Desgaste psicológico en policías: la ruta hacia controles más humanos y preventivos

Ciudad de México.— El trabajo policial presenta cargas emocionales que influyen en la vida diaria de los elementos de seguridad y en los entornos donde operan. La exposición continua a situaciones de riesgo genera efectos que se reflejan en sus decisiones, en el desempeño y en su vida familiar.
Tensiones acumuladas en la labor operativa
De acuerdo con especialistas el desgaste psicológico aparece en operativos prolongados, en situaciones de estrés constante y en la exigencia de actuar con rapidez durante intervenciones. Ese desgaste puede influir en decisiones impulsivas, uso excesivo de la fuerza, desmotivación y alteraciones en la convivencia dentro del hogar.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y sus homólogas estatales registraron más de 54 mil quejas en 2022 contra corporaciones de seguridad pública y fuerzas armadas por incidentes relacionados con brutalidad contra civiles.
Mientras, la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial de 2017 señala que 75.3 por ciento de los policías con funciones operativas usó la fuerza en el ejercicio de sus tareas.
Evaluaciones con aplicación irregular
El marco legal vigente de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública contempla mecanismos de control de confianza. Sin embargo, legisladores explican que las evaluaciones psicológicas suelen aplicarse como requisito inicial o de respuesta ante incidentes. La falta de periodicidad limita la detección de afectaciones que surgen con el paso del tiempo y que influyen en la operación cotidiana.
Revisión legislativa para fortalecer controles
La diputada Greycy Marian Durán Alarcón, del PT, presentó una iniciativa para reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La propuesta incorpora exámenes médicos, toxicológicos y psicológicos dentro de los requisitos de ingreso y permanencia en instituciones policiales.
El proyecto adiciona el artículo 48 Bis y modifica los artículos 77 y 87. Establece que las evaluaciones psicológicas se realicen de manera periódica con el fin de verificar estabilidad emocional, idoneidad y aptitud. Plantea una aplicación mínima anual o con mayor frecuencia cuando las funciones o los resultados previos lo requieran.
Lineamientos y carácter preventivo
El documento, turnado a la Comisión de Seguridad Ciudadana, define que los programas y evaluaciones tendrán carácter preventivo y confidencial. También indica que los resultados deben integrarse al expediente profesional sin afectar derechos laborales o humanos.
La iniciativa señala que las evaluaciones periódicas permitirían identificar afectaciones emocionales o conductuales que representen riesgo para el personal o para la ciudadanía durante el servicio.
México
Cómo sobreviven los bebés prematuros que llegan al mundo
Ciudad de México.— Las madres de hijos prematuros describen sus días como una mezcla de esperanza y resistencia, un trayecto que inicia con la incertidumbre de un nacimiento adelantado y continúa con la necesidad urgente de acompañamiento médico. La historia de esos nacimientos anticipados también es la historia de quienes los cuidan y diseñan caminos para proteger su vida.
Madres frente a un nacimiento adelantado
El Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes (INPer), de la Secretaría de Salud, informó que en México nacen cada año alrededor de 200 mil bebés prematuros. Las cifras muestran mayor frecuencia en madres menores de 18 años y en mayores de 35.
Las causas abarcan infecciones urinarias, vaginitis, cuadros respiratorios, ruptura prematura de membranas, preeclampsia, diabetes, cardiopatías y problemas inmunológicos. También interviene la incompetencia ístmico cervical, condición en la que el cérvix no logra contener el embarazo.
La prevención depende de un control prenatal con al menos cinco consultas, donde se evalúa la salud materna, se detectan patologías como diabetes gestacional, hipo o hipertiroidismo y se identifican riesgos que pueden modificar el curso del embarazo.
Desafíos clínicos del nacimiento prematuro
La subdirectora de Neonatología del instituto, Silvia Romero Maldonado, informó que la prematuridad abarca todo nacimiento antes de las 37 semanas. Se clasifican a los recién nacidos como prematuros extremos cuando llegan antes de las 28 semanas, muy prematuros entre las semanas 28 y 32 y prematuros tardíos entre las semanas 32 y 37.
Un bebé de 25 semanas puede enfrentar un riesgo de mortalidad de hasta 50 por ciento. En edades gestacionales de 26 a 28 semanas la supervivencia supera 80 por ciento en instituciones con equipos especializados. Este seguimiento médico resulta decisivo durante los primeros días, cuando la adaptación del organismo depende de apoyo respiratorio, control térmico y vigilancia estrecha.
Equipos que sostienen la vida minuto a minuto
Romero Maldonado detalló que el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes forma grupos altamente especializados para la atención de estos pacientes. La Subdirección de Neonatología coordina el trabajo de neonatólogos y pediatras en terapia intensiva e intermedia. Personal de enfermería permanece en observación continua y registra variaciones clínicas que orientan decisiones críticas durante los primeros días de vida.
Este modelo permite seguimiento puntual, valoración precisa y ajuste inmediato de los tratamientos.
Tecnología diseñada para mejorar la supervivencia
El INPer incorpora equipo de vanguardia que amplía las posibilidades de recuperación. Las cunas radiantes permiten regular la temperatura. Los videolaringoscopios facilitan intubaciones complejas. Los sistemas de ultrasonido de alto nivel realizan estudios junto a la cama del paciente. La espectroscopía de infrarrojo cercano monitorea de forma no invasiva la oxigenación y el flujo sanguíneo en órganos como el cerebro.
El banco de leche del instituto garantiza nutrición adecuada cuando la madre no puede ofrecerla de manera directa y apoya a los recién nacidos con necesidades particulares de alimentación.
Hospital que concentra nacimientos de alto riesgo
El INPer pertenece a la red de instituciones de la Secretaría de Salud que atienden embarazos de alto riesgo. Más de 54 por ciento de sus nacimientos corresponden a bebés prematuros. Este perfil obliga a aplicar protocolos estrictos y vigilancia permanente para evitar complicaciones. Cada caso recibe un plan de atención que se ajusta al avance clínico del recién nacido.
Hacia una atención integral y preventiva
La trayectoria de un bebé prematuro continúa con revisiones periódicas y apoyo para su desarrollo. La prevención se mantiene como eje central para reducir riesgos durante el embarazo y asegurar un seguimiento médico oportuno.
México
Territorios disputados, economías alteradas y familias bajo presión; México en el epicentro del crimen organizado mundial
Ciudad de México.— México regresó al centro del debate internacional tras aparecer entre los países con mayor presencia de redes criminales a nivel mundial. Dos reportes recientes coincidieron en situarlo en los primeros lugares con presencia del crimen organizado, donde se expone la consolidación de mercados ilícitos, la expansión de grupos armados y los límites institucionales para contenerlos.
México encabeza el Índice Global de Crimen Organizado 2025
El Índice Global de Crimen Organizado 2025 ubicó a México en la posición número uno de su medición internacional. El informe, elaborado por Informal Economy, muestra la magnitud de las redes criminales en distintos países y coloca el fenómeno como una estructura con presencia global. La ubicación de México en la lista reabre el análisis sobre cómo estos mercados afectan a comunidades, instituciones y dinámicas sociales.
Alcance del delito
El ranking se integra a partir de la evaluación de mercados ilícitos, capacidad operativa de grupos delictivos y niveles de presencia territorial. En los primeros lugares aparecen México, Myanmar, Colombia, Irán y Nigeria. La relación incluye países de Asia, África, América y Europa, lo que confirma que las actividades criminales no se concentran en una sola región.
La lista incorpora también a Brasil, Sudáfrica, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Rusia, Turquía, Tailandia e India. En posiciones posteriores figuran Paraguay, Arabia Saudita, China, Indonesia, Malasia, Pakistán, Venezuela, Ucrania, Perú y Tanzania.
El índice suma a naciones con economías consolidadas como Francia, Estados Unidos, España, Italia, Reino Unido, Alemania, Suecia, Australia, Canadá y Japón. La presencia de estos países muestra que las redes criminales operan incluso en entornos con instituciones desarrolladas.
El índice también registra países donde estos mercados avanzan en menor proporción, como Uruguay, Finlandia, Islandia y Mónaco, ubicados en los últimos sitios de la medición.
Impactos en comunidades y estructuras locales
La ubicación de México en el primer sitio refleja la operación de grupos criminales con influencia en distintos territorios y actividades ilícitas. El informe señala mercados relacionados con drogas, trata de personas, tráfico de armas, actividades ambientales ilegales y economías paralelas.
En el ámbito local, estos fenómenos inciden en la vida comunitaria, en las condiciones de movilidad y en dinámicas económicas que se modifican por la presencia de redes ilícitas. Las autoridades federales y estatales mantienen operativos y programas orientados a contener estas estructuras, mientras organismos civiles y académicos analizan sus efectos en la vida pública.
México frente al crimen global
Asimismo, el Global Organized Crime Index 2025 coloca a México en el tercer lugar mundial con mayor criminalidad. La medición muestra la profundidad de un fenómeno que atraviesa territorios y revela un país donde los mercados ilícitos se consolidan, los grupos criminales se expanden y las instituciones avanzan con una capacidad limitada para contenerlos.
Mapa donde convergen los mercados ilícitos
El índice describe a México como un nodo central de actividades criminales que operan con fuerza en zonas fronterizas, regiones turísticas, áreas rurales y espacios urbanos. La trata de personas aparece como un mercado persistente, con presencia en estados del sur y en destinos donde la explotación sexual afecta a mujeres, adolescentes y niñas.
El tráfico de migrantes mantiene una operación rentable en la franja norte del país y en corredores controlados por grupos criminales con participación de autoridades corruptas. El informe expone que estas rutas no solo generan ingresos millonarios sino que se han convertido en circuitos permanentes de violencia y abuso para quienes intentan llegar a Estados Unidos.
La extorsión continúa afectando a comercios, pequeñas empresas, sindicatos, funcionarios y sectores productivos completos. El aguacate, la pesca y otras actividades agroindustriales enfrentan escenarios de presión criminal que modifican dinámicas laborales y económicas en comunidades enteras.
El tráfico de armas alimenta la capacidad de fuego de los cárteles. Según el reporte, la mayor parte de este flujo proviene de Estados Unidos, lo que sostiene la expansión de organizaciones que operan con estructuras complejas y violencia recurrente.
En materia ambiental, la tala ilegal se ha transformado en un negocio controlado por grupos criminales que ocupan tierras comunales, desplazan a comunidades forestales y generan daños ambientales profundos. El tráfico de fauna figura como uno de los mercados ilegales más sólidos a escala global y México forma parte de sus principales rutas.
Otros mercados como el huachicol y la minería ilegal siguen financiando a organizaciones delictivas que han diversificado sus actividades y ampliado sus zonas de control.
La producción de drogas sintéticas mantiene un papel central en el panorama. El informe señala que la metanfetamina y el fentanilo se producen de forma extendida y posicionan a México como proveedor principal de opioides sintéticos para Estados Unidos.
Actores criminales con capacidad de operación nacional
El documento señala que dos organizaciones dominan el escenario: el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, ambas con presencia en distintas regiones del país y con operaciones multifuncionales que conectan mercados ilícitos, redes de distribución y estructuras financieras.
La infiltración del crimen organizado en agencias de seguridad forma parte de los hallazgos más relevantes. El texto expone que la colusión con funcionarios públicos dificulta la desarticulación de redes criminales. Incluso algunos centros penitenciarios mantienen estructuras donde grupos delictivos ejercen un control significativo.
El índice describe redes dedicadas a delitos financieros, conformadas en ocasiones por empresarios y funcionarios que permiten el lavado de dinero y la corrupción administrativa. La frontera entre actividades legales e ilegales se vuelve difusa dentro de este ecosistema, donde el uso de empresas fachada y estructuras de inversión opacas facilita el movimiento de recursos ilícitos.
También identifica la presencia de actores extranjeros: organizaciones colombianas, redes chinas dedicadas al tráfico de especies y a sistemas de préstamos y grupos rusoparlantes vinculados al tráfico de migrantes, lo que muestra la dimensión internacional del fenómeno.
Resiliencia institucional limitada frente a organizaciones fortalecidas
México obtuvo una calificación de resiliencia de 4.50 sobre 10, ubicada en la parte inferior del ranking mundial. El índice define la resiliencia como la capacidad para prevenir, desmantelar y recuperarse del impacto del crimen organizado con herramientas políticas, económicas, judiciales y sociales.
Los componentes más rezagados son territorialidad, gobernanza, apoyo a víctimas y testigos y transparencia. Estos elementos forman parte de las bases que permiten a un país construir una repuesta sólida, por lo que su debilidad repercute en la capacidad para contener la expansión criminal.
México ante la ola silenciosa del crimen fragmentado
La violencia que atraviesa al país no se explica solo por cifras. Tiene detrás una transformación profunda, silenciosa y constante dentro de las organizaciones criminales. El mapa delictivo ya no se parece al que existía hace quince años y las familias mexicanas viven hoy las consecuencias de esa mutación que cambió la lógica de la violencia, el negocio y el consumo de drogas dentro y fuera del país.
Un país marcado por la disputa territorial
El reporte El panorama de la delincuencia organizada, del Índice de Paz en México, confirma que el deterioro de la seguridad durante la segunda mitad de la década pasada tuvo como motor la lucha entre cárteles por zonas estratégicas y operaciones ilícitas.
El crecimiento de los homicidios vinculados al crimen organizado entre 2015 y 2022 refleja esa presión sostenida. Pasaron de ocho mil a cerca de veinte mil casos, mientras los asesinatos no asociados con grupos criminales permanecieron en niveles relativamente estables.
Los datos del Programa de Datos sobre Conflictos de Uppsala muestran un incremento en los enfrentamientos letales entre cárteles. En 2013 se registraron 160 incidentes con al menos una muerte. Ocho años después, el número llegó a 3,753. El 2022 cerró con 2,248 casos.
Fragmentación: el sello de una nueva violencia
La estrategia de capturar líderes criminales desarticuló estructuras completas, pero esa ruptura abrió espacio a grupos más pequeños y violentos. En 2007 solo cuatro organizaciones aparecían en registros de homicidios. Para 2022 el número subió a 25. El país fue testigo del surgimiento de nuevas facciones como Los Caballeros Templarios, la separación de Los Zetas del Cártel del Golfo, el nacimiento del CJNG tras su ruptura con el Cártel de Sinaloa y la posterior división interna en grupos como el Cártel de Santa Rosa de Lima.
La expansión del CJNG y una disputa nacional
El CJNG pasó de ser un grupo en expansión a convertirse en una de las organizaciones criminales con mayor presencia territorial. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo ubica entre las estructuras transnacionales más peligrosas del mundo. Desde 2017 extendió su control con una campaña violenta y con capacidad para atender la demanda de fentanilo y metanfetamina en el mercado estadounidense.
Hoy mantiene presencia dominante en seis estados y actividad significativa en otros veinte. Su avance aceleró confrontaciones con cárteles rivales y mantuvo tensiones permanentes en regiones que antes no registraban estas dinámicas de violencia.
El peso de dos cárteles en la letalidad del país
México concentra miles de muertes asociadas a los seis grupos delictivos más letales desde 2004, aunque los homicidios relacionados con el Cártel de Sinaloa y el CJNG superan ampliamente a los contabilizados en organizaciones más pequeñas.
Entre 2018 y 2022 los enfrentamientos vinculados a uno de estos dos grupos representaron 64% de las muertes por conflictos entre cárteles. Antes de esa fecha el porcentaje alcanzaba solo 38%. Aun así, datos recientes de UCDP y ACLED muestran una reducción parcial. Entre 2021 y 2022 las muertes disminuyeron entre una cuarta y una quinta parte, aunque la cifra permaneció prácticamente igual entre 2022 y 2023.
Cambio de mercado que modificó el negocio criminal
La década transformó la producción y el tráfico de drogas. La legalización de la marihuana en la mayoría de los estados de Estados Unidos redujo la demanda y cambió la rentabilidad. En 2013 las incautaciones de marihuana en la frontera rondaban mil trescientas cincuenta toneladas. Para 2023 se registraron alrededor de sesenta toneladas, una caída del 96%.
Los grupos criminales enfocaron su operación en drogas sintéticas. El fentanilo se impuso por su potencia, bajo costo de producción y enorme margen de ganancia. Entre 2019 y 2023 las incautaciones fronterizas de esta droga se multiplicaron por diez. El margen de beneficio puede alcanzar niveles hasta 2,700 veces mayores que el costo de fabricación.
La mezcla de fentanilo con otras sustancias provocó picos de sobredosis en Estados Unidos y México. En territorio estadounidense los opioides sintéticos están relacionados con más muertes de personas menores de cincuenta años que cualquier otra causa.
Consumo interno que dejó de ser marginal
El narcomenudeo creció de manera sostenida desde 2016. La demanda interna dejó de ser un fenómeno aislado. Las autoridades mexicanas incautaron 1,727 kilogramos de fentanilo en el primer semestre de 2023, una cifra cercana al total registrado durante todo 2022.
La metanfetamina mostró un incremento aún mayor. En solo seis meses de 2023 se decomisaron más de 138,000 kilogramos, triple de lo registrado en 2021. Las cifras del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas confirman el impacto social. Entre 2014 y 2022 las solicitudes de tratamiento por sustancias tipo anfetamínico aumentaron 400%, mientras los casos relacionados con alcohol bajaron 34%.
La facilidad para producir, transportar y vender drogas sintéticas consolidó un mercado que atrapa a jóvenes y adultos en comunidades que antes enfrentaban problemas distintos.
México
Relevo episcopal en Zamora, Michoacán; Papa envía a pastor curtido en Tierra Caliente
Ciudad de México.— La Santa Sede ha informado la decisión del papa León XIV de aceptar la renuncia al gobieno pastoral de Zamora (Michoacán) del obispo Javier Navarro Rodríguez y nombrar como undécimo obispo de Zamora a Joel Ocampo Gorostieta, hasta ahora pastor en Ciudad Altamirano (Guerrero).
El obispo Navarro Rodríguez fungió como obispo auxiliar de Guadalajara (1992-1999), obispo de San Juan de los Lagos (1999-2007) y titular de la Diócesis de Zamora desde 2007; había presentado su renuncia canónica en octubre de 2024. Por su parte, Joel Ocampo Gorostieta (de 62 años) nació en Paso de Tierra Caliente, Tuzaltla; fue sacerdote de Tacámbaro, Michoacán; ordenado obispo para Ciudad Altamirano el 9 de julio del 2019 por el papa Francisco y ahora trasladado a la Diócesis de Zamora.
Ocampo Gorostieta tiene formación en Teología del Matrimonio y Familia por la Pontificia Universidad Lateranense en Roma; fue párroco, asesor diocesano, formador de Seminario y Vicario Episcopal de Pastoral en su diócesis de origen; como obispo ha sido responsable de la Dimensión Episcopal de la Pastoral del Trabajo desde 2021.
Como pastor del enclave de Tierra Caliente entre los estados de Michoacán, Guerrero y México en la diócesis de Ciudad Altamirano, Ocampo Gorostieta promovió la “Red de Familias Constructoras de paz” como un esfuerzo de la Iglesia y la comunidad para que la crisis de violencia en la región se abordara esencialmente desde el núcleo familiar: con la formación, la participación de los padres de familia y la cultura de paz dentro de los hogares para reconstruir el tejido social y evitar que los jóvenes sean cooptados por el crimen o el narcotráfico.
Buena esperanza | Resistir a la violencia, los hombres que dicen ‘no’ al crimen
Ocampo, quien perdió a tres familiares cercanos durante la pandemia de COVID-19, ha procurado expresar una pastoral de consuelo, cercanía, esperanza y solidaridad emocional a la región de Tierra Caliente; desde la aceptción y la resiliencia, el pastor se internará ahora en una experiencia pastoral nuevamente desafiante como la expresa su predecesor Javier Navarro:
“Hace unos días, en un pueblito que se llama Plan del Cerro, que pertenece a la parroquia y municipio de Cotija, Michoacán, todo el pueblo se vio desalojado sus siembras, sus frutos, su ganado. Sencillamente, la gente salió a buscar refugio con vecinos de la región… ¿Por qué? Porque un grupo criminal ya había definido a ese pueblo como un lugar estratégico para asentarse”, relató.
Además, el ahora obispo emérito de Zamora compartió el riesgo que existe en los campos de la región por la presencia de minas antipersonales: “Alguno que tuvo que regresar [al pueblo que ya había abandonado] porque le faltó alguna pertenencia o algo que tenía que traer consigo, y en ese regreso fue desafortunado que en un lugar donde pisó estaba una mina y le explotó. Le provocó la pérdida de su brazo. Y en aquella soledad, con el ranchito vacío, a pesar de que buscó auxilio o alguien que lo llevara al hospital, murió después. Literalmente hay zonas de nuestro estado de Michoacán sembradas de minas en propiedades privadas como esta”.
La Diócesis de Zamora, erigida en el contexto de la Reforma Republicana en México, cuenta con más de un millón y medio de habitantes de los cuales el 86% se declara católico; tiene 137 territorios parroquiales y más de 300 sacerdotes; así como un centenar de religiosos no presbíteros y más de medio millar de religiosas de vida apostólica y conventual.
Ante la noticia del recambio de obispo residencial y titular de Zamora, la Conferencia del Episcopado Mexicano agradeció el ministerio episcopal desempeñado por Javier Navarro y manifestaron su alegría y oración por esta Iglesia particular con su nuevo pastor Joel Ocampo.
Dignidad Humana
Seguir reglas y protocolos ya no es suficiente contra el abuso sexual infantil
Atender el trauma en la infancia es la clave
Ciudad de México.- En México las cifras sobre el abuso y violencia sexual infantil son cada vez más alarmantes, uno de cada 2 casos atendidos son en contra niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con un estudio de (Panorama Estadístico de la Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes en México Alumbra 2023). Especialistas en el tema alertan que la prevención tradicional, basada solo en reglas y protocolos, ya no es suficiente.
“Es importante recordar que la prevención de la violencia sexual empieza por entender dónde ocurre: la mayoría de los casos suceden en entornos familiares y cercanos, con señales que no siempre son fáciles de distinguir”, explica a Siete24 Rosario Alfaro, directora de la Asociación Civil Guardianes.
“En el país hace falta sensibilización y programas especializados para atender el daño que dejan las experiencias traumáticas como la violencia sexual. Los problemas de violencia que enfrentamos en la vida adulta son, en gran parte, consecuencia de la violencia no atendida en la infancia.
Para superar el trauma se necesita acompañamiento, una mirada compasiva, alguien que esté ahí”.
Alfaro hizo énfasis en que los menores de edad víctimas de este tipo de abuso “no hablan cuando quieren, hablan cuando pueden”.
Atender el trauma es la clave
Guardianes hace un llamado urgente a replantear la manera en que México aborda la prevención de esta violencia, poniendo al trauma como pieza central para comprender, acompañar y proteger de manera efectiva a niñas, niños y adolescentes. En el marco del Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil (19 de noviembre) y del Día Mundial de la Infancia, (20 de noviembre), es importante resaltar que los problemas de violencia que vivimos como sociedad son consecuencia de la violencia no atendida en la infancia, nos recuerda Rosario Alfaro.
El avance científico, dice la especialista, demuestra que el trauma modifica el sistema nervioso, impacta la conducta y moldea la manera en que niñas y niños perciben la seguridad, el peligro y las relaciones.
“Intervenir en la infancia, a edades tempranas, tiene mejores resultados que esperar a la vida adulta.Poner el trauma al centro no es una tendencia: es una necesidad basada en evidencia, si no entendemos el trauma, seguimos actuando a ciegas. Con esta mirada podemos educar, acompañar y cuidar de manera mucho más humana, compasiva y efectiva”.
Como parte de este esfuerzo, Guardianes realizó el 2º Congreso Internacional “Soluciones contra la Violencia Sexual Infantil: Sensibilidad al trauma en niñas, niños y adolescentes”, donde la especialista argentina Sandra Baita, referente mundial en trauma infantil, brindo una capacitación a más de 120 especialistas.
npq
