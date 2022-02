Desde el 2020 se han contagiado de Covid más de 90 mil niños, revelan especialistas

Ciudad de México.— Vacunar a las niñas y los niños contra el SARS-CoV-2 no es un privilegio, ni mucho menos una concesión, es parte de su derecho a la salud, a una vida libre de enfermedades y a crecer con felicidad, así como parte de la corresponsabilidad que tenemos los adultos de salvaguardar su interés superior, aseguró la senadora Josefina Vázquez Mota.

En el foro “Las consecuencias sobre la no vacunación a niñas y niños y adolescentes”, la legisladora hizo un llamado a todas las autoridades a nivel federal, estatal, municipal, a las madres y padres y a todos los adultos, a garantizar los derechos de los menores, porque ellos “no siempre tiene la voz que se merecen”.

Reveló que desde el 2020 se han contagiado 90 mil niñas, niños y adolescentes en nuestro país, y han fallecido al menos 800, “aunque sabemos que hay subregistros”.

“Las niñas y los niños también se contagian, también mueren por Covid, son transmisores de Covid, no solo tiene el riesgo de morir, pueden sufrir consecuencias de mediano y largo plazo”, alertó la presidenta de la Comisión de la Niñez y la Adolescencia del Senado.

Por su parte, la diputada del PRI, Ana Lilia Herrera Anzaldo, informó que su partido presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que el Gobierno Federal incluya en su estrategia de vacunación a niños de cinco años, ante la grave preocupación de padres y personal docente de regresar a la normalidad, sin que estén inoculados.

Arianna Huerta, infectóloga-pediatra, comentó que los niños mayores de cinco años son un grupo prioritario que está por encima de cualquier adulto vacunado, por ello llamó a darle a este grupo, la oportunidad de no tener más el riesgo de infectarse.

La especialista en pediatría, Norma Cipatli Ayuzo, alertó que el SARS-CoV-2 no es un virus estacional que genera gripe, pues hay un porcentaje de niños que pueden tener el síndrome inflamatorio, no de niños previamente enfermos o niños que su sistema inmune pueda estar comprometido, sino de niños sanos, porque ahora sabemos que este virus afecta cerebro y corazón.

Roselyn Lemus Martin, investigadora de Cáncer y Covid-19, criticó el principal argumento que ha usado el Gobierno Federal para no vacunar a los niños de que no se contagian; no obstante, señaló que, de junio a agosto de 2021, se triplicaron las cifras de menores con Covid-19, y además hay más de 20 mil niños que tienen secuelas por la variante ómicron.

En tanto, Verónica Athié Morales, doctora en inmunología por el Imperial Cancer Research Fund, advirtió que, si no se tiene las condiciones adecuadas, “al virus le da igual si estamos en un parque, en una casa o en una escuela, el tema es que si no estas vacunados habrá más contagios. No se trata de limpiar superficies, estamos hablando de contagios por aerosoles respiratorios,” dijo.

Para Aideé Zamorano, fundadora de Mamá Godín, en este momento vivimos los rezagos educativos y desigualdades más grandes de la historia, que no se resolverán si no se trabaja de manera conjunta con sociedad, empresas y los diferentes niveles de gobierno para vacunar a nuestras infancias.

ebv