Camilleros, pilares silenciosos del cuidado y la recuperación del paciente

Ciudad de México.— A lo largo de 35 años en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Fernando Rosas Farías ha recorrido pasillos, urgencias y salas de recuperación cargando más que cuerpos: ha transportado historias. “Unas dolorosas, otras agradables”, dijo, “pero en todas hay algo que no cambia: el esfuerzo de mis compañeros por brindar un trato digno, amable y profesional al paciente”.

El testimonio de Fernando representa a miles de trabajadores que, sin reflectores, son parte vital del engranaje hospitalario.

Por primera vez, el IMSS celebró oficialmente el Día Institucional del Personal de Camillería, una categoría integrada por 8 mil 683 hombres que cada día realizan más de 200 mil movilizaciones en hospitales y clínicas del país. Son quienes sostienen, literalmente, a quienes enfrentan la enfermedad y la incertidumbre.

Trato humano

Zoé Robledo, director general del IMSS reconoció la labor de los camilleros como un símbolo de fuerza, lealtad y empatía, cualidades esenciales para ofrecer un trato humano a los pacientes.

Recordó que durante momentos críticos, como la pandemia de COVID-19, inundaciones o huracanes, este personal permaneció firme, dispuesto y solidario, demostrando que su servicio trasciende las circunstancias.

Robledo señaló que seis de cada diez camilleros han recibido capacitación especializada a través del Sistema de Capacitación Virtual (SICAVI), con lo que fortalecen su preparación técnica y su compromiso con la mejora continua. Subrayó que esta primera conmemoración marca el inicio de una nueva etapa para visibilizar y mejorar las condiciones laborales del gremio, e hizo un llamado a reconocer también a quienes, por atender emergencias recientes, no pudieron estar presentes en la ceremonia.

Acto de humanidad

La doctora Alva Alejandra Santos Carrillo, directora de Prestaciones Médicas, recordó que el trabajo del camillero no se limita a mover pacientes. Su labor, explicó, implica brindar seguridad, compañía y palabras de aliento, gestos que humanizan la atención médica y devuelven confianza en momentos de vulnerabilidad.

“Su presencia genera tranquilidad y esperanza en medio del dolor”, expresó. Agradeció su compromiso y profesionalismo, cualidades que fortalecen la cadena de atención con calidad y calidez, y los invitó a seguir portando con orgullo el uniforme del IMSS, símbolo de un servicio que dignifica.

Fuerza de la colaboración

Desde la Coordinación de Enfermería, Fabiana Maribel Zepeda Arias resaltó que los camilleros son aliados esenciales dentro de la estrategia institucional 2-30-100, al realizar movilizaciones en áreas críticas como Urgencias, Terapias Intensivas y Radiodiagnóstico. Señaló que su labor conjunta con el personal de Enfermería ha permitido consolidar un esquema basado en el respeto mutuo, la responsabilidad compartida y la búsqueda de un servicio más eficiente.

Mejores condiciones para camilleros

En representación del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), su secretario general Rafael Olivos Hernández destacó que la categoría de camilleros es una de las más jóvenes y esenciales dentro del IMSS. Subrayó que su trabajo garantiza seguridad en los traslados y contribuye a reducir tiempos de hospitalización y facilita la pronta reincorporación de los derechohabientes a su vida cotidiana.

