Cuidado infantil y atención médica para familias del oriente del Valle de México

Toluca.— En municipios del oriente del Valle de México, miles de familias organizan su día entre traslados largos, jornadas laborales extensas y la búsqueda de servicios básicos cercanos.

Para muchas personas trabajadoras, el cuidado infantil y la atención médica representan decisiones cotidianas que definen tiempos, ingresos y bienestar familiar.

En este contexto, el Instituto Mexicano del Seguro Social proyectó la construcción de Centros de Educación y Cuidado Infantil y nuevas unidades médicas en zonas con alta demanda social.

La iniciativa busca responder a necesidades concretas que impactan directamente en la vida familiar.

En Valle de Chalco Solidaridad se edificará un Centro de Educación y Cuidado Infantil con capacidad para 250 niños.

El espacio atenderá a menores de hasta cuatro años bajo un modelo que integra cuidado, educación y formación.

Este esquema permite que madres y padres mantengan su actividad laboral con mayor estabilidad y al mismo tiempo, garantiza que hijos permanezcan en entornos supervisados durante la jornada de trabajo.

Para familias que dependen del transporte público, la cercanía del servicio resulta determinante.

Reducir traslados diarios puede significar más tiempo en casa y menor desgaste físico.

El proyecto se desarrollará en un predio de casi 17 mil metros cuadrados donado por el ayuntamiento.

En el mismo espacio se construirá una Unidad de Medicina Familiar Plus.

La combinación de cuidado infantil y servicios de salud en un mismo punto facilita la organización familiar. También permite atender necesidades médicas sin desplazamientos adicionales.

El IMSS informó que este modelo forma parte de una estrategia nacional para ampliar el acceso a servicios sociales.

La meta institucional contempla la construcción de mil Centros de Educación y Cuidado Infantil en el país.

Servicios médicos cercanos reducen traslados y tiempos de espera

La Unidad de Medicina Familiar Plus en Valle de Chalco ampliará la capacidad de atención del primer nivel.

Este modelo busca resolver más padecimientos sin referir a hospitales de segundo nivel.

La unidad contará con 20 consultorios de Medicina Familiar y 10 de enfermera especialista. También integrará tres consultorios de medicina de especialidad.

El proyecto incluye una sala de hemodiálisis con capacidad para 20 máquinas. Este servicio permitirá que pacientes renales reciban atención sin recorrer largas distancias.

La unidad también contará con consultorios de Nefrología y Salud Mental.

Se integrará un Centro de Atención a Diabetes CADIMSS. La diabetes representa uno de los principales motivos de consulta en el primer nivel de atención.

Más para leer: Joseph y la cirugía fetal que permitió proteger su desarrollo cerebral

El proyecto contempla áreas de Medicina Física y Rehabilitación, Urgencias y Laboratorio. Según se informó, el laboratorio operará con un esquema amplio de pruebas diagnósticas.

En Imagenología se instalarán equipos de mastografía y rayos X, después se buscará incorporar un tomógrafo.

Estos servicios permitirán diagnósticos oportunos y seguimiento continuo, esta atención cercana reduce ausencias laborales y gastos por traslados.

Para familias del oriente mexiquense, contar con servicios médicos próximos mejora la continuidad del cuidado. También fortalece la detección temprana de padecimientos.

Cuidado infantil como apoyo directo a la economía familiar

La estrategia del IMSS se extenderá a otros municipios del oriente del Estado de México. En Tlalnepantla de Baz se construirá un CECI con 150 lugares.

El centro se ubicará en la Unidad Habitacional El Rosario I, debido a que la zona concentra una alta densidad de personas trabajadoras aseguradas.

Por otra parte, en Nezahualcóyotl, el IMSS edificará otro CECI en la colonia El Sol, donde el predio donado supera los dos mil metros cuadrados.

En el municipio de Chalco, el centro se ubicará en la colonia Granjas de Chalco. El espacio tendrá capacidad para 110 niños.

Estos centros buscan responder a una necesidad compartida en la región, pues el acceso a cuidado infantil cercano influye directamente en la permanencia laboral.

Para muchas familias, estos servicios reducen gastos en cuidados privados. También disminuyen tiempos de traslado y ausencias laborales.

El IMSS señaló que las donaciones de predios reflejan coordinación con autoridades municipales.

Aseguró que ña prioridad se centró en zonas con alta demanda social.

La presencia de estos centros puede modificar rutinas familiares completas, desde horarios laborales hasta la convivencia cotidiana.

JAHA