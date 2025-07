CURP biométrica: ¿protección o vigilancia sin control?

Y cuando comenzamos a planificar me preguntaron porque tanta emoción por el primer vuelo o vacaciones de mi bebé si no va a recordar nada 🫠 Y si, probablemente no recuerde nada, pero nosotros SI que lo vamos a recordar, porque más allá del recuerdo, es la conexión que construimos como familia, y el crear momentos únicos que nos unen y nos marquen como padres ❤️ Asique solo puedo dar gracias por esos días mágicos e increíbles que pasamos juntos, porque nuestra mayor fortuna es tenernos y tener esta FAMILIA 🌈 Todo es sumamente especial con nuestra bebita del amor. #parat #fyp #vacation #2025 #mendoza #familia #baby #padresprimerizos #momentos #capcut_edit #maternidad #mza #viaje #papasprimerizos #❤️