Brote de sarampión en México, niños menores de cinco años los más afectados

Ciudad de México.— Si presentas fiebre, sarpullido o tos, podría tratarse de un posible caso de sarampión, una enfermedad altamente contagiosa que puede poner en riesgo la salud de niños y adultos. Las autoridades sanitarias recomiendan no automedicarse y acudir de inmediato al centro de salud más cercano para recibir atención médica y confirmar el diagnóstico. La detección temprana evita complicaciones graves y permite cortar la cadena de transmisión.
De acuerdo con el informe oficial de la Secretaría de Salud, México acumula 5,029 casos confirmados, con un promedios de seis nuevos contagios al día. El país reporta contagios en 25 estados y 126 municipios; el grupo más afectado son los niños menores de 5 años.
Brote en expansión y vigilancia epidemiológica
El Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática, dependiente de la Secretaría de Salud, señala que el primer caso confirmado se notificó en Febrero. Desde entonces, los contagios han aumentado progresivamente hasta alcanzar 272 casos probables y 28 confirmados en una semana.
El informe oficial subraya que la confirmación de los casos se realiza mediante técnicas de laboratorio reconocidas por el InDRE o por asociación epidemiológica con casos previamente comprobados. Esta precisión busca reforzar la confiabilidad del monitoreo nacional.
Niños y jóvenes, los más vulnerables
El análisis por grupo de edad muestra que los niños de 0 a 4 años concentran la mayor incidencia, con 1,265 casos confirmados y una tasa de 12.16 por cada 100,000 habitantes menores de 4 años. Les siguen los grupos de 25 a 29 años (615 casos) y 20 a 24 años (516 casos).
El reporte detalla que las mujeres representan el 51.4% de los contagios, mientras que los hombres concentran el 48.6%. Aunque el virus afecta a ambos sexos por igual, la exposición infantil y la baja cobertura de vacunación en algunos municipios explican la mayor vulnerabilidad de los más pequeños.
Mortalidad y regiones con mayor afectación
Hasta la fecha del informe (23 de octubre), 23 personas han fallecido a causa del sarampión. La Secretaría de Salud confirmó que las defunciones se concentran en zonas donde la cobertura de vacunación triple viral (SRP) ha disminuido durante los últimos años.
El Mapa Nacional de Casos Confirmados, elaborado por la Dirección General de Epidemiología, muestra que los contagios se distribuyen de forma heterogénea. Algunas de las entidades más afectadas registran brotes localizados en comunidades rurales y en zonas metropolitanas con alta movilidad poblacional.
América también enfrenta un repunte
El fenómeno no es exclusivo de México. De acuerdo con el Boletín Bisemanal de Sarampión-Rubéola de la OPS, en la Región de las Américas se notificaron más de 1,400 casos confirmados entre enero y septiembre de 2025.
Qué es el sarampión
El sarampión es una infección causada por un virus altamente contagioso en todas las edades y se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas.
Produce una enfermedad aguda y severa caracterizada por fiebre alta, enrojecimiento de ojos, congestión nasal, tos, pequeños puntos blancos abultados dentro de la boca y manchas rojas que inician en la cara y se extienden a todo el cuerpo (exantema).
La enfermedad es especialmente grave en menores de 5 años, adultos de más de 20 años y personas con un sistema inmunológico debilitado (portadores de cáncer, VIH-SIDA, desnutrición).
Hay inmunidad
Inmunizarse con dos dosis de la vacuna del sarampión te protege para toda la vida.
Estos son los síntomas
Desde la exposición a la enfermedad hasta la aparición de los primeros síntomas (como la fiebre) transcurren entre 10 a 12 días. Desde la exposición hasta la aparición del exantema (Erupciones cutáneas) unos 14 días con un rango de 7 a 18 días.
No hay tratamiento específico para el sarampión, y la mayoría de los pacientes se recuperan en 2 o 3 semanas. Sin embargo, el sarampión puede causar complicaciones graves, tales como ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones del oído y neumonía, sobre todo en niños malnutridos y pacientes inmunodeprimidos.
Vacunación
En el país el esquema de vacunación (SRP) comprende 2 dosis, una a los 12 meses de edad o antes de cumplir 6 años, y la otra a los 6 años de edad o al ingresar a la primaria.
Las únicas vacunas contra el sarampión disponibles en el país, seguras y gratuitas, son: vacuna triple viral (SRP; sarampión, rubéola y parotiditis) y la vacuna doble viral (SR; sarampión y rubéola).
- Población de 6 a 11 meses de edad:
Aplicar una dosis de vacuna contra el sarampión, dicha dosis no cuenta para esquema, de tal forma que deben ser revacunados al cumplir el primer año de edad, con un intervalo entre ambas dosis de al menos 28 días.
- Población de 1a 5 años de edad:
- Con antecedente vacunal: no se requiere vacunarse antes de viajar.
- Sin antecedente vacunal: aplicar una dosis de SRP y la siguiente dosis se cuando cumpla 6 años.
- Población de 6 a 9 años de edad:
- Con dos dosis de vacuna (esquema completo): no se requiere vacunarse antes de viajar.
- Con esquema incompleto de SRP: (cuenta solo con la primera dosis), deberán recibir la dosis faltante (los esquemas no se reinician).
- Sin antecedentes de vacunación: deberán recibir 2 dosis con intervalo de 4 a 8 semanas entre la primera y la segunda dosis.
- Población de 10 y más años:
- Con dos dosis de vacuna (esquema completo): No se requiere vacunarse antes de viajar.
- Con esquema incompleto: antecedente de una sola dosis de SRP, aplicar una dosis de SR.
- Sin antecedentes de vacunación deberán recibir 2 dosis de SR con intervalo de 4 a 8 semanas entre la primera y la segunda dosis.
Dos dosis de SRP (Sarampión, Rubéola y Parotiditis) representan casi el 100 por ciento de efectividad en la prevención del sarampión.
Mujer embarazada
Ninguna de estas vacunas deberá aplicarse a mujeres embarazadas o con la duda de embarazo. En caso de aplicación de SR accidental en una mujer que desconocía su condición de embarazada, acudir a su unidad médica para información y seguimiento.
ebv
Estados
“Siempre pensé que era una carga para mami”: el mensaje que Yusvely dejó antes de morir y las señales que nadie vio
CIUDAD DE MÉXICO.- El suicidio de Yusvely Marianny, una joven venezolana de 20 años que se lanzó desde un puente peatonal en Puebla, ha estremecido a México y reabierto la conversación sobre la urgencia de atender la salud mental.
Detrás de su último mensaje en redes sociales se revelan las señales silenciosas del sufrimiento que suelen pasar inadvertidas: sentirse una carga, la falta de apoyo emocional y un entorno que no escuchó a tiempo.
“Siempre pensé que era una carga para mami”
Horas antes de su muerte, Yusvely compartió en Instagram siete fotografías y una carta de despedida. Su publicación iniciaba con un tono ligero:
“¡Hola a todos! jeje. Esta es mi última publicación y les quería dejar un mensaje de que los quiero mucho…”.
Pero conforme avanzaba, el texto se transformó en un retrato de dolor profundo.
“Cada día que pasaba mi cuarto se volvía una habitación de putrefacción, acumulación, mal olor, vergüenza, miedo, lujuria, decepción, ansiedad y desesperación”, escribió la joven, describiendo un estado mental marcado por la ansiedad y el aislamiento.
En su mensaje también confesó:
“Tampoco era cercana con mi propio hermano y siempre pensé que era una carga para mami”.
La frase se convirtió en el reflejo de un sentimiento de abandono que, según especialistas, suele estar presente en jóvenes con riesgo suicida.
“Las heridas emocionales no tratadas son un riesgo para la vida”
El Dr. Óscar Rivas, director del Newman Institute, advirtió en entrevista con Siete24 Noticias que los traumas infantiles no atendidos pueden convertirse en detonantes de conducta suicida.
Lee: Romper el silencio: señales de alerta que pueden prevenir el suicidio
“El cuidado emocional debe tener la misma prioridad que la salud física”, señaló el especialista, tras explicar que una herida emocional sin atención puede ser tan grave como una infección sin tratamiento.
De acuerdo con un estudio del Newman Institute, las personas que vivieron cuatro o más experiencias adversas en la infancia tienen hasta mil 500 veces más probabilidad de intentar suicidarse.
Entre esos factores se encuentran el abuso sexual, la violencia familiar, la negligencia y el abandono emocional.
En su carta, Yusvely mencionó un episodio de abuso sexual por parte de su hermano y la indiferencia que sintió al compartirlo con su madre:
“Hubo abuso sexual de parte de mi hermano y ni siquiera me preguntaste cómo me sentí o te sentaste a hablar conmigo, solo me regañaste…”.
El silencio, enemigo de la prevención
El Dr. Rivas destacó que detectar a tiempo el sufrimiento puede salvar vidas.
“Cuando detectamos a una persona vulnerable, podemos tratarla y prevenir un posible suicidio futuro”, indicó.
Los signos suelen manifestarse en el lenguaje, las actitudes o las publicaciones digitales.
En el caso de Yusvely, su mensaje contenía frases que denotaban culpa, desesperanza y aislamiento emocional, sentimientos que, según expertos, deben encender alertas inmediatas en familiares y amigos.
Su despedida concluía con una frase que resume la contradicción interior de quien lucha entre el deseo de vivir y el cansancio existencial.
“La vida es bella, aprovéchala tontito. Párate de la cama de depresión y sal a ver las nubes. Te amo”.
México y la urgencia de atender la salud mental
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, el suicidio es una de las principales causas de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años.
Sin embargo, los datos solo muestran la superficie de un problema mucho más profundo: la falta de atención oportuna, la vergüenza de pedir ayuda y la escasa educación emocional.
El director del Newman Institute recordó que romper el estigma es esencial.
“Pensar que una persona debe aguantar sus emociones es falso. La salud mental tiene la misma importancia que la salud física”, subrayó.
Organizaciones civiles y especialistas insisten en que la prevención comienza en casa, con la escucha, la empatía y el acompañamiento cotidiano.
El suicidio, señalan, no ocurre de un día para otro: es la consecuencia de múltiples heridas no atendidas.
La Fiscalía General del Estado de Puebla abrió una carpeta de investigación sobre el caso, mientras usuarios en redes sociales lamentan su muerte y recuerdan la importancia de no minimizar los signos de tristeza o desesperanza.
Uno de los mensajes más compartidos en X (antes Twitter) sintetiza el sentir colectivo:
“Si las personas supieran el poder que tienen con simplemente ser amables con alguien, dar los buenos días o escuchar, muchas vidas podrían salvarse”.
Si necesitas ayuda
Si atraviesas una situación difícil o tienes pensamientos relacionados con el suicidio, no estás solo. Puedes comunicarte a la Línea de la Vida al 800 911 2000, disponible 24 horas, o acercarte a un centro de atención psicológica. Pedir ayuda es un acto de valentía.
GDH
CDMX
Policías capitalinos ayudan a traer dos vidas
Atención oportuna
Ciudad de México. — En distintos puntos de la capital, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) asistieron a dos mujeres que entraron en labor de parto y dieron a luz antes de llegar al hospital.
Ambos nacimientos ocurrieron en las alcaldías Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo, y las madres y recién nacidas fueron trasladadas con éxito a hospitales para recibir atención médica especializada, informó la SSC a través de un comunicado oficial.
Policías recibieron a una bebé en la colonia Martín Carrera
En la colonia Martín Carrera, de la alcaldía Gustavo A. Madero, una mujer de 23 años dio a luz dentro de un vehículo con la ayuda de oficiales de la policía capitalina.
Los agentes patrullaban las calles Cantera y 5 de Febrero cuando los tripulantes de una camioneta roja les solicitaron apoyo urgente.
Más para leer: La violencia cotidiana en México: salud mental en riesgo
El conductor explicó que su familiar presentaba contracciones intensas y que no alcanzarían a llegar al hospital.
Los policías solicitaron una ambulancia por radio, pero notaron que el nacimiento era inminente. Para proteger a la madre, la recostaron en el asiento trasero del vehículo y siguieron el protocolo de primeros auxilios.
Uno de los oficiales la guió en ejercicios de respiración hasta que la pequeña nació. Luego la arroparon y la colocaron sobre el pecho de su madre para mantenerla caliente.
Pocos minutos después, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) llegaron al lugar y trasladaron a ambas a un hospital de especialidad.
La familia agradeció el apoyo de los uniformados, quienes permanecieron con ellos hasta asegurar que recibieran atención médica completa.
Otro parto ocurrió en una patrulla en la colonia Tacuba
En otro hecho similar, en la colonia Tacuba, alcaldía Miguel Hidalgo, una joven de 15 años dio a luz dentro de una patrulla.
De acuerdo con el parte informativo de la SSC, los policías patrullaban las calles Felipe Carrillo Puerto y Lago Chiem cuando una mujer de 61 años pidió auxilio porque su nieta presentaba fuertes contracciones.
Los oficiales solicitaron apoyo médico, pero ante la inminencia del parto, trasladaron a la joven al interior de la unidad policial.
Una de las agentes aplicó sus conocimientos de primeros auxilios y recibió a la bebé en los asientos traseros de la patrulla. La recién nacida fue arropada y colocada en brazos de su madre para tranquilizarla.
Minutos después, paramédicos arribaron al lugar y verificaron el estado de salud de ambas antes de trasladarlas a un hospital cercano para su atención médica especializada.
La SSC destacó la capacitación de sus elementos
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México destacó que sus policías están capacitados en primeros auxilios y atención de emergencias, con el objetivo de auxiliar a la población en situaciones críticas.
La dependencia subrayó que este tipo de intervenciones forman parte del compromiso de los cuerpos de seguridad con el bienestar de los habitantes y su pronta respuesta ante cualquier emergencia.
Según datos públicos de la SSC, cada año se registran decenas de asistencias médicas brindadas por agentes en campo, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos y el ERUM.
JAHA
Dignidad Humana
Milagro en el Río Bravo: Rescatan a familia guatemalteca con tres días de extravío
Coahuila.- Una familia guatemalteca fue rescatada por el Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración (INM) tras permanecer tres días extraviada en la maleza del Río Bravo, en Piedras Negras, Coahuila. El operativo de rescate se llevó a cabo durante la madrugada del 21 de octubre de 2025.
La familia, conformada por un hombre, una mujer embarazada de ocho meses y tres niños de 5, 2 y 1 año, intentaba cruzar el río hacia Estados Unidos.
Se extraviaron en una zona de difícil acceso a orillas del río.
Ante esta situación las autoridades locales a través del Grupo Beta recibieron el reporte de auxilio. Debido a la densa vegetación, no pudieron llegar al lugar por tierra, por lo que utilizaron un aerobote para acceder al sitio
Te puede interesar: La violencia cotidiana en México: salud mental en riesgo
Este rescate destaca la labor humanitaria del Grupo Beta, que opera en la frontera norte de México.
A pesar de las dificultades, lograron salvar la vida a toda la familia centroamericana.
El INM brindó atención médica y asistencia a la familia antes de trasladarla a la central de autobuses de Piedras Negras, donde continuaron su viaje hacia el sur del país y retornarlos a su país de origen.
El rescate de esta familia refleja la importancia de la cooperación y la solidaridad en situaciones de emergencia de las personas en territorio nacional.
Esto, sin importar la nacionalidad a la que pertenecen.
ARH
México
La violencia cotidiana en México: salud mental en riesgo
Ciudad de México.- en nuestro país, la violencia del crimen organizado afecta la vida diaria de millones. Aunque poco se habla de ello, la exposición prolongada a hechos violentos impacta profundamente la salud mental de las personas.
Diversas investigaciones han documentado los efectos psicológicos de vivir en un entorno violento.
La psicóloga María Elena Medina Mora Icaza publicó un estudio que reveló que la exposición a sucesos violentos puede desencadenar trastornos como depresión, ansiedad generalizada y trastorno por estrés postraumático (TEPT).
Además, la especialista señaló que estos efectos pueden persistir durante años y afectar la calidad de vida de las personas.
Por otro lado, la científica Munmun De Choudhury, en su investigación ‘Narco Emotions’, destacó cómo la exposición constante a contenidos violentos en redes sociales puede llevar a la desensibilización emocional.
Este fenómeno, según la autora, puede deteriorar el rendimiento cognitivo, dificultar la atención y aumentar el riesgo de desarrollar TEPT.
¿Qué informa el Inegi en la percepción de inseguridad?
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, publicada en septiembre de 2025, reveló que el 63% de la población de 18 años y más considera inseguro vivir en su ciudad.
Esta cifra refleja una tendencia preocupante, especialmente entre las mujeres, quienes presentan una percepción de inseguridad del 68.2%, frente al 56.7% de los hombres.
Las áreas urbanas con mayor percepción de inseguridad incluyen Culiacán (88.3%), Irapuato (88.2%), Chilpancingo (86.3%) y Ecatepec (84.4%).
En contraste, municipios como San Pedro Garza García (8.9%) y Piedras Negras (15.0%) reportan menores niveles de inseguridad.
¿Qué hacer ante la sobreexposición a noticias de violencia?
Especialistas advierten que es crucial adoptar estrategias para proteger la salud mental:
1.- Elegir fuentes confiables: Acceder a información verificada y contextualizada puede reducir la ansiedad. Optar por medios que prioricen el análisis sobre la alarma ayuda a mantener la calma sin dejar de estar informados.
Te puede interesar: David da Vinci: niño genio mexicano crea app para proteger a la infancia
2.- Cuidar el lenguaje: El uso reiterado de palabras como “levantón”, “encobijado” o “narcoviolencia” sin una reflexión crítica puede insensibilizar y normalizar la violencia. Elegir cómo se informa y comunica también es un acto de cuidado emocional.
3.- Fomentar espacios de conversación y contención: Hablar del miedo, la frustración o la tristeza con familiares o personas de confianza puede ayudar a canalizar emociones.
4.- Buscar ayuda profesional: Cuando la angustia, el miedo o el insomnio se vuelven parte del día a día, es importante acudir a un especialista.
ARH
