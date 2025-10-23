Brote de sarampión en México, niños menores de cinco años los más afectados

Ciudad de México.— Si presentas fiebre, sarpullido o tos, podría tratarse de un posible caso de sarampión, una enfermedad altamente contagiosa que puede poner en riesgo la salud de niños y adultos. Las autoridades sanitarias recomiendan no automedicarse y acudir de inmediato al centro de salud más cercano para recibir atención médica y confirmar el diagnóstico. La detección temprana evita complicaciones graves y permite cortar la cadena de transmisión.

De acuerdo con el informe oficial de la Secretaría de Salud, México acumula 5,029 casos confirmados, con un promedios de seis nuevos contagios al día. El país reporta contagios en 25 estados y 126 municipios; el grupo más afectado son los niños menores de 5 años.

Brote en expansión y vigilancia epidemiológica

El Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática, dependiente de la Secretaría de Salud, señala que el primer caso confirmado se notificó en Febrero. Desde entonces, los contagios han aumentado progresivamente hasta alcanzar 272 casos probables y 28 confirmados en una semana.

El informe oficial subraya que la confirmación de los casos se realiza mediante técnicas de laboratorio reconocidas por el InDRE o por asociación epidemiológica con casos previamente comprobados. Esta precisión busca reforzar la confiabilidad del monitoreo nacional.

Niños y jóvenes, los más vulnerables

El análisis por grupo de edad muestra que los niños de 0 a 4 años concentran la mayor incidencia, con 1,265 casos confirmados y una tasa de 12.16 por cada 100,000 habitantes menores de 4 años. Les siguen los grupos de 25 a 29 años (615 casos) y 20 a 24 años (516 casos).

El reporte detalla que las mujeres representan el 51.4% de los contagios, mientras que los hombres concentran el 48.6%. Aunque el virus afecta a ambos sexos por igual, la exposición infantil y la baja cobertura de vacunación en algunos municipios explican la mayor vulnerabilidad de los más pequeños.

Mortalidad y regiones con mayor afectación

Hasta la fecha del informe (23 de octubre), 23 personas han fallecido a causa del sarampión. La Secretaría de Salud confirmó que las defunciones se concentran en zonas donde la cobertura de vacunación triple viral (SRP) ha disminuido durante los últimos años.

El Mapa Nacional de Casos Confirmados, elaborado por la Dirección General de Epidemiología, muestra que los contagios se distribuyen de forma heterogénea. Algunas de las entidades más afectadas registran brotes localizados en comunidades rurales y en zonas metropolitanas con alta movilidad poblacional.

América también enfrenta un repunte

El fenómeno no es exclusivo de México. De acuerdo con el Boletín Bisemanal de Sarampión-Rubéola de la OPS, en la Región de las Américas se notificaron más de 1,400 casos confirmados entre enero y septiembre de 2025.

Qué es el sarampión

El sarampión es una infección causada por un virus altamente contagioso en todas las edades y se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas.

Produce una enfermedad aguda y severa caracterizada por fiebre alta, enrojecimiento de ojos, congestión nasal, tos, pequeños puntos blancos abultados dentro de la boca y manchas rojas que inician en la cara y se extienden a todo el cuerpo (exantema).

La enfermedad es especialmente grave en menores de 5 años, adultos de más de 20 años y personas con un sistema inmunológico debilitado (portadores de cáncer, VIH-SIDA, desnutrición).

Hay inmunidad

Inmunizarse con dos dosis de la vacuna del sarampión te protege para toda la vida.

Estos son los síntomas

Desde la exposición a la enfermedad hasta la aparición de los primeros síntomas (como la fiebre) transcurren entre 10 a 12 días. Desde la exposición hasta la aparición del exantema (Erupciones cutáneas) unos 14 días con un rango de 7 a 18 días.

No hay tratamiento específico para el sarampión, y la mayoría de los pacientes se recuperan en 2 o 3 semanas. Sin embargo, el sarampión puede causar complicaciones graves, tales como ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones del oído y neumonía, sobre todo en niños malnutridos y pacientes inmunodeprimidos.

Vacunación

En el país el esquema de vacunación (SRP) comprende 2 dosis, una a los 12 meses de edad o antes de cumplir 6 años, y la otra a los 6 años de edad o al ingresar a la primaria.

Las únicas vacunas contra el sarampión disponibles en el país, seguras y gratuitas, son: vacuna triple viral (SRP; sarampión, rubéola y parotiditis) y la vacuna doble viral (SR; sarampión y rubéola).

Población de 6 a 11 meses de edad:

Aplicar una dosis de vacuna contra el sarampión, dicha dosis no cuenta para esquema, de tal forma que deben ser revacunados al cumplir el primer año de edad, con un intervalo entre ambas dosis de al menos 28 días.

Población de 1a 5 años de edad:

Con antecedente vacunal: no se requiere vacunarse antes de viajar.

Sin antecedente vacunal: aplicar una dosis de SRP y la siguiente dosis se cuando cumpla 6 años.

Población de 6 a 9 años de edad:

Con dos dosis de vacuna (esquema completo): no se requiere vacunarse antes de viajar.

Con esquema incompleto de SRP: (cuenta solo con la primera dosis), deberán recibir la dosis faltante (los esquemas no se reinician).

Sin antecedentes de vacunación: deberán recibir 2 dosis con intervalo de 4 a 8 semanas entre la primera y la segunda dosis.

Población de 10 y más años:

Con dos dosis de vacuna (esquema completo): No se requiere vacunarse antes de viajar.

Con esquema incompleto: antecedente de una sola dosis de SRP, aplicar una dosis de SR.

Sin antecedentes de vacunación deberán recibir 2 dosis de SR con intervalo de 4 a 8 semanas entre la primera y la segunda dosis.

Dos dosis de SRP (Sarampión, Rubéola y Parotiditis) representan casi el 100 por ciento de efectividad en la prevención del sarampión.

Mujer embarazada

Ninguna de estas vacunas deberá aplicarse a mujeres embarazadas o con la duda de embarazo. En caso de aplicación de SR accidental en una mujer que desconocía su condición de embarazada, acudir a su unidad médica para información y seguimiento.

