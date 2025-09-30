Colectivo pide a Sheinbaum políticas reales de apoyo a mujeres embarazadas

Ciudad de México.— El colectivo Mujeres Libres y Soberanas hizo un llamado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para fortalecer las políticas públicas y los programas sociales destinados a las mujeres que atraviesan un embarazo en condiciones de vulnerabilidad.

La organización pidió mayor presupuesto para madres solas, atención médica de calidad en casos de embarazo de alto riesgo, hospitales materno-infantiles, programas de primera infancia y una educación científica sin imposiciones ideológicas.

Derecho a la vida en tratados internacionales

Pilar Vázquez Calva, vocera del colectivo, subrayó que el aborto no está reconocido como un derecho humano en ningún tratado internacional ni en la legislación mexicana. En contraste, señaló que el derecho a la vida y la protección a la mujer embarazada sí está contemplada en leyes laborales, civiles y en diversos compromisos internacionales.

“La protección a la mujer embarazada sí se encuentra en nuestra legislación, en nuestras leyes laborales y civiles, entre otras. El derecho a la vida sí está reconocido en los tratados internacionales como un derecho humano que el Estado mexicano se ha comprometido a garantizar. La Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 3), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 6), El Pacto de San José (artículo 4), entre otros. El Estado mexicano no puede seguir ignorando estos compromisos para con los mexicanos no nacidos y sus madres. Todos los mexicanos debemos tener garantizado el derecho a la vida”, añadió Vázquez Calva.

El aborto es violencia

Por su parte, Angélica Pérez del Valle, activista e integrante de Mujeres Libres y Soberanas, afirmó que el aborto representa una forma de violencia contra la mujer, ya que implica abandono por parte de la pareja, el gobierno y la sociedad en general.

Agregó que las mujeres en situación de desamparo enfrentan obstáculos cotidianos que requieren acompañamiento real. “Por eso esperamos que se les den opciones de vida desde las diferentes secretarías e instituciones que ahora dependen de una mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum”, señaló.

Exigencia de una nueva visión de apoyo

El colectivo subrayó que persisten pendientes importantes en materia de apoyo a las mujeres mexicanas, en especial para quienes viven un embarazo no planeado. Consideran que el gobierno debe ofrecer opciones que garanticen vida, salud, seguridad, educación, trabajo y oportunidades para las madres y sus hijos.

Postura frente a la agenda del aborto

Finalmente advirtió que la Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro, es una iniciativa que busca imponer en México una agenda ideologizada y violenta. Para el colectivo, el verdadero reto es atender a las mujeres con programas efectivos que no las dejen solas durante la etapa del embarazo.

ebv