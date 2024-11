Despenalización del aborto total: ¿Está preparada la CDMX para el impacto emocional y social?

Ciudad de México.— Mientras Cruz Azul vencía a Santos en el estadio Ciudad de los Deportes, había un concierto de Coco en la Plaza de Toros contigua.

Alegando problemas con los protocolos de Protección Civil, el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, acudió a los recintos y anunció su clausura.

El cierre trajo problemas en primera instancia al Atlante, que tuvo que jugar el cierre del Apertura 2024 de la Liga de Expansión a puerta cerrada en Cantera de Pumas contra el Tampico.

En tanto, América decidió mover su partido de la jornada 16 contra Pachuca al Cuauhtémoc de Puebla.

La clausura del estadio de la Ciudad de los Deportes tuvo lugar, entre otras cosas, al permiso para usar pirotecnia.

En entrevista con TUDN, el alcalde Luis Mendoza explicó que el recinto no cumplió con los lineamientos requeridos por las autoridades.

“Voy a dar una general que es de las más importantes y es que no contaban con los permisos para el uso de pirotecnia dentro del estadio. Hace rato me preguntaban si era así de sencillo prender o apagar un cohete, no es así de sencillo se requieren permisos entonces son muchas cosas que no cumplieron entones por eso tome la decisión de suspender vía protección civil”

Luis mendoza | alcalde de benito juárez