México
Comentario especial de ‘Diálogos por la Esperanza’ sobre la nueva Exhortación Apostólica del Papa León XIV
Ciudad de México.— El webinar Diálogos por la Esperanza dedicará una emisión especial este sábado 25 de octubre para analizar Dilexi te, la primera Exhortación Apostólica del Papa León XIV, dedicada al amor radical y preferencial hacia los pobres.
En este espacio de diálogo y reflexión producido por la Dimensión para la Cultura y la Educación de la CEM, participarán tres distinguidos expertos: el Cardenal Alberto Suárez Inda, Arzobispo Emérito de Morelia; el periodista Pascal Beltrán del Río, Director Editorial de Excélsior y conductor de programa Imagen en su emisión matutina; y José Antonio Meade Kuribreña, economista, abogado, consultor y académico.
Los disertantes reflexionarán sobre el primer documento magisterial firmado por el Papa León XIV el pasado 4 de octubre. La Exhortación Apostólica Dilexi te representa una continuación del énfasis de su predecesor, el Papa Francisco, en el amor preferencial por los más necesitados.
Dicho documento llama a la experiencia de un amor concreto mediante una preferencia especial hacia los pobres; en el corazón discursivo, el texto reitera el llamado pontificio a ser una Iglesia de los pobres pues el servicio a los más necesitados del planeta no es una opción, sino un criterio esencial de credibilidad en la misión de evangelización y conversión integral.
Es un llamado para que la Iglesia sirva a este mundo en el servicio más complejo y valioso que es el don de sí mismo en la lógica de la gratuidad y de la opción por todo el ser humano.
La Exhortación de León XIV exige espacios de diálogo y reflexión multidisciplinaria porque, como adelanta el sacerdote Eduardo Corral Merino, Asesor de la Dimensión y conductor del programa: “Es un llamado para que respondamos en la construcción de un desarrollo integral solidario y sustentable. Es un documento que aborda la cuestión social desde una profundidad espiritual y exhorta a una conversión personal y social, para que precisamente la cuestión social permanezca en la dinámica del servicio a la persona y en orden a la construcción del bien común y de la custodia de la Casa Común”.
El texto también ha despertado interés debido a que aborda temas de denuncia profética, especialmente sobre las desigualdades estructurales que ahondan situaciones de descarte y discriminación. Dilexit te denuncia a la pobreza como un problema universal que adquiere un rostro sistémico a través de diferentes estructuras de pecado que excluyen y descartan a los más débiles. Es también una exhortación a poner límites al poder económico, para que éste asuma esencialmente su servicio a la humanidad.
El Papa afirma que la riqueza no es mala, pero que debe ser administrada y puesta al servicio de toda la persona y de todas las personas, de su dignidad y desarrollo, y no a la acumulación desmedida.
Diálogos por la Esperanza es una iniciativa de comunicación, diálogo y reflexión de la Dimensión para la Cultura y la Educación de la CEM. Cuenta con 164 emisiones a lo largo de cinco años en los que ha convocado a muy diversas personalidades de talla internacional, rectores universitarios, académicos, intelectuales, maestros, para conversar en torno a acontecimientos sociales, documentos pontificios, fenómenos culturales y políticos, así como desafíos contemporáneos que van desde la migración, la economía social, la ecología integral y, por supuesto, la educación.
Se trata de un esfuerzo eclesial que busca alcanzar y promover la reflexión sobre todo en los ambientes universitarios, intelectuales, de empresarios y líderes tomadores de decisión.
Pascal Beltrán del Río es Reconocido periodista con una larga y fecunda trayectoria profesional. Inició su carrera en la revista Proceso, donde fue reportero, corresponsal en Washington y subdirector. Desde 2006 es Director Editorial de Excélsior, medio en el que escribe la columna “Bitácora del Director”. Es conductor y comentarista en radio y televisión, y es ganador del Premio Nacional de Periodismo.
El Dr. José Antonio Meade Kuribreña es Economista y Abogado de formación, con un doctorado en Economía por la Universidad de Yale. Cuenta con una amplia experiencia en el servicio público, habiendo ocupado varias secretarías de Estado, como Hacienda, Relaciones Exteriores, Desarrollo Social y Energía. Fue candidato presidencial en el proceso electoral de 2018. En la actualidad, se desempeña como académico y consultor nacional e internacional, con una profunda comprensión de las políticas económicas y sociales.
El Cardenal Alberto Suárez Inda es Arzobispo Emérito de Morelia. Fue creado Cardenal por el Papa Francisco en 2015. Tiene una larga trayectoria pastoral y de servicio a la Iglesia. Ha sido Vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano y Presidente de la Comisión Episcopal del Clero, aportando una visión teológica y pastoral profundamente arraigada en la Doctrina Social de la Iglesia. Fue Responsable de la Dimensión de Educación de la CEM por dos trienios.
El Sacerdote Eduardo Corral Merino es Maestro en Ciencias, por el Colegio de la Frontera Norte. Realizó sus estudios de Filosofía en la Universidad de Navarra y de Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana. Actualmente es Asesor y Responsable de Proyectos Especiales de la Dimensión. Este webinar está abierto a todo público y se podrá seguir en los enlaces de sus redes sociales (https://www.facebook.com/events/24858209237175404; https://www.youtube.com/watch?v=Cb9qum-bQA0) y usando la etiqueta #DiálogosPorLaEsperanza. #DiálogosPorLaEsperanza
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
CDMX
CDMX endurece sanciones por transporte de materiales peligrosos
Para evitar accidentes
Ciudad de México. — La capital mexicana reformó su Reglamento de Tránsito para proteger la seguridad vial y reducir los accidentes provocados por vehículos que transportan materiales peligrosos.
El decreto, publicado el 10 de octubre de 2025 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, establece nuevas reglas y sanciones para los conductores de unidades que trasladan sustancias tóxicas o inflamables.
De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), el objetivo es evitar riesgos en zonas urbanas donde circulan vehículos particulares, transporte público y peatones. La medida forma parte de una estrategia integral de movilidad segura respaldada por el artículo 6 de la Ley de Movilidad Sustentable de la CDMX.
Velocidad máxima: 30 kilómetros por hora en toda la ciudad
Uno de los principales cambios establece que los camiones que transportan materiales peligrosos deberán circular a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. La restricción debe aplicarse en cualquier vialidad, sin importar la zona.
Solo se permitirán excepciones en tramos previamente autorizados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) o en rutas federales que atraviesen la capital.
Quienes rebasen el límite enfrentarán multas que van de 100 a 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Es decir, entre 11 mil 314 y 33 mil 942 pesos, según el valor vigente del UMA (113.14 pesos).
Más para leer: Falta educación para lograr la separación de basura en CDMX
Estas sanciones buscan reducir los accidentes derivados de la velocidad excesiva y reforzar la seguridad de las personas en avenidas con alta concentración de tráfico.
Prohibido circular en vías de acceso controlado
La reforma también prohíbe la circulación de vehículos con sustancias peligrosas por vías de acceso controlado, como Periférico, Viaducto Miguel Alemán o Circuito Interior, salvo casos excepcionales.
La medida se justifica por el alto riesgo que representan los siniestros en esas vialidades, donde los camiones podrían provocar explosiones o derrames de gran impacto.
La sanción para quienes incumplan esta norma será de hasta 600 UMAs, equivalentes a 67 mil 884 pesos, de acuerdo con la Gaceta Oficial.
Nuevas exigencias de documentación y rutas seguras
Las reformas también obligan a los operadores a portar documentación específica, respetar rutas autorizadas y cumplir con medidas de seguridad.
Entre ellas se incluyen la verificación de las unidades, el uso de señalizaciones visibles, la capacitación de los conductores y el registro de itinerarios ante la autoridad.
El incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones podrá ser sancionado con entre 100 y 400 UMAs, lo que representa de 11 mil 314 a 45 mil 256 pesos.
Según la Agencia de Atención Integral de Riesgos y Protección Civil, la capital ha registrado más de 150 incidentes anuales relacionados con el transporte de materiales peligrosos en la última década. La mayoría ocurrió por falta de mantenimiento vehicular o errores humanos.
Una política centrada en la seguridad pública
La Jefatura de Gobierno capitalino informó que estas medidas refuerzan el derecho constitucional a la movilidad segura, accesible y eficiente para todas las personas.
El propósito es disminuir los riesgos ambientales y humanos asociados con el traslado de sustancias peligrosas dentro del perímetro urbano.
Estas disposiciones buscan, según la autoridad, que las calles capitalinas sean espacios más seguros para conductores, ciclistas y peatones, alineadas con los principios de la Estrategia de Seguridad Vial 2030.
JAHA
Historias que Conectan
“Milagros de 600 gramos”: bebés sobreviven con apenas 26 semanas
Ciudad de México.— En una incubadora del Hospital de Gineco Obstetricia No. 4 del IMSS, un bebé de apenas 600 gramos luchaba por respirar. Sus manos, del tamaño de una moneda, se aferraban a un futuro que parecía improbable. A su lado, un equipo médico monitorea cada movimiento, cada latido, cada mínimo avance. En este hospital de alta especialidad, al sur de la Ciudad de México, la esperanza tiene rostro, nombre y peso.
Cada llanto es una celebración. Es la prueba de que la ciencia, la ternura y la perseverancia pueden desafiar las estadísticas. Allí, donde los milagros pesan apenas unos gramos, la vida siempre encuentra la manera de abrirse paso.
Tecnología y corazón para dar la bienvenida a la vida
El Hospital de Gineco Obstetricia No. 4 “Luis Castelazo Ayala” se ha convertido en un referente nacional en la atención de nacimientos prematuros. En 2024, esta Unidad Médica de Alta Especialidad registró mil 800 nacimientos de bebés prematuros. Gracias a tecnología de vanguardia y un personal altamente especializado, el hospital ha logrado la sobrevida de recién nacidos con apenas 26 semanas de gestación y un peso de poco más de medio kilo.
Cada nacimiento prematuro representa un reto médico y humano. La doctora Luz Angélica Ramírez García, directora médica del hospital, explica que un bebé se considera pretérmino cuando nace antes de la semana 37 de gestación. En el IMSS, alrededor del 10 por ciento de los nacimientos son prematuros, pero en esta unidad el porcentaje alcanza el 18.9 por ciento.
El equipo médico enfrenta complicaciones que pueden incluir hemorragias cerebrales, problemas respiratorios, alteraciones visuales o auditivas y dificultades de desarrollo óseo y neurológico. Cada caso exige una atención personalizada y multidisciplinaria que abarca desde neonatólogos y cardiólogos hasta especialistas en neurología y rehabilitación temprana.
Causas y prevención del parto prematuro
La prematurez no es un hecho fortuito. Las causas son diversas y muchas pueden prevenirse. Entre los factores más comunes se encuentran enfermedades como la diabetes, hipertensión o la obesidad materna, la falta de control prenatal, el estrés, la mala alimentación, el consumo de alcohol o drogas y los embarazos múltiples, muchas veces resultado de tratamientos de fertilidad.
El hospital aborda estos riesgos desde la atención prenatal, donde las mujeres reciben orientación y seguimiento constante. Detectar a tiempo una complicación puede marcar la diferencia entre un nacimiento crítico y un parto saludable.
Oportunidad para los más pequeños
El hospital cuenta con una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales equipada con tecnología de última generación y 20 espacios especializados. El personal médico realiza estudios de ultrasonido cerebral, cardíaco y pulmonar para atender a los bebés más frágiles.
Hace diez años, nació allí un bebé de 420 gramos. Fue bautizado como “Alegría”. Contra todo pronóstico, sobrevivió. Hoy, ese caso es símbolo de lo que la ciencia y la entrega humana pueden conseguir cuando se unen en favor de la vida.
LEE Un trasplante que dio esperanza: Derek, el adolescente que volvió a soñar gracias a un bebé
Desde 2022, el Centro de Neurodesarrollo del hospital ha atendido a más de 650 recién nacidos. Su labor consiste en detectar de manera temprana posibles alteraciones neurológicas y acompañar a las familias en el proceso de rehabilitación. Los padres son capacitados para continuar los ejercicios en casa, con lo que la recuperación se vuelve un esfuerzo compartido.
Mamá Canguro: el calor que salva vidas
En el área de prematuros, una estrategia llamada Mamá Canguro ha transformado la manera de cuidar a los bebés más pequeños. Este método fomenta el contacto piel con piel entre la madre y su hijo, lo que ayuda a regular la temperatura corporal, fortalecer el vínculo afectivo y favorecer la lactancia materna.
El contacto temprano acorta el tiempo de separación y permite que los padres participen activamente en el desarrollo de su bebé desde los primeros días. En algunos casos, también se incluye al padre en la práctica, reforzando así el lazo familiar y emocional del recién nacido.
Lactancia materna: el alimento que protege y fortalece
La lactancia materna es vital para los bebés prematuros. La leche materna aporta nutrientes y protege contra infecciones graves como la enterocolitis necrosante, mejora el desarrollo neurológico y favorece un crecimiento más saludable. Además, su digestión es más fácil y reduce complicaciones intestinales.
El hospital promueve activamente la lactancia en todas sus áreas, acompañando a las madres en los primeros días y enseñándoles técnicas adecuadas para alimentar a sus hijos, incluso cuando estos aún se encuentran en incubadora.
La supervivencia infantil
Cada bebé que sobrevive a la prematurez representa una historia de lucha colectiva. El Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil recuerda que cada vida salvada es una victoria.
Garantizar que cada niño tenga una verdadera oportunidad de vivir implica ofrecer atención médica de calidad desde el embarazo, acceso a nutrición, agua limpia, vacunación y acompañamiento familiar.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Estados
Sonora, innovar para crecer: Guillermo Moreno
Consejo INCIDE, A.C., organizó la mesa de diálogo “Retos y acciones para el desarrollo de la economía global en Sonora”, un encuentro que reunió a líderes del sector productivo, profesional, académico y juvenil con un propósito común: reflexionar sobre el papel de la innovación y la sostenibilidad en el desarrollo económico de nuestro estado.
Guillermo Moreno, director de Consejo INCIDE, A.C, detalló que el Mtro. Roberto Gradillas Pineda, Secretario de Economía y Turismo del Gobierno del Estado, compartió con claridad, conocimiento y entusiasmo la visión que impulsa el gobernador Alfonso Durazo Montaño: la de un Sonora que se abre al mundo, con un gobierno joven, dinámico y comprometido con el talento local.
Una visión joven con rumbo claro
Explicó que Gradillas ha logrado proyectar una imagen distinta de la función pública: cercana, informada y orientada a resultados. Durante su intervención, destacó la importancia de colocar a Sonora en el mapa internacional, aprovechando su posición geográfica estratégica, su diversidad productiva y su enorme potencial turístico y energético.
Asimismo, habló de proyectos concretos que marcan una nueva etapa para la economía sonorense: el Sistema Arrecifal Artificial Sonorense (SAAS), los Pueblos Mágicos de Ures y San Carlos, y la manera en que las universidades y centros de investigación se están integrando a los procesos de innovación, sostenibilidad y desarrollo regional.
“México es el sexto país más visitado del mundo… tenemos un objetivo, posicionar a Sonora en un mapa en el que no está”, subrayó el secretario.
De acuerdo con Moreno, Gradillas transmitió confianza y energía, atributos que cobran especial valor cuando provienen de una generación que no solo propone, sino que también ejecuta. Su liderazgo refleja una de las principales apuestas del actual gobierno: dar espacio al talento joven y fortalecer un modelo de desarrollo sustentado en la preparación, la innovación y la visión de futuro.
El papel de INCIDE en la vinculación intergeneracional
Desde el Consejo INCIDE, dijo Guillermo Moreno, “compartimos plenamente esa visión. Nuestra labor, desde hace más de dos décadas, ha sido construir puentes entre sectores, vincular la experiencia empresarial con la energía juvenil y convertir las ideas en proyectos sostenibles”.
“Junto a nuestro equipo en Sonora —coordinado por Marco Antonio González Cubillas—, presentamos diversas iniciativas que impulsamos desde hace años: programas de formación técnica, esquemas de vinculación con el sector productivo y proyectos que fortalecen los liderazgos juveniles mediante prácticas profesionales, diplomados y acciones de impacto social”, señaló Moreno.
Dentro de este marco de participación, Jessica Meza y Nirvana Moreno compartieron los avances de Juventud INCIDE, programa que ha consolidado espacios de participación para cientos de jóvenes que buscan ser parte activa del cambio.
LEE “Reducir riesgos es invertir en vida”: especialista advierte que México sigue aprendiendo después del desastre
“Más que una red juvenil, se trata de una plataforma de crecimiento, donde los estudiantes encuentran acompañamiento, oportunidades reales y una comunidad que valora el esfuerzo y la iniciativa”.
Reconocimiento al talento joven
Uno de los momentos más significativos del encuentro fue la entrega de un reconocimiento al estudiante de Ingeniería Civil, Alfonso López Peralta, presidente del comité estudiantil de Juventud INCIDE en la Universidad de Sonora.
Guillermo Moreno reafirmó la constancia, compromiso y liderazgo que reflejan el espíritu que comparte INCIDE: la convicción de que los jóvenes no son el futuro, sino el presente que está transformando a Sonora con acciones concretas.
Nuevas rutas para el desarrollo sonorense
Moreno explicó que la mesa permitió también reflexionar sobre los sectores estratégicos que están definiendo el rumbo del estado: el bacanora como producto emblemático de identidad y arraigo; las oportunidades que ofrece el Plan Sonora de Energías Limpias, junto con el vertiginoso avance de la industria de semiconductores, en la que Sonora ocupa un lugar único a nivel nacional y el bambú, propuesta que hemos venido impulsando, que surge como nuevo oro verde con potencial industrial y ambiental.
Todos estos sectores, distintos entre sí, comparten un hilo conductor: la sostenibilidad, que hoy se consolida como la nueva base del desarrollo económico.
Más que cifras, acuerdos y voluntad
“Durante el diálogo se escucharon cuestionamientos, propuestas y puntos de vista diversos. Fue un ejercicio abierto y respetuoso, en el que se demostró que siempre es posible escuchar con apertura, debatir con altura y encontrar coincidencias para sacar adelante al estado. Porque el crecimiento no se impone; se construye con acuerdos, empatía y voluntad. Esa ha sido también nuestra manera de trabajar: un modelo que, desde hace más de veinticinco años, impulsa la colaboración entre sectores y avanza con mayor fuerza cuando cuenta con el respaldo y la apertura del gobierno estatal. Sonora tiene lo necesario para lograrlo: recursos, ubicación, energía, creatividad y una nueva generación que está dispuesta a construir su propio destino. Hoy más que nunca, necesitamos creer en esa capacidad colectiva de reinventarnos, de colaborar y de seguir demostrando que innovar —en todos los sentidos— es la mejor forma de crecer, concluyó.
CDMX
El Alcohol: enemigo que enferma cuerpos, rompe familias y multiplica la violencia
Ciudad de México.— El consumo excesivo de alcohol se ha convertido en un enemigo silencioso que enferma, destruye hogares y alienta la violencia. Por eso, legisladores han hecho un llamado a las alcaldías para emprender campañas permanentes de prevención e información sobre los riesgos de beber en exceso.
Un riesgo que se multiplica
La diputada del Partido del Trabajo, Jannete Elizabeth Guerrero Maya, recordó que el abuso del alcohol afecta la salud y en un detonante de tragedias colectivas. Explicó que esta conducta es un factor de riesgo en más de 200 enfermedades y lesiones, además de estar presente en hechos de tránsito, riñas, homicidios y violencia familiar.
Refirió que en el 45 por ciento de los homicidios dolosos cometidos en 2023, el agresor se encontraba bajo los efectos del alcohol. En las entidades donde el consumo es más alto, la tasa de asesinatos se eleva hasta un 30 por ciento. Y el 60 por ciento de las personas que murieron en peleas callejeras habían bebido antes del incidente.
Salud, convivencia y seguridad en riesgo
El Congreso capitalino pidió campañas informativas y estrategias que involucren a la comunidad, las escuelas y las familias. El objetivos es construir una cultura de prevención y responsabilidad. El abuso del alcohol, señalaron los legisladores, afecta la convivencia social, deteriora la salud mental y física y se traduce en un problema de seguridad pública.
LEE “El alcohol destruye vidas”: Fermín IV revela 25 años de sobriedad y renacimiento en la fe
Además, se solicitó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana fortalecer la difusión sobre las sanciones establecidas en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. En vísperas de las fiestas decembrinas, cuando el consumo suele incrementarse, se prevé reforzar operativos para evitar incidentes.
Cuando la violencia empieza en una botella
El vínculo entre el alcohol y la violencia es profundo. Estudios citados en la propuesta legislativa indican que el 28.7 por ciento de los hombres que consumen alcohol semanalmente admitieron haber ejercido violencia física, y el 7.9 por ciento aceptó haber cometido agresiones sexuales. Estos datos revelan un patrón que va más allá del consumo: el deterioro de la empatía, del control y de la capacidad de convivencia.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Histórico encuentro ecuménico: el papa León XIV y el Rey Carlos III rezan juntos en la Capilla Sixtina
La maternidad no es una limitante pero requiere apoyo
Ser médico en México, una vocación que se honra con el alma
Comentario especial de ‘Diálogos por la Esperanza’ sobre la nueva Exhortación Apostólica del Papa León XIV
CDMX endurece sanciones por transporte de materiales peligrosos
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
“El embarazo me cambió el chip”: Joven influencer hace la diferencia en redes sociales
Es momento de unirse a favor de la mujer y la vida: Alison González
Expertos analizan alcances y retos de la objeción de conciencia en la práctica médica
“Vivir un día a la vez”; Ana Paula, legado que inspira a no rendirse nunca
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Cienciahace 3 días
La vejez con memoria intacta: los secretos de los octogenarios que vencen al olvido
-
CDMXhace 3 días
Más que cifras, vidas: el cáncer de mama, la principal lucha de mujeres capitalinas
-
Deporteshace 3 días
“Dios, el pueblo y el rey”: la fe detrás del título mundial de Marruecos Sub-20
-
Felipe Monroyhace 3 días
Venezuela: los santos son para todos