¿Cómo obtener el certificado de vacunación Covid-19 y para qué sirve?

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.— A medio año de haber iniciado el Plan nacional de vacunación, el gobierno de México anunció el certificado de vacunación oficial para comprobar la aplicación de la vacuna contra el Covid-19.

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell informó que el certificado vacunación se puede obtener a través de la página https://cvcovid.salud.gob.mx

En ese sentido, López Gatell dijo que este documento no será requisito pata obtener un empleo.

“No es adecuado, puede ser ilegal, que para propósitos de empleo se pida estar vacunado contra Covid-19. Que un empleador lo pida y que si no lo tiene no lo quiera recibir o emplear, no sería correcto”, explicó el funcionario.