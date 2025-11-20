Cómo sobreviven los bebés prematuros que llegan al mundo

Ciudad de México.— México regresó al centro del debate internacional tras aparecer entre los países con mayor presencia de redes criminales a nivel mundial. Dos reportes recientes coincidieron en situarlo en los primeros lugares con presencia del crimen organizado, donde se expone la consolidación de mercados ilícitos, la expansión de grupos armados y los límites institucionales para contenerlos.

México encabeza el Índice Global de Crimen Organizado 2025

El Índice Global de Crimen Organizado 2025 ubicó a México en la posición número uno de su medición internacional. El informe, elaborado por Informal Economy, muestra la magnitud de las redes criminales en distintos países y coloca el fenómeno como una estructura con presencia global. La ubicación de México en la lista reabre el análisis sobre cómo estos mercados afectan a comunidades, instituciones y dinámicas sociales.

Alcance del delito

El ranking se integra a partir de la evaluación de mercados ilícitos, capacidad operativa de grupos delictivos y niveles de presencia territorial. En los primeros lugares aparecen México, Myanmar, Colombia, Irán y Nigeria. La relación incluye países de Asia, África, América y Europa, lo que confirma que las actividades criminales no se concentran en una sola región.

La lista incorpora también a Brasil, Sudáfrica, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Rusia, Turquía, Tailandia e India. En posiciones posteriores figuran Paraguay, Arabia Saudita, China, Indonesia, Malasia, Pakistán, Venezuela, Ucrania, Perú y Tanzania.

El índice suma a naciones con economías consolidadas como Francia, Estados Unidos, España, Italia, Reino Unido, Alemania, Suecia, Australia, Canadá y Japón. La presencia de estos países muestra que las redes criminales operan incluso en entornos con instituciones desarrolladas.

El índice también registra países donde estos mercados avanzan en menor proporción, como Uruguay, Finlandia, Islandia y Mónaco, ubicados en los últimos sitios de la medición.

Impactos en comunidades y estructuras locales

La ubicación de México en el primer sitio refleja la operación de grupos criminales con influencia en distintos territorios y actividades ilícitas. El informe señala mercados relacionados con drogas, trata de personas, tráfico de armas, actividades ambientales ilegales y economías paralelas.

En el ámbito local, estos fenómenos inciden en la vida comunitaria, en las condiciones de movilidad y en dinámicas económicas que se modifican por la presencia de redes ilícitas. Las autoridades federales y estatales mantienen operativos y programas orientados a contener estas estructuras, mientras organismos civiles y académicos analizan sus efectos en la vida pública.

México frente al crimen global

Asimismo, el Global Organized Crime Index 2025 coloca a México en el tercer lugar mundial con mayor criminalidad. La medición muestra la profundidad de un fenómeno que atraviesa territorios y revela un país donde los mercados ilícitos se consolidan, los grupos criminales se expanden y las instituciones avanzan con una capacidad limitada para contenerlos.

Mapa donde convergen los mercados ilícitos

El índice describe a México como un nodo central de actividades criminales que operan con fuerza en zonas fronterizas, regiones turísticas, áreas rurales y espacios urbanos. La trata de personas aparece como un mercado persistente, con presencia en estados del sur y en destinos donde la explotación sexual afecta a mujeres, adolescentes y niñas.

El tráfico de migrantes mantiene una operación rentable en la franja norte del país y en corredores controlados por grupos criminales con participación de autoridades corruptas. El informe expone que estas rutas no solo generan ingresos millonarios sino que se han convertido en circuitos permanentes de violencia y abuso para quienes intentan llegar a Estados Unidos.

La extorsión continúa afectando a comercios, pequeñas empresas, sindicatos, funcionarios y sectores productivos completos. El aguacate, la pesca y otras actividades agroindustriales enfrentan escenarios de presión criminal que modifican dinámicas laborales y económicas en comunidades enteras.

El tráfico de armas alimenta la capacidad de fuego de los cárteles. Según el reporte, la mayor parte de este flujo proviene de Estados Unidos, lo que sostiene la expansión de organizaciones que operan con estructuras complejas y violencia recurrente.

En materia ambiental, la tala ilegal se ha transformado en un negocio controlado por grupos criminales que ocupan tierras comunales, desplazan a comunidades forestales y generan daños ambientales profundos. El tráfico de fauna figura como uno de los mercados ilegales más sólidos a escala global y México forma parte de sus principales rutas.

Otros mercados como el huachicol y la minería ilegal siguen financiando a organizaciones delictivas que han diversificado sus actividades y ampliado sus zonas de control.

La producción de drogas sintéticas mantiene un papel central en el panorama. El informe señala que la metanfetamina y el fentanilo se producen de forma extendida y posicionan a México como proveedor principal de opioides sintéticos para Estados Unidos.

Actores criminales con capacidad de operación nacional

El documento señala que dos organizaciones dominan el escenario: el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, ambas con presencia en distintas regiones del país y con operaciones multifuncionales que conectan mercados ilícitos, redes de distribución y estructuras financieras.

La infiltración del crimen organizado en agencias de seguridad forma parte de los hallazgos más relevantes. El texto expone que la colusión con funcionarios públicos dificulta la desarticulación de redes criminales. Incluso algunos centros penitenciarios mantienen estructuras donde grupos delictivos ejercen un control significativo.

El índice describe redes dedicadas a delitos financieros, conformadas en ocasiones por empresarios y funcionarios que permiten el lavado de dinero y la corrupción administrativa. La frontera entre actividades legales e ilegales se vuelve difusa dentro de este ecosistema, donde el uso de empresas fachada y estructuras de inversión opacas facilita el movimiento de recursos ilícitos.

También identifica la presencia de actores extranjeros: organizaciones colombianas, redes chinas dedicadas al tráfico de especies y a sistemas de préstamos y grupos rusoparlantes vinculados al tráfico de migrantes, lo que muestra la dimensión internacional del fenómeno.

Resiliencia institucional limitada frente a organizaciones fortalecidas

México obtuvo una calificación de resiliencia de 4.50 sobre 10, ubicada en la parte inferior del ranking mundial. El índice define la resiliencia como la capacidad para prevenir, desmantelar y recuperarse del impacto del crimen organizado con herramientas políticas, económicas, judiciales y sociales.

Los componentes más rezagados son territorialidad, gobernanza, apoyo a víctimas y testigos y transparencia. Estos elementos forman parte de las bases que permiten a un país construir una repuesta sólida, por lo que su debilidad repercute en la capacidad para contener la expansión criminal.

México ante la ola silenciosa del crimen fragmentado

La violencia que atraviesa al país no se explica solo por cifras. Tiene detrás una transformación profunda, silenciosa y constante dentro de las organizaciones criminales. El mapa delictivo ya no se parece al que existía hace quince años y las familias mexicanas viven hoy las consecuencias de esa mutación que cambió la lógica de la violencia, el negocio y el consumo de drogas dentro y fuera del país.

Un país marcado por la disputa territorial

El reporte El panorama de la delincuencia organizada, del Índice de Paz en México, confirma que el deterioro de la seguridad durante la segunda mitad de la década pasada tuvo como motor la lucha entre cárteles por zonas estratégicas y operaciones ilícitas.

El crecimiento de los homicidios vinculados al crimen organizado entre 2015 y 2022 refleja esa presión sostenida. Pasaron de ocho mil a cerca de veinte mil casos, mientras los asesinatos no asociados con grupos criminales permanecieron en niveles relativamente estables.

Los datos del Programa de Datos sobre Conflictos de Uppsala muestran un incremento en los enfrentamientos letales entre cárteles. En 2013 se registraron 160 incidentes con al menos una muerte. Ocho años después, el número llegó a 3,753. El 2022 cerró con 2,248 casos.

Fragmentación: el sello de una nueva violencia

La estrategia de capturar líderes criminales desarticuló estructuras completas, pero esa ruptura abrió espacio a grupos más pequeños y violentos. En 2007 solo cuatro organizaciones aparecían en registros de homicidios. Para 2022 el número subió a 25. El país fue testigo del surgimiento de nuevas facciones como Los Caballeros Templarios, la separación de Los Zetas del Cártel del Golfo, el nacimiento del CJNG tras su ruptura con el Cártel de Sinaloa y la posterior división interna en grupos como el Cártel de Santa Rosa de Lima.

La expansión del CJNG y una disputa nacional

El CJNG pasó de ser un grupo en expansión a convertirse en una de las organizaciones criminales con mayor presencia territorial. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo ubica entre las estructuras transnacionales más peligrosas del mundo. Desde 2017 extendió su control con una campaña violenta y con capacidad para atender la demanda de fentanilo y metanfetamina en el mercado estadounidense.

Hoy mantiene presencia dominante en seis estados y actividad significativa en otros veinte. Su avance aceleró confrontaciones con cárteles rivales y mantuvo tensiones permanentes en regiones que antes no registraban estas dinámicas de violencia.

El peso de dos cárteles en la letalidad del país

México concentra miles de muertes asociadas a los seis grupos delictivos más letales desde 2004, aunque los homicidios relacionados con el Cártel de Sinaloa y el CJNG superan ampliamente a los contabilizados en organizaciones más pequeñas.

Entre 2018 y 2022 los enfrentamientos vinculados a uno de estos dos grupos representaron 64% de las muertes por conflictos entre cárteles. Antes de esa fecha el porcentaje alcanzaba solo 38%. Aun así, datos recientes de UCDP y ACLED muestran una reducción parcial. Entre 2021 y 2022 las muertes disminuyeron entre una cuarta y una quinta parte, aunque la cifra permaneció prácticamente igual entre 2022 y 2023.

Cambio de mercado que modificó el negocio criminal

La década transformó la producción y el tráfico de drogas. La legalización de la marihuana en la mayoría de los estados de Estados Unidos redujo la demanda y cambió la rentabilidad. En 2013 las incautaciones de marihuana en la frontera rondaban mil trescientas cincuenta toneladas. Para 2023 se registraron alrededor de sesenta toneladas, una caída del 96%.

Los grupos criminales enfocaron su operación en drogas sintéticas. El fentanilo se impuso por su potencia, bajo costo de producción y enorme margen de ganancia. Entre 2019 y 2023 las incautaciones fronterizas de esta droga se multiplicaron por diez. El margen de beneficio puede alcanzar niveles hasta 2,700 veces mayores que el costo de fabricación.

La mezcla de fentanilo con otras sustancias provocó picos de sobredosis en Estados Unidos y México. En territorio estadounidense los opioides sintéticos están relacionados con más muertes de personas menores de cincuenta años que cualquier otra causa.

Consumo interno que dejó de ser marginal

El narcomenudeo creció de manera sostenida desde 2016. La demanda interna dejó de ser un fenómeno aislado. Las autoridades mexicanas incautaron 1,727 kilogramos de fentanilo en el primer semestre de 2023, una cifra cercana al total registrado durante todo 2022.

La metanfetamina mostró un incremento aún mayor. En solo seis meses de 2023 se decomisaron más de 138,000 kilogramos, triple de lo registrado en 2021. Las cifras del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas confirman el impacto social. Entre 2014 y 2022 las solicitudes de tratamiento por sustancias tipo anfetamínico aumentaron 400%, mientras los casos relacionados con alcohol bajaron 34%.

La facilidad para producir, transportar y vender drogas sintéticas consolidó un mercado que atrapa a jóvenes y adultos en comunidades que antes enfrentaban problemas distintos.

