Confirman muerte del primer mexicano por Covid-19

Ciudad de México.- Durante la conferencia de la Secretaría de Salud en Palacio Nacional, Lorena Rodríguez Bores, Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Salud Mental, habló de la salud mental como adelanto de lo que viene para México a partir del 20 de marzo, que denominó como “sano distanciamiento”.

La especialista recomendó tomar en cuenta que es una situación temporal hablar con la familia para que reconozca que las medidas de aislamiento son en beneficio de la salud personal y comunitaria.

Para sobrellevar el aislamiento, sugirió diseñar y mantener una rutina que ayude a mantener control y no ver la televisión por largos periodos.

Lorena Rodríguez Bores

En los niños, dijo, en el “sano distanciamiento” hay que mantenerlos como si estuvieran con su rutina normal: levantarse a la misma hora, comer los alimentos en el mismo horario, hacer tareas, etc.

Hay que evitar -afirmó- la sobreinformación y utilizar la tecnología para tener contacto con familiares y mantener actividades académicas.

Con los niños es necesario hablar del tema, recomendó la especialista, quien agregó mantener una buena comunicación con ellos y dar información adecuada con lenguaje que puedan entender.

Para los adultos mayores, sugirió cancelar las citas médicas no necesarias para no exponerlos; mantener comunicación con ellos; promover que realicen ejercicios a sus condiciones de movilidad y procurar que no se hagan responsables de otras personas.

por otro lado la Secretaría de Salud informó que hasta el momento hay 118 casos por contagio de Coronavirus, 314 sospechosos y 787 negativos. Todos siguen siendo importados.

ARH