Colectivos ciudadanos piden al PAN frenar iniciativas que afectan a la familia

Ciudad de México.— Ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil se manifestaron de manera pacífica afuera de las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) para hacer un llamado urgente a su dirigencia nacional, ante la creciente preocupación por el rumbo político y legislativo que está tomando Guanajuato.
A través de un Mapping proyectado sobre el edificio del CEN del PAN en la Ciudad de México, organizaciones como el Colectivo Mujeres de México, el Frente Nacional por la Familia, entre otros, advirtieron que la gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, está entregando electoral e ideológicamente ese estado a Morena, impulsando una agenda que atenta contra la vida, la familia y las libertades fundamentales.
Las organizaciones civiles reconocieron y respaldaron el trabajo de los diputados locales que, pese a la línea nacional y estatal del partido, votaron en favor de la vida; sin embargo, advirtieron que la mayoría de los legisladores del PAN en Guanajuato actuaron en función de intereses ideológicos, políticos y económicos alejados de la sociedad.
En ese sentido, denunciaron que la política del gobierno estatal de Guanajuato promueve el aborto en las escuelas de educación básica y la reciente aprobación de iniciativas en el Congreso local, constituyen un golpe frontal contra la patria, la vida, la familia y la libertad, principios que el PAN afirma defender.
Advirtieron que la aprobación de iniciativas como el llamado “matrimonio igualitario” y la penalización del acompañamiento familiar mediante las denominadas terapias de conversión provocará un enorme daño social al debilitar la institución del matrimonio, eliminar la libertad de atención saludable y criminalizar a padres de familia, profesionales de la salud y líderes espirituales.
Por ello, responsabilizaron directamente a la dirigencia nacional del PAN, encabezada por Jorge Romero, por permitir este giro ideológico y por la falta de congruencia de sus funcionarios con los valores que dieron origen al partido.
“Estamos afuera de sus oficinas porque vemos con preocupación que Guanajuato está siendo alineado a la agenda de Morena. La gobernadora y los diputados locales parecen formar parte de ese proyecto ideológico, atentando contra la vida, la familia y la libertad de acompañar”, señaló Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia.
Los representantes de las organizaciones civiles cuestionaron si el PAN respeta sus principios en defensa de la vida, la familia y la libertad o han sido sustituidos por una agenda ideológica ajena a la identidad del partido.
Finalmente, exigieron a la dirigencia nacional del blanquiazul:
Retirar o rechazar cualquier iniciativa que atente contra la vida, la familia y las libertades, y que no responda a las necesidades reales de Guanajuato.
Mayor claridad y congruencia con los principios del partido, defendiendo la vida, la familia y las libertades fundamentales.
Asumir con valentía el legado de los fundadores de Acción Nacional con pensamiento y propuestas humanistas propias.
Escuchar la voz de las familias y de las organizaciones civiles que han seguido este proceso legislativo con atención.
Área “Colibrí”, acompañamiento y cuidados paliativos para niños con cáncer
Ciudad de México.— El Hospital General Regional No. 270 del IMSS en Reynosa incorpora el área de acompañamiento y cuidados paliativos “Colibrí”, un espacio orientado a atender a niñas y niños con cáncer que requieren control de síntomas, apoyo emocional y presencia familiar dentro del proceso de atención oncológica pediátrica.
Qué es el área “Colibrí” y por qué se integra al OncoCREAN
“Colibrí” forma parte del proyecto de ampliación del Centro de Referencia Estatal para la Atención del Niño y la Niña con Cáncer (OncoCREAN) en Reynosa, Tamaulipas, impulsado por la Coordinación de Atención Oncológica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Su objetivo se centra en el acompañamiento integral de pacientes pediátricos con necesidades paliativas, con énfasis en el control del dolor, el manejo de síntomas asociados a la enfermedad y el apoyo psicológico al menor y su familia.
El área se integra a un modelo hospitalario que reconoce el curso variable del cáncer infantil y la necesidad de atención continua en etapas avanzadas, sin sustituir los tratamientos oncológicos, sino complementarlos cuando el cuadro clínico lo requiere.
Un proyecto de ampliación para mayor cobertura especializada
El proyecto en curso prevé elevar la capacidad instalada del OncoCREAN a 20 camas, reforzar espacios aislados para la atención pediátrica e incorporar el área “Colibrí” como componente específico de cuidados paliativos. Esta ampliación responde al incremento de la incidencia de cáncer infantil y a la demanda de servicios especializados en el noreste del país.
Con estas acciones, el IMSS busca ampliar la capacidad resolutiva del hospital y reducir tiempos de espera, con un enfoque de atención integral que incluye diagnóstico, tratamiento, seguimiento y acompañamiento.
Atención integral y coordinación regional
El OncoCREAN de Reynosa registra un promedio de 76 casos nuevos por año y mantiene un censo integral de 143 pacientes entre 2022 y 2025. El seguimiento de Atención de Pacientes Oncológicos alcanza a 197 menores, procedentes de municipios como Ciudad Madero, Nuevo Laredo y Matamoros.
Para los casos de mayor complejidad, el esquema de atención contempla derivaciones hacia la Unidad Médica de Alta Especialidad de Monterrey, bajo un sistema coordinado entre niveles de atención.
Infraestructura actual y personal especializado
La infraestructura del centro incluye 17 camas hospitalarias, tres áreas aisladas, tres sillones para quimioterapia ambulatoria, un quirófano para procedimientos especializados y consultorios de hematología y oncología. El proyecto de ampliación considera la adecuación de nuevos espacios conforme a las necesidades clínicas y de acompañamiento.
El personal médico y de Enfermería se distribuye en turnos matutino, vespertino y nocturno. El equipo integra especialistas en pediatría, oncología, hematología y psicología, además de personal de enfermería general y oncológica, lo que permite continuidad en la atención hospitalaria.
Indicadores de oportunidad en diagnóstico y tratamiento
Los registros institucionales muestran avances en la oportunidad de atención. El 83 por ciento de pacientes menores de 18 años recibe confirmación diagnóstica en tiempo oportuno y el 74 por ciento inicia tratamiento dentro de los primeros tres días posteriores al diagnóstico.
La incorporación del área “Colibrí” se suma a estos indicadores como parte de un enfoque que considera todas las etapas de la enfermedad, con atención médica, psicológica y de acompañamiento familiar dentro del entorno hospitalario.
Ante alza de precios, la clase media resiente más el costo de la vida diaria
Ciudad de México.—La inflación no se vive igual en todos los hogares. El dato más reciente del Inegi muestra que la clase media enfrentó mayor presión en su gasto cotidiano, pese a una inflación general moderada.
La inflación anual del país se ubicó en 3.8 por ciento. Sin embargo, los hogares con ingresos entre 800 y mil 600 pesos diarios registraron una tasa mayor, de 3.97 por ciento.
Ese rango corresponde a familias que perciben entre tres y seis salarios mínimos. En ellas, el aumento de precios impactó con más fuerza en rubros esenciales.
El contraste revela una realidad cotidiana. El promedio nacional no siempre refleja lo que ocurre en la mesa, la salud y los servicios.
¿Qué muestran los datos más recientes del Inegi?
El Inegi informó que la inflación anual en los hogares con ingresos de hasta seis salarios mínimos fue de 3.85 por ciento.
En ese grupo, los precios en restaurantes y servicios de alojamiento aumentaron 7.54 por ciento anual. El cuidado de la salud subió 6.37 por ciento.
Los alimentos y bebidas registraron un incremento de 4.09 por ciento. Estos gastos forman parte del consumo diario de millones de familias.
Los datos permiten observar cómo ciertos servicios presionan más el presupuesto, incluso cuando la inflación general parece contenida.
¿Por qué la clase media resiente más el aumento de precios?
La clase media destina una mayor proporción de su ingreso a servicios. Comer fuera,
atender la salud y cubrir necesidades cotidianas son gastos difíciles de posponer.
Cuando esos precios suben por encima del promedio, el impacto se siente de inmediato. El ingreso alcanza menos, aunque el salario se mantenga.
Este grupo suele absorber los ajustes con cambios en hábitos de consumo. Reduce salidas, compara precios y prioriza gastos esenciales.
La inflación, en este nivel, no solo es un indicador económico. Es una experiencia diaria que redefine decisiones familiares.
¿Qué ocurre con los hogares de menores ingresos?
En el otro extremo, los hogares que perciben hasta un salario mínimo registraron una inflación anual de 3.06 por ciento, por debajo de la nacional.
Aun así, este grupo enfrentó aumentos relevantes en servicios. Los precios en restaurantes y alojamiento crecieron 8.03 por ciento anual.
El cuidado personal aumentó 6.24 por ciento, su nivel más alto desde octubre de 2023. Estos incrementos afectan el bienestar cotidiano.
En alimentos y bebidas no alcohólicas, la inflación fue de 1.3 por ciento. Aunque se aceleró, fue la más baja entre los grupos por ingreso.
¿Por qué importa mirar la inflación por nivel de ingreso?
La inflación promedio no cuenta toda la historia. Verla por nivel de ingreso ayuda a entender cómo viven las familias el aumento de precios.
Estos datos permiten planear mejor el gasto y comprender las presiones reales del día a día.
De acuerdo con los especialistas la economía se refleja en acciones simples. Elegir dónde comprar, qué consumir y cómo cuidar la salud forma parte de ese ajuste diario.
La Virgen embarazada de Santa Prisca: una joya de fe en Taxco
Ciudad de México.- En el corazón de Taxco de Alarcón, Guerrero, dentro de la iglesia de Santa Prisca y San Sebastián, se resguarda una de las imágenes marianas más singulares del arte novohispano.
Una pintura de la Virgen María en estado de embarazo, atribuida a Miguel Cabrera, uno de los pintores más importantes del siglo XVIII en la Nueva España.
La obra representa a María en la espera del nacimiento de Cristo, una iconografía poco frecuente en el arte sacro, pero profundamente significativa desde el punto de vista teológico.
Se trata de una advocación vinculada a la Virgen de la Expectación o Virgen de la Esperanza, que subraya el misterio de la Encarnación y la maternidad real de María.
La Virgen de la Expectación: una devoción antigua
La iconografía de la Virgen de la Expectación —también conocida como Virgen de la O— tiene su origen en la Iglesia antigua y se consolidó en España durante la Edad Media.
Su celebración litúrgica se fijó el 18 de diciembre, como preparación inmediata para la Navidad, destacando el tiempo de espera del nacimiento de Cristo.
Esta advocación pone el acento no sólo en el embarazo de María, sino en su actitud interior: fe, confianza y esperanza ante el cumplimiento de la promesa divina.
En el arte, la Virgen de la Expectación suele representarse de pie, con el vientre visiblemente abultado, las manos juntas o apoyadas sobre el abdomen y una expresión serena.
Los colores de sus vestiduras —azules, blancos y rojos— refuerzan simbólicamente su pureza, su maternidad y su amor. A diferencia de otras imágenes marianas, esta iconografía es silenciosa y contemplativa, pensada para invitar a la oración y a la reflexión profunda sobre el misterio de la Encarnación.
Durante el periodo novohispano, esta devoción fue retomada por órdenes religiosas y artistas del barroco como un recurso catequético eficaz.
Al mostrar a María verdaderamente embarazada, el arte colonial reafirmó una verdad central de la fe cristiana: que Dios asumió plenamente la condición humana desde el seno materno.
Por ello, estas imágenes no sólo son patrimonio artístico, sino también un testimonio claro de una visión cristiana de la vida y de la dignidad de la maternidad.
Una iconografía excepcional, pero no aislada
Aunque poco común, la representación de la Virgen embarazada no es única en México. Existen otras pinturas novohispanas del siglo XVII y XVIII que confirman que esta devoción tuvo presencia —aunque discreta— en templos coloniales.
Uno de los ejemplos más conocidos se conserva en la iglesia de la Santa Veracruz, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde se venera una imagen de la Virgen de la Expectación asociada a la preparación espiritual para la Navidad.
También se han documentado obras similares en Puebla y Oaxaca, particularmente en templos de origen dominico, donde el arte mariano tuvo un desarrollo notable durante el barroco.
Estas representaciones comparten un mismo propósito pastoral: acercar al pueblo el misterio de la Encarnación mediante una imagen comprensible, humana y profundamente simbólica.
Miguel Cabrera y su visión de la fe
Miguel Cabrera (1695–1768) fue uno de los grandes exponentes de este lenguaje visual. Su obra se caracterizó por unir calidad artística, claridad doctrinal y una profunda devoción mariana.
En Santa Prisca, varias pinturas atribuidas a él refuerzan esa intención catequética propia del siglo XVIII.
La Virgen embarazada atribuida a Cabrera destaca por la serenidad del rostro de María, el cuidado en los pliegues de los textiles y el equilibrio compositivo.
No se trata de una imagen provocadora, sino contemplativa: María espera, confía y guarda silencio.
Santa Prisca: un mensaje vigente
Además, la iglesia de Santa Prisca, edificada entre 1751 y 1758 por encargo de José de la Borda, es uno de los mayores tesoros del barroco mexicano.
Además, en su interior, esta pintura discreta dialoga con retablos dorados y esculturas monumentales, recordando que la fe también se expresa en los detalles.
En un tiempo en el que la maternidad y la vida humana se muestran con naturalidad, estas imágenes coloniales adquieren un nuevo significado.
La Virgen embarazada —en Taxco y en otros templos históricos de México— sigue proclamando una verdad central del cristianismo: Dios quiso nacer del vientre de una mujer.
Qué hacer si una niña o niño migra sin documentos
Ciudad de México.— En el marco del Día Internacional de las Personas Migrantes, que se conmemora el 18 de diciembre y con el objetivo de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el territorio mexicano, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) promueve el Decálogo de atención a la niñez y las adolescencias en contexto de movilidad humana, incluido en la Cartilla “Mis pasos, protegen tus pasos”, la cual busca brindar un trato digno en su paso por México.
Se busca garantizar el trato digno que se brinda a este sector en los Centros de Asistencia Social (CAS) que reciben a personas migrantes en todo el país y evitar que la niñez y las adolescencias en contexto de migración sean víctimas de delitos que les pongan en riesgo como situaciones de maltrato, secuestros, asaltos, abusos de todo tipo, por mencionar sólo algunos.
Derechos de las infancias
Asimismo, el DIF Nacional difunde en la Cartilla “Mis pasos, protegen tus pasos”, más de 20 derechos de las infancias y las adolescencias que viven en esta situación, sobre todo cuatro de ellos que tienen que ver con el derecho a la dignidad, derecho a la libertad de traslado en este y otros países, derecho a la vida y a la seguridad, así como el derecho a no ser discriminados.
Esta cartilla es traducida en lenguas indígenas prioritarias para distribuirla en todo el territorio nacional y contiene información importante como un mapa de georreferenciación para la localización de albergues y centros para migrantes en el país; peligros y datos clave sobre los riesgos de migrar e información de las oficinas de ayuda con datos para apoyarles.
Protección para los menores
Es importante destacar que las niñas, niños y adolescentes tienen derechos si viajan y no cuentan con un documento migratorio, derecho a ser canalizados a un Centro de Asistencia Social o para migrantes, que les proteja la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, notifiquen a su consulado, no les separen de su familia, así como obtener el documento de visitante por razones humanitarias, lo cual regulariza su estancia en México.
En enero de 2021 entraron en vigor reformas a la ley sobre los derechos de la niñez en situación de movilidad humana para reforzar los principios de no detención, protección e interés superior en armonía con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Así, se estableció que las Procuradurías de Protección son responsables de determinar este interés en situación de movilidad humana y de la elaboración de planes de restitución y supervisión de la ejecución de protección, mientras que los DIF en sus tres niveles deben brindar facilidades de estancia y garantizar la protección de sus derechos.
Decálogo de atención a la niñez y las adolescencias en contexto de movilidad humana
Si soy una niña, niño o adolescente en situación de movilidad humana tengo derecho a recibir un trato digno y las personas que me reciban deben:
- Darme un buen trato sin importar mi condición migratoria, es decir, si soy mexicano (a) o vengo de otro país
- Brindarme confianza y apoyo para disminuir los temores y miedos, sobre recibir malos tratos
- Mostrarme una actitud amigable, de aceptación, paciencia y respetar mis sentimientos
- Escucharme y respetarme sin hacer distinciones por el lugar de dónde vengo, cómo hablo, pienso y me veo
- Hacerme sentir en un ambiente amable y de confianza durante mi estancia. Esto me ayuda a sentirme menos preocupado (a), sin miedo o angustia a lo desconocido y extraño
- Deben tomar en cuenta que acabo de vivir una experiencia complicada, dolorosa o traumática. Si es necesario que me pregunten lo que sucedió antes y durante mi traslado
- Ayudarme a entender, de manera sencilla y amable, lo que se hará para la búsqueda de mis familiares o bien, si se me trasladará a otro lugar
- Entenderme que vengo de un camino lleno de peligros y amenazas, por lo que es importante hacerme sentir que mi estancia en el centro será tranquila y cómoda
- Hacerme sentir (a través de las palabras, gestos, actitudes y emociones) que estoy en un lugar seguro
- Darme un trato digno y respetuoso, que es uno de mis derechos como niña, niño o adolescente
