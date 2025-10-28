¡Cuidado con imágenes falsas!, vivir la Fe en San Judas Tadeo sin cadenas ni supersticiones

Ciudad de México.— La imagen de San Judas Tadeo acompaña silenciosamente a los que no se rinden. El 28 de octubre, día de su festividad, miles de personas en México salen a las calles con la misma intención: agradecer o pedir un milagro. Es una fe que sigue viva en los corazones que buscan consuelo.

La fe que nace en la necesidad

En los hogares donde falta el trabajo o la salud, su nombre se repite con esperanza. Ser devoto de San Judas Tadeo significa invocar al patrón de los casos difíciles y desesperados, al amigo que escucha cuando todo parece cerrado. Quienes lo veneran creen que su cercanía con Jesús le otorga un poder especial para interceder por los que casi han perdido toda esperanza.

Sus estampas se guardan en carteras, sus medallas cuelgan del cuello y su figura ocupa un rincón especial en muchos hogares. En cada oración hay una historia: una madre que pide por su hijo enfermo, un joven que busca trabajo, un anciano que agradece haber superado una prueba. En esas plegarias, la devoción a San Judas se convierte en un lenguaje común de fe.

Rapero devoto de San Judas Tadeo

El rapero guanajuatense Santa Fe Klan anunció una celebración en honor a San Judas Tadeo en su ciudad natal. La convocatoria incluye música, procesión y agradecimiento, uniendo la devoción con el arte y la vida cotidiana. El cantante invitó a sus seguidores a reunirse el 28 de octubre para rendir homenaje al “santo de las causas difíciles”.

Un apóstol cercano a Jesús

El padre José de Jesús Aguilar recordó que el nombre Tadeo significa “alabanza” o “confesión”, y explicó que este santo llevó ese significado en cada paso de su vida. Según la tradición, fue hijo de Alfeo y María, familiares de San José y la Virgen María, lo que lo convierte en primo de Jesús. Desde joven trabajó en el campo hasta que fue llamado a ser uno de los doce apóstoles.

Acompañó a Jesus en los momentos más profundos de su vida: escuchó sus palabras, compartió la última cena y estuvo presente en su pasión. Tras la resurrección, lo vio ascender al cielo y recibió el Espíritu Santo en Pentecostés. Su misión lo llevó a predicar en lugares lejanos como Mesopotamia y Libia, sembrando la fe entre quienes no conocían a Jesús.

El sacerdote explicó que San Judas Tadeo murió mártir, golpeado con un mazo tras ser atado a una cruz. Por eso suele representarse con un bastón o garrote y una llama sobre la cabeza, símbolo del fuego del Espíritu Santo. En su pecho lleva el rostro de Cristo, recordando la profunda unión que compartieron.

Falsas cadenas de oración

El padre Aguilar también advirtió sobre las llamadas “cadenas” de oración que circulan en redes y prometen milagros inmediatos. Aclaró que esas prácticas no reflejan la verdadera devoción, pues mezclan la fe con la superstición. Invitó a los fieles a vivir la oración con libertad y confianza, sin miedo ni condicionamientos. En sus palabras, las cadenas que atan el alma no son las de la fe, sino las del temor.

Cuidado con los santeros

El padre Richy, conocido en redes como El Arquero de Dios, explicó que no todas las figuras de San Judas Tadeo que se venden en el mercado pertenecen al culto católico. Algunas, dijo, se distinguen por tener monedas en los pies y provienen de prácticas ajenas a la fe católica.

“Me trajeron a bendecir un San Juditas, pero les dije que no podía hacerlo porque los que traen monedas en los pies no son católicos, son de santeros y brujos”, explicó el sacerdote. Recomendó retirar esas figuras del hogar, pues no corresponden a la devoción auténtica y pueden confundir a las familias.

Pidió a los fieles actuar prudencia y aunque muchas personas adquieren esas imágenes con buena intención. “Hay que educarnos y aprender”, dijo, invitando a reconocer los símbolos verdaderos que representan al santo y su mensaje de fe.

Fe popular, cultura viva

San Judas Tadeo forma parte del paisaje cultural de México. Su imagen aparece en murales, playeras, canciones y procesiones. Es un símbolo que une a los barrios y que acompaña a los que luchan cada día por salir adelante.

En cada devoto hay una historia distinta, pero un mismo sentimiento: esperanza. Desde el joven que carga su figura envuelta en flores hasta la madre que reza en silencio frente a una vela, todos encuentran en San Judas Tadeo una razón para seguir.

