De la burla a las armas: violencia estudiantil hacia los docentes

Ciudad de México.— La alarma se activó en la Secundaria No. 65 “Emiliano Zapata”, en Monterrey, Nuevo León. Un estudiante ingresó armado y amenazó a sus compañeros y a una maestra. La movilización policiaca fue inmediata, pero el susto quedó marcado en quienes presenciaron el hecho.
No es un caso aislado. En distintas escuelas del país, los docentes enfrentan agresiones que antes parecían impensables: golpes, amenazas, ataques con armas e incluso asesinatos.
En Oaxaca, la maestra Fabiola Ortiz Medina perdió la vida afuera del Colegio de Bachilleres donde trabajaba. Las primeras investigaciones apuntan a un conflicto por calificaciones. La autoridad local reconoció que el homicidio podría tener relación con una disputa académica.
Agresiones documentadas en distintos estados
El 25 de julio, un alumno de la Universidad Politécnica de Tulancingo, Hidalgo, golpeó a su profesor durante una clase. El momento fue grabado y difundido en redes sociales. La institución dio de baja al docente y al estudiante.
En la Ciudad de México, una madre agredió a una profesora del Colegio de Bachilleres 1. En Guanajuato, una alumna amenazó con unas tijeras a su maestra. Cuautitlán Izcalli, Estado de México, una docente de preescolar fue encañonada con una pistola por los padres de un alumno. En Mexicali y Ramos Arizpe, dos profesoras de secundaria resultaron heridas con arma blanca en hechos separados. Mientras que en Naucalpan, una maestra fue atacada por padres de familia frente a estudiantes.
Denuncias de amenazas a docentes
En Morelos, docentes reportaron amenazas de padres de familia tras aplicar sanciones disciplinarias o calificaciones reprobatorias. La diputada local Ruth Cleotilde Rodríguez informó que existen reportes de alumnos que asisten a clases bajo el influjo de alcohol o tabaco, lo que ha generado conflictos con los maestros.
Autoridades educativas y representantes sindicales trabajan en protocolos de protección y en mecanismos de denuncia para prevenir agresiones físicas y verbales en el entorno escolar.
Resultados de una investigación en Jalisco
El estudio Violencia estudiantil contra docentes. Estudio de caso en una secundaria pública del estado de Jalisco, identificó distintas formas de violencia hacia el personal docente. Entre las más frecuentes se encuentran burlas, insultos, amenazas, empujones, daño a pertenencias y difusión de contenido ofensivo en redes sociales.
LEE Resistir en el aula: cuando los maestros enseñan en medio del fuego cruzado
El informe señala que estas conductas suelen presentarse en contextos de baja comunicación entre profesores y estudiantes, lo que dificulta la gestión del aula y la resolución de conflictos.
Contexto internacional
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) estima que 246 millones de niñas, niños y adolescentes experimentan algún tipo de violencia vinculada con la escuela cada año.
El organismo promueve el programa Connect with Respect, orientado a capacitar a docentes para identificar situaciones de riesgo y fomentar ambientes escolares seguros.
Solicitud de medidas de prevención
Diversos sindicatos magisteriales han solicitado reforzar la seguridad en los planteles y revisar los procedimientos de atención a denuncias. También piden incorporar programas de formación en manejo de conflictos, mediación y cultura de paz dentro de la capacitación docente.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Dignidad Humana
“No es compasión, es homicidio”: postura de diputado sobre la eutanasia en México
Ciudad de México.- El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Éctor Jaime Ramírez Barba, advirtió que aprobar la eutanasia sin garantizar antes cuidados paliativos dignos representa una derrota social de la medicina. En entrevista con Siete24 Noticias, afirmó que preservar la vida humana es un deber del Estado y de toda la sociedad.
Debate legislativo sobre eutanasia.
Ramírez Barba explicó que existen iniciativas presentadas en ambas cámaras del Congreso para legalizar la eutanasia. Sin embargo, señaló que en México muchas personas mueren con dolor y sin acceso a tratamientos paliativos.
Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba.
“Cuando tú tienes mucho dolor te quieres hasta morir”, comentó, al distinguir entre el deseo de morir por sufrimiento y la necesidad de acceder a una vida sin dolor.
El legislador consideró que la eutanasia se plantea como una opción económica ante un sistema de salud deficiente, lo que calificó como un error ético. “No es compasión, es un homicidio”, dijo.
Cuidados paliativos, una prioridad pendiente.
Ramírez Barba sostuvo que el Estado debe garantizar atención médica, acompañamiento emocional, apoyo espiritual y respeto hasta el final natural de la vida. Recordó que los cuidados paliativos constituyen un derecho humano y que su fortalecimiento debe ser prioridad antes de discutir la eutanasia.
Riesgos para los sectores vulnerables.
El diputado advirtió que legalizar la eutanasia en un contexto de desigualdad sanitaria podría afectar a los grupos más vulnerables, como adultos mayores, personas con discapacidad o sin recursos.
“Convertir al médico en instrumento de muerte va contra su vocación; porque su misión es preservar la vida”, afirmó. Agregó que utilizar la eutanasia como herramienta para reducir costos en salud pública “abre una puerta peligrosa a la inequidad”.
Te puede interesar: Miles de personas sin alimentos: la ONU declara emergencia por hambruna en Sudán
Cultura de la vida.
Desde la bancada panista, Ramírez Barba planteó que el derecho a la vida es inviolable y fundamento de todos los demás derechos. Propuso fortalecer la atención médica integral y los cuidados paliativos como alternativa al debate sobre la eutanasia.
“Tenemos que impugnar la cultura del descarte y apostar por la defensa de la vida hasta el final natural”, expresó.
Postura de la Iglesia Católica.
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) también se pronunció sobre el tema en el año 2023, al señalar que “arrebatar la vida a otra persona, más que un acto de compasión, es un gesto de abandono, por lo que la eutanasia es siempre un atentado en contra de la dignidad de la persona”.
en ese mismo año (2023), monseñor Jesús José Herrera Quiñónez, obispo de Culiacán y director de la Dimensión Episcopal para la Vida, afirmó que “la sola posibilidad de la eutanasia ya elimina toda esperanza, y sin ella, el ser humano pierde el sentido de la vida”.
Herrera Quiñónez subrayó que la postura de la Iglesia busca promover el acompañamiento humano en el sufrimiento. “Lo que pedimos es una mirada compasiva, no una salida fácil. Acompañar a quien sufre es un acto de amor, no de indiferencia”, concluyó.
ARH
México
Golpes, insultos y violencia: mapa del acoso escolar en México
Ciudad de México.— Fátima tiene 13 años de edad. En el salón de clases donde debía sentirse protegida, fue víctima de burlas, empujones y humillaciones constantes. Sus compañeros se convirtieron en sus agresores y sus silencios en testigo
El 4 de febrero de 2025, Fátima Zavala, de 13 años de edad, cayó del primer piso de un edificio dentro de la Escuela Secundaria Diurna número 236, ubicada en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.
La estudiante era acosada por algunos compañeros debido a su gusto por el K-pop. La familia presentó una denuncia ante las autoridades, lo que derivó en la apertura de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
La comunidad escolar y padres de familia solicitaron revisar los protocolos de prevención del acoso dentro del centro educativo.
Situación del acoso escolar a nivel global
En el contexto del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) señaló que uno de cada tres estudiantes en el mundo ha sido agredido físicamente al menos una vez durante el año. Uno de cada diez ha sufrido ciberacoso.
La organización indicó que la violencia y el acoso tienen efectos directos en el aprendizaje y en la salud mental de los estudiantes. Las víctimas presentan mayor riesgo de soledad, insomnio y pensamientos suicidas.
La UNESCO subrayó que sólo 32 países cuentan con un marco jurídico completo para combatir la violencia en las escuelas. El organismo llamó a fortalecer las políticas educativas que garanticen el respeto, la aceptación y la seguridad de los alumnos.
Violencia escolar en México
En México, miles de niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de diferentes formas de violencia en las escuelas durante 2024, de acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM). Los registros oficiales muestran incrementos en la atención hospitalaria por agresiones físicas, psicológicas y sexuales en comparación con años anteriores.
Marco legal para prevenir la violencia escolar
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece el derecho a una educación de calidad basada en el respeto a la dignidad y a los derechos humanos. En sus artículos 57 y 59 se ordena a las autoridades competentes realizar acciones que garanticen un ambiente libre de violencia en los centros educativos.
El marco legal también indica que las autoridades deben fomentar la convivencia armónica, promover la resolución pacífica de conflictos y aplicar protocolos de actuación ante casos de acoso o violencia escolar.
Tres millones de adolescentes reportaron acoso escolar
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, realizada por el INEGI, 28% de las personas de 12 a 17 años que asistían a la escuela reportaron haber sido víctimas de acoso escolar en los últimos 12 meses. Esto representa a 3.3 millones de estudiantes adolescentes en todo el país.
Violencia física
Según los Registros de Lesiones 2010-2024 de la Secretaría de Salud, en 2024 se atendieron en hospitales del país 1,058 casos de violencia física escolar contra personas de entre 1 y 17 años. De las víctimas, 36.5% eran mujeres y 63.4% hombres. Dos de cada tres tenían entre 12 y 17 años.
LEE Niño de Puebla sufría acoso escolar: cómo detectar el bullying antes de que sea demasiado tarde
El Estado de México, Ciudad de México e Hidalgo concentraron 37.9% de los casos. La cifra aumentó 12.2% respecto a 2023 y 132% en comparación con 2010.
Entre las consecuencias registradas se encuentran contusiones, heridas, fracturas, esguinces y trastornos emocionales.
Violencia sexual
Durante 2024, 244 niñas, niños y adolescentes fueron atendidos en hospitales por violencia sexual en escuelas. De las víctimas, 81.6% eran mujeres y 18% hombres. La mayoría tenía entre 12 y 17 años.
El Estado de México, Ciudad de México y Chihuahua concentraron 44.8% de los casos. Aunque la cifra disminuyó 9% respecto a 2023, el aumento acumulado desde 2010 fue de 1,061.9%.
En 57.8% de los casos en mujeres y 45.5% en hombres, la persona agresora era conocida por la víctima. Las consecuencias más comunes incluyeron malestar emocional, estrés postraumático y depresión.
Violencia psicológica
En 2024 se registraron 456 hospitalizaciones por violencia psicológica escolar. Del total de víctimas, 73.9% eran mujeres y 26.1% hombres. Tres de cada cuatro casos correspondieron a adolescentes de entre 12 y 17 años.
El Estado de México, Guanajuato y Veracruz concentraron 70.4% de los casos. La cifra aumentó 2.5% respecto a 2023 y 2,582.4% desde 2010.
En casi la mitad de los incidentes, la persona agresora era conocida. Las consecuencias más frecuentes fueron malestar emocional, trastornos del estado de ánimo, ansiedad y depresión.
Otros tipos de violencia dentro de las escuelas
Tres menores de entre 1 y 17 años fueron hospitalizados en 2024 por trata de personas en escuelas, cifra igual a la registrada en 2023.
Además, se atendieron 20 casos por abandono o negligencia en escuelas, lo que representó un incremento respecto a los 13 casos de 2023.
Impacto del acoso en México
David Hernández Carranza, presidente del Consejo Directivo de la Plataforma Antibullying (PAB), informó que el acoso escolar representa un gasto estimado superior a siete mil millones de pesos anuales en atención médica, salud mental y pérdida de productividad.
Por su parte, Tania Martínez Lizárraga, directora de la Unidad de Medicina Clínica de la Universidad Panamericana, reportó que en los últimos cinco años los casos de bullying aumentaron 205 por ciento. Dijo que las consecuencias se reflejan en problemas de autoestima, ansiedad, depresión, estrés postraumático, bajo rendimiento escolar y riesgo de suicidio.
Experiencias internacionales
Carlos Ruiz, consejero honorífico Antibullying, explicó que países como Finlandia y Corea del Sur han reducido hasta en 40 por ciento los casos de acoso escolar mediante protocolos estructurados y revisados de forma periódica. Comparó la implementación de estos mecanismos con las normas ISO de calidad educativa, al señalar que permiten una aplicación estandarizada y de bajo costo.
Riesgos del ciberacoso
Ximena Arizmendi Juárez, especialista en redes y seguridad digital, indicó que uno de cada tres adolescentes ha recibido amenazas o insultos en redes sociales. Relacionó el incremento del ciberacoso con un aumento de pensamientos suicidas y consumo de sustancias. Propuso fortalecer los programas de alfabetización digital y fomentar la cooperación entre autoridades educativas y plataformas tecnológicas.
Marco jurídico nacional
Ana Lucía Medina, cofundadora de la organización de activismo digital SocCivilMX, informó que solo ocho estados del país cuentan con legislación específica para sancionar el bullying. Consideró que la falta de armonización legal limita una respuesta uniforme y efectiva. Propuso incorporar una asignatura obligatoria sobre convivencia escolar y prevención del delito en los planes de estudio.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
México
Cuidado con el paquete que no pediste: así opera la estafa del brushing
Ciudad de México.- Si un paquete llega a tu casa sin que lo hayas comprado, no lo ignores ni lo tomes como un regalo, puede tratarse de una estafa conocida como brushing, una práctica usada para falsificar reseñas en plataformas como Amazon y para robar tus datos personales.
El brushing consiste en que vendedores o ciberdelincuentes envían productos al azar usando direcciones reales obtenidas en filtraciones o bases de datos comprometidas.
Con eso logran publicar reseñas falsas a nombre de personas reales, mejorar sus calificaciones y validar que tus datos existen.
Así te convierten en parte del fraude
“Esta estafa ocurre en el comercio online, cuando los vendedores envían productos a personas que no los han pedido para manipular reseñas”, explicó el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe) a través de un boletín.
Los estafadores usan cuentas falsas, direcciones reales y nombres de usuarios que han sido filtrados, así pueden hacer parecer que una compra fue legítima, cuando en realidad la víctima nunca la hizo.
Además, confirman que tu dirección está activa, lo que abre la puerta a otros fraudes.
“Al confirmar que una dirección es válida, los delincuentes pueden usar esa información para realizar otras estafas o suplantar identidades”, advirtió la empresa Norton.
El peligro no termina con el paquete
El riesgo no es solo recibir un envío extraño, sino que tus datos personales y bancarios pueden estar en manos de desconocidos.
De acuerdo con el Incibe, al validar una dirección con un envío, los ciberdelincuentes pueden después hacer compras, abrir cuentas o realizar transacciones a tu nombre.
También pueden usar tus datos para crear perfiles falsos o vender la información a terceros.
En algunos casos, los paquetes incluyen códigos QR o enlaces que redirigen a sitios falsos y al escanearlos o acceder a ellos, podrías descargar malware o entregar tus contraseñas sin saberlo.
Cómo identificar el brushing
Así es como puedes detectar este tipo de fraude:
- Te llega un paquete sin haber hecho una compra reciente.
- El producto es de bajo costo o de una marca desconocida.
- No hay datos del remitente, o la etiqueta tiene errores en tu nombre.
- Recibes mensajes o correos sobre entregas que no reconoces.
De acuerdo con una publicación del sitio Infobae, los envíos relacionados con brushing suelen ser “artículos pequeños, sin factura, enviados desde el extranjero o por vendedores sin historial”.
Qué hacer si recibes un paquete que no pediste
Especialistas en ciberseguridad recomiendan tomar las siguientes medidas:
- No uses el producto. Si no lo pediste, podría ser parte de una estafa.
- Revisa tus cuentas online. Verifica que no haya compras o movimientos extraños.
- Cambia tus contraseñas. Usa combinaciones seguras y diferentes para cada cuenta.
- Reporta el caso. Notifica a Amazon o a la plataforma correspondiente y, si es necesario, presenta una denuncia ante las autoridades.
- Revisa si tu correo o número aparecen en bases de datos filtradas, y activar alertas de seguridad en tus cuentas bancarias.
“Vigila los movimientos en las plataformas de compra y en el correo electrónico, ya que los delincuentes pueden intentar nuevos contactos usando tus datos”, señala Norton a través de un boletín reciente.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
México
“Si se lo hacen a la Presidenta”; Qué dice la ley sobre el acoso sexual en México
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue víctima de acoso sexual mientras caminaba por calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. El incidente quedó registrado en video y generó reacciones en todo el país por tratarse de una agresión ocurrida en un espacio público.
Sheinbaum confirmó que presentó una denuncia formal ante las autoridades.
“Decidí levantar denuncia, Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con todas las otras mujeres en el país?”, declaró.
Marco legal del acoso sexual
El acoso sexual está tipificado como delito en el Artículo 259 del Código Penal Federal, que establece sanciones para quien realice actos de naturaleza sexual sin consentimiento, generando un ambiente hostil, intimidatorio o humillante.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia lo define como una forma de violencia en la que, sin existir subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que coloca a la víctima en estado de indefensión o riesgo.
De acuerdo con esta ley, el acoso sexual puede ocurrir en cualquier ámbito —laboral, escolar, comunitario o digital— y manifestarse mediante palabras, gestos, insinuaciones o contacto físico no consentido.
A diferencia del hostigamiento sexual, el acoso no requiere una relación jerárquica entre agresor y víctima. Su reconocimiento busca ampliar la protección de las personas afectadas y facilitar la denuncia.
Variaciones en los códigos estatales
Aunque el acoso sexual está reconocido en la legislación federal, los estados del país cuentan con sus propios Códigos Penales, lo que genera diferencias en la forma de tipificar y sancionar el delito.
En Guanajuato, el artículo 187-A castiga a quien acose a otra persona para ejecutar actos de naturaleza sexual, aun sin contacto físico. En Guerrero, se incorporó el delito de “acoso sexual callejero”, con penas de hasta ocho años de prisión.
En la Ciudad de México, el Artículo 179 del Código Penal local señala que quien realice una conducta de naturaleza sexual indeseable que cause daño o sufrimiento psicoemocional será sancionado con uno a tres años de prisión.
Datos nacionales sobre acoso
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró 9 mil 930 llamadas de emergencia relacionadas con acoso u hostigamiento sexual en el país. La Ciudad de México reportó mil 107 casos, la cifra más alta a nivel nacional.
Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 45.6% de las mujeres mexicanas ha experimentado alguna forma de acoso sexual en espacios públicos.
La seguridad en el transporte y en los centros de trabajo se mantiene como una de las principales preocupaciones de las mujeres, de acuerdo con los datos oficiales.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
De la burla a las armas: violencia estudiantil hacia los docentes
La Vitamina D3 es la clave para el desarrollo óseo del bebé en gestación
“No es compasión, es homicidio”: postura de diputado sobre la eutanasia en México
Golpes, insultos y violencia: mapa del acoso escolar en México
¿Escuelas vacías? no es deserción sino baja natalidad
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Día de Muertos ¿Cómo nace la tradición?
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
¿Cuál es el significado de la ofrenda de Día de Muertos?
Chihuahua, primer estado de México en prohibir el lenguaje “inclusivo” en escuelas
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
Te Recomendamos
-
Estilohace 3 días
Empresas deben incluir a los padres en prácticas amigables a la familia: Red CCE por la Primera Infancia
-
CDMXhace 3 días
En el sur de la CDMX, la movilidad es una odisea
-
Cine, Series y TVhace 3 días
Jonathan Roumie revela cómo la Eucaristía le ayudó al filmar la Crucifixión en “The Chosen 6”
-
Estilohace 3 días
Premiar con postre a los niños por comer no es buena idea