Crece la conciencia sobre la cultura de cuidados

Ciudad de México.— El trabajo de cuidados comienza a ganar visibilidad conforme la sociedad modifica su forma de entender la vida familiar y la corresponsabilidad.

Durante años, esta labor permaneció en el ámbito privado y recayó principalmente en mujeres, explicó la investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, María Verónica Montes de Oca Zavala.

La especialista señaló que, aunque muchos hogares mantuvieron esquemas tradicionales, diversos cambios impulsaron transformaciones graduales.

Entre ellos, mencionó la modificación de la estructura poblacional y una mayor conciencia sobre las necesidades de infancias, personas con discapacidad y adultos mayores.

Montes de Oca Zavala participó en la reunión “Ética del cuidado para una sociedad más inclusiva con las personas adultas mayores”, organizada por el Programa Universitario de Bioética de la UNAM.

Durante su intervención, afirmó que las discusiones actuales buscaron replantear la forma en que se distribuyeron derechos y responsabilidades en materia de cuidado.

La investigadora explicó que las políticas públicas comenzaron a revisar su enfoque para reconocer el cuidado como un asunto colectivo.

Desde su perspectiva, el debate incluye pensar de manera distinta la distribución de derechos, así como el papel del Estado y de las familias.

Como parte de este análisis, la doctora en Ciencias Sociales recomendó el documento “La Ciudad del Cuidado”, publicado por la Dirección de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El texto cuestiona el enfoque patriarcal y visibilizó que hombres, mujeres y personas no binarias tuvieron derecho a recibir cuidados y a vivir con calidad, además de asumir obligaciones compartidas.

Programas comunitarios y redes de acompañamiento para personas adultas mayores

Durante el mismo encuentro académico, la profesora de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, Dulce Elena Castillo Villegas, coincidió en la necesidad de reconocer el cuidado como una tarea que requirió preparación y acompañamiento institucional.

Castillo Villegas explicó que cuidar demandó conocimientos, habilidades y sentido ético. Señaló que muchas personas cuidadoras carecieron de experiencia previa, lo que evidenció una deuda en materia de formación, según lo expuesto ante estudiantes y personal académico.

A través del Programa Acompañamiento al Envejecimiento y Cuidado en el Hogar, que ella coordinó, el equipo trabajó con personas adultas mayores para monitorear su salud y estimular la expresión de intereses personales.

Con el paso del tiempo, observaron la conformación de redes de acompañamiento entre participantes.

La profesora relató que las visitas domiciliarias realizadas en Xochimilco permitieron compartir información práctica sobre el cuidado cotidiano.

En esos encuentros, las familias resolvieron dudas sobre la administración de medicamentos y otros aspectos relacionados con la atención en casa, de acuerdo con lo informado por la UNAM.

Castillo Villegas indicó que este tipo de estrategias fortalecieron los vínculos comunitarios. Las personas adultas mayores comenzaron a reconocer al equipo como parte de su red de apoyo, lo que reflejó la importancia del acompañamiento constante.

Sistema Nacional de Cuidados y políticas públicas en México

En el encuentro también participó Edgar Jaime Blano Campero, subdirector de Formación y Evaluación Educativa del Instituto Nacional de Geriatría. El especialista recordó que la Secretaría de la Mujer y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia presentaron el sitio cuidados.mujeres.gob.mx.

La plataforma enumeró elementos clave para avanzar hacia una sociedad de cuidados, como parte del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidado. De acuerdo con información oficial, este mecanismo buscó articular la oferta institucional y promover la corresponsabilidad entre distintos sectores sociales.

Blano Campero explicó que el Sistema contó con coordinación interinstitucional, programas, servicios, esquemas de formación y regulación.

Además, se enfocó en impulsar un cambio cultural sobre el valor del cuidado, según datos del Instituto Nacional de Geriatría.

El especialista detalló que la construcción del Sistema implicó una inversión estimada de 1.2 por ciento del producto interno bruto.

El plan incluyó 47 programas y la participación de 27 instituciones del gobierno federal, de acuerdo con cifras oficiales presentadas en el foro.

Entre los beneficios identificados, Blano Campero mencionó la redistribución de tareas de cuidado entre hombres y mujeres, la ampliación de servicios y la reducción de barreras de acceso.

También destacó la búsqueda de atenciones pertinentes para personas adultas mayores.

