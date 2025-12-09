México
“Dejar atrás el contenido superficial”, creadores digitales coinciden en Hope Influencers México
Ciudad de México.— El primer encuentro Hope Influencers en México reunió a creadores de contenido que dialogaron sobre el papel de las plataformas digitales en la vida cotidiana. El evento, convocado por el Consejo de la Comunicación y Motio Agency, abrió un espacio para reflexionar sobre la responsabilidad social de quienes hablan a millones de personas desde una pantalla.
Enlazado vía remota desde Roma, Monseñor Lucio Adrián Ruiz, secretario del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, planteó que la influencia digital alcanza su verdadera fuerza cuando impulsa esperanza y sentido de vida en la audiencia.
En ese sentido, señaló que la tecnología se convirtió en un ambiente que influye en las formas de relacionarse y comprender la realidad. En este escenario, la interacción rápida pierde fuerza cuando no logra tocar la conciencia de quienes están del otro lado de la pantalla.
De acuerdo con Monseñor cada usuario busca contenido con inquietudes profundas y con la necesidad de encontrar un mensaje que lo acompañe en momentos decisivos. La comunicación en redes, afirmó, exige mirar la vida como un conjunto donde la persona está presente y no sólo su reacción inmediata.
El secretario del Dicasterio resaltó la importancia de evitar el contenido que se queda en el like superficial. Insistió en la relevancia de reconocer que al recibir un mensaje existe alguien que espera una palabra capaz de darle dirección a lo que vive. Con esa perspectiva, planteó que el entorno digital no es un espacio aislado sino una extensión de la vida cotidiana que requiere responsabilidad y claridad en lo que se comunica.
Monseñor Ruiz planteó que un influencer no actúa en solitario porque su trabajo se sostiene en la interacción con comunidades diversas que buscan significado. La misión que propuso se basa en ofrecer orientación real a quienes siguen cada publicación. La familia y el hogar, dijo, se mantienen como referencias importantes dentro del ecosistema digital y marcan una pauta que puede dar equilibrio a quienes consumen contenido en redes sociales todos los días.
El secretario de la Santa Sede remarcó que muchos seguidores arrastran heridas y atraviesan situaciones difíciles. Ante esa realidad, el creador de contenido tiene la oportunidad de convertirse en un acompañante que recuerda el valor de cada vida. En este escenarios, la voz del influencer adquiere un peso que va más allá del número de seguidores y obliga a preguntarse qué huella se desea dejar en la era digital.
Por ello, describió a los influencers como misioneros de esperanza y sentido de vida que deben generar contenido que promueva la dignidad humana y fomente el acompañamiento.
La fragilidad con la que muchas personas llegan a las redes sociales exige una comunicación que mire más alto que el entretenimiento. Un mensaje bien dirigido puede convertirse en apoyo para quien busca claridad en medio de la incertidumbre y necesita saber que su existencia conserva valor.
Entre los testimonios del encuentro destacó el de la creadora mexicana María Regina Muñoz, originaria de Guanajuato, con más de cinco millones de seguidores en TikTok. Compartió que encontró a Dios en la vida cotidiana y que esa experiencia transformó su manera de relacionarse con su audiencia.
Habló de señales que descubre en lo ordinario y que la impulsan a compartir una visión que busca sembrar propósito en quienes la siguen. Su contenido, explicó, mezcla reflexión y autenticidad con la intención de generar vínculos que permitan mirar la vida diaria como un espacio donde surgen motivos para avanzar.
Finalmente, los participantes en el primer encuentro Hope Influencers coincidieron en que la comunicación actual necesita mensajes que aporten sentido de vida y esperanza; además se resaltó que el creador de contenido debe acompañar y orientar la manera en que se entiende la comunicación en la era digital.
Humanizar la educación y reconstruir confianza, ejes del llamado de León XIV: especialistas
Ciudad de México.— En el marco del programa “Diálogos por la Esperanza”, la Dimensión para la Cultura y la Educación de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) presentó un segundo análisis de la Carta Apostólica “Diseñar Nuevos Mapas de Esperanza”, del Papa León XIV. El diálogo, moderado por el Pbro. Eduardo Corral Merino, Asesor y Responsable de Proyectos Especiales de la Dimensión, contó con las aportaciones del Académico y fundador de la Escuela de Ciudadanos, Mtro. Max Kaiser Aranda, y del historiador, Coordinador de Cultura de la Provincia de Guadalajara y Académico de la UNIVA, Pbro. Lic. Armando González Escoto.
El tema de mayor impacto educativo abordado fue la crisis de esperanza y la sensación de impotencia entre las nuevas generaciones, ante lo cual la educación católica es interpelada a ser un motor de transformación. El maestro Max Kaiser alertó sobre este fenómeno: “Los jóvenes hoy sienten que los problemas son tan grandes y tan abrumadores que es poco lo que pueden hacer. Y entonces, el reto de la educación es ayudarlos a entender que pueden hacer mucho”. Subrayó que el documento papal plantea como el mayor desafío: “la tarea de reconstruir la confianza en un mundo marcado por los conflictos y los miedos, recordando que somos hijos y no huérfanos”.
Frente a un modelo educativo que a menudo se reduce a lo utilitario, el Padre Armando González Escoto aportó una crítica contundente: “La cultura actual y particularmente la cultura de los jóvenes en el campo educativo se reduce a un concepto de vida que es muy práctico pero que es simplemente pedirle a la universidad: ‘enséñame a ganar dinero para poderlo luego disfrutar’”. Frente a esto, la carta apostólica ofrece una visión amplia donde “la educación no es sólo transmisión de contenidos, sino aprendizaje de virtudes”.
La educación como obra coral frente a los retos del siglo XXI
Los analistas coincidieron en que la propuesta de una “educación coral” es fundamental. Max Kaiser citó el numeral 3.1 del documento: “La educación cristiana es una obra coral, nadie educa solo, la comunidad educativa es un ‘nosotros’… Este ‘nosotros’ impide que el agua se estanque en el pantano del ‘siempre se ha hecho así’”. A partir de esto, Kaiser identificó tres obstáculos contemporáneos: los populismos autoritarios que rompen el concepto de verdad, la sustitución de la reflexión crítica por redes sociales e inteligencia artificial, y las profundas desigualdades que excluyen a millones.
En esta línea, el Padre González Escoto hizo un llamado a rehumanizar los espacios educativos: “Se nos olvida, y el Papa nos lo va a recordar, que la comunidad educativa está integrada por seres humanos con rostros concretos… cuando entramos a esa especie de mecanismo o de mecánica educativa… estamos desfigurando la educación”.
Un llamado a la valentía: no callar y desarmar las palabras
El diálogo cerró con dos imperativos extraídos de las propuestas de la Carta. Por un lado, la necesidad de una educación profética. Max Kaiser se adhirió al párrafo 7.2: “La educación católica no puede callar. Debe unir la justicia social y la justicia ambiental, promover la sobriedad… formar conciencias capaces de elegir no sólo lo conveniente, sino lo justo”. Por otro lado, el Padre Armando González destacó el llamado final a la paz en el discurso público, leyendo una exhortación del Papa: “Pido a las comunidades educativas: desarmen las palabras. Desarmen las palabras porque la educación no avanza con la polémica, sino con la mansedumbre que escucha”.
El Pbro. Eduardo Corral agradeció el espacio de diálogo reafirmando el compromiso de la Dimensión Episcopal para la Cultura y la Educación con la difusión y aplicación de este documento, que invita a todas las instituciones y actores sociales a ser “coreógrafos de la esperanza” en el ámbito educativo. Señaló también el gran gesto de humildad y de creatividad del Papa León XIV, al hacer suyo la iniciativa del Pacto Educativo Global, de su antecesor, y actualizarlo con tres compromisos más: educar la vida interior, humanizar el mundo digital y educar para una paz desarmada y desarmante. Terminó el webinar comentando los saludos y preguntas de aquellos que participaron en las redes sociales, así como haciendo llegar un saludo de adviento y navideño de parte del Señor Arzobispo Emérito de León y Responsable de esta iniciativa.
Niños en la mesa: cómo cuidar su alimentación en Navidad
Ciudad de México.- La temporada decembrina avanza y las mesas familiares vuelven a reunir generaciones, recetas y recuerdos. Entre risas y brindis, los niños observan, prueban y participan, pero su plato necesita atenciones que muchas veces pasan desapercibidas.
Las cenas de Nochebuena, Navidad y Año Nuevo recuperan preparaciones que forman parte del corazón cultural de cada familia.
Sin embargo, algunos alimentos representan riesgos para los más pequeños. La nutricionista Adriana Oroz Lacunza explica que el marisco “se debe evitar en el primer año por peligro de atragantamiento”, debido a su textura y dificultad para masticar.
Otros especialistas también recuerdan que estos días no son idóneos para introducir alimentos nuevos.
Una reacción alérgica resulta más difícil de identificar cuando el niño prueba varios platos diferentes en un mismo evento.
El pescado azul grande sigue bajo vigilancia por su contenido de mercurio.
Las recomendaciones internacionales piden evitar pez espada, atún rojo, tiburón y lucio en embarazadas, mujeres en lactancia y menores de 10 años. Entre los 10 y 14 años, el límite es de 120 gramos al mes.
Las carnes preparadas con mucho condimento, rellenos complejos o ingredientes duros pueden complicar la masticación.
Los aperitivos también presentan retos: jamón serrano, aceitunas enteras y frutos secos sin moler pueden provocar atragantamientos o reacciones alérgicas.
Cuidar su plato permite que los niños disfruten la fiesta sin sobresaltos.
Las reuniones familiares multiplican estímulos: ruido, movimiento, emociones y comida.
Por ello, los especialistas aconsejan supervisión cercana y opciones adecuadas por textura, tamaño y alergias.
Los dulces protagonizan muchas sobremesas.
Los mazapanes y chocolates pueden formar parte del menú, pero en cantidades razonables. Los nutriólogos recomiendan ofrecerlos solo en días festivos y evitar tenerlos siempre a la vista.
Te puede interesar: Colección de doctrina educativa y cultural de la Iglesia orienta en tiempos de incertidumbre: Juan Carlos Flores
Una compra excesiva conduce a un consumo mayor y puede provocar aumento de peso en pocas semanas.
Los especialistas sugieren planear los platillos también ofrece oportunidades. Oroz sugiere añadir verduras desde los entrantes, incluir guarniciones al horno y moderar porciones.
Recordar que las frutas también pueden lucir festivas, ayudar a que los niños las acepten: timbales de frutas, arbolitos creados con gajos o ensaladas coloridas crean un ambiente navideño sin saturar de azúcar.
El agua mantiene un papel central.
Las celebraciones no necesitan asociarse con bebidas alcohólicas y los menores no deben consumirlas en ninguna circunstancia.
La ciudad que cobija a sus peregrinos: Operativo Basílica 2025
CDMX.- La Ciudad de México vive días de caminatas largas, oraciones compartidas y abrazos que se sienten en las banquetas. La llegada masiva de peregrinos marcó el arranque del Operativo Basílica 2025, un despliegue que atiende a millones de personas que avanzan con fe hacia el recinto guadalupano.
Por ello, autoridades capitalinas estiman el arribo de 13.5 millones de visitantes durante las celebraciones marianas, una cifra que marca un nuevo récord histórico.
De acuerdo con las autoridades, más de 600 mil personas, provenientes de Puebla, Hidalgo, Estado de México, Chiapas, Guerrero y Veracruz, ya se encuentran en la zona.
Además, el alcalde Janecarlo Lozano, de Gustavo A. Madero, informó que la demarcación reforzó la vigilancia y la atención pública.
Recordó que opera un dispositivo anual, pero esta temporada exige mayor capacidad debido al flujo extraordinario de feligreses.
La Casa del Peregrino, ubicada a pocos metros del templo, recibe a quienes llegan tras varios días de camino.
Ahí se ofrece un espacio seguro para descansar, hidratarse y recuperar fuerzas antes de ingresar al recinto mariano.
Este diciembre, más de 20 mil servidores públicos participan en acciones de vigilancia, primeros auxilios, orientación, control de accesos, limpieza y protección civil.
En toda la zona se instalan puntos de hidratación, carpas médicas, módulos de descanso, lavamanos y áreas de resguardo.
Cruz Roja, ERUM y Protección Civil coordinan ambulancias para atender agotamiento, deshidratación y lesiones menores.
Los servicios funcionan día y noche, especialmente en la madrugada, cuando arriban los contingentes más numerosos.
En seguridad participan 220 policías auxiliares, 30 elementos de la Guardia Nacional, 35 de Marina, 5 mil 50 integrantes de la SSC y 40 agentes de la Policía de Investigación.
A su vez, el C5 coordina la vigilancia mediante más de 200 cámaras instaladas en el perímetro y 114 altavoces que emiten mensajes de orientación.
El C2 Móvil opera desde los primeros días de diciembre para supervisar accesos, rutas de peregrinación y posibles emergencias.
Entradas principales como Calzada de Guadalupe, Misterios, Aragón y Martín Carrera concentran el mayor flujo.
Las salidas por Misterios, Aragón, Montevideo y Zumárraga permiten distribuir a los grupos sin generar cuellos de botella.
Deportistas que muestran su fe guadalupana.
Diversos deportistas mexicanos y extranjeros han expresado públicamente su devoción a la Virgen de Guadalupe.
Uno de los casos más conocidos es el de Rubens Sambueza, quien incluso lleva tatuada la imagen de la Virgen en la pantorrilla derecha.
El futbolista ha hablado varias veces sobre el significado espiritual que ella tiene en su vida y cómo su fe lo acompaña dentro y fuera de la cancha.
Otro referente es Alberto García Aspe, exseleccionado mexicano, quien solía portar camisetas con la imagen guadalupana debajo del uniforme.
Su fervor quedó documentado en varias entrevistas, donde recordó que la Virgen ha sido parte fundamental de su vida personal y profesional.
El delantero Javier “Chicharito” Hernández también ha mostrado públicamente su fe. Es conocido por realizar una oración antes de cada partido, un gesto con el que agradece y pide protección.
Medios deportivos han señalado que entre sus símbolos más recurrentes está la Virgen de Guadalupe, a quien considera una guía espiritual constante.
La tradición guadalupana también ha marcado a figuras históricas del boxeo mexicano.
Raúl “Ratón” Macías, uno de los peleadores más emblemáticos del país, dedicaba sus triunfos a la Virgen de Guadalupe.
Su famosa frase “todo se lo debo a mi mánager y a la Virgencita de Guadalupe” se convirtió en parte de la cultura popular, y su devoción lo acompañó durante toda su carrera.
También se hacen presentes los lomitos
Por otra parte, la Agencia de Atención Animal activó el operativo “Perrito Peregrino 2025”. Su misión es proteger a los perros que acompañan a las caravanas, muchos expuestos al cansancio, deshidratación o abandono.
El año 2024, AGATAN rescató más de 150 perros, incluidos 15 en condiciones críticas.
Para esta edición, la dependencia convoca a ciudadanos y organizaciones a sumarse como voluntarios en traslados, resguardo temporal, atención básica y adopciones.
Este 12 de diciembre marca uno de los encuentros religiosos más grandes del continente.
Las historias de quienes caminan días enteros cruzan con la responsabilidad de las autoridades que garantizan una estancia segura, ordenada y digna para todos.
El operativo no solo regula rutas y vigilancia; también crea un entorno donde la solidaridad se vuelve norma.
Recomendaciones para quienes visitan la Basílica.
- Mantenerse hidratado y usar ropa reflejante.
- Seguir rutas peatonales y respetar cierres.
- Llevar identificación visible, especialmente en el caso de menores y adultos mayores.
- Evitar objetos prohibidos como pirotecnia, vidrio, punzocortantes o bebidas alcohólicas.
- Preferir horarios de baja afluencia: madrugada del 12 o primeras horas del 11.
Colección de doctrina educativa y cultural de la Iglesia orienta en tiempos de incertidumbre: Juan Carlos Flores
Guadalajara.— El secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, definió la nueva Colección de Documentos del Magisterio de la Iglesia en Materias de Cultura, Educación y Deporte como una referencia necesaria en un periodo donde las transformaciones tecnológicas y sociales modifican la forma en que se aprende, se convive y se construyen proyectos educativos.
Su lectura, afirmó Flores Miramontes, permite ordenar información y fortalecer decisiones en contextos que exigen claridad.
Obra vinculada a los retos actuales
Flores Miramontes afirmó que el contexto educativo exige materiales que permitan comprender el sentido de la persona en medio de cambios acelerados. La colección, añadió, ofrece una lectura útil para instituciones, docentes y comunidades que buscan orientar su labor con fundamento.
Compendio para orientarse en escenarios complejos
El funcionario resaltó que la Colección de Documentos del Magisterio de la Iglesia en Materias de Cultura, Educación y Deporte reúne más de seis décadas de reflexión y enseñanza. En ese sentido, consideró que, ante la abundancia de información y la multiplicación de desafíos, contar con una guía sistematizada ofrece un punto de referencia estable.
Además, subrayó que estos documentos abordan temas que configuran la dimensión humana: formación intelectual, desarrollo físico y prácticas vinculadas a la convivencia.
Incluso, explicó, esta combinación ofrece la posibilidad de releer documentos de larga trayectoria bajo nuevas exigencias sociales sin perder la coherencia de fondo que los sostiene.
Herramienta para fortalecer la política educativa de Jalisco
Flores Miramontes expuso que Jalisco ha impulsado un modelo donde la persona se ubica al centro de las decisiones educativas. En este esquema, la relación entre padres, profesores y alumnos adquiere un valor esencial y demanda referencias conceptuales que ayuden a orientar las responsabilidades de cada actor.
Colección de Documentos del Magisterio de la Iglesia en Materias de Cultura, Educación y Deporte
La Colección de Documentos del Magisterio de la Iglesia en Materias de Cultura, Educación y Deporte, un compendio que reúne seis décadas de textos emitidos por la Santa Sede, el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, así como las Conferencias Episcopales de España y México.
La Colección fue preparada durante cuatro años por la Dimensión para la Cultura y la Educación de la Conferencia del Episcopado Mexicano, con la colaboración del Dicasterio para la Cultura y la Educación de la Santa Sede, del Celam y de las Fundaciones Incluyendo México y Pablo VI de Madrid.
El proyecto busca ordenar y poner al alcance del público una serie de documentos que permiten revisar el desarrollo de la reflexión eclesial en temas vinculados con la formación integral.
La edición impresa reúne 305 documentos organizados en casi mil páginas. Incluye un Índice Temático con más de un millar de términos específicos que facilitan la consulta y permiten rastrear enfoques, orientaciones y criterios sobre cultura, educación y deporte.
