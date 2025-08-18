Comer acompañado fortalece la salud y reduce la obesidad

Ciudad de México.- En 2010, la UNESCO declaró la dieta mediterránea como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El reconocimiento incluyó no solo los alimentos, sino la sobremesa como ritual social.
Investigadores de la Universidad de Navarra en España, señalan que comer acompañado fortalece los lazos comunitarios y fomenta hábitos más saludables.
Antropólogos, epidemiólogos y nutricionistas coinciden en que la comer junto a nuestros seres queridos amistades, mejora la calidad de vida y reduce riesgos de sobrepeso.
La sobremesa se convierte en un ingrediente invisible pero esencial de la salud colectiva.
Comer en familia, una barrera contra la obesidad.
Un estudio transversal realizado en 43 países analizó los hábitos alimentarios de 155,000 niños y adolescentes. Los resultados mostraron que quienes comían con sus padres todos los días presentaron menores tasas de obesidad.
Según la profesora Maira Bes-Rastrollo, preparar y compartir comida en familia disminuyó la presencia de ultraprocesados y aumentó el tiempo de convivencia.
Además, especialistas advirtieron que las comidas familiares frecuentes protegieron contra los trastornos alimentarios en adolescentes y jóvenes.
La transmisión de recetas e identidad cultural.
Investigaciones de la Universidad Oberta de Catalunya confirmaron que las familias que comparten mesa mantuvieron una mayor adherencia a la dieta mediterránea.
“Cuando comes en grupo, también compartes historias y aprendizajes”, explicó el antropólogo alimentario Francesc Xavier Medina.
Esta práctica resulta clave durante la infancia y adolescencia, cuando se consolidan los hábitos alimenticios. Más allá de la nutrición, se trata de un espacio educativo y afectivo que refuerza identidades culturales.
Los especialistas observaron que la compañía durante los alimentos, prolonga el momento de la comida y mejora la experiencia, factores que influyen en contextos de una enfermedad.
Un mapa global de la felicidad en la mesa.
El World Happiness Report 2025, realizado por la Universidad de Oxford con datos de Gallup, elaboró un ranking de países según sus comidas compartidas. España promedió nueve por semana, mientras Senegal lideró con más de once.
El estudio demuestra que las personas que comparten más comidas reportan mayor satisfacción con la vida. Comer acompañado, significa mucho más que alimentarse: fue una forma de cuidar y ser cuidado por quienes más amamos.
Fraudes virtuales, realidad e impunidad
¿Cómo mejorar la seguridad en ambientes virtuales?
Ciudad de México. — Los ciberdelitos como fraudes, robo de identidad o estafas son un problema creciente que afecta especialmente a población poco bancarizada.
Una mujer que pidió resguardar su identidad relató a Siete24 Noticias cómo estafadores lograron entrar a su aplicación bancaria y transferir dinero de sus tarjetas, sin que el banco le ofreciera una solución.
Una llamada que terminó en fraude
“Me llamaron por teléfono y me dijeron que habían hecho una transferencia muy grande desde mi tarjeta”, contó la víctima. Según relató, recibió notificaciones sospechosas y tras darse cuenta del fraude, decidió comunicarse con su institución bancaria.
“Cuando logran entrar a la aplicación, entonces empiezan a hacer los retiros de las tarjetas”, explicó.
El mismo día, la mujer acudió al banco para aclarar la situación. “El gerente me confirma que sí, lamentablemente fueron cargos que se hicieron a mis tarjetas”, señaló. El dinero había sido transferido a una cuenta a nombre de un supuesto familiar.
Aunque entregó al banco el nombre y número telefónico de la persona receptora, no recibió apoyo. “Me dicen que tengo que acudir al Ministerio Público. Pero en el MP me dicen que ese caso lo tiene que resolver el banco”, explicó.
Cansada de trámites sin respuesta, abandonó la denuncia. “Era un trámite muy laborioso, muy tedioso y ya no quise seguir”, reconoció.
México, entre los países con más fraudes digitales
El caso refleja una problemática creciente. En México, más de 13 millones de personas han sido víctimas de fraudes cibernéticos en los últimos siete años. Solo en 2024, las pérdidas superaron los 20 mil millones de pesos.
Según la Asociación de Internet MX, siete de cada diez internautas han sufrido algún tipo de fraude en línea. El phishing es la modalidad más común, pero también se multiplicaron las estafas con códigos QR falsos, compras fraudulentas en línea y mensajes de “paquetería fantasma”.
Pese al trabajo en ciberseguridad y prevención, la impunidad es alta. Entre 2019 y 2022, la Guardia Nacional abrió más de 5 mil 800 investigaciones por delitos cibernéticos, aunque muy pocos casos llegaron a sentencia.
En la Ciudad de México, los fraudes por paquetería falsa aumentaron 222 % en 2024. Estafadores se hacen pasar por empresas como Amazon o DHL para pedir pagos adicionales por supuestos envíos. Seis de cada diez víctimas fueron mujeres.
Recomendaciones para evitar estafas
La víctima señaló que una de las principales lecciones fue no brindar información por teléfono. “Si alguien nos llama, lo mejor es colgar y comunicarse directamente con la sucursal”, aconsejó.
Especialistas recomiendan, además:
- No hacer clic en enlaces de mensajes sospechosos.
- Activar autenticación en dos pasos en todas las cuentas.
- Usar contraseñas robustas y diferentes en cada aplicación.
- Instalar antivirus y mantener el sistema actualizado.
- Verificar directamente con la institución antes de realizar pagos o transferencias.
La Guardia Nacional recuerda que las denuncias pueden hacerse al número 088 o en la app “No más extorsiones”.
Lilly Téllez impulsa definición de hombre y mujer por sexo biológico
Busca modificar el 4° Constitucional
Ciudad de México. — La senadora Lilly Téllez presentó en el Senado una iniciativa para reformar el artículo 4° constitucional y establecer que los términos “mujer” y “hombre” se entiendan conforme al sexo biológico determinado al nacer.
La propuesta también contempla preservar espacios exclusivos para mujeres, con el objetivo de proteger su seguridad, privacidad e integridad. Lo anterior, sin eliminar el respeto a la identidad de género.
Más para leer: Trasciende a nivel mundial caso de policía del Metro de CDMX castigada por cumplir con su labor
Según el documento, la ausencia de una definición constitucional clara ha generado vacíos legales y conflictos potenciales en temas como instalaciones sanitarias, servicios médicos, espacios deportivos, prisiones y refugios.
Téllez aseguró que la reforma busca armonizar principios de igualdad sustantiva, no discriminación, seguridad jurídica y dignidad humana.
Fundamentos y contexto internacional
La iniciativa señala que un criterio basado en el sexo biológico permitiría resolver controversias con un estándar objetivo y verificable.
El texto cita el caso del Reino Unido, donde la Corte Suprema determinó que los términos “hombre” y “mujer” en la Ley de Igualdad deben entenderse conforme al sexo biológico. Esto permitirá mantener espacios segregados incluso para personas con certificados legales de cambio de género.
Asimismo, la senadora recordó que federaciones deportivas como World Athletics y FIFA han limitado la participación de mujeres trans en competencias femeninas élite por ventajas físicas documentadas. Según se reporta, algunas diferencias son mayor masa muscular o densidad ósea.
Derechos y salvaguardas propuestas
El proyecto especifica que la reforma no excluye a las personas trans y plantea la creación de espacios sanitarios neutros o mixtos obligatorios en lugares públicos, bajo principios de accesibilidad, higiene y seguridad. La propuesta define derechos vinculados a esta medida, como la intimidad, privacidad, salud, acceso al agua y saneamiento. Lo anterior, basándose en tratados internacionales como el Protocolo de San Salvador y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La iniciativa obligaría al Congreso de la Unión, a los congresos locales y a los gobiernos estatales a incorporar en su legislación definiciones de “mujer” y “hombre” conforme al sexo biológico. También les obligará a reformar reglamentos y normas para asegurar condiciones dignas en espacios diferenciados.
Caso de policía y persona trans en el Metro
La propueste de Téllez llega tras el caso de una mujer policía que será sancionada al indicar a una persona trans que no podía acceder a los vagones del Metro exclusivos para mujeres.
Los hechos ocurrieron en la estación Merced de la Línea 1, en la Ciudad de México. Ahí, la agente explicó a la persona trans que el vagón al que pretendía ingresar era un vagón exclusivo para mujeres y menores de 12 años.
En el video sin fecha confirmada, se observa que la oficial informar que el área es de uso exclusivo para mujeres y niños. Esto motivó que se solicitara la presencia del jefe de sector.
Tras escuchar la queja, se permitió que viajara en el vagón exclusivo.
En una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) anunció que la agente recibirá un “recibirá capacitación en materia de equidad de género”.
Además, la Dirección de Supervisión y Evaluación Corporativa de la PBI le impondrá un correctivo disciplinario a la agente.
Ante ello, usuarios pidieron no sancionar a la mujer policía que impidió el ingreso de a persona trans a un vagón exclusivo para mujeres.
Los internautas afirmaron que la oficial cumplió con su trabajo y no debe ser sancionada por la acción.
Los comentarios destacaron que la agente actuó conforme a sus funciones y cuidó la integridad de las pasajeras. Comentarios aplaudieron que aplicara el reglamento sin ofender a la persona involucrada, resaltando que su intervención respondió al protocolo de seguridad del Metro.
El último dogma de la Iglesia: la Asunción de la Virgen María
Ciudad de México.— La Asunción de la Virgen María es el dogma más joven de la Iglesia católica, proclamado apenas hace 75 años por el papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950. Este último dogma está publicado en la constitución apostólica Munificentissimus Deus pero, al mismo tiempo, es una de las creencias y tradiciones más antiguas y veneradas del cristianismo.
¿La Biblia habla sobre la Asunción de María?
Según el relato cristiano, María, la madre de Jesucristo, al final de su vida terrenal fue elevada en cuerpo y alma al Cielo por Dios, sin experimentar la corrupción física. Aunque este relato no se encuentra consignado en el Nuevo Testamento ni se detalla este episodio entre los sucesos que viven los apóstoles, sus raíces se remontan a tradiciones de los siglos II y III, recogidas en textos apócrifos como el Liber Requiei Mariae (“Libro del reposo de María”) y el De Transitu Virginis (“El tránsito de la Virgen”).
Pero además, la Asunción se explica con interpretaciones de ciertos pasajes bíblicos como en la Anunciación (en Lucas 1,28), donde María es reconocida y alabada como “llena de gracia”; o en la confirmación de que Dios eleva por su voluntad a las personas al cielo como hizo con Enoc y Elías (en los libros del Antiguo Testamento: Génesis y Reyes).
Al parecer, la festividad se celebró por primera vez entre los cristianos orientales bajo el nombre de “Dormición” (Koimesis), que conmemoraba el “sueño” de María antes de ser llevada al Cielo. Fue en el año 600 d.C. cuando el emperador bizantino Mauricio estableció oficialmente esta celebración el 15 de agosto. Mientras, en Occidente, el papa Sergio I (687-701) introdujo una procesión para la fiesta, que en el siglo IX adoptó el nombre de “Asunción”.
La diferencia entre Ascensión y Asunción
A nivel popular, en ocasiones se confunden los términos “Asunción” y “Ascensión” pues ambos aluden a una subida al Cielo, pero su significado teológico es distinto:
La Ascensión se refiere exclusivamente a Jesucristo, quien por su propio poder divino ascendió a los cielos cuarenta días después de su Resurrección (en Hechos 1,9). Como afirma el Evangelio de Juan: “Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo” (en el Evangelio según Juan 3,13).
La Asunción, por su parte, es un acto de Dios hacia María, quien fue elevada por gracia divina. No implica poder propio, sino un privilegio concedido a la Madre de Dios.
¿Por qué es dogma para unos católicos y para otros no?
El relato del tránsito de María (ya sea como Dormición o como Asunción) es reconocido, valorado y celebrado tanto por católicos romanos de Occidente como católicos ortodoxos herederos de las Iglesias de Oriente el 15 de agosto, pero con matices doctrinales.
Por ejemplo, para los ortodoxos orientales, la “Dormición” enfatiza el sueño de María antes de su glorificación. Aceptan que fue “asunta” al cielo pero no definen esto como parte de su cuerpo dogmático cristiano.
Los relatos de los santos y patriarcas de la Iglesia oriental se enfocan en que los apóstoles hallaron vacío el sepulcro de María, concluyendo que su cuerpo fue llevado al Cielo. Esto se encuentra, por ejemplo, en los textos de san Juan Damaceno en el siglo VIII.
Por su parte, la Iglesia Católica Romana desarrolló una definición distinta del episodio hasta ser declarado como dogma pleno a mediados del siglo XX. El papa Pío XII dijo que la Asunción es “una verdad divinamente revelada”, basada en la Tradición y el consenso de obispos y fieles.
El Catecismo de la Iglesia Católica (n. 966) subraya que la Asunción es “una participación singular en la Resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los cristianos”. Es decir, para los fieles católicos romanos, María es signo de esperanza pues su destino (ser asunta en cuerpo y alma al Cielo) refleja la promesa de que la plenitud de la vida con Dios incluye la dimensión corporal.
Existen además otras distancias teológicas entre católicos romanos y católicos orientales respecto a interpretaciones de la Revelación Divina que impiden que coincidan ambas tradiciones respecto al carácter dogmático de la Asunción, como la inmaculada concepción y la redención de María (incluso la participación co-redentora de María) o la procedencia del Espíritu Santo.
La Asunción en el arte: una mirada siempre teológica
Eso no ha impedido, sin embargo, que tanto el arte y la devoción a lo largo de los siglos representen a la Asunción o la Dormición de María como un episodio central de la promesa de vida eterna de Jesucristo a la humanidad.
El arte ha transmitido el sentido de este Misterio de muchas formas pero destacan tres: el mosaico de la ‘Dormición de la Virgen’ de Jacopo Torriti, la ‘Asunción de la Virgen’ de Tiziano y el ‘Tránsito de la Virgen’ de Andrea Mantegna.
El mosaico de Torriti fue realizado en el siglo XIII en el ábside de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. La imagen recoge la tradición de los íconos bizantinos de las Iglesias orientales, es decir: muestra a la Virgen María recostada, con los brazos cruzados y los ojos cerrados en su lecho de muerte (una especie de tálamo mortuorio), rodeada por los apóstoles reunidos y compungidos (san Pedro incensa el cuerpo y san Juan llora junto a la almohada); sobre la Virgen aparece Jesucristo con el alma de María (representada como una niña) entre su brazos y corona la escena la Mandorla (la Gloria divina) con ángeles y santos.
La pintura de Mantegna (1492) muestra a los apóstoles en el palacio de Mantua (Italia), reunidos alrededor de una cama donde yace María; los personajes lucen majestuosos, con túnicas coloridas, sólo uno (san Pedro) parece llevar ornamentos sobre su vestido, los apóstoles portan símbolos en las manos como cirios, palmas, el libro de difuntos y el incensario que reflejan el carácter litúrgico en el homenaje a la Virgen. En el fondo aparece el lago y el puente de San Giorgio. Más que enfocarse en el Misterio de la Dormición o la Asunción de la Virgen, incluso al retratar el evento en Mantua y no en donde se desarrolló la Iglesia en los primeros siglos, este cuadro refleja el sentido de la comunidad apostólica y su asistencia en la historia de la Iglesia.
Pero, es en la Asunción de la Virgen de Tiziano (1518), que se encuentra en la Basílica de Santa María dei Frari (Venecia), donde se muestra la imagen de la Asunción que más ha influido en Occidente a nivel interpretativo: María de pie, flotando, con la mirada puesta en lo alto y los brazos abiertos, posada en nubes y querubines, sostenida entre el Cielo donde Dios la espera y la Tierra donde los apóstoles la elogian y veneran. Esta pintura condensa dos características artísticas importantes para el tema de la Asunción en futuras representaciones: el movimiento ascendente helicoidal (como en una espiral, una especie de humo arremolinado) y la clara división del Cielo y de la Tierra.
Dogmas Marianos: Pilares de la fe católica
La Asunción es uno de los cuatro dogmas marianos definidos por Roma. Los dogmas católicos que involucran a la Virgen María son:
María es la Madre de Dios. Theotokos en griego, porque fue proclamado en el Concilio de Éfeso en el año 431. Fue uno de los primeros dogmas marianos para contrarrestar perspectivas heréticas sobre el origen de Jesús.
La Virginidad Perpetua de María. Este dogma sentencia que María concibió a Jesús por Gracia del Espíritu Santo y permaneció virgen antes, durante y después del parto.
La Inmaculada Concepción. Proclamado dogma en 1854 donde también se afirma que María fue preservada del pecado original desde su concepción.
Y la Asunción. Proclamado como dogma en 1950 y en él se afirma que su cuerpo y alma fueron glorificados; cada 15 de agosto, la Iglesia católica lo celebra de una forma muy especial.
Trasciende a nivel mundial caso de policía del Metro de CDMX castigada por cumplir con su labor
Ciudad de México.— La escena registrada en la estación Merced de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México, parece clara: una mujer policía detiene a un hombre, que se identifica como mujer, para impedirle el acceso a un vagón exclusivo para pasajeras y menores de 12 años. Minutos después, un superior lo deja pasar. Horas más tarde, la oficial recibe una sanción y la orden de asistir a un curso de equidad de género y derechos LGBT.
El video, que se volvió viral en redes sociales, ha trascendido las fronteras mexicanas. En España, el tema lo han retomado como ejemplo de los conflictos que surgen cuando políticas de inclusión se enfrentan a medidas de seguridad diferenciadas.
Basta con decir que te sientes mujer
El youtuber e influencer español Marcel García abordó el caso en sus plataformas, recordando que su contenido en redes busca “defender la verdad y combatir el adoctrinamiento de la ideología de género”.
Describió la secuencia: la policía impide que un hombre de apariencia femenina “lo que llaman mujer trans” acceda a un vagón reservado para mujeres y niños. El pasajero protesta, un jefe de zona lo autoriza y la agente es amonestada.
Ante ello, García cuestionó la coherencia de las políticas actuales:
“Primero nos hablan de inclusión y nos dicen que hombres y mujeres somos iguales. Luego crean espacios exclusivos para mujeres en zonas públicas. Después aprueban leyes trans que permiten que cualquier persona que diga sentirse mujer sea legalmente reconocida como tal. Esto provoca que haya quienes se aprovechen para acceder a zonas restringidas o a cuotas reservadas”.
Agregó que, hasta hace poco, la diferencia entre una persona trans y alguien que quisiera beneficiarse de las leyes era un diagnóstico de disforia de género emitido por un profesional. “Ahora, dijo, basta con que digas sentirte mujer para que se te reconozca y se te trate como tal”.
Casos paralelos en España
García citó varios ejemplos recientes en su país. En menos de 24 horas de inaugurarse una zona de estacionamiento exclusiva para mujeres, hombres declarados legalmente como mujeres reclamaron su uso. Otro caso, en Cataluña, una norma reservó el 40% de las plazas de bombero a mujeres; posteriormente, algunos hombres cambiaron su sexo legal para competir por esos puestos.
En México, el Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México contempla espacios exclusivos para mujeres y menores en el transporte público. En España, la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI (2023) introdujo la autodeterminación de género sin necesidad de informes médicos.
Cómo distingues a una mujer trans
Finalmente, Marcel García preguntó ¿Para qué reservamos vagones para mujeres si cualquiera que diga serlo puede acceder a ellos?, “¿Qué diferencia hay entre una mujer trans y una persona que sólo quiere aprovecharse de las leyes trans? ¿Cómo distingues a uno del otro?”.
