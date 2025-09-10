Desinformación, altos costos y paros escolares afectan la formación de estudiantes mexicanos

Ciudad de México.— En México donde la educación debería ser brújula y motor de futuro, hoy las familias enfrentan más preguntas que certezas. Con la desaparición de instituciones que generaban datos confiables y la reducción de información desde la Secretaría de Educación Pública, madres y padres de familia sienten que navegan a ciegas en el rumbo escolar de sus hijos. Ante este vacío, Educación con Rumbo y la encuestadora Áltica Research tomaron la iniciativa de escuchar la voz de quienes viven de cerca la realidad en las aulas.

La Encuesta ECR-Áltica 2025, aplicada a 600 madres y padres de familia con hijos en escuelas públicas y privadas, revela un panorama de inquietudes compartidas. Para muchos, el calendario escolar acumula suspensiones que no responden a las dinámicas familiares ni a las necesidades de aprendizaje. A ello se suma la percepción de que las decisiones en política educativa se toman de manera opaca, sin claridad ni diálogo con la comunidad escolar.

La encuesta abre un espacio para el reclamo social: la educación requiere transparencia, participación y sentido de pertenencia. Las familias no buscan imponer criterios, sino ser escuchadas y formar parte de las soluciones, los padres y madres quieren estar en la mesa donde se decide cómo y con qué herramientas crecerán sus hijos.

Entre los principales hallazgos se encuentran:

Suspensiones excesivas de clases

7 de cada 10 padres afirman que las suspensiones afectan el aprendizaje de sus hijos y 2 de cada 3 reconocen que generan problemas en su dinámica laboral y familiar. El 41% reporta entre 1 y 2 suspensiones por mes, principalmente por consejos técnicos (37%), días festivos (11%) y ausencias de docentes (10%).

La organización del calendario escolar debe tomar en cuenta la opinión y situación de los padres y madres de familia, pues las suspensiones recurrentes y los periodos prolongados de vacaciones afectan la dinámica familiar y laboral, en especial a las madres trabajadoras, sin garantizar mejores condiciones de protección, ni de aprendizaje para niñas, niños y adolescentes.

LEE Organizaciones lanzan recursos gratuitos para prevenir abuso sexual en escuelas

Madres y padres sin voz clara en la escuela

Aunque el 65% percibe la existencia de mecanismos de participación, menos de la mitad (48%) señala que exista un Consejo de Participación Escolar en la escuela de sus hijos e hijas. Además, 4 de cada 10 cree que su opinión no es tomada en cuenta por directivos y maestros.

Lo que podría indicar la posibilidad de problemas de difusión o valoración del principal mecanismo de participación de los padres en las escuelas de sus hijos.

Docentes, piedra angular reconocida por las familias

7 de cada 10 padres destacan que la relación con los maestros influye directamente en el aprendizaje; 8 de cada 10 reconocen como positiva la relación de su hija o hijo con sus profesores. Esto confirma que los docentes son el pilar educativo, pese a las carencias del sistema.

Educación gratuita, en entredicho

Aunque la Constitución garantiza la gratuidad de la educación, 1 de cada 3 padres gasta entre $2,000 y $5,000 pesos mensuales por estudiante en la escuela pública. En general, el gasto educativo se vuelve una cifra preocupante si se compara con el salario mínimo mensual en México, de alrededor de $8,360 pesos.

Hoy es necesario que la educación sea una tarea de todas y todos, señaló Paulina Amozurrutia. Además, consideró que la desaparición de organismos como Mejoredu profundiza la opacidad en la política educativa.

“Los datos reflejan que las familias quieren participar más y mejor, pero necesitan canales efectivos, horarios compatibles con su vida laboral y que sus opiniones sean tomadas en cuenta, Por ello, desde Educación con Rumbo exigimos a la Secretaria de Educación instalar y acompañar al Consejo Nacional, así como los Estatales, Municipales y Escolares como lo mandata la ley, madres, padres y docentes coinciden en lo esencial: la educación requiere certezas, respeto a la gratuidad, reducción de suspensiones y una mayor apertura de la SEP al diálogo social”, sentenció.

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp

ebv