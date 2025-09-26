Cuestionan a la ONU por priorizar agendas ideológicas sobre la paz mundial

Ciudad de México.— El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) puso en marcha el Plan de Cirugía Robótica en el Hospital General (HG) de Saltillo, Coahuila, donde se llevaron a cabo exitosamente las dos primeras cirugías realizadas con uno de los seis nuevos robots Da Vinci, cuya instalación se lleva a cabo en septiembre y octubre de este año.

Dichas intervenciones tuvieron una duración de entre una y dos horas cada una, y estuvieron a cargo del médico especialista en cirugía oncológica y pionero en cirugía de robot en México, Miguel Farías Alarcón, quien compartió que las dos primeras pacientes fueron mujeres de la tercera edad, de 60 y 62 años, a quienes se les extirpó la matriz al ser diagnosticadas con cáncer de endometrio; ambas, aseguró, se recuperan de manera favorable.

“Hemos terminado las primeras cirugías robóticas en el Hospital General de Saltillo, Coahuila. La primera paciente ya está en su habitación, en su cuarto, fue el diagnóstico de un cáncer de endometrio. Se le realizó cirugía robótica en donde se le quitó el útero. La paciente está muy bien y esperemos pronta recuperación y alta, probablemente, de 24 a 36 horas. La segunda paciente, de 62 años, con cáncer de endometrio también se hizo una histerectomía con conexión de ganglios linfáticos. (…) Ya está en recuperación, en el transoperatorio con escaso dolor”, señaló el doctor Miguel Farías Alarcón.

Miguel Farías explicó que resultados como este son posibles gracias a la utilización del robot Da Vinci, cuya estructura equipada con cuatro brazos, una torre de visión y una consola con palancas y pedales que opera el cirujano, permite realizar, con mayor rapidez y precisión, cirugías laparoscópicas mínimamente invasivas.

“La cirugía robótica es un beneficio, tanto para el cirujano como para el paciente, porque la consola permite al cirujano operar con comodidad. La lente que tiene nos hace ver en tercera dimensión y diez veces más de lo que ven nuestros ojos, por lo que podemos coagular vasos sanguíneos y con ello evitar el sangrado y demás complicaciones para que los pacientes se recuperen más rápido. (…) Es decir, menos sangrado, menos complicaciones, menos días de estancia, menos tiempo de incapacidad, más rápida incorporación a su vida laboral”, indicó.

En este sentido, aclaró que el robot Da Vinci no sustituye el trabajo del cirujano, lo potencializa.

“El robot depende del cirujano, no el cirujano depende del robot. El especialista realiza los movimientos y el robot los traduce en movimientos finos, porque sus manitas miden de cinco a siete milímetros; eso hace que sea una cirugía más milimétrica, más exacta”, detalló.

Farías Alarcón detalló que en la primera etapa del Plan de Cirugía Robótica, se beneficiará a pacientes oncológicos, con distintos tipos de cáncer: de ovario, endometrio, colon, recto, próstata, riñón, vejiga, páncreas y de estómago.

Finalmente, compartió que en el ISSSTE, el empleo de este tipo de tecnología comenzó hace 10 años en el Centro Médico Nacional (CMN) “20 de Noviembre”, con un robot Da Vinci que será renovado y donde actualmente ya existe un equipo de médicos capacitados en cirugía robótica en los servicios de oncología, urología y pediatría, por mencionar algunos.

“Todo esto se ha hecho con una experiencia amplia que ha servido para que a cada uno de los derechohabientes les vaya bien, les vaya mejor”, expresó.

