Cerrarán estación migratoria incendiada en Juárez

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde realiza una gira privada de trabajo.

El mandatario no visitará a los 28 migrantes que resultaron lesionados por el incendio en una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM).

Sin embargo, se reunirá con el equipo médico que atiende a los lesionados del siniestro.

Durante su gira de trabajo el presidente López Obrador estará acompañado del secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el director del IMSS, Zoé Robledo.

El primer mandatario llegó al gimnasio del Bachilleres de Ciudad Juárez, a bordo de una camioneta blanca.

Al lugar llegó grupo de migrantes centroamericanos que estuvieron detenidos en el centro incendiado.

Los inconformes exigieron que López Obrador saliera para hablar con ellos.

“¡Muerte no, vida sí!”, “¡Hoy fueron ellos, mañana podrán ser otros!”, ¡”Somos inmigrantes, todos somos hermanos, merecemos respeto, somos seres humanos, no a la xenofobia!”, “¡Queremos que nos traten con amor porque no somos delincuentes”

