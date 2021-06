“Da pena ser dueño del avión presidencial, nadie lo quiere”: López Obrador

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.— Luego de que el Comité Olímpico Mexicano rechazó el ofrecimiento del avión presidencial para el traslado de deportistas que participarán en las Olimpiadas en Tokio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no ha sido posible la venta del lujoso avión.

“Pensé, que vayan los deportistas en el avión porque es un grupo de cerca de 300 deportistas, entrenadores, todo el personal, en varios viajes, pero no sabía yo. Si no acepta el Comité Olímpico no hay ningún problema, ahí se queda el avión”.

De todas maneras, agregó, va a apoyar para que lleguen los deportistas a tiempo para que represente al país, porque está seguro que nos va a ir muy bien en la Olimpiada.

Dijo que el avión presidencial TP-01 ya lo ofreció a las aerolíneas comerciales, pero tampoco ha tenido éxito porque a cualquiera le da pena adquirir un avión tan lujoso; y al respecto repitió que fue un absurdo haberlo adquirido, pues es demasiado lujoso.

“El avión presidencial no se usa ni se va a usar, lo que queremos es venderlo pero no hay quien compre el avión porque es tan lujoso, que les da pena que se sepa que alguien es dueño de un avión así. Es una vergüenza, sólo aquí se les ocurrió comprar un avión con tanto lujo”.

Durante la conferencia de prensa en el salón Tesorería de Palacio Nacional, afirmó que aunque el avión se encuentra en tierra con mantenimiento, aunque sea costoso, se han logrado ahorros importantes –de varios millones de pesos- por no usarlo.

Como se trata de un avión para viajar a largas distancias, de preferencia a otros países, López Obrador comentó que propuso trasladar a los atletas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunque desconocía que el Comité Olímpico Mexicano rechazó la oferta.

Respecto al presupuesto que se destina para el mantenimiento del avión presidencial, el jefe del Ejecutivo prometió que durante una conferencia de prensa posterior se van a dar detalles de lo que se paga por mantenimiento y cuánto ahorra por no usar la lujosa aeronave. Sobre la determinación de venderlo, dijo:

“Estoy todavía haciendo gestiones para venderlo, si quiero decirles algo que es muy importante, si el avión se mantiene parado y se le da mantenimiento de todas maneras lo que nos ahorramos por no usarlo es muchísimo, un día voy a sacarle las cuentas de cuánto nos hemos ahorrado sólo por no usar el avión presidencial”.

Puso de ejemplo que este martes viajó en aerolínea comercial a Veracruz para encabezar la ceremonia por el Día de la Marina, “imagínense cuánto me ahorré”.

“Estamos hablando con líneas aéreas pero voy a seguir insistiendo, pero que quede constancia de que si lo tenemos con mantenimiento parado ahorramos si no se usa, ahorramos millones de pesos”, afirmó.

Este lunes, el avión presidencial Voló a Victorville, California, para recibir mantenimiento. Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, dijo que era parte del mantenimiento ya que trasladaría a los deportistas mexicanos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

