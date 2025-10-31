Con apoyo de Instituto Newman, presentan Ruta para garantizar el derecho a vivir en familia

Ciudad de México.— Con el trabajo conjunto de Instituto Newman, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y UNICEF México, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) presentó el Modelo Nacional de Cuidados Alternativos derivado de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como una herramienta clave para orientar las políticas y acciones dirigidas a garantizar el derecho de la niñez y las adolescencias a vivir en familia y comunidad.
Derecho a vivir en familia
La procuradora federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Fabiola María Salas Ambriz, llamó a los procuradores de protección de los estados y municipios, a conocer el modelo y empezar a trabajar con este, en aras de garantizar a esta población el derecho de vivir en familia y colocarles en el centro de las decisiones que se tomen a su alrededor, atendiendo su interés superior.
Se pretende, dijo, que el modelo no sea solo un documento técnico, sino una estrategia que sea parte de grandes acciones en favor de la infancia y adolescencia y que contribuya a transformar la cultura en relación a los cuidados parentales.
Salas Ambriz destacó la importancia de evitar la institucionalización de los menores, toda vez que se ha identificado que la población que permanece en centros asistenciales, enfrentan dificultades para establecer vínculos afectivos y sociales, así como una mayor exposición a la violencia y abusos.
Por ello, urgió en la necesidad de “impulsar medidas que ayuden a prevenir la separación familiar permanente y promover la corresponsabilidad entre Estado y sociedad”.
Cuidados centrados en la familia
Por su parte, el encargado del despacho de la Dirección General de Representación Jurídica de la PFPNNA, Luis Peña Cruz, explicó que el modelo es un documento que marca la pauta a seguir para transformar los cuidados alternativos y las políticas públicas, particularmente sobre la garantía del derecho a vivir en familia cuando una niña, niño o adolescente no puede permanecer con su familia, aunque no sea la de origen, siempre y cuando pueda garantizarle su atención plena.
En familia se alcanza el máximo potencial
Por su parte, Maki Kato, representante adjunta de Unicef, destacó el trabajo para fortalecer el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes e impulsar un sistema de cuidados alternativos centrado en el ámbito familiar y alejado de la institucionalización, porque “es en la familia donde las infancias y adolescencias se desarrollan plenamente y alcanzan su máximo potencial”, expuso.
LEE Un hogar para siempre: La adopción como garantía del derecho a vivir en familia
Precisó que el modelo, “busca orientar la elaboración de políticas dirigidas a garantizar el derecho a vivir en familia, a partir de la sistematización de avances que se han logrado en el país en los últimos años”, entre lo que mencionó el Programa de Acogimiento Familiar, las mejoras en la regulación de los centros de asistencia social, la emisión de herramientas para la unificación familiar y el fortalecimiento de los procesos de adopción.
Por ello, “desde Unicef, deseamos contribuir para que más niñas, niños y adolescentes en México crezcan en una familia que les brinde amor, cuidado y protección”, concluyó.
Vivir en familia y prohíbe vivir lejos de ella
Mientras, la oficial Nacional de Protección Legal de Unicef, Paula Ramírez España Beguerisse, destacó que la Ley General de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, representa un paso importante al colocarlos como sujetos de derechos y materializar un cambio de paradigma en el rubro de restitución del derecho a vivir en familia, lo que implica la participación de diversas autoridades para lograr este cometido.
Añadió que la ley reconoce el derecho a vivir en familia y prohíbe vivir lejos de ella, así como la obligación de apoyarla y fortalecerla para constituirse como entornos de protección y cuidado adecuados, en el que se brinden las herramientas necesarias a niñas, niños y adolescentes, con el fin de que tengan una vida plena.
Apoyo de Instituto Newman
Aunque este documento está dirigido de manera principal a las Procuradurías de protección, su contenido es de utilidad para los DIF Nacional y estatales, los Centros de Asistencia Social (CAS) públicos y privados, así como para las autoridades jurisdiccionales y administrativas involucradas en la aplicación de este modelo.
Este esfuerzo de la PFPNNA, con el apoyo técnico de Unicef México y el Instituto Newman, tiene el propósito de homologar normativas, prácticas y criterios de actuación para prevenir y evitar separaciones familiares innecesarias; asegurar la disponibilidad y formalizar el acceso a medidas de protección y modalidades de cuidado alternativo idóneas que respondan a las necesidades particulares de cada niña, niño y adolescente sin cuidado familiar, y finalmente garantizar la restitución definitiva de su derecho a vivir en familia.
Garantizar derecho a vivir en familia
Por su parte, Newman Institute, dirigido por Oscar Rivas, ha reconocido que los avances de los Sistemas DIF y las Procuradurías de Protección para garantizar el derecho a vivir en familia de niñas, niños y adolescentes que viven en Centros de Asistencia Social públicos y privados del país.
“En México es responsabilidad de las autoridades garantizar que las niñas, niños y adolescentes que se encuentran privados de su medio familiar reciban cuidados alternativos, incluida la adopción; siempre que esta medida sea acorde con su interés superior, ya que no todas las niñas, niños y adolescentes requieren formar parte de un proceso de adopción para la restitución de su derecho a vivir en familia”, dijo.
