Colectivo de Mujeres pide unir esfuerzos en favor de la vida, familia y matrimonio

Ciudad de México.— El colectivo Mujeres de México reconoce a las diputadas y diputados de Guanajuato que votaron en favor de la vida y cumplieron su compromiso con la sociedad para defender a las niñas y niños inocentes en el vientre de su madre.
Sin embargo, expresó su profundo extrañamiento e indignación ante el hecho de que esos mismos legisladores, que recientemente se declararon defensores de la vida, la familia y la patria, también voten en favor del matrimonio igualitario y de la penalización del acompañamiento familiar mediante terapias de conversión.
“Esta contradicción traiciona la confianza ciudadana y atenta contra los pilares que sostienen a Guanajuato. Valoramos el voto en defensa de la vida, una decisión que honró a quienes esperan de sus representantes una postura firme en la protección de los más indefensos en el vientre materno. Mujeres de México reconoce el compromiso con la dignidad humana y con la defensa de la vida desde la concepción hasta su muerte natural”, resaltaron.
Sin embargo, el colectivo externó que es preocupante que quienes se dicen provida, profamilia y prolibertades hayan dado la espalda a cientos de miles de guanajuatenses al votar en favor del matrimonio igualitario.
Explicó que con el voto en favor del llamado “matrimonio igualitario” se daña al primer núcleo de la sociedad: La Familia, ignorando el sentir de los ciudadanos y de la evidencia científica que sostiene que la familia es clave para reducir problemas sociales graves como la delincuencia, las adicciones, la violencia familiar y la deserción escolar.
“Esta reforma rompe con el consenso histórico del estado, debilita la estructura familiar y desatiende las prioridades reales de cientos de miles de guanajuatenses que hoy sufren violencia e inseguridad”, denunció Mujeres de México.
Además, con la aprobación de las reformas a las terapias de conversión, reveló, se limita la libertad de atención y pone en riesgo a padres, madres, psicólogos, consejeros y líderes espirituales que buscan apoyar a un familiar que atraviesa por una crisis de identidad.
“Lejos de proteger el vínculo afectivo y familiar los criminaliza y limita el derecho básico a acompañar. No se puede defender la vida y atacar al mismo tiempo la familia, esto es incongruencia, se dicen provida, profamilia y prolibertades y no lo demuestran!” reclamó.
Por lo anterior, exigieron a los diputados del Congreso de Guanajuato:
- Recuperar la coherencia moral y legislativa.
Defender la vida implica también defender la institución que la acoge, la educa y la protege: la familia.
- Rectificar inmediatamente el rumbo.
Revisar y revertir las decisiones que debilitan el matrimonio, confunden a la sociedad y criminalizan el acompañamiento familiar.
- Atender las verdaderas necesidades de las mujeres en Guanajuato, no las agendas ideológicas de grupos políticos. Mientras el estado enfrenta niveles preocupantes de inseguridad y descomposición social, resulta inaceptable priorizar iniciativas que no atienden a las necesidades reales de las familias.
- Cumplir sus compromisos con las familias que los eligieron.
Los votos tienen consecuencias. “Los ciudadanos tomamos nota de quién defiende realmente nuestros derechos y quién utiliza nuestras causas para transacciones políticas”, advirtió.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
México
Familias que buscan cuidar al bebé sin perder a su mascota
Ciudad de México.- Los estornudos de un bebé pueden cambiar la dinámica de un hogar donde la mascota ocupa un lugar entrañable. La sospecha de una alergia activa temores, preguntas y decisiones inmediatas.
Especialistas recuerdan que actuar rápido permite proteger la salud del menor sin renunciar al vínculo afectivo con el animal.
Imke Marks, especialista en bienestar animal y fundadora de Mooiza, invita a los padres a tomar medidas claras cuando sospechan una reacción al pelo o caspa de una mascota.
Señala que el primer paso es consultar a un pediatra o a un alergólogo. Un diagnóstico temprano permite entender el origen de los síntomas y ajustar el tratamiento adecuado.
Marks pide transformar la rutina familiar tan pronto como se confirme la alergia. Recomienda una limpieza constante del hogar, ventilación diaria y aspiradoras con filtros especiales. Sugiere impedir que la mascota entre al dormitorio del bebé para reducir la exposición a alérgenos.
La especialista afirma que el cuidado del animal también es clave.
Propone cepillados regulares y revisiones veterinarias frecuentes para disminuir la presencia de partículas que provocan alergias.
Reconoce que algunas familias enfrentan dificultades incluso siguiendo estas medidas.
En esos casos, pide valorar alternativas responsables, como buscar un nuevo hogar para la mascota.
Subraya que la salud del bebé debe ser la prioridad, pero sin descuidar el bienestar del animal.
Los especialistas también señalan que las alergias a las mascotas suelen originarse por proteínas presentes en la caspa, la saliva o la orina.
Estas partículas pueden permanecer suspendidas en el aire y adherirse a superficies, lo que incrementa la exposición dentro del hogar.
Te puede interesar: Nuevos límites en redes sociales replantean la vida digital de niños y jóvenes
Los expertos describen síntomas como estornudos persistentes, congestión nasal, enrojecimiento ocular, picazón facial o despertares nocturnos frecuentes.
En algunos casos, la alergia agrava el asma infantil y provoca presión en el pecho o silbidos al respirar.
Aunque algunas desprenden menos pelo, todas producen proteínas que pueden generar reacciones. Recomienda reducir la exposición cuando sea posible y seguir un tratamiento médico adecuado.
Si los síntomas continúan por más de dos semanas, los especialistas aconsejan acudir a un médico. Ante dificultad respiratoria repentina, piden buscar atención urgente.
ARH
México
Nuevos límites en redes sociales replantean la vida digital de niños y jóvenes
Ciudad de México.— Australia se prepara para un cambio en el uso de redes sociales. En diciembre de 2025 entrará en vigor una ley que impedirá el acceso a menores de 16 años y exigirá a cada plataforma verificar con rigor la edad de sus usuarios.
El uso cotidiano de redes sociales por niños y adolescentes se convirtió en un fenómeno que transforma dinámicas familiares, educativas y culturales. Ahora distintos gobiernos buscan regular ese entorno mientras las compañías tecnológicas enfrentan nuevos desafíos.
Australia, jóvenes sin redes sociales
El Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) fijó la edad de más de 16 años para utilizar redes sociales y ordenó a plataformas como Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat, X, YouTube y Reddit implementar sistemas de verificación. La normativa contempla métodos como identificación oficial, análisis biométrico o validaciones externas. A la vez exige alternativas que no impliquen el uso de datos sensibles. Las empresas que incumplan pueden recibir sanciones de hasta 50 millones de dólares australianos.
Las compañías reportaron fallas en pruebas de verificación por reconocimiento facial y estimación de edad. Algunos sistemas clasificaron a menores como adultos, lo que generó preocupación en organizaciones de protección infantil y privacidad. Estos grupos alertaron que los errores pueden derivar en exclusiones injustificadas o permitir que adolescentes mantengan acceso. También plantearon dudas sobre la recolección y manejo de información biométrica.
La medida australiana surgió mientras distintos países analizan nuevas formas de regular el acceso juvenil a los espacios digitales. El gobierno australiano sostiene que la iniciativa no busca expulsar a los menores del mundo en línea, sino modificar el tiempo y el tipo de interacción que establecen en esos entornos.
Europa redefine el acceso de los menores
El debate del uso de redes sociales está en el Parlamento Europeo, donde se aprobó una resolución que recomienda una edad mínima de 16 años en redes sociales, esta disposición no es vinculante, pero orienta futuras regulaciones.
El documento también propone un límite digital armonizado de 13 años en toda la Unión Europea, por debajo del cual ningún menor tendría acceso a plataformas ni a servicios de video o herramientas de inteligencia artificial dirigidas a jóvenes.
Bélgica desde 2018 exige al menos 13 años de edad para crear cuentas sin consentimiento parental. Francia aprobó en 2023 un marco que obliga a obtener permiso de padres o tutores para que menores de 15 años creen perfiles, aunque su aplicación enfrenta obstáculos técnicos. En Reino Unido entró en vigor la Ley de Seguridad en Línea, que integra reglas estrictas para plataformas y refuerza restricciones etarias, aunque todavía no fija un límite claro para redes sociales.
Estas regulaciones buscan establecer entornos más seguros para los menores y generar responsabilidad en las plataformas en materia de moderación de contenidos, análisis de riesgos y manejo de datos.
Usuarios de redes sociales en México
La discusión regulatoria ocurre en un contexto en el que redes sociales forman parte del día a día de millones de jóvenes. En México su uso supera los 114 millones de usuarios y más del 90% de los internautas accede diariamente. El promedio de uso nacional es de 192 minutos por día, cifra que rebasa de manera amplia el promedio global.
¿Cuáles son las redes sociales que más utilizan los jóvenes mexicanos?
Estudios recientes de Comscore muestran que en América Latina las plataformas alcanzaron al 72% de la población digital mundial en 2025, con un crecimiento de interacciones del 4.4% respecto al año anterior. México se coloca entre los países con mayor alcance en la región, con un promedio mensual de 44 horas de actividad. Facebook, WhatsApp, Instagram y TikTok concentran la mayor parte de la atención y registran millones de visitantes únicos cada mes.
El crecimiento del formato de video y la consolidación de comunidades marcadas por influencias inmediatas configuran un espacio de interacción central para adolescentes. TikTok mantiene un ritmo sostenido en producción de videos y en México elevó su actividad en un 28% entre enero y mayo de 2025. Instagram registró un aumento de 33% en el engagement con reels entre 2023 y 2024. YouTube alcanza al 74.1% de la población digital mexicana y buena parte del consumo proviene ya de televisores conectados.
Este ecosistema define nuevas formas de relación entre creadores y audiencias juveniles. En abril de 2025 las cuentas de celebridades e influencers representaron el 36% de todas las interacciones globales. En México, figuras como Farid Dieck, Poncho De Nigris y Santa Fe Klan encabezaron la lista de mayor actividad en TikTok.
Otra tendencia emergente es el avance de los influencers virtuales, creados a partir de inteligencia artificial y diseño gráfico. Estas figuras comienzan a crear comunidades, colaborar con marcas y expandir su presencia en mercados internacionales.
Modelos distintos de creación y relación con las audiencias
La antropóloga Sandra Ramírez Fernández presentó un avance de su investigación comparativa entre España y México. Planteó que la relación de confianza con creadores se construye de forma distinta en cada país. En España la identidad del creador genera cercanía con la audiencia porque se percibe un acompañamiento constante. En México predomina un vínculo basado en la utilidad del contenido y en la forma concreta en que un creador explica un proceso o resuelve una necesidad.
Ramírez Fernández indicó que los ingresos dependen de publicidad, patrocinios, afiliaciones y membresías. Explicó que el pago por mil visitas difiere considerablemente entre Europa y México, lo que influye en las estrategias de sostenimiento económico. En España se observa una economía de la reputación basada en la confianza en la figura que promociona un producto. En México prevalece una economía de la reciprocidad en la que la comunidad sostiene al creador mediante donaciones, afiliaciones y membresías.
La investigadora añadió que los creadores organizan su contenido bajo estructuras que permiten entender cómo perciben a su audiencia y qué tipo de guía buscan establecer. Esos patrones condicionan la manera en que niños y adolescentes consumen contenidos y construyen hábitos digitales.
Cambios en el trabajo digital de los jóvenes
Luis Josué Lugo Sánchez, investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, observó que plataformas como TikTok pasaron de ser vistas como espacios de ocio a convertirse en escenarios de trabajo serio.
Argumentó que estas plataformas requieren análisis de relaciones materiales, simbólicas y culturales porque en ellas se desarrollan narrativas que forman parte de la vida cotidiana de jóvenes y adolescentes.
Lugo Sánchez subrayó que es necesario trazar una radiografía de las estructuras que intervienen en la producción de contenidos dirigidos a nuevas audiencias. Afirmó que no puede subestimarse el trabajo que realizan jóvenes y adolescentes, incluso cuando usan recursos como emojis o narrativas breves. Estos formatos permiten comprender nuevas habilidades y cambios en la comunicación contemporánea.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
México
‘Diálogos por la Esperanza’: revolución educativa centrada en la persona a partir de la Carta del Papa León XIV
Ciudad de México.— En un contexto global marcado por transformaciones digitales profundas y una crisis educativa agravada, la carta apostólica ‘Diseñar nuevos mapas de esperanza’ del Papa León XIV se erige como un llamado urgente a re-humanizar la educación. Este fue el eje del análisis en el programa ‘Diálogos por la Esperanza’ conducido por el Padre Eduardo Corral Merino, donde tres destacados especialistas disertaron sobre el documento pontificio y su aplicación en la realidad mexicana.
La maestra Patricia Vázquez del Mercado, Presidenta de Mexicanos Primero, destacó el simbolismo de que la primera carta apostólica de León XIV esté dedicada a la educación: “La educación hoy, a pesar de que sabemos que es una palanca de desarrollo… la hemos dejado o hemos dejado a un lado la versión humana de lo que significa educar”, afirmó.
Subrayó que el Papa insiste en que “educar no es solo transmitir conocimientos, sino que es acompañar, caminar juntos, ensanchar horizontes”. Ante los graves datos del sistema mexicano –como que 2 de cada 3 estudiantes de primaria no alcanzan niveles suficientes en comprensión lectora–, Vázquez del Mercado llamó a construir “una conversación de menos etiquetas y más historias, de menos contraposiciones estériles y más sinfonía en el espíritu”.
Por su parte, el Dr. José Antonio Lozano Diez, Presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana, alertó sobre una transformación interior en los jóvenes, a la que denominó “digimorfosis”, impulsada por el uso excesivo de pantallas: “Esta generación de niños que hoy tenemos en el mundo es la primera que está siendo menos inteligente que la de sus padres”, señaló, vinculando este fenómeno con una crisis de esperanza.
“Puedo decir casi con total certeza que esta generación que ahora estoy dando clases es de las generaciones más apagadas en términos de esperanza que yo he visto”, expresó. Abogó por una educación integral, comparable a una mesa de cuatro patas: transmisión de conocimientos, pensamiento crítico, inteligencia emocional y una cosmovisión que dé sentido.
El Dr. Pedro Cortés, Coordinador de la Dimensión Diocesana de Educación de la Arquidiócesis de León, enfatizó el carácter coral y apasionado de la educación. Recordando el proverbio citado por el Papa Francisco –”para educar a un niño se requiere toda una aldea”–, Cortés precisó que “la aldea tiene que estar junta”.
Hizo un llamado a “no ser administradores de miedos sino emprendedores de sueños” y destacó la necesidad de innovar con didácticas activas como el aprendizaje-servicio, donde los estudiantes “se comprometen cuando se dan cuenta que pueden ayudar a los demás”.
Un pacto renovado y tres nuevos compromisos
El Padre Eduardo Corral, moderador del espacio, resaltó que el Papa León XIV no solo recupera el Pacto Educativo Global de su predecesor, sino que lo fortalece con tres compromisos adicionales: la atención a la vida interior (“Los jóvenes piden profundidad”), la humanización de la tecnología y la educación para una paz “desarmada y desarmante”. “El desafío es la integración de lo trascendente y lo histórico, de la fe y la razón”, señaló Corral.
Los panelistas coincidieron en que la respuesta a la crisis no está en los sistemas rígidos, sino en el encuentro personal y en la creatividad. El Dr. Lozano argumentó que debemos superar la “mentalidad de sistema” por una de “apertura”, mientras que la Mtra. Vázquez invitó a mirar la “abundancia” de vocación docente que existe, ejemplificada en el libro recién publicado por Mexicanos Primero que recoge historias de maestros transformadores.
El diálogo concluyó con un llamado a la acción, instando a cada actor –docentes, directivos, familias, Iglesia y empresarios– a ser “estrellas” en una gran constelación educativa que brille y oriente hacia la fraternidad y la solidaridad. Como resumió el Dr. Cortés, el camino es “ir juntos, no ir cada quien con su proyecto, sino unidos para trabajar por la comunidad”.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
México
Dormir sin luz en la habitación protege la salud y calma el cuerpo
Ciudad de México.- Dormir con la luz encendida es una costumbre común para quienes buscan seguridad o compañía durante la noche.
Sin embargo, un nuevo estudio presentado por la American Heart Association y difundido por GQ señala que esta práctica afecta procesos vitales y expone a millones de personas a riesgos que pasan desapercibidos.
La investigación analizó a más de 450 adultos, con una edad promedio de 55 años.
Los especialistas midieron la cantidad de luz presente en sus hogares durante la noche y evaluaron su impacto mediante tomografías cerebrales y pruebas metabólicas.
Los resultados revelaron que el 17% de quienes dormían expuestos a altos niveles de luz artificial presentó complicaciones cardiovasculares.
Expertos citados por GQ explicaron que la exposición repetida a la luz nocturna aumenta el estrés cerebral y provoca inflamación arterial, un proceso que afecta órganos clave.
Este fenómeno también se relacionó con trastornos del sueño y con un incremento del estrés. El riesgo creció 22% entre quienes dormían con luz encendida, en comparación con quienes descansaban en completa oscuridad.
La investigación también examinó otros factores ambientales, como ruido urbano, contaminación lumínica y características de zonas con bajos ingresos. Estas condiciones profundizaron las dificultades para lograr un sueño reparador y expusieron a muchas personas a riesgos acumulados.
Dormir no es un acto pasivo.
El cuerpo activa mecanismos que restauran funciones físicas y emocionales.
Entre ellos destaca la producción de melatonina, una hormona que depende de la oscuridad para funcionar de forma adecuada.
La luz artificial interrumpe su liberación y altera el reloj biológico.
Cuando la melatonina no actúa de forma correcta, conciliar el sueño se vuelve difícil. Los ciclos nocturnos se fragmentan y se mantiene un estado de alerta que el organismo interpreta como estrés.
A largo plazo, esta respuesta favorece la inflamación, el cansancio constante y el desgaste metabólico.
Dormir con pantallas encendidas, focos intensos o dispositivos iluminados se normalizó en muchos hogares.
El estudio recuerda que estos hábitos nocturnos influyen en la salud más de lo que imaginamos.
La melatonina y el impacto biológico
La melatonina envía al cuerpo el mensaje de que es momento de descansar.
Si la habitación está iluminada, el cerebro confunde esa señal y retrasa el proceso.
Este bloqueo afecta la reparación neuronal, altera funciones metabólicas y eleva el estrés cerebral, según los especialistas citados por GQ.
La interrupción prolongada de esta hormona no solo perjudica el sueño.
También afecta la estabilidad emocional, la claridad mental y la capacidad para procesar estímulos durante el día. Dormir en oscuridad permite que el organismo recupere su ritmo natural y mantenga su equilibrio.
GQ compartió varias recomendaciones para reducir la exposición a la luz durante la noche:
Bajar las persianas o cerrar las cortinas por completo.
Cerrar la puerta de la habitación si se comparte vivienda.
Usar un antifaz para bloquear la luz residual.
Alejar pantallas al menos una hora antes de dormir.
Evitar focos innecesarios dentro del dormitorio.
Estas medidas simples ayudan a mejorar el descanso y protegen procesos biológicos esenciales.
Los científicos indicaron que dormir en oscuridad total favorece la salud cardiovascular y mental.
Crear un ambiente nocturno libre de luz artificial es una elección accesible y profundamente beneficiosa. Apagar la luz antes de dormir puede convertirse en un gesto pequeño que transforma el bienestar cotidiano.
ARH
Violencia a la Mujer
Colectivo de Mujeres pide unir esfuerzos en favor de la vida, familia y matrimonio
Posadas mexicanas: abrazo de comunión y fe en cada puerta
Familias que buscan cuidar al bebé sin perder a su mascota
El musical “Un cuento de Navidad” es para compartir con la familia
“Los niños sí vienen con instructivo”, la guía definitiva para padres millenial
El musical “Un cuento de Navidad” es para compartir con la familia
La solución al bullying en adolescentes está en la familia
Sin cuidados paliativos, México no está listo para debatir la eutanasia: Dr. Guillermo Aréchiga
CIDH está en crisis de legitimidad por escándalo de “juez-comisionado”: Global Center for Human Rights
Centro AMA: adultos mayores regresan a la escuela y descubren una nueva vida
Huertos familiares: el camino hacia la sustentabilidad alimentaria
Fisioterapia: la clave para mantener movilidad, independencia y dignidad en la vejez
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
Te Recomendamos
-
Culturahace 22 horas
El musical “Un cuento de Navidad” es para compartir con la familia
-
Estilohace 22 horas
La solución al bullying en adolescentes está en la familia
-
Entretenimientohace 3 días
Fátima Bosch, Miss Universo 2025, acompaña a la Virgen de Guadalupe en peregrinación a NY
-
Méxicohace 3 días
Organizaciones civiles advierten riesgos jurídicos y operativos en iniciativa de “igualdad sustantiva”