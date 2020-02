Calor podría ayudar en el combate a coronavirus

Ciudad de México.— La temporada de calor que iniciará en unos días en el país, será un aliado importante para combatir al COVID-19, del que se confirmó un caso esta mañana.

De acuerdo con el director de Proyectos estratégico de la Secretaría de Salud de Turismo de Sinaloa, Alfonso Gil Díaz, afirmó que el virus es vulnerable a las temperaturas altas.

“Según me han informado, el virus no sobrevive al calor, lo mínimo son 26 grados y aquí estamos pues a un ratito de llegar a los 26 grados. O sea, la temperatura nos va a ayudar mucho a que ese virus no se dé”

Alfonso Gil Díaz | Secretaría de Salud de Turismo de Sinaloa