Desigualdad y rezagos frenan el desarrollo infantil en México, advierte informe

Ciudad de México.— Early Institute y SIPI México elaboraron el informe ¿Cómo vamos con la primera infancia?, donde revela que pese a los avances en la reducción de la pobreza, la mortalidad infantil ha aumentado significativamente (16.4%), mientras persisten las carencias en diversos rubros, especialmente en servicios de salud.

El informe destaca que, si bien la pobreza infantil ha disminuido en un 20% a nivel nacional entre 2018 y 2024, las carencias sociales, especialmente en el acceso a servicios de salud, han aumentado. La vulnerabilidad por carencias sociales creció un 25% en el mismo período.

Mortalidad infantil

De acuerdo con Early Institute y SIPI México la mortalidad infantil aumentó 16.4% a nivel nacional entre 2022 y 2023 por lo que expertos señalan la necesidad de fortalecer los servicios de salud y garantizar el acceso a la atención médica de calidad para los más pequeños.

El maestro Cándido Pérez Hernández y la investigadora Renata Díaz-Barreiro Castro, en su calidad de voceros de Early Institute, coincidieron que en educación inicial los avances son insuficientes y las desiguales, territorialmente hablando, se han ensanchado.

Los especialistas de Early Institute subrayaron que el país ha logrado avances para la primera infancia, “sin embargo, los beneficios no llegan por igual”

​Cándido Pérez explicó que los resultados muestran que el progreso existe, pero no es homogéneo ni equitativo: el punto de partida aún depende del lugar, condición económica, comunidad, en la que naces, lo cual es una situación delicada ya que “las niñas y los niños no pueden esperar”.

El informe advierte que, sin equidad, los avances no se traducen en justicia ni bienestar duradero.

Rezagos en cuidados y educación

“Si bien la educación inicial ha aumentado en un 5.9% a nivel nacional entre 2022 y 2023, el acceso sigue siendo limitado y desigual. Las desigualdades territoriales persisten, con el sur de México rezagado en el bienestar de la primera infancia”, citaron los expertos.

Sin embargo, los cinco principales estados en donde se incrementó el rezago de acceso de niñas y niños a educación inicial son: Querétaro (-13%)​; Chiapas (-11.1%)​; Quintana Roo (-9.1%); Michoacán (-6.4%)​ y Tlaxcala (-5.7%)

En el periodo 2022-2023 -2023-2024 a nivel nacional la educación preescolar aumentó 1.1%. Sin embargo, los estados donde mayor rezago se registró en el mismo periodo son los siguientes: Yucatán (-21.2%)​; Quintana Roo (-10%); Nuevo León (-9.1%)​; Puebla (-6.7%)​ y Guerrero (-6.4%)

En materia de cuidado inadecuado y violencia se identificó un aumento en el hogar, que creció un 13.6% entre 2022 y 2023, mientras de manera general la violencia contra la infancia persiste, lo que subraya la necesidad de promover una crianza positiva y respetuosa.

LEE ONU manipula la mortalidad materna para imponer el aborto, alerta Neydy Casillas

En materia de carpetas de investigación por delitos cometidos en contra de niñas y niños de cero a 4 años en el periodo 2022-2023, se registró un aumento considerable. Los estados mayor incremento fueron: Oaxaca (1127%)​; Campeche (534%)​; Aguascalientes (181%); Baja California (68%) ​ y Colima (50%).

La economista Díaz Barreiro Casto dijo que es urgente ampliar cobertura de programas sociales a todas las niñas y niños de 0 a 5 años en situación de pobreza y pobreza extrema para combatir la acumulación de carencias, a través de una estrategia de focalización territorial y de la ampliación de fuentes de captación (registros civiles, escolares y de salud).​

Refirió que es necesario complementar programas sociales para garantizar acceso a derechos sociales (educación, cuidado, alimentación, etc.) de niñas y niños de 0 a 5 años especialmente vulnerables: hogares indígenas, personas con discapacidad, migrantes.

Datos Clave del Informe:



Aumento del 16.4% en la tasa de mortalidad infantil entre 2022 y 2023.

Incremento del 13.6% en el cuidado inadecuado en el hogar entre 2022 y 2023.

Disminución del 20% en la pobreza infantil entre 2018 y 2024.

Desigualdades territoriales significativas en el acceso a la educación inicial.

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp

ebv