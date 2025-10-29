Cuidar a un adulto mayor, una labor de amor

Ciudad de México.— En un departamento de la Ciudad de México, María levanta cada día a su madre de 84 años, la ayuda a vestirse, prepara su desayuno y la acompaña a sus citas médicas. Su jornada comienza antes del amanecer y termina cuando la noche llega. Como ella, millones de personas sostienen en silencio uno de los pilares más frágiles y esenciales de la sociedad: el cuidado.

Cada 29 de octubre, el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo recuerda que cuidar es un acto de humanidad que implica responsabilidad social, económica y emocional.

Cuidar para construir paz y comunidad

Especialistas señalan que el trabajo de cuidados es una pieza clave en la construcción de la paz y del tejido social. Verónica Montes de Oca, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, explica que este ámbito pertenece a toda la sociedad, pues implica sostener vínculos afectivos que dan sentido a la convivencia humana.

El debate sobre un Sistema Nacional de Cuidados en México plantea un reto profundo: reorganizar la noción del trabajo no remunerado. Este esfuerzo requiere políticas públicas articuladas entre el Estado, la comunidad y el sector privado.

Datos presentados por el académico César Luis Cárdenas Varela revelan que, en la Ciudad de México, existen más de 9 millones de habitantes, pero solo 6 mil 630 centros de atención de cuidados, de los cuales el 96 por ciento está destinado a la infancia. Apenas 232 brindan servicios a adultos mayores.

Frente al envejecimiento poblacional, los especialistas advierten que comprender quién cuida, en qué condiciones y con qué apoyos, es fundamental para diseñar políticas justas y dignas que promuevan comunidades más igualitarias.

Cuidar con dignidad: el modelo comunitario del IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha comenzado a aplicar un modelo innovador que busca cambiar la visión del cuidado de personas mayores. En 2023 se puso en marcha el Centro de Día, ubicado en el Centro de Atención Social a la Salud de las y los Adultos Mayores (CASSAAM), en la Ciudad de México.

Esta propuesta ofrece atención comunitaria para mayores de 60 años, con actividades educativas, recreativas y culturales orientadas a la prevención del deterioro funcional y al fortalecimiento del autocuidado. El programa cuenta con un equipo multidisciplinario que incluye médicos, trabajadores sociales, enfermeras, terapeutas y estudiantes de distintas áreas.

La doctora Magdalena Castro Onofre, responsable del proyecto, subraya que este modelo promueve el derecho al cuidado con corresponsabilidad entre Estado, familia y sociedad. Además, el IMSS impulsa la formación técnica de cuidadores gerontológicos, en alianza con la UNAM y la plataforma CONOCER, mediante cursos y certificaciones que profesionalizan el cuidado.

Esta política alivia la carga de quienes cuidan, dignifica su trabajo y reafirma que el cuidado es un derecho humano garantizado, no una obligación silenciosa.

Un mundo que envejece y la urgencia del apoyo

Según Naciones Unidas, en 2030 una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 60 años. Para 2050, la cifra superará los dos mil millones. El envejecimiento de la población plantea desafíos inéditos para los sistemas de salud, los modelos familiares y la estructura económica global.

La OMS advierte que cerca del 14 por ciento de los adultos mayores de 70 años vive con algún trastorno mental y que el aislamiento y la soledad se han convertido en factores de riesgo tan graves como las enfermedades físicas. Uno de cada seis adultos mayores sufre malos tratos, en muchos casos por parte de quienes los cuidan.

El envejecimiento saludable requiere entornos accesibles, apoyo emocional, redes sociales activas y políticas que protejan a las personas cuidadoras y a quienes reciben cuidados. La conexión social, la educación intergeneracional y el reconocimiento del cuidado como base de la salud mental son esenciales para evitar que la vejez se convierta en una etapa de exclusión.

Ciudad que Cuida: reconocen a quienes sostienen la vida

En la Ciudad de México, se estableció el programa “Ciudad que Cuida a Quien Cuida”, donde se reconoce el papel de quienes se dedican al cuidado de personas con discapacidad o adultos mayores con alta dependencia.

El programa ofrece apoyo económico bimestral, talleres culturales, acompañamiento psicológico y médico, además de actividades recreativas en las llamadas Utopías de Cuidado. En su fase inicial, beneficia a mil personas, con la meta de alcanzar cobertura universal.

