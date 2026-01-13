¿Cómo lograr un regreso a clases eficaz?

Ciudad de México.— El regreso a clases marca mucho más que el fin de las vacaciones para millones de estudiantes y sus familias.

Este periodo implica reorganizar rutinas, asumir nuevos gastos y ajustar tiempos laborales, escolares y familiares de forma casi simultánea.

Con el inicio del ciclo escolar, los hogares enfrentan cambios en horarios de sueño, traslados diarios y dinámicas domésticas.

Estos ajustes suelen concentrarse en pocos días, lo que incrementa la presión emocional y económica.

El lunes 12 de enero regresaron a las aulas 23.4 millones de alumnas y alumnos de Educación Básica.

La reincorporación también incluyó a más de 1.2 millones de docentes en todo el territorio nacional.

La Secretaría de Educación Pública informó que el retorno ocurrió en 231.7 mil escuelas públicas y privadas.

Las actividades se retomaron conforme al calendario oficial de 185 días del ciclo escolar 2025–2026.

El regreso abarcó a estudiantes de los 32 estados del país. La matrícula incluye 243.9 mil niñas y niños de educación inicial.

También volvieron a clases 4.1 millones de estudiantes de preescolar. A ellos se sumaron 12.8 millones de primaria y 6.3 millones de secundaria.

Para muchas familias, este momento representa un reacomodo completo de la vida cotidiana. La logística escolar impacta directamente en la organización del hogar y el trabajo de madres y padres.

A la par de estos ajustes, el regreso a clases suele intensificar el estrés familiar.

Las responsabilidades se acumulan en un periodo breve y demandante.

Estrés, salud y apoyos ante el inicio del ciclo escolar

Especialistas señalan que el estrés funciona como una respuesta natural del cuerpo ante situaciones exigentes.

Durante el regreso a clases, esta respuesta puede mantenerse activa durante varias semanas.

Hugo Palafox, científico especializado en metabolismo humano, explicó que el estrés crónico eleva los niveles de cortisol, según recoge Infobae.

Este aumento sostenido puede afectar al sistema inmunológico y disminuir las defensas del organismo.

Palafox, vicepresidente de Ciencia en Immunotec, indicó que este efecto resulta relevante en periodos de alta carga cotidiana.

La combinación de cansancio, presión financiera y falta de descanso incrementa ese impacto.

Mientras tanto, especialistas en bienestar recomiendan estrategias prácticas para reducir el impacto del estrés.

Estas acciones buscan sostener el equilibrio físico y emocional durante el periodo escolar.

Una de las recomendaciones principales consiste en retomar la rutina de forma gradual.

Ajustar horarios de sueño antes del inicio del ciclo facilita la adaptación diaria.

La planificación anticipada también reduce la sensación de desorden, el adelantar compras escolares y organizar gastos permite mayor control financiero.

Especialistas sugieren preparar menús semanales para optimizar tiempo y alimentación, esto ayuda a mantener hábitos constantes durante jornadas exigentes.

El cuidado personal juega un papel clave en este proceso. Alimentación equilibrada, descanso suficiente y actividad física sostienen la energía cotidiana.

Palafox destacó que pequeños cambios diarios fortalecen el sistema inmune.

También recomendó evitar el multitasking constante, pues realizar múltiples tareas simultáneas incrementa la fatiga y reduce la concentración.

