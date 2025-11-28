Cómo actuar cuando un hijo sufre o ejerce violencia escolar

Ciudad de México.— El salón lleno de voces suele ocultar silencios que pesan. En los pasillos, donde los niños intentan convivir y aprender, aparecen señales que muchas familias pasan por alto. En México, el acoso escolar emerge como un desafío que afecta la vida académica y emocional de miles de estudiantes.

¿Cómo saber si un hijo está en riesgo y qué pasos deben dar las familias y las escuelas para protegerlo?

La Convención sobre los Derechos del Niño establece que cada niña y niño debe recibir educación en un espacio que respete su dignidad y garantice protección frente a cualquier forma de violencia física, sexual o mental. Las escuelas, los docentes y quienes ocupan cargos directivos tienen la responsabilidad de construir entornos donde los estudiantes aprendan y participen sin miedo.

UNICEF sostiene que la escuela, además de ser un lugar para adquirir conocimientos, desempeña un papel central en la prevención de la violencia. La presencia cotidiana de maestros y personal educativo les permite intervenir de inmediato, observar cambios de conducta y fomentar una cultura de respeto que influye en toda la comunidad escolar.

Acoso escolar: cómo reconocerlo y por qué no es un conflicto común

El acoso tiene tres rasgos esenciales: intención de causar daño, repetición del comportamiento y desequilibrio de poder. Puede mostrarse mediante golpes, burlas, amenazas o humillación. Los niños experimentan agresiones físicas con mayor frecuencia, mientras que las niñas suelen enfrentar agresiones psicológicas.

No se trata de un incidente aislado. Es un patrón. En muchos casos, quien acosa disfruta de un estatus social alto o de una posición de fuerza dentro del grupo. Las víctimas suelen pertenecer a comunidades vulnerables o vivir situaciones familiares complejas. El acoso se traslada también a Internet a través de mensajes, fotografías, redes sociales y aplicaciones de mensajería. Esta modalidad crea riesgos adicionales porque sigue a la víctima a cualquier espacio y deja rastros difíciles de borrar.

Consecuencias: por qué las familias deben intervenir de inmediato

Los efectos del acoso pueden marcar la trayectoria escolar y emocional de un niño. La evidencia internacional señala que estos episodios incrementan el riesgo de depresión, ansiedad, aislamiento social y consumo de sustancias. El rendimiento académico también puede disminuir y el estudiante puede ausentarse para evitar al agresor.

El ciberacoso amplifica el daño. La información se difunde rápido, alcanza a muchas personas y permanece en línea durante largo tiempo. El derecho a un entorno seguro obliga a las familias y a la escuela a actuar desde el primer indicio.

Prevención en casa: el primer escudo frente al acoso

Los especialistas coinciden en que la prevención comienza en el hogar. UNICEF propone una serie de acciones que permiten a madres y padres detectar riesgos y desarrollar herramientas con sus hijos.

Explicar qué es el acoso

Un niño que entiende el concepto puede reconocerlo cuando lo observa o lo sufre.

Fomentar conversaciones diarias

Hablar sobre lo que ocurre en la escuela y en Internet abre un espacio de confianza. Las preguntas sobre clases, amistades y emociones permiten conocer su rutina y detectar cambios.

Impulsar una conducta respetuosa

En cualquier episodio existen víctimas, agresores y testigos. Quien observa también puede intervenir con ayuda de adultos y apoyar a su compañero.

Fortalecer su autoestima

Participar en actividades artísticas, deportivas o comunitarias ayuda a crear redes de apoyo.

Ser ejemplo

El trato que los adultos ofrecen a otros influye en la forma en que los niños resuelven conflictos.

Acompañar la vida digital

Conocer las plataformas que utilizan, explicar riesgos y establecer reglas claras forma parte de la protección frente al ciberacoso.

Señales que deben encender alertas en casa

Muchas víctimas no expresan su preocupación con palabras. Observar cambios repentinos puede revelar situaciones de riesgo. Entre las señales más frecuentes se encuentran:

Golpes, moretones o pertenencias dañadas

Evitar la escuela o pedir dinero con frecuencia

Ansiedad, insomnio o pesadillas

Pocos amigos o aislamiento

Malestar físico sin causa aparente

Bajo rendimiento académico

Conductas agresivas inusuales

Angustia después de usar Internet o el teléfono

Detectar estas señales a tiempo permite intervenir con apoyo de la escuela y de profesionales especializados.

Cuando el hijo es víctima: pasos inmediatos para protegerlo

Escuchar con calma y sin emitir juicios es esencial. Los especialistas recomiendan asegurarle al niño que no es responsable de lo que ocurre. La segunda acción consiste en hablar con el maestro o la escuela para conocer el protocolo disponible.

Las instituciones educativas deben contar con códigos de conducta, mecanismos de atención y acompañamiento psicológico para la víctima y para quien agrede. El apoyo familiar y escolar, coordinado y constante, es clave para evitar una escalada.

Cuando el hijo es quien acosa: cómo intervenir sin violencia

Muchos niños que acosan enfrentan conflictos personales, dificultades en la escuela o aprenden patrones que observan en su entorno. La intervención temprana evita que el comportamiento se normalice.

Las recomendaciones internacionales señalan cuatro pasos:

Abrir un diálogo para entender el origen del comportamiento

Ofrecer alternativas de reacción ante situaciones que provocan frustración

Revisar las dinámicas familiares y el trato que se ofrece en casa

Establecer consecuencias proporcionales y fomentar la reparación del daño

El objetivo siempre apunta a corregir, educar y acompañar, sin recurrir a prácticas violentas.

El papel de la escuela: prevención y respuesta institucional

La construcción de una cultura contra el acoso requiere participación activa del personal docente y directivo. Conocer a las familias, organizar programas educativos y promover la alfabetización digital fortalece la convivencia.

Las asociaciones de madres y padres, los comités escolares y el voluntariado en actividades extracurriculares pueden convertirse en aliados para identificar problemas y proponer soluciones.

También resulta fundamental capacitar a maestros y estudiantes para reconocer señales de acoso, ciberacoso e interacción riesgosa en Internet.

Cuando el problema ya existe: cómo trabajar con la escuela

Si el niño es víctima, conviene revisar las políticas internas, solicitar acompañamiento de consejeros escolares y permitir que la institución aplique su protocolo. En casos de agresores, se requiere una coordinación clara para establecer consecuencias y acordar procesos de rehabilitación.

El seguimiento entre docentes, familia y profesionales escolares evita que el problema continúe.

México frente al acoso: señales de alerta desde las instituciones

El Senado de la República pidió a autoridades educativas reforzar acciones para prevenir la violencia escolar y promover una cultura de paz. La petición surge tras un incremento considerable en los reportes de acoso.

Datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México muestran un aumento del 205 por ciento en reportes de bullying en 2024 frente a 2019. Se estimó que 45 por ciento de los casos ocurre en secundaria, 27 por ciento en primaria, 17 por ciento en nivel medio superior y 4 por ciento en nivel superior.

Los registros también mostraron que 49 por ciento de las víctimas tenía entre 12 y 15 años y que 55 por ciento eran niñas y adolescentes. Las agresiones físicas ocuparon 29 por ciento de las denuncias, las verbales 26 por ciento, las psicológicas 14 por ciento, las sexuales 12 por ciento y la exclusión social 6 por ciento. El acoso en redes afectó a 11 por ciento de niñas, niños y adolescentes.

Del total de reportes, 74 por ciento correspondió a la Ciudad de México. El resto se distribuyó entre el Estado de México, Puebla, Querétaro, Veracruz y Durango.

ebv