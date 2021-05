Confirma López Obrador reunión privada con ministros de la SCJN

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el jueves se reunió en privado con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Yasmín Esquivel Mossa, para defender leyes en materia energética.

Aclaró que periódicamente se reúne con los ministros de la Corte ya que existe colaboración entre poderes autónomos, además de que hay asuntos que requieren de una atención del Estado.

López Obrador manifestó que en el caso de los ministros Esquivel Mossa y Alcántara Carrancá tenía dos años de no sostener un encuentro.

El primer mandatario indicó que un juez “que no los ve con buenos ojos” rechazó una ley que garantiza la seguridad de las líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

LEE SENER acata suspensiones contra Ley de Hidrocarburos

“Sí nos reunimos. Estuvimos platicando como lo hacemos periódicamente con unos ministros, sobre todo con el presidente de Suprema Corte. Ayer me reuní con dos ministros más que tenía tiempo que no los veía, o que no nos reunimos… la ministra Yasmín y el ministro Alcántara”.

El titular del Ejecutivo Federal comentó que en la reunión se expuso la importancia de leyes en materia energética.

“A nosotros nos importa mucho que ellos conozcan de manera directa, el porqué de nuestra actuación, por ejemplo nos importa mucho que sepan por qué nos rechazaron una ley para la seguridad de las líneas de transmisión y lo hicieron, no estos ministros, otros, sin tener todos los elementos, yo diría beneficiando, privilegiando el interés personal, el interés individual, el interés privado”.

Con el tono irónico que lo caracteriza, López Obrador comentó que la reforma energética elevó a rango supremo el interés privado y se le dio el mismo trato a una empresa privada que a la Comisión Federal de Electricidad, y no puede ser así.

Reveló el jefe del Ejecutivo que hay grandes empresas que se están colgando de las líneas de transmisión, “no diablitos, hay diablos” y esto significa que podrían provocar una sobrecarga para las líneas que puede ocasionar apagones y afectar a todos.

En el mismo sentido irónico, López Obrador dijo que la Suprema Corte debe ser de justicia, “no de cohecho ni de chueco”.

ebv