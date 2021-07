Defiende AMLO estrategia de abrazos y no balazos; no acude a Aguililla

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.— Ante las críticas que ha recibido, el Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su estrategia para enfrentar a la delincuencia con “abrazos, no balazos”; al tiempo que hizo un llamado a la población en Aguililla, Michoacán, para que no se dejen enganchar por los grupos criminales.

López Obrador analiza cuándo podrá ir a Aguililla, pero aclaró que no ha ido porque no quiere “hacerle el caldo gordo a la prensa amarillista” y a sus adversarios.

Comentó el jefe del Ejecutivo que sus adversarios estarán interesados en que caigan en la confrontación los ciudadanos de la región, porque quieren un escándalo; pero advirtió que no es Enrique Peña Nieto, ni Felipe Calderón, porque no está en favor de las masacres.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, aclaró que de inmediato no visitará Aguililla y como el presidente de más edad, no se está “chupando el dedo”.

Reiteró un llamado a los michoacanos a que colaboren a resolver los conflictos mediante el diálogo en las mesas de concertación que han instalado las fuerzas armadas para conseguir la paz. Se dijo partidario de la negociación y se opone a la violencia.

“Hago un llamado a la población de Aguililla y de toda esa región de Michoacán, a la gente, campesino, comerciantes, religiosos, a todos, a que se ayude a conseguir la paz, que no se tome el camino de la violencia, de la confrontación, del odio y el rencor”.

López Obrador pidió a los habitantes de Aguililla que no se dejen manipular por los grupos delictivos. Dijo que su estrategia de seguridad no la dejará en manos de las autodefensas porque estos grupos no son confiables.

“Están muy interesados nuestros adversarios en la provocación, en que caigamos en la trampa, en marcharnos, en que es lo mismo de antes. ¡Yo no soy Peña y no soy Felipe Calderón! No soy partidario de masacres, torturas, de la asociación delictuosa que se daba entre delincuencia y autoridad somos distintos”, concluyó.

ebv

