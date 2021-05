“Con colaboración, no hay reto que no podamos superar”: Slim Domit

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.— Los presidentes de México y Argentina, Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández, respectivamente, anunciaron el inicio de la distribución de las vacunas contra el Covid-19 de AstraZeneca, producidas en ambos países.

Los primeros cuatro lotes de las vacunas contra el Covid-19 de AstraZeneca envasadas en México serán liberados esta semana para su uso.

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, serecordó que este acuerdo surge el respaldo de empresas de argentinas junto con la fundación Slim para generar un pacto de transferencia de tecnología de AstraZeneca y aumentar la producción sin fines de lucro de los biológicos.

Slim Domit refirió que desde el principio de la pandemia, la Fundación Slim estuvo activa para apoyar de diversas formas a instituciones de salud.

Slim Domit puntualizó que los tiempos se han cumplido de acuerdo a los procesos más estrictos de control de calidad y seguridad para tener vacunas efectivas.

En ese sentido, agradeció a todos los involucrados para cumplir con el compromiso fundamental de salvar vidas y recuperar la actividad económica para rescatar el regreso a la normalidad.

Esta vacuna no sólo combate al Covid, sino sus efectos, el asilamiento, el deterioro económico y el desempleo. Como lo mencionaron ambos presidentes con la colaboración de todos no hay reto que no podamos superar”, finalizó.