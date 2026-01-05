Nacional
Cuidado infantil y atención médica para familias del oriente del Valle de México
Neza, Chalco, Tlalnepantla, entre los municipios beneficiados
Toluca.— En municipios del oriente del Valle de México, miles de familias organizan su día entre traslados largos, jornadas laborales extensas y la búsqueda de servicios básicos cercanos.
Para muchas personas trabajadoras, el cuidado infantil y la atención médica representan decisiones cotidianas que definen tiempos, ingresos y bienestar familiar.
En este contexto, el Instituto Mexicano del Seguro Social proyectó la construcción de Centros de Educación y Cuidado Infantil y nuevas unidades médicas en zonas con alta demanda social.
La iniciativa busca responder a necesidades concretas que impactan directamente en la vida familiar.
En Valle de Chalco Solidaridad se edificará un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad para 250 niños.
El espacio atenderá a menores de hasta cuatro años bajo un modelo que integra cuidado, educación y formación.
Este esquema permite que madres y padres mantengan su actividad laboral con mayor estabilidad y al mismo tiempo, garantiza que hijos permanezcan en entornos supervisados durante la jornada de trabajo.
Para familias que dependen del transporte público, la cercanía del servicio resulta determinante.
Reducir traslados diarios puede significar más tiempo en casa y menor desgaste físico.
El proyecto se desarrollará en un predio de casi 17 mil metros cuadrados donado por el ayuntamiento.
En el mismo espacio se construirá una Unidad de Medicina Familiar Plus.
La combinación de cuidado infantil y servicios de salud en un mismo punto facilita la organización familiar. También permite atender necesidades médicas sin desplazamientos adicionales.
El IMSS informó que este modelo forma parte de una estrategia nacional para ampliar el acceso a servicios sociales.
La meta institucional contempla la construcción de mil Centros de Educación y Cuidado Infantil en el país.
Servicios médicos cercanos reducen traslados y tiempos de espera
La Unidad de Medicina Familiar Plus en Valle de Chalco ampliará la capacidad de atención del primer nivel.
Este modelo busca resolver más padecimientos sin referir a hospitales de segundo nivel.
La unidad contará con 20 consultorios de Medicina Familiar y 10 de enfermera especialista. También integrará tres consultorios de medicina de especialidad.
El proyecto incluye una sala de hemodiálisis con capacidad para 20 máquinas. Este servicio permitirá que pacientes renales reciban atención sin recorrer largas distancias.
La unidad también contará con consultorios de Nefrología y Salud Mental.
Se integrará un Centro de Atención a Diabetes CADIMSS. La diabetes representa uno de los principales motivos de consulta en el primer nivel de atención.
Más para leer: Joseph y la cirugía fetal que permitió proteger su desarrollo cerebral
El proyecto contempla áreas de Medicina Física y Rehabilitación, Urgencias y Laboratorio. Según se informó, el laboratorio operará con un esquema amplio de pruebas diagnósticas.
En Imagenología se instalarán equipos de mastografía y rayos X, después se buscará incorporar un tomógrafo.
Estos servicios permitirán diagnósticos oportunos y seguimiento continuo, esta atención cercana reduce ausencias laborales y gastos por traslados.
Para familias del oriente mexiquense, contar con servicios médicos próximos mejora la continuidad del cuidado. También fortalece la detección temprana de padecimientos.
Cuidado infantil como apoyo directo a la economía familiar
La estrategia del IMSS se extenderá a otros municipios del oriente del Estado de México. En Tlalnepantla de Baz se construirá un CECI con 150 lugares.
El centro se ubicará en la Unidad Habitacional El Rosario I, debido a que la zona concentra una alta densidad de personas trabajadoras aseguradas.
Por otra parte, en Nezahualcóyotl, el IMSS edificará otro CECI en la colonia El Sol, donde el predio donado supera los dos mil metros cuadrados.
En el municipio de Chalco, el centro se ubicará en la colonia Granjas de Chalco. El espacio tendrá capacidad para 110 niños.
Estos centros buscan responder a una necesidad compartida en la región, pues el acceso a cuidado infantil cercano influye directamente en la permanencia laboral.
Para muchas familias, estos servicios reducen gastos en cuidados privados. También disminuyen tiempos de traslado y ausencias laborales.
El IMSS señaló que las donaciones de predios reflejan coordinación con autoridades municipales.
Aseguró que ña prioridad se centró en zonas con alta demanda social.
La presencia de estos centros puede modificar rutinas familiares completas, desde horarios laborales hasta la convivencia cotidiana.
JAHA
Nacional
Día de Reyes: cómo elegir juguetes seguros para los niños
Que elijan sabiamente
Ciudad de México.— Cada madrugada del 6 de enero, millones de niños en México reciben juguetes como parte de la celebración del Día de Reyes Magos.
Detrás de esta tradición, autoridades de salud subrayan la importancia de priorizar la seguridad durante la compra y el uso de estos productos.
El objetivo es reducir riesgos de accidentes y proteger la salud infantil dentro del hogar.
De acuerdo con la Secretaría de Salud, la elección de juguetes influye directamente en el bienestar físico, emocional y social de la infancia.
Un juguete adecuado puede estimular habilidades motoras, cognitivas y sociales, siempre que cumpla con condiciones básicas de seguridad.
Especialistas del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia señalaron que muchos accidentes domésticos ocurren durante el juego.
Asfixias, caídas y lesiones suelen relacionarse con juguetes inadecuados para la edad del menor.
Más para leer: Inicia la cuesta de enero rosca y juguetes suben
Por ello, la dependencia federal recomendó verificar que cada juguete sea acorde a la etapa de desarrollo.
La edad, habilidades e intereses de cada niño deben guiar la elección.
También exhortó a revisar que los juguetes estén fabricados con materiales no tóxicos para prevenir intoxicaciones o reacciones adversas durante su manipulación.
Las autoridades sanitarias recordaron que los juguetes deben contar con etiquetas visibles que deben indicar edad recomendada, instrucciones de uso en español y sellos de calidad reconocidos.
La Secretaría de Salud enfatizó que estas medidas buscan fortalecer la prevención de accidentes.
Supervisión adulta y criterios de seguridad en el hogar
La supervisión durante el juego representa otro factor central en la prevención de riesgos.
Especialistas del CENSIA destacaron que la vigilancia adulta reduce accidentes, incluso con juguetes certificados.
La Secretaría de Salud recomendó evitar juguetes con bordes filosos o puntas agudas. También pidió descartar aquellos con piezas pequeñas que puedan desprenderse fácilmente.
Estos riesgos resultan mayores en menores de tres años. En este grupo, la asfixia figura entre las principales causas de accidentes no intencionales, según datos de la propia Secretaría de Salud.
También sugirió evitar juguetes que simulen armas, pues este tipo de objetos puede reforzar conductas violentas desde edades tempranas.
Además, se recomendó fomentar el uso responsable de los juguetes.
La Secretaría de Salud recordó que el juego cumple una función esencial en la infancia. Recordó que a través de él, niñas y niños desarrollan habilidades sociales, emocionales y cognitivas.
Por ello, la selección de juguetes seguros no solo previene accidentes, sino también contribuye a un crecimiento integral y saludable dentro del entorno familiar.
Las recomendaciones buscan ofrecer criterios claros para tomar decisiones informadas y el objetivo es proteger la salud infantil sin afectar el valor cultural de la celebración.
Recomendaciones de juguetes según la edad
Para niñas y niños de entre tres y cinco años, la Secretaría de Salud sugirió juguetes que fortalezcan la motricidad.
Bloques de construcción, plastilina, arena cinética y disfraces permiten explorar habilidades físicas e imaginación.
Entre los seis y ocho años, los especialistas recomendaron juegos que estimulen la coordinación y la lógica.
Juegos de mesa, rompecabezas, bicicletas y kits de ciencia favorecen el aprendizaje activo.
En el grupo de nueve a doce años, la dependencia sugirió juguetes que impulsen el pensamiento crítico.
Kits de manualidades, instrumentos musicales, robots programables y videojuegos educativos cumplen esta función.
JAHA
México
Inicia la cuesta de enero rosca y juguetes suben
Ciudad de México.- Las familias mexicanas enfrentan un nuevo reto económico con la llegada del Día de Reyes, en un contexto en el que aún no logran recuperarse de los gastos de Navidad y Año Nuevo.
La inflación continúa impactando las celebraciones tradicionales, encareciendo tanto la Rosca de Reyes como los juguetes.
De acuerdo con estimaciones de comerciantes, el precio de la Rosca de Reyes registra un incremento de al menos 21 %, mientras que los juguetes presentan un aumento aproximado del 18 %.
En 2025, una celebración familiar para unas 15 personas tuvo un costo promedio de 745 pesos; sin embargo, para este 2026 el gasto mínimo se estima en 901 pesos, dependiendo del tipo de rosca, chocolate y leche que se adquieran.
Un análisis de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes A.C. (ANPEC) revela que los precios de las roscas varían ampliamente según el tamaño, los ingredientes y el lugar de compra.
Las roscas tradicionales de tamaño chico pueden encontrarse desde 290 pesos en panaderías de barrio, 312 pesos en supermercados y hasta 420 pesos en panaderías de franquicia. En el caso de las roscas grandes, los precios van de 560 a 650 pesos.
No obstante, las roscas gourmet, rellenas o con presentaciones especiales, elevan considerablemente el gasto.
En tamaño chico, los precios van desde 320 pesos en panaderías tradicionales hasta 650 pesos en franquicias, mientras que las versiones grandes pueden alcanzar entre 610 y 950 pesos.
A este desembolso se suma el costo del chocolate con leche, que puede llegar hasta los 341 pesos, considerando la compra de cinco litros de leche y un paquete de tablillas de chocolate, aunque el precio final depende de la marca y el establecimiento.
En cuanto a los juguetes, los Reyes Magos también resentirán el impacto inflacionario. Para dos hijos, el gasto estimado por regalo ronda los mil 350 pesos, frente a los mil 145 pesos que se destinaron en 2025, lo que representa un aumento cercano al 18 %.
Entre los juguetes más solicitados este año destacan los muñecos de acción de superhéroes y personajes populares como Minecraft o Brainrot, con precios que oscilan entre 250 y 1,500 pesos.
También figuran los juegos interactivos y educativos, cuyos costos van de 300 a 750 pesos, así como los peluches, que pueden alcanzar precios de hasta 1,300 pesos.
Las muñecas, como Barbie, princesas o LOL, se mantienen entre las favoritas, con precios que van desde 350 pesos en modelos básicos hasta más de 1,500 pesos en sets con accesorios.
Te puede interesar: Cómo nació el Día de Reyes de acuerdo con la Biblia
Asimismo, se reporta una alta demanda de pistolas de hidrogel o dardos de espuma, con precios de entre 200 y 1,000 pesos.
Pese al incremento en los precios, las familias mexicanas buscan mantener viva la tradición del Día de Reyes, ajustando su presupuesto para preservar un momento de convivencia y alegría para los más pequeños.
ARH
Nacional
Joseph y la cirugía fetal que permitió proteger su desarrollo cerebral
Una cirugía que cambiará una vida
Ciudad de México.— Antes de nacer, Joseph enfrentó un diagnóstico que comprometía su desarrollo neurológico y su posibilidad de una vida funcional desde la infancia.
Durante el embarazo, los médicos detectaron hidrocefalia fetal, una condición caracterizada por la acumulación anormal de líquido cefalorraquídeo en el cerebro.
Este padecimiento aumenta la presión intracraneal y afecta directamente el crecimiento del tejido cerebral, según explica la Organización Mundial de la Salud.
En muchos casos, el daño neurológico inicia desde la gestación y limita las oportunidades de desarrollo cognitivo tras el nacimiento.
Para Joseph, la intervención temprana cambió ese escenario.
Especialistas del Centro Médico Nacional La Raza realizaron una cirugía fetal que permitió reducir la presión cerebral antes del nacimiento.
El procedimiento evitó un deterioro mayor y favoreció un desarrollo cerebral más cercano a los parámetros normales.
De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los estudios posteriores mostraron una reducción significativa del tamaño de los ventrículos cerebrales.
Esa disminución permitió recuperar masa cerebral y sentar bases para un mejor desarrollo neurológico tras el parto.
La atención prenatal oportuna marcó la diferencia entre un daño irreversible y una evolución clínica favorable.
La hidrocefalia fetal y la importancia de intervenir antes del nacimiento
La hidrocefalia es una condición relativamente frecuente a nivel mundial. Según la OMS estima una incidencia aproximada de un caso por cada mil nacidos vivos.
Sin embargo, cuando se presenta durante la etapa fetal, el pronóstico suele ser adverso.
Especialistas del IMSS señalan que cerca del 50 por ciento de los casos detectados durante el embarazo no llegan a término.
Más para leer: Cuando la cigüeña viaja en Metro
Entre los bebés que nacen con esta condición, solo una minoría alcanza un desarrollo cognitivo dentro de rangos normales.
Esta realidad impulsó la necesidad de replantear el abordaje médico desde la etapa prenatal.
En el caso de Joseph, los médicos identificaron con precisión la hidrocefalia fetal mediante ultrasonido y resonancia magnética.
Estas herramientas permiten diferenciarla de la ventriculomegalia, que no siempre requiere tratamiento, según el IMSS.
La resonancia magnética fetal ofrece alta resolución anatómica y no utiliza radiación ionizante.
Esto la convierte en una herramienta segura para mujeres embarazadas, de acuerdo con especialistas en imagenología del instituto.
Con esta información, el equipo médico planeó una intervención dirigida a reducir la presión cerebral intrauterina.
La cirugía consistió en colocar un catéter intraventricular para drenar el exceso de líquido cefalorraquídeo.
El procedimiento permitió controlar el daño neurológico antes del nacimiento y este beneficio resulta clave para preservar funciones cognitivas futuras.
Evolución médica de Joseph tras la cirugía fetal
Tras el nacimiento, Joseph recibió seguimiento médico especializado para evaluar su evolución neurológica.
Aunque presentó condiciones asociadas a la prematurez, los estudios confirmaron estabilidad clínica.
Los médicos retiraron el sistema temporal utilizado durante la gestación.
Posteriormente, realizaron una derivación ventriculoperitoneal definitiva, tratamiento estándar para la hidrocefalia, según literatura médica especializada.
Este procedimiento permite mantener un equilibrio adecuado del líquido cefalorraquídeo durante el crecimiento.
Actualmente, Joseph se encuentra estable y con una evolución acorde a su edad.
El IMSS informó que el menor ya fue dado de alta del Centro Médico Nacional La Raza.
Su seguimiento continuará de forma ambulatoria para vigilar su desarrollo neurológico y físico.
Más allá de los datos clínicos, la experiencia impactó directamente en su familia.
Ruth, madre de Joseph, destacó el acompañamiento constante y la comunicación clara del personal médico y de Enfermería.
JAHA
Nacional
Debuta sistema de alertamiento vía celular
En un sondeo de Siete24.mx, usuarios reportaron que su celular sí sonó
Ciudad de México.— Durante el sismo de este viernes 2 de enero, sonaron por primera vez en una situación real, las alertas sísmicas transmitidas vía celular.
Según el Servicio Sismológico Nacional, el temblor tuvo una magnitud 6.5 y un epicentro al suroeste de San Marcos, Guerrero.
A las 07:58 horas de la mañana, la alerta sismica fue activada en la capital del país, minutos antes de que el movimiento telúrico fuera percibido.
El sistema, que alerta en teléfonos celulares sin necesidad de una señal de internet, se activó a las 07:58 horas de la mañana.
¿Cómo funciona este sistema de alerta?
En septiembre pasado, el titular de la ATDT José Antonio Peña Merino explicó que “es un sistema que permite alertas en tiempo real de inmediato, sin ningún tipo de retraso ni encolamiento. Todos los dispositivos lo reciben al mismo tiempo y de manera inmediata”.
Peña Merino detalló que cuando los sensores del Cires en costas y mares, sobre todo del Pacífico, detectan movimiento, se activan y mandan “una transmisión muy rápida que recibe el C5 de la Ciudad de México, que a su vez lo replica a las torres de telefonía celular y desde ahí, se distribuye a los dispositivos. Esto ocurre en segundos”.
Añadió que por fabricación, todos los equipos tienen preconfigurado que se reciban alertas de emergencia; pero es posible que, por alguna razón, un dispositivo no lo tuviese activado y se puede configurar.
Peña Merino detalló paso por paso el funcionamiento de este sistema de alerta:
- • 97 sensores sísmicos del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES) en la mayoría de las costas del país.
- • Transmisión en segundos por radiofrecuencia.
- • Pasa al subsistema CIRES.
- • Se transmite por frecuencias muy altas (VHF).
- • Llega al C5, a la Agencia de Transformación Digital y al Gobierno de la Ciudad de México.
- • Las redes móviles envían la notificación a través de señales 5G, 4G, 3G y 2G.
Su implementación se trató de un trabajo conjunto entre la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), el Gobierno de la Ciudad de México y el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires), además de la colaboración de los concesionarios y autorizados del servicio de telefonía celular.
Reportan e indagan fallas
En redes sociales, algunos usuarios reportaron que su celular no emitió la señal de alerta, por lo que la Agencia de Transformación Digital informó que trabaja para evitar las fallas.
En su cuenta de X, explicó que se encuentra “en revisión con las empresas telefonía para identificar antenas que no la hayan emitido”.
JAHA
Cuidado infantil y atención médica para familias del oriente del Valle de México
El Palacio de los Deseos recibe hoy las últimas cartas para los Reyes Magos
Día de Reyes: cómo elegir juguetes seguros para los niños
Rusia fue excluida por la guerra, ¿Estados Unidos corre el mismo riesgo en el Mundial 2026?
California fortalece la salud materna con ácido fólico en el maíz
Las posadas ¿qué significan y cómo nació esta tradición?
Cómo nació el Día de Reyes de acuerdo con la Biblia
La Rosca de Reyes ¿qué simbolizan sus elementos?
“Yo conocí a Jesús” regresa como un especial de Navidad
Cumplir tus propósitos de ahorro este Año Nuevo es posible
Humanizar la educación y reconstruir confianza, ejes del llamado de León XIV: especialistas
“Ni me cansé”: danzante de casi 60 años derrocha energía frente a la Virgen del Tepeyac
Pedalearon seis horas: 80 ciclistas de Hueyotlipan revelan la promesa que los llevó al Tepeyac
Caminó ocho horas y rompió en llanto: Así recordó Natalia a su padre frente a la Virgen de Guadalupe
En cierre de FIL se presenta Colección de Documentos del Magisterio de la Iglesia Católica en Materias de Cultura, Educación y Deporte
Te Recomendamos
-
Culturahace 11 horas
Cómo nació el Día de Reyes de acuerdo con la Biblia
-
Culturahace 11 horas
La Rosca de Reyes ¿qué simbolizan sus elementos?
-
Mundohace 2 días
¿Qué dicen los líderes del mundo sobre la incursión en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro?
-
Méxicohace 2 días
CSP condena intervención militar en Venezuela