¿Cómo lograr un regreso a clases eficaz?

Ciudad de México.— El regreso a clases marca mucho más que el fin de las vacaciones para millones de estudiantes y sus familias.
Este periodo implica reorganizar rutinas, asumir nuevos gastos y ajustar tiempos laborales, escolares y familiares de forma casi simultánea.
Con el inicio del ciclo escolar, los hogares enfrentan cambios en horarios de sueño, traslados diarios y dinámicas domésticas.
Estos ajustes suelen concentrarse en pocos días, lo que incrementa la presión emocional y económica.
El lunes 12 de enero regresaron a las aulas 23.4 millones de alumnas y alumnos de Educación Básica.
La reincorporación también incluyó a más de 1.2 millones de docentes en todo el territorio nacional.
La Secretaría de Educación Pública informó que el retorno ocurrió en 231.7 mil escuelas públicas y privadas.
Las actividades se retomaron conforme al calendario oficial de 185 días del ciclo escolar 2025–2026.
El regreso abarcó a estudiantes de los 32 estados del país. La matrícula incluye 243.9 mil niñas y niños de educación inicial.
También volvieron a clases 4.1 millones de estudiantes de preescolar. A ellos se sumaron 12.8 millones de primaria y 6.3 millones de secundaria.
Para muchas familias, este momento representa un reacomodo completo de la vida cotidiana. La logística escolar impacta directamente en la organización del hogar y el trabajo de madres y padres.
A la par de estos ajustes, el regreso a clases suele intensificar el estrés familiar.
Las responsabilidades se acumulan en un periodo breve y demandante.
Estrés, salud y apoyos ante el inicio del ciclo escolar
Especialistas señalan que el estrés funciona como una respuesta natural del cuerpo ante situaciones exigentes.
Durante el regreso a clases, esta respuesta puede mantenerse activa durante varias semanas.
Hugo Palafox, científico especializado en metabolismo humano, explicó que el estrés crónico eleva los niveles de cortisol, según recoge Infobae.
Este aumento sostenido puede afectar al sistema inmunológico y disminuir las defensas del organismo.
Palafox, vicepresidente de Ciencia en Immunotec, indicó que este efecto resulta relevante en periodos de alta carga cotidiana.
La combinación de cansancio, presión financiera y falta de descanso incrementa ese impacto.
Mientras tanto, especialistas en bienestar recomiendan estrategias prácticas para reducir el impacto del estrés.
Estas acciones buscan sostener el equilibrio físico y emocional durante el periodo escolar.
Una de las recomendaciones principales consiste en retomar la rutina de forma gradual.
Ajustar horarios de sueño antes del inicio del ciclo facilita la adaptación diaria.
La planificación anticipada también reduce la sensación de desorden, el adelantar compras escolares y organizar gastos permite mayor control financiero.
Especialistas sugieren preparar menús semanales para optimizar tiempo y alimentación, esto ayuda a mantener hábitos constantes durante jornadas exigentes.
El cuidado personal juega un papel clave en este proceso. Alimentación equilibrada, descanso suficiente y actividad física sostienen la energía cotidiana.
Palafox destacó que pequeños cambios diarios fortalecen el sistema inmune.
También recomendó evitar el multitasking constante, pues realizar múltiples tareas simultáneas incrementa la fatiga y reduce la concentración.
JAHA
México
El uso irresponsable de antibióticos abre la puerta a las superbacterias
Ciudad de México.- El mal uso de antibióticos se convierte en una de las mayores amenazas silenciosas para la salud pública a nivel global. La automedicación, el consumo de dosis incompletas y el uso de estos medicamentos para tratar infecciones virales como la gripe o el resfriado común.
Además, acelera la resistencia bacteriana y da origen a las llamadas superbacterias: microorganismos capaces de sobrevivir incluso a los antibióticos más potentes.
Este fenómeno no solo reduce la eficacia de los tratamientos actuales, sino que compromete el futuro de la medicina moderna y pone en riesgo la vida de millones de personas.
¿Por qué el mal uso de antibióticos es un problema de salud pública?
Cuando los antibióticos se utilizan de manera innecesaria o incorrecta, las bacterias aprenden a defenderse.
Además, aquellas que sobreviven desarrollan resistencia y se multiplican, provocando infecciones cada vez más difíciles —e incluso imposibles— de tratar. Estas infecciones pueden prolongarse, complicarse y transmitirse con mayor facilidad a otras personas.
Además, el abuso de antibióticos genera efectos secundarios adversos y altera la flora intestinal, afectando el equilibrio natural del organismo y debilitando el sistema inmunológico.
¿Por qué persiste la automedicación pese a las advertencias?
Para Grace Salazar Tamayo, especialista en infectología y epidemiología hospitalaria, el problema tiene un origen claro: la desinformación.
“Tenemos la falsa creencia de que tomar antibióticos es la cura para todo, cuando esto está muy alejado de la realidad”, señala la experta.
La especialista explica que muchas enfermedades se curan por sí solas y no requieren tratamiento farmacológico. Sin embargo, persiste la idea de que el antibiótico acelera cualquier recuperación, lo cual resulta no solo erróneo, sino peligroso.
¿Se cumplen las leyes que regulan la venta de antibióticos?
Aunque en México existe legislación que prohíbe la venta libre de antibióticos sin receta médica, la realidad muestra una aplicación deficiente de la norma.
“Como no hay un control estricto ni multas, las farmacias lo siguen haciendo”, advierte Salazar Tamayo, evidenciando una falla estructural que favorece la automedicación y debilita la prevención sanitaria.
ARH
México
La ciencia que ocurre en casa: curiosidad, juego y aprendizaje fuera de clases
Ciudad de México.- La ciencia no siempre sucede en laboratorios lejanos. Muchas veces ocurre mientras cocinamos, jugamos o compartimos tiempo en familia, sin darnos cuenta.
Esa idea atraviesa La ciencia es eso que nos pasa mientras estamos haciendo otras cosas, libro del doctor en Ciencias Biológicas y neurodivulgador Diego Golombek, publicado por Siglo XXI.
Golombek ha insistido en el valor de la curiosidad infantil como motor del aprendizaje y del pensamiento crítico.
Durante el receso escolar, un laboratorio en casa puede convertirse en un espacio lúdico, seguro y profundamente humano. Con pocos materiales, surgen preguntas que conectan a niñas y niños con el mundo que habitan.
A continuación, compartimos cinco experimentos simples para jugar en familia, siempre con supervisión adulta y cuidados acordes a cada edad.
Un huevo que flota o se hunde.
Con dos vasos de agua, sal y dos huevos crudos, se puede explorar el concepto de densidad.
En agua de la canilla, el huevo se hunde. En agua saturada con sal, el huevo flota.
Este contraste permite entender que objetos iguales se comportan distinto según el medio. También abre conversaciones sobre el mar, las piscinas y el arte de aprender a flotar.
El experimento invita a probar con otros líquidos, como aceite, jarabe o alcohol, y a formular nuevas preguntas desde casa.
Es la hora de la física y la química
Una lámpara de lava casera
Con una botella transparente, agua, aceite vegetal, colorante alimentario y tabletas efervescentes, aparece un efecto hipnótico.
El aceite y el agua no se mezclan por sus densidades y polaridades. La tableta libera gas y arrastra gotas de agua hacia la superficie.
Niñas, niños y adultos observan inmiscibilidad, densidad relativa y reacciones químicas en un solo experimento.
Un arcoíris en un vaso
Un vaso con agua, un espejo pequeño, una linterna y una pared blanca bastan para crear un arcoíris.
La luz se refracta al atravesar el agua y se descompone en colores visibles. Así se introduce la refracción y la naturaleza de la luz.
El experimento conecta ciencia, sol, lluvia y longitudes de onda con experiencias cotidianas.
Un globo que no explota
Con globos, agua y una vela, siempre con supervisión adulta, se observa un fenómeno sorprendente.
Un globo con aire explota al acercarse a la llama. Un globo con agua resiste el calor.
El agua absorbe el calor y protege el látex mediante conducción térmica.
a su vez, la experiencia permite hablar del cuerpo humano, la sudoración y la regulación de la temperatura.
El volcán que asombra
Bicarbonato de sodio y vinagre generan una reacción efervescente que libera dióxido de carbono.
Además, las burbujas fascinan y despiertan hipótesis. ¿Qué pasa si cambio las proporciones? ¿Por qué aparecen las burbujas?
Asimismo, el juego introduce reacciones químicas y pensamiento experimental, siempre con medidas de seguridad.
Aprender juntos, preguntar siempre.
Estos cinco experimentos colocan a niñas y niños como protagonistas del aprendizaje. La observación, el error y la pregunta construyen conocimiento compartido.
Además, en tiempos acelerados, la ciencia ofrece una pausa para mirar, tocar y pensar el mundo desde casa.
ARH
Nacional
Adrián: Del miedo a la inmovilidad al deseo de volver a vivir
De no poder caminar a volver a la libertad
Ciudad de México.— “Pensé que me moría”, dijo Adrián Flavio Robledo al recordar el momento en que su cuerpo dejó de responderle.
El diagnóstico llegó acompañado de miedo, incertidumbre y una pérdida acelerada de movilidad que transformó por completo su vida cotidiana.
Adrián enfrentó una polirradiculoneuropatía inflamatoria crónica, una enfermedad neurológica que daña los nervios periféricos y afecta fuerza, sensibilidad y coordinación.
De acuerdo con MedlinePlus, este padecimiento provoca debilidad progresiva y dolor neuropático persistente, con impacto directo en la autonomía del paciente.
Cuando ingresó al Instituto Mexicano del Seguro Social, Adrián presentaba una afectación motriz moderada a severa en extremidades superiores e inferiores.
No podía caminar, mantenerse de pie ni realizar actividades básicas como vestirse o bañarse sin ayuda constante.
El dolor neuropático intenso limitaba cualquier intento de movimiento y agravaba el desgaste emocional del proceso.
Su rutina diaria quedó reducida a la espera de alivio y a la adaptación forzada a una nueva realidad física.
La atención especializada comenzó en la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Región Centro del IMSS.
Ahí, el objetivo principal consistió en recuperar funcionalidad, controlar el dolor y devolverle independencia progresiva.
Aunque la enfermedad no tiene cura definitiva, el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares señala que la rehabilitación mejora la calidad de vida.
Ese enfoque marcó el inicio de un tratamiento centrado en la persona y no solo en el diagnóstico.
Rehabilitación integral y acompañamiento humano
El tratamiento de Adrián incluyó manejo farmacológico, electroestimulación y ejercicios diseñados para fortalecer músculos y recuperar coordinación.
Cada intervención respondió a su evolución clínica y a los límites físicos que la enfermedad imponía.
Las terapias ocupacionales se enfocaron en actividades esenciales como alimentarse, vestirse y realizar transferencias con seguridad.
Estos avances pequeños devolvieron confianza y redujeron la dependencia cotidiana.
El acompañamiento psicológico permitió a Adrián enfrentar el duelo por la pérdida de su movilidad.
Ese espacio emocional lo ayudó a reencontrarse con el deseo de vivir y a sostener la disciplina del tratamiento.
Durante casi cuatro años, Adrián tuvo tres hospitalizaciones y múltiples sesiones ambulatorias.
La constancia y el seguimiento continuo fortalecieron su equilibrio, fuerza muscular y resistencia física.
El trabajo coordinado entre terapia física, ocupacional, enfermería y especialidades clínicas sostuvo cada avance funcional.
El IMSS informó que esta unidad cuenta con el único servicio nacional de hospitalización especializada en rehabilitación.
Esta modalidad permite atender pacientes neurológicos en fases subagudas y crónicas con supervisión permanente.
La hospitalización facilitó ajustes terapéuticos oportunos y atención integral.
Con el tiempo, Adrián volvió a caminar y retomó actividades laborales.
Actualmente mantiene citas externas y continúa trabajando, lo que representa un paso importante hacia su estabilidad personal.
El apoyo familiar acompañó cada etapa del proceso.
Sus hijos, su madre y sus amigos sostuvieron emocionalmente los momentos más complejos del camino.
JAHA
México
Invierno y salud: el gasto que crece en los hogares hasta un 35 por ciento
Ciudad de México.- El invierno no solo trae frío. También eleva el gasto en salud de los hogares mexicanos, que enfrentan un aumento notable en la compra de medicamentos y consultas médicas como consecuencia de las enfermedades respiratorias.
Entre el 21 de diciembre y el 20 de marzo, el presupuesto familiar puede verse afectado. Porque las festividades ceden espacio a una presión silenciosa: atender enfermedades respiratorias que se multiplican en esta temporada.
Durante diciembre pasado, y este mes de enero, la demanda de medicamentos antigripales, antivirales y artículos de prevención aumentó 35 por ciento.
Así lo informó Juvenal Becerra Orozco, presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (UNEFARM).
Este incremento reflejó un fenómeno recurrente del invierno. Las bajas temperaturas y la convivencia en espacios cerrados facilitaron los contagios.
¿Qué sucedió en las farmacias durante el invierno?
Las farmacias del país registran mayor afluencia desde inicios de diciembre. La población busca aliviar síntomas y prevenir contagios respiratorios.
Juvenal Becerra explicó que las enfermedades más comunes incluyeron gripes, infecciones de garganta, influenza, COVID-19 y bronquitis. Estos padecimientos activaron un consumo constante de medicamentos.
“Tenemos un repunte de un 35 por ciento más de demanda en antigripales, antivirales, analgésicos y vacunas contra influenza”, señaló el dirigente de UNEFARM.
El aumento no se limitó a los medicamentos. Los productos de prevención, como cubrebocas y gel antibacterial, también ganaron relevancia en el gasto cotidiano.
Este comportamiento se reflejó en la operación diaria de las farmacias. La atención al público se intensificó, especialmente en zonas urbanas con alta densidad poblacional.
Más consultas médicas y familias completas enfermas.
El impacto del invierno también se observó en los consultorios anexos a farmacias. UNEFARM reportó un aumento del 20 por ciento en citas médicas durante diciembre.
La organización agrupa más de 300 consultorios en todo el país. En ellos, médicos atienden cuadros respiratorios leves y moderados.
Becerra explicó que el contagio intrafamiliar implica parte del aumento. Cuando un integrante se enferma, el resto suele seguir el mismo camino.
“El gran tema de las enfermedades respiratorias es que si se enferma el papá, después va la mamá y toda la familia completa”, afirmó.
La transmisión aérea facilita el contagio por boca y nariz. Este factor convierte al hogar en un espacio vulnerable durante la temporada invernal.
Abasto estable y una presión constante al gasto familiar.
Pese al incremento en la demanda, el sector privado no reporta desabasto de vacunas contra influenza y COVID-19. Así lo aseguró el presidente de UNEFARM.
La disponibilidad permitió atender a una población que busca prevención y atención oportuna. Sin embargo, el flujo de pacientes se mantiene intenso.
Para muchas familias, el gasto en salud se volvió prioritario frente a otros consumos. El invierno obligó a ajustar decisiones cotidianas.
Familias mexicanas gastan más para adquirir medicamentos
El gasto de los hogares mexicanos en necesidades médicas se incrementó de manera significativa en los últimos seis años, al registrar un aumento de 41.1 por ciento entre 2018 y 2024, de acuerdo con un estudio de la organización México Evalúa.
El análisis revela que, mientras al inicio de ese periodo el desembolso trimestral promedio en medicamentos era de 222 pesos, para 2024 la cifra se elevó hasta 480 pesos, lo que representa una presión cada vez mayor para la economía familiar.
Este crecimiento en el gasto privado está directamente relacionado con las deficiencias del sistema público de salud. Según México Evalúa, los cambios en el modelo de suministro implementados desde 2018 provocaron problemas de desabasto en hospitales y clínicas oficiales, obligando a las familias a cubrir por su cuenta la compra de medicamentos que antes recibían de manera gratuita.
La organización advierte que esta situación afecta con mayor fuerza a los hogares de menores ingresos, que deben destinar una mayor proporción de su presupuesto a la atención médica, lo que incrementa el riesgo de gastos catastróficos en salud y profundiza las desigualdades en el acceso a tratamientos oportunos.
ARH
