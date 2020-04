Desciende 70% la movilidad en las calles

Ciudad de México.— El eje de toda la estrategia del gobierno federal para evitar el descontrol durante la Emergencia Sanitaria ha sido evitar la movilidad mediante la campaña “Quédate en casa”, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el comportamiento del pueblo ha sido ejemplar, “porque ha estado en casa”.

Lo que más importa ahora es enfrentar el coronavirus, que sigamos con las medidas de protección, sobre todo las medidas preventivas, afirmó el mandatario.

Evitar la movilidad de las personas y que se reúnan en grupos numerosos ha sido fundamental para evitar un descontrol de la epidemia.

No hay que dejar de tomar en cuenta que ese ha sido el eje de toda la estrategia, la participación de la gente, el que el pueblo esté cumpliendo al pie de la letra las recomendaciones, precisó López Obrador.

Puntualizó que todo ello no fue por la fuerza, ni por toque de queda, fue decisión consciente y voluntaria de todos, que fue calificado por el mandatario como “realmente extraordinario”.

“Hay muy buena comunicación entre pueblo y gobierno, y esto nos ha permitido el que se haga caso a las recomendaciones en la mayoría del país. Pasamos la prueba de Semana Santa y las playas estuvieron vacías, ese es el reporte que tengo. Por eso vamos avanzando. A pesar de los pesares vamos enfrentando esta epidemia.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador puntualizó que en el gobierno “nos seguimos preparando para el momento más difícil, que no nos rebase, que no nos sature la emergencia, que no rebase la capacidad que se tiene en hospitales, camas, ventiladores, médicos especialistas, que podamos atender a todos, curar a todos, salvar vidas”.

Por lo cual celebró que haya habido un acuerdo con los propietarios de los hospitales privados que se sumaron al esfuerzo nacional frente a la epidemia que se abate en todo el territorio nacional, porque se ofrecieron espacios que se traducen en unir esfuerzos, voluntades, que es lo que se requiere en estos momentos.

Anticipó que el jueves ya se va a plantear la estrategia para ir hacia adelante. Los especialistas, los médicos, los científicos que llevan el control de la pandemia, van a presentar un diagnóstico de la situación y la proyección correspondiente a partir de estimaciones técnicas, científicas, para definir la estrategia que se aplicará hacia adelante.

Una vez que se resuelva la epidemia que se enfrenta, dijo, se va a proceder a un plan de recuperación económica. Ya se trabaja en se plan, comentó y para mayo, junio, julio va a haber una inyección de dinero en beneficio de la población, sobre todo de los más pobres para que tengan capacidad de consumo, se va a fortalecer la capacidad de consumo en tres meses, ahora sí que lo que se tenga y el resto para levantar pronto la economía.

En el terreno político, dijo, hay un poco de oposición, pero es normal, no tan significativa, “tiene la explicación que hemos dado en otras ocasiones. Ellos no están de acuerdo con la transformación del país, quisieran mantener el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios y eso ya es historia, eso ya se fue al basurero de la historia; eso ya no va a regresar.

“Pero no deja de haber nostalgia por ese pasado de injusticias, esas infamias que se cometían en donde el gobierno estaba al servicio de un pequeño grupo y los bienes de todos, el presupuesto, que es dinero de todo el pueblo, se utilizaba para apoyar a minorías y se le daba la espalda a la gente, sobre todo a los pobres.

“Entonces, eso no les parece a algunos. Es legítimo que se opongan a esa política, pero nosotros llegamos aquí con esos postulados, por eso fue el cambio, no engañamos a nadie, no dijimos que íbamos a mantener la corrupción, que se iba a mantener la impunidad, que se iba a apoyar sólo a los influyentes; dijimos que, por el bien de todos, primero los pobres y eso es lo que estamos haciendo”.

-Y es muy sencillo. Hay una monstruosa desigualdad económica y social en nuestro país, originada por la corrupción. Es una pirámide, en la base hay millones de pobres, el 60 por ciento de la población. Entonces, yo creo que, por humanismo, todos, y por el bien de todos, debemos de atender primero a los de abajo, se puede decir en una frase: arriba los de abajo, que no significa necesariamente abajo los de arriba, es arriba los de abajo. Y así va a ser. En la medida en que se vaya teniendo más recursos, va a ir subiendo a estratos más elevados hasta conseguir una sociedad mejor. Esa es la estrategia.

