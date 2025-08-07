Ciudadanos exigen a la SRE no comprometer la vida ni la soberanía ante presiones internacionales

Ciudad de México.— Organizaciones ciudadanas entregaron un posicionamiento a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en el que solicitan que el Gobierno de México se mantenga firme en la defensa del derecho a la vida y no asuma compromisos internacionales que contradigan la Constitución ni debiliten la soberanía legislativa de los estados.

Solicitan respetar la Constitución y los derechos fundamentales

La plataforma ciudadana Actívate pidió a las autoridades federales que no adopten medidas que puedan vulnerar derechos reconocidos en la legislación nacional. Lo anterior, luego de que la la Secretaría de Relaciones Exteriores formalizara el pasado 7 de julio la aceptación de las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), órgano de Naciones Unidas.

Entre dichas observaciones, señalaron los firmantes, se encuentran propuestas que promueven la legalización del aborto en todo el país, así como disposiciones que podrían afectar el ejercicio de la objeción de conciencia por parte del personal médico.

Entregan firmas y piden ser parte del seguimiento

Durante la presentación del posicionamiento, los integrantes de Actívate entregaron más de dos mil firmas recolectadas a través de su sitio web oficial, con el objetivo de respaldar la exigencia ciudadana de que se respete el marco constitucional.

Asimismo, solicitaron ser incorporados al mecanismo de seguimiento e implementación de las recomendaciones internacionales, en calidad de actor social con interés legítimo, argumentando que cualquier proceso que involucre cambios legislativos o administrativos debe considerar la participación plural de la sociedad civil.

No someterse a exigencias externas

Los firmantes advirtieron que el Estado mexicano no puede someterse a exigencias externas que rebasen las atribuciones constitucionales, especialmente cuando se trata de temas que han sido regulados por los poderes legislativos locales o que tocan aspectos centrales de los derechos fundamentales.

Reiteraron que la protección de la vida humana y la objeción de conciencia médica están contempladas en distintos marcos normativos nacionales y deben ser preservadas sin excepciones ni imposiciones externas.

