de compromiso social y 14 Acciones Locales enfocadas en fortalecer el interior de las empresas como espacios pacíficos e inclusivos.
Para obtener el distintivo, las empresas de todos los tamaños deben completar una evaluación de 21 preguntas en una plataforma digital (disponible en accionesporlapaz.mx) y presentar evidencias de sus prácticas. Un comité evaluador independiente revisará las postulaciones y otorgará el reconocimiento.
El Dr. Octavio de la Torre Steffano, presidente de la CONCANACO SERVYTUR, enfatizó el papel crucial de los negocios familiares: “Hablamos de dos millones de empresarios. El mensaje es sencillo y profundo: la paz empieza en la familia, se consolida en el negocio y se multiplica en la comunidad”.
Más que un distintivo, un cambio cultural
Más que un distintivo, un cambio cultural
“Este distintivo no es un adorno; es un compromiso público y verificable”, explicó De la Torre. “Significa legalidad y cero tolerancia a la extorsión; trabajo digno e inclusión; arraigo comunitario, comprar en local; y formación para el futuro, resolver conflictos sin violencia”.
La presentación incluyó la proyección del cortometraje_ El Libro de Sami_, que narra la historia de una joven mexicana afectada por la violencia intrafamiliar, el deterioro educativo y el crimen organizado. La pieza busca sensibilizar al sector sobre su potencial para ser un refugio de esperanza.
Los promotores de la iniciativa argumentan que la paz no solo es un imperativo moral, sino también una estrategia inteligente de negocio. “Un entorno seguro y justo atrae clientes, reduce costos, retiene el talento y abre el crédito. La paz genera confianza, y la confianza genera crecimiento”, concluyó el líder de la CONCANACO.
“Empresas por la Paz” representa una apuesta concreta para romper con prácticas normalizadas de violencia, corrupción e indiferencia. Invita a todas las empresas en México a convertirse en agentes activos de un nuevo pacto social, donde la corresponsabilidad sea la base de un futuro más próspero y seguro para todos.
Teo González y los momentos que marcaron su fe en Dios
Ciudad de México.— La vida de Teo González, conocido como el “comediante de la cola de caballo”, está llena de risas, pero también de encuentros profundos con la fe católica. Detrás de los escenarios, el artista ha vivido experiencias espirituales que lo marcaron para siempre y que hoy comparte como testimonio de confianza en Dios.
“Que Dios te Bendiga, porque bendecir es bien decir, que Dios hable bien de ti”.
Un sueño que lo preparó para despedir a su padre
Teófilo González Muñoz recuerda con claridad los últimos días de su padre. Su estado de salud era delicado y la familia intuía lo inevitable. Una noche, el comediante soñó que veía a un hombre muy delgado recostado en una cama alta, con una camisa casi blanca. No podía verle el rostro, pero aquel perfil lo llenaba de inquietud.
El sueño cambió de escenario y se encontró dentro de una iglesia en León, Guanajuato, sumido en una tristeza profunda. Mientras permanecía sentado en una banca, sintió unas manos cálidas sobre su cabeza. Al voltear, vio que se trataba del Cristo del altar. No hubo palabras, solo una sonrisa que le transmitió una paz desconocida.
Consuelo de Cristo
Consuelo de Cristo
Días después, la escena de su sueño se volvió real. Su padre vestía una camisa similar a la que había visto dormido. Poco después recibió la llamada: su papá había muerto. El dolor lo sorprendió en medio de una presentación. Al intentar subir al escenario para cumplir con el público, no pudo contenerse y anunció entre lágrimas que no podía continuar.
En medio de la pérdida, volvió al recuerdo del sueño y entendió aquel gesto de Cristo como un mensaje de consuelo y compañía en un momento difícil de su vida.
La Biblia y un mensaje directo
En otra etapa, Teo enfrentó un problema personal que parecía no tener solución. Había intentado resolverlo por sus propios medios durante meses, hasta que un día se rindió ante Dios y entregó su carga en oración.
En ese momento tomó una Biblia que encontró en una habitación de hotel. La abrió al azar y posó el dedo en un versículo. Para su sorpresa, lo primero que leyó fue: “Querido Teófilo”. Aquellas palabras lo conmovieron hasta las lágrimas, pues sintió que Dios le hablaba directamente.
Días después, relatando lo ocurrido a unos amigos, repitió el gesto con otra Biblia. Volvió a abrir en el mismo capítulo del libro de los Hechos. Aunque el mensaje ya no era personal, la experiencia reforzó su certeza de que no había sido casualidad.
El problema que lo agobiaba se resolvió en apenas dos semanas. Para Teo, aquello fue la prueba de que cuando se pone atención a la voz de Dios, Él se manifiesta en lo cotidiano.
Gracias a Dios
Teo González confiesa que cada mañana al abrir los ojos da gracias a Dios. Su historia, más allá de la fama y los escenarios, refleja la experiencia de un hombre que ha encontrado en la fe católica la fuerza para enfrentar la pérdida y la esperanza para resolver las pruebas de la vida.
Tienditas en riesgo: familias mexicanas buscan sobrevivir en la era digital
Ciudad de México.- En el país, solo una de cada cuatro tienditas logró digitalizarse y aceptar pagos electrónicos, según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).
Estas pequeñas tiendas, que sostienen a miles de familias, enfrentan el reto de sobrevivir en un entorno cada vez más exigente.
Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Anpec, explicó que las altas comisiones bancarias son el principal obstáculo. Dichos cobros rondan entre 4 y 5 por ciento.
A esto se suman el costo de las terminales físicas, la desconfianza frente a fraudes y la falta de capacitación digital.
Aunque el 70 por ciento de las operaciones comerciales sigue ocurriendo en efectivo, cada vez más consumidores piden pagar con tarjeta.
El impacto de digitalizarse.
Rivera destacó que las tiendas que adoptaron los pagos electrónicos aumentaron sus ventas hasta en 25 por ciento.
Actualmente, entre 15 y 20 por ciento de las operaciones en tienditas ya se realizan con tarjeta. Con menores comisiones, la expectativa es duplicar esa cifra.
“Si logramos facilidades y confianza, los pequeños negocios podrían alcanzar hasta 30 por ciento de sus transacciones con tarjeta”, dijo el líder de la Anpec.
En la colonia Villas de San José, Estado de México, María Palacios, de 64 años, atiende la tienda La Chiquita.
Te puede interesar: Maestros salen a las calles para buscar alumnos
Aunque sus hijos y nietos le piden aceptar pagos digitales, ella teme equivocarse. “He visto cómo más personas piden pagar con tarjeta, pero es complicado para mí”, relató.
Historias como la de María reflejan el dilema de muchas familias: la urgencia de modernizarse frente a las dificultades económicas y tecnológicas.
Más allá del negocio, la comunidad.
Rivera subrayó que la digitalización no es solo una exigencia tecnológica, sino un paso vital para la supervivencia de estas tiendas.
“El pequeño comercio da vida a la comunidad. Necesitamos apoyo bancario y participación en programas nacionales para fortalecerlo”, afirmó.
La Anpec busca que las tienditas sean escuchadas en planes estratégicos como el Pacic y el sello Hecho en México.
Mientras tanto, miles de familias siguen resistiendo entre billetes y terminales, con la esperanza de que modernizarse no signifique desaparecer.
“Empezó con un cigarro”; la historia de Alberto atrapado por el narco
Ciudad de México.— Alberto tenía diez años cuando probó su primer cigarro. La escuela ya no era un espacio de aprendizaje sino un lugar donde circulaban drogas y se construían amistades que lo llevarían a perder la infancia demasiado pronto. La muerte de su madre y la ausencia de su padre lo dejaron sin rumbo y lo acercaron a un mundo donde la violencia y el consumo marcaron el inicio de un camino devastador.
La entrada al crimen desde la niñez
La historia de Alberto, nombre ficticio para proteger su identidad, es verídica y publicada en un reportaje de la Red por los Derechos de la Infancia en México sobre el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes, refleja la realidad de miles de niñas, niños y adolescentes en México.
Según informes de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y Reinserta, los grupos delictivos reclutan desde los 7 u 8 años, cuando muchos ya consumen sustancias.
Los menores suelen iniciar en funciones básicas como “punteros” o “halcones”, pero pronto son ascendidos a tareas más violentas. A los 13 años algunos ya son entrenados como sicarios, mientras que otros llegan a ocupar puestos de mando como jefes de plaza. El proceso es sistemático y aprovecha la vulnerabilidad que genera la pobreza, el abandono familiar y la falta de oportunidades.
“Oportunidades” que en realidad son cadenas
Alberto comenzó como vigilante en un cerro, armado y con un radio para reportar movimientos policiales. Con apenas comida suficiente para sobrevivir, pasaba días enteros aislado. El ascenso llegó rápido: de halcón pasó a participar en el robo de combustible y después en operaciones de mayor riesgo. Ganaba hasta 1,800 pesos al día, dinero que desaparecía en drogas y fiestas.
Lo que parecía poder y respeto lo convirtió en víctima de la violencia. La muerte de amigos cercanos y el ingreso de su hermana al mismo grupo criminal marcaron el punto más doloroso de su historia. “Ahí fue cuando empecé a mancharme las manos de sangre”, recuerda.
Reclutamiento forzado disfrazado de elección
Reclutamiento forzado disfrazado de elección
Aunque muchos jóvenes aseguran haber ingresado “voluntariamente”, especialistas de REDIM y Reinserta subrayan que no existe verdadera libertad de decisión. La presión del consumo, las deudas con distribuidores y las amenazas convierten cualquier aparente elección en una forma de reclutamiento forzado.
Salir tampoco es una opción sencilla. Cuando un adolescente ya ocupa un rango dentro de la organización, su vida corre peligro si intenta abandonar el grupo. El silencio, la intimidación y la permanencia obligada son parte del mecanismo de control.
La cárcel, su vida
A los 17 años, Alberto fue detenido por homicidio y delincuencia organizada. En el centro de internamiento perdió la libertad, pero encontró un espacio para replantear su vida. Terminó la secundaria, aprendió a cocinar y descubrió en el fútbol un refugio.
Formar una familia
Tras cumplir su sentencia, decidió reconstruirse. Ahora trabaja de manera formal y sueña con escribir un libro, formar una familia y dar charlas para prevenir que otros niños caigan en las redes del crimen.
Urgencia de políticas públicas
La Red por los Derechos de la Infancia, Reinserta y organizaciones como los Salesianos de Don Bosco coinciden en que la recuperación es posible, siempre que existan políticas públicas enfocadas en atender los factores que alimentan el reclutamiento. La falta de oportunidades educativas, la violencia en el hogar y el acceso fácil a drogas son eslabones de una cadena que atrapa a miles de menores en todo el país.
Infancia que aún puede salvarse
“Quiero ser ejemplo de que si yo pude lograrlo, otros también pueden recuperarse”, dice Alberto.
