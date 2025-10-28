Desigualdad y rezagos frenan el desarrollo infantil en México, advierte informe

Ciudad de México.— Early Institute y SIPI México elaboraron el informe ¿Cómo vamos con la primera infancia?, donde revela que pese a los avances en la reducción de la pobreza, la mortalidad infantil ha aumentado significativamente (16.4%), mientras persisten las carencias en diversos rubros, especialmente en servicios de salud.
El informe destaca que, si bien la pobreza infantil ha disminuido en un 20% a nivel nacional entre 2018 y 2024, las carencias sociales, especialmente en el acceso a servicios de salud, han aumentado. La vulnerabilidad por carencias sociales creció un 25% en el mismo período.
Mortalidad infantil
De acuerdo con Early Institute y SIPI México la mortalidad infantil aumentó 16.4% a nivel nacional entre 2022 y 2023 por lo que expertos señalan la necesidad de fortalecer los servicios de salud y garantizar el acceso a la atención médica de calidad para los más pequeños.
El maestro Cándido Pérez Hernández y la investigadora Renata Díaz-Barreiro Castro, en su calidad de voceros de Early Institute, coincidieron que en educación inicial los avances son insuficientes y las desiguales, territorialmente hablando, se han ensanchado.
Los especialistas de Early Institute subrayaron que el país ha logrado avances para la primera infancia, “sin embargo, los beneficios no llegan por igual”
Cándido Pérez explicó que los resultados muestran que el progreso existe, pero no es homogéneo ni equitativo: el punto de partida aún depende del lugar, condición económica, comunidad, en la que naces, lo cual es una situación delicada ya que “las niñas y los niños no pueden esperar”.
El informe advierte que, sin equidad, los avances no se traducen en justicia ni bienestar duradero.
Rezagos en cuidados y educación
“Si bien la educación inicial ha aumentado en un 5.9% a nivel nacional entre 2022 y 2023, el acceso sigue siendo limitado y desigual. Las desigualdades territoriales persisten, con el sur de México rezagado en el bienestar de la primera infancia”, citaron los expertos.
Sin embargo, los cinco principales estados en donde se incrementó el rezago de acceso de niñas y niños a educación inicial son: Querétaro (-13%); Chiapas (-11.1%); Quintana Roo (-9.1%); Michoacán (-6.4%) y Tlaxcala (-5.7%)
En el periodo 2022-2023 -2023-2024 a nivel nacional la educación preescolar aumentó 1.1%. Sin embargo, los estados donde mayor rezago se registró en el mismo periodo son los siguientes: Yucatán (-21.2%); Quintana Roo (-10%); Nuevo León (-9.1%); Puebla (-6.7%) y Guerrero (-6.4%)
En materia de cuidado inadecuado y violencia se identificó un aumento en el hogar, que creció un 13.6% entre 2022 y 2023, mientras de manera general la violencia contra la infancia persiste, lo que subraya la necesidad de promover una crianza positiva y respetuosa.
LEE ONU manipula la mortalidad materna para imponer el aborto, alerta Neydy Casillas
En materia de carpetas de investigación por delitos cometidos en contra de niñas y niños de cero a 4 años en el periodo 2022-2023, se registró un aumento considerable. Los estados mayor incremento fueron: Oaxaca (1127%); Campeche (534%); Aguascalientes (181%); Baja California (68%) y Colima (50%).
La economista Díaz Barreiro Casto dijo que es urgente ampliar cobertura de programas sociales a todas las niñas y niños de 0 a 5 años en situación de pobreza y pobreza extrema para combatir la acumulación de carencias, a través de una estrategia de focalización territorial y de la ampliación de fuentes de captación (registros civiles, escolares y de salud).
Refirió que es necesario complementar programas sociales para garantizar acceso a derechos sociales (educación, cuidado, alimentación, etc.) de niñas y niños de 0 a 5 años especialmente vulnerables: hogares indígenas, personas con discapacidad, migrantes.
Datos Clave del Informe:
- Aumento del 16.4% en la tasa de mortalidad infantil entre 2022 y 2023.
- Incremento del 13.6% en el cuidado inadecuado en el hogar entre 2022 y 2023.
- Disminución del 20% en la pobreza infantil entre 2018 y 2024.
- Desigualdades territoriales significativas en el acceso a la educación inicial.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
CDMX
¿Por qué se venera a San Judas Tadeo en el templo de San Hipólito?
Una tradición de décadas
Ciudad de México.— Cada 28 de mes, miles de fieles acuden a la Iglesia de San Hipólito y San Casiano, en la capital mexicana, para venerar a San Judas Tadeo.
Muchos llevan flores, imágenes o estatuas, otros caminaron largas horas para agradecer los favores recibidos o pedir su intercesión ante Dios.
Sin embargo, el templo no lleva su nombre y esa relación tiene una historia particular.
San Judas Tadeo, una devoción que cruzó el océano
La devoción a San Judas Tadeo llegó a México a finales del siglo XIX, pero fue en 1933 cuando su imagen, de un metro y medio, arribó desde Barcelona.
Los sacerdotes claretianos trajeron la figura del apóstol y la colocaron primero en la iglesia de Jesús María, en el Centro Histórico.
Más para leer: San Judas Tadeo, ¿santo de los delincuentes?… Iglesia aclara
Por orden presidencial, ese templo cerró al culto en 1934 y pasó a la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que la estatua se trasladó a la Parroquia del Purísimo Corazón de María, en la colonia Del Valle. Ahí permaneció más de 25 años.
Del Valle al corazón del Centro Histórico
En la década de 1960, los claretianos trasladaron nuevamente la imagen, esta vez al templo de San Hipólito y San Casiano, en el cruce de Reforma e Hidalgo.
Desde entonces, el fervor popular creció sin pausa. La gente comenzó a acudir de manera masiva cada 28 de mes, formando parte de una de las expresiones religiosas más visibles en la capital mexicana.
Según información publicada por Desde la Fe, medio oficial de la Arquidiócesis Primada de México, la imagen se colocó primero en un nicho lateral del templo.
Con el tiempo, debido al aumento de visitantes, se trasladó a la Capilla de los Santos Mexicanos, donde permaneció hasta inicios de los años 80.
Una fe que se fortaleció en tiempos difíciles
En 1982, los sacerdotes encargados decidieron ubicar al santo en el altar mayor, junto a las imágenes de San Hipólito y San Casiano.
Desde entonces, San Judas Tadeo permanece debajo de la Virgen del Inmaculado Corazón de María, en el punto más venerado del templo.
Durante la crisis económica de los años 80, marcada por inflación y desempleo, la devoción se intensificó. Muchos creyentes afirman que San Judas “sí los escuchaba” y que sus oraciones encontraban respuesta.
En esos años, la fe se convirtió en refugio para miles de familias que enfrentan pobreza o desempleo.
El santo de las causas difíciles
Hoy, el Templo de San Hipólito recibe a personas de todas las edades y condiciones.
Llegan jóvenes, madres, trabajadores, enfermos, desempleados y quienes viven en situaciones de dolor o rechazo.
Todos comparten una misma esperanza: que San Judas Tadeo interceda por ellos.
Cada 28 de octubre, fecha de su conmemoración junto a San Simón, la Ciudad de México se tiñe de verde y dorado.
Entre oraciones, cantos y procesiones, los fieles mantienen viva una tradición que une a generaciones y da sentido a la fe de millones.
JAHA
México
¡Cuidado con imágenes falsas!, vivir la Fe en San Judas Tadeo sin cadenas ni supersticiones
Ciudad de México.— La imagen de San Judas Tadeo acompaña silenciosamente a los que no se rinden. El 28 de octubre, día de su festividad, miles de personas en México salen a las calles con la misma intención: agradecer o pedir un milagro. Es una fe que sigue viva en los corazones que buscan consuelo.
La fe que nace en la necesidad
En los hogares donde falta el trabajo o la salud, su nombre se repite con esperanza. Ser devoto de San Judas Tadeo significa invocar al patrón de los casos difíciles y desesperados, al amigo que escucha cuando todo parece cerrado. Quienes lo veneran creen que su cercanía con Jesús le otorga un poder especial para interceder por los que casi han perdido toda esperanza.
Sus estampas se guardan en carteras, sus medallas cuelgan del cuello y su figura ocupa un rincón especial en muchos hogares. En cada oración hay una historia: una madre que pide por su hijo enfermo, un joven que busca trabajo, un anciano que agradece haber superado una prueba. En esas plegarias, la devoción a San Judas se convierte en un lenguaje común de fe.
Rapero devoto de San Judas Tadeo
El rapero guanajuatense Santa Fe Klan anunció una celebración en honor a San Judas Tadeo en su ciudad natal. La convocatoria incluye música, procesión y agradecimiento, uniendo la devoción con el arte y la vida cotidiana. El cantante invitó a sus seguidores a reunirse el 28 de octubre para rendir homenaje al “santo de las causas difíciles”.
Un apóstol cercano a Jesús
El padre José de Jesús Aguilar recordó que el nombre Tadeo significa “alabanza” o “confesión”, y explicó que este santo llevó ese significado en cada paso de su vida. Según la tradición, fue hijo de Alfeo y María, familiares de San José y la Virgen María, lo que lo convierte en primo de Jesús. Desde joven trabajó en el campo hasta que fue llamado a ser uno de los doce apóstoles.
Acompañó a Jesus en los momentos más profundos de su vida: escuchó sus palabras, compartió la última cena y estuvo presente en su pasión. Tras la resurrección, lo vio ascender al cielo y recibió el Espíritu Santo en Pentecostés. Su misión lo llevó a predicar en lugares lejanos como Mesopotamia y Libia, sembrando la fe entre quienes no conocían a Jesús.
El sacerdote explicó que San Judas Tadeo murió mártir, golpeado con un mazo tras ser atado a una cruz. Por eso suele representarse con un bastón o garrote y una llama sobre la cabeza, símbolo del fuego del Espíritu Santo. En su pecho lleva el rostro de Cristo, recordando la profunda unión que compartieron.
Falsas cadenas de oración
El padre Aguilar también advirtió sobre las llamadas “cadenas” de oración que circulan en redes y prometen milagros inmediatos. Aclaró que esas prácticas no reflejan la verdadera devoción, pues mezclan la fe con la superstición. Invitó a los fieles a vivir la oración con libertad y confianza, sin miedo ni condicionamientos. En sus palabras, las cadenas que atan el alma no son las de la fe, sino las del temor.
Cuidado con los santeros
El padre Richy, conocido en redes como El Arquero de Dios, explicó que no todas las figuras de San Judas Tadeo que se venden en el mercado pertenecen al culto católico. Algunas, dijo, se distinguen por tener monedas en los pies y provienen de prácticas ajenas a la fe católica.
“Me trajeron a bendecir un San Juditas, pero les dije que no podía hacerlo porque los que traen monedas en los pies no son católicos, son de santeros y brujos”, explicó el sacerdote. Recomendó retirar esas figuras del hogar, pues no corresponden a la devoción auténtica y pueden confundir a las familias.
Pidió a los fieles actuar prudencia y aunque muchas personas adquieren esas imágenes con buena intención. “Hay que educarnos y aprender”, dijo, invitando a reconocer los símbolos verdaderos que representan al santo y su mensaje de fe.
Fe popular, cultura viva
San Judas Tadeo forma parte del paisaje cultural de México. Su imagen aparece en murales, playeras, canciones y procesiones. Es un símbolo que une a los barrios y que acompaña a los que luchan cada día por salir adelante.
En cada devoto hay una historia distinta, pero un mismo sentimiento: esperanza. Desde el joven que carga su figura envuelta en flores hasta la madre que reza en silencio frente a una vela, todos encuentran en San Judas Tadeo una razón para seguir.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
México
Angelitos que viven en la memoria: altares en Día de Muertos
Ciudad de México.- En nuestro país, el Día de Muertos no solo es un momento para recordar a los adultos que han partido, sino también para honrar a los más pequeños: bebés no nacidos y niños fallecidos.
En estos días, las familias crean altares llenos de símbolos de amor, pureza e inocencia, manteniendo viva la memoria de quienes partieron demasiado pronto.
Fechas clave para recordar a los niños.
El 31 de octubre se dedica a los bebés no nacidos y a los niños que fallecieron sin bautizar. Según la tradición, estas almas permanecen en un estado de pureza, lo que convierte este día en un momento único para honrarlas.
Asimismo, el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, se celebra a los “angelitos”, niños que vivieron poco tiempo pero dejaron una huella imborrable en la familia. Es en estas fechas cuando los altares se llenan de objetos que simbolizan su luz y su inocencia.
¿Cómo preparar un altar lleno de significado?
Para quienes desean honrar a un niño fallecido, el altar debe reflejar amor y conexión emocional. Algunos elementos esenciales son:
Comida y leche: Papillas o alimentos significativos, que representan cuidado y amor.
Dulce de calabaza y caramelos: Simbolizan alegría e inocencia.
Frutas frescas: Representan la continuidad de la vida.
Velas y flores blancas: Guían a los espíritus y reflejan pureza.
Agua: Purifica y calma la sed del alma.
Te puede interesar: El costo humano de un medicamento falso que crece entre la escasez y la necesidad
¿Cuándo colocarlo?
Aunque los días más emblemáticos son el 1 y 2 de noviembre, muchas familias comienzan a preparar sus altares desde el 28 de octubre, especialmente para quienes fallecieron en circunstancias trágicas, mientras que los días 30 y 31 se dedican a los niños no bautizados.
El Día de Muertos es más que una tradición: es un acto de amor y memoria.
Cada altar para un bebé o niño fallecido se convierte en un espacio de reflexión, donde los recuerdos se entrelazan con la espiritualidad, asegurando que, aunque ausentes, los pequeños sigan presentes en el hogar y el corazón de sus familias.
ARH
México
El costo humano de un medicamento falso que crece entre la escasez y la necesidad
Ciudad de México.- El número de alertas por medicinas apócrifas en México aumentó de forma alarmante en los últimos años. El fenómeno no sólo amenaza la salud pública, sino también la confianza en el sistema sanitario.
En medio del desabasto y la desigualdad, miles de personas buscan remedios sin imaginar que podrían estar poniendo su vida en riesgo.
Por ello, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) reportó en los últimos meses un incremento histórico en las alertas sanitarias por medicamentos falsificados o adulterados.
Además, en 2025, la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm) estimó que el mercado negro alcanzó entre 7 % y 11 % del total nacional, un salto preocupante frente al 2023.
Entre los productos más falsificados están analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos y vitaminas.
Muchos se venden en tianguis, redes sociales o plataformas digitales sin control sanitario, según datos oficiales de Cofepris y Unefarm.
Además, advierten que las personas tienen derecho a conocer qué fármacos concentran más denuncias, y recordó que la falsificación afecta tanto a grandes laboratorios como a pequeñas farmacias que intentan abastecerse en medio del desabasto.
La falsificación de medicinas no sólo implica fraude económico: representa un riesgo directo para la vida.
Cofepris ha identificado lotes adulterados que carecen del principio activo o contienen sustancias tóxicas.
Asimismo, Especialistas señalan que el desabasto en hospitales públicos y los altos precios en farmacias privadas han impulsado a muchos pacientes a recurrir a fuentes no seguras.
Te puede interesar: Uso excesivo de celulares, problema creciente en adolescentes
La necesidad, combinada con la desinformación, alimenta un círculo de riesgo.
El impacto económico también es notable: la industria farmacéutica mexicana pierde miles de millones de pesos al año, mientras que el país enfrenta mayores retos para garantizar el acceso a tratamientos confiables y seguros.
Finalmente, la Cofepris recomienda verificar el número de lote, la fecha de caducidad y los sellos de seguridad en cada empaque. Además, insta a la población a reportar cualquier reacción adversa o irregularidad detectada tras el consumo de un medicamento.
ARH
¿Por qué se venera a San Judas Tadeo en el templo de San Hipólito?
Global Center for Human Rights exige a OEA finalizar con la “captura ideológica”
El fuego de la comunicación; arder en el espacio digital
¡Cuidado con imágenes falsas!, vivir la Fe en San Judas Tadeo sin cadenas ni supersticiones
Día de Muertos ¿Cómo nace la tradición?
Día de Muertos ¿Cómo nace la tradición?
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
Gilberto Mora, un joven futbolista mexicano marcado por Dios
México frente al invierno demográfico: urgen políticas con perspectiva de familia
Es momento de unirse a favor de la mujer y la vida: Alison González
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Culturahace 56 minutos
Día de Muertos ¿Cómo nace la tradición?
-
Historias que Conectanhace 2 días
Paulina Amozurrutia: cuando el diálogo sustituye la confrontación
-
CDMXhace 2 días
Ofrenda Monumental del Zócalo está dedicada a mujeres indígenas
-
CDMXhace 2 días
Fiesta de Calaveras: Más de 16 mil Catrinas en Mega Procesión honran a José Guadalupe Posada