Cuidado con WhatsApp y videojuegos: detectan secuestros virtuales contra niños en México

Ciudad de México.— En Ecatepec, Estado de México una madre vivió horas de angustia cuando recibió una llamada que aseguraba tener retenida a su hija de 11 años. La menor no respondía el teléfono y la voz que hablaba por la línea exigía dinero de inmediato. Mientras tanto, la jovencita se encontraba escondida en la azotea de la casa, convencida por los delincuentes de que si hacía ruido pondría en riesgo a su familia.

Juegos y redes como puerta de entrada

La policía cibernética del Estado de México identificó que delincuentes han sofisticado su método. A diferencia de los secuestros virtuales tradicionales que afectaban principalmente a adultos, esta variante se dirige ahora a niños y adolescentes.

Los delincuentes utilizan perfiles falsos en videojuegos en línea y redes sociales. Ahí ganan la confianza de los menores y logran obtener información personal: nombres de familiares, direcciones, rutinas y hasta fotografías. Con esos datos construyen amenazas creíbles y generan un ambiente de terror tanto en el menor como en sus padres.

Cuando la víctima cae en la trampa, los criminales ordenan al niño aislarse en un cuarto, un baño o incluso fuera de su casa, para que no pueda responder a la familia. Al mismo tiempo, llaman a los padres asegurando que el hijo está secuestrado y exigen depósitos que van de 10 mil a 100 mil pesos.

Cómo operan los ciberdelincuentes

El modus operandi incluye tres pasos principales:

Contacto inicial: el delincuente entra en juegos en línea o redes sociales, se presenta como un amigo, primo lejano o compañero de clase.

LEE Celular: la adicción que hunde a niñas, niños y adolescentes

Manipulación psicológica: convence al menor de obedecer instrucciones bajo amenazas, como apagar el celular o esconderse para no ser “descubierto”.

Extorsión a la familia: con la desaparición simulada del niño, llaman a los padres para pedir dinero urgente, haciéndoles escuchar gritos o grabaciones para reforzar el engaño.

La Policía Cibernética advierte sobre ciertos signos que pueden encender alarmas en el hogar:

Mensajes extraños enviados desde cuentas de familiares.

Peticiones urgentes de dinero sin una explicación coherente.

Cambios en el comportamiento del menor, como ansiedad frente al celular o la computadora.

Llamadas insistentes de números desconocidos.

Hablar en casa sobre el uso responsable de internet resulta clave. Los menores deben saber que nunca deben compartir información personal con desconocidos ni reaccionar a mensajes intimidantes sin comunicarlo a sus padres.

Estrategias de prevención para las familias

La recomendación más inmediata es mantener una comunicación abierta con los hijos y establecer un plan de seguridad digital. Entre las medidas sugeridas se encuentran:

Configurar controles parentales en dispositivos electrónicos.

Revisar periódicamente la configuración de privacidad en redes sociales y videojuegos.

Definir un protocolo familiar para responder ante llamadas sospechosas.

En caso de recibir amenazas, evitar depósitos, mantener la calma y contactar al menor para verificar su seguridad.

Cifras que muestran la vulnerabilidad

Datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) registran que 93 menores fueron víctimas de secuestro en el país durante 2024. Entre ellos, 43 eran niñas y 50 niños y adolescentes.

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp

ebv