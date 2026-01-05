Día de Reyes: cómo elegir juguetes seguros para los niños

Ciudad de México.— Cada madrugada del 6 de enero, millones de niños en México reciben juguetes como parte de la celebración del Día de Reyes Magos.

Detrás de esta tradición, autoridades de salud subrayan la importancia de priorizar la seguridad durante la compra y el uso de estos productos.

El objetivo es reducir riesgos de accidentes y proteger la salud infantil dentro del hogar.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, la elección de juguetes influye directamente en el bienestar físico, emocional y social de la infancia.

Un juguete adecuado puede estimular habilidades motoras, cognitivas y sociales, siempre que cumpla con condiciones básicas de seguridad.

Especialistas del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia señalaron que muchos accidentes domésticos ocurren durante el juego.

Asfixias, caídas y lesiones suelen relacionarse con juguetes inadecuados para la edad del menor.

Más para leer: Inicia la cuesta de enero rosca y juguetes suben

Por ello, la dependencia federal recomendó verificar que cada juguete sea acorde a la etapa de desarrollo.

La edad, habilidades e intereses de cada niño deben guiar la elección.

También exhortó a revisar que los juguetes estén fabricados con materiales no tóxicos para prevenir intoxicaciones o reacciones adversas durante su manipulación.

Las autoridades sanitarias recordaron que los juguetes deben contar con etiquetas visibles que deben indicar edad recomendada, instrucciones de uso en español y sellos de calidad reconocidos.

La Secretaría de Salud enfatizó que estas medidas buscan fortalecer la prevención de accidentes.

Supervisión adulta y criterios de seguridad en el hogar

La supervisión durante el juego representa otro factor central en la prevención de riesgos.

Especialistas del CENSIA destacaron que la vigilancia adulta reduce accidentes, incluso con juguetes certificados.

La Secretaría de Salud recomendó evitar juguetes con bordes filosos o puntas agudas. También pidió descartar aquellos con piezas pequeñas que puedan desprenderse fácilmente.

Estos riesgos resultan mayores en menores de tres años. En este grupo, la asfixia figura entre las principales causas de accidentes no intencionales, según datos de la propia Secretaría de Salud.

También sugirió evitar juguetes que simulen armas, pues este tipo de objetos puede reforzar conductas violentas desde edades tempranas.

Queridos Reyes Magos, sabemos que leen esto cuando nadie los ve 👀 👑👑👑



Antes de dejar los regalos, recuerden elegir aquellos que sean seguros, adecuados para la edad y pensados para cuidar la salud. 🎲♟️🎁🧸🪆🛍️



La elección de regalos seguros y adecuados contribuye al… pic.twitter.com/VC3m5joED1 — SALUD México (@SSalud_mx) January 4, 2026

Además, se recomendó fomentar el uso responsable de los juguetes.

La Secretaría de Salud recordó que el juego cumple una función esencial en la infancia. Recordó que a través de él, niñas y niños desarrollan habilidades sociales, emocionales y cognitivas.

Por ello, la selección de juguetes seguros no solo previene accidentes, sino también contribuye a un crecimiento integral y saludable dentro del entorno familiar.

Las recomendaciones buscan ofrecer criterios claros para tomar decisiones informadas y el objetivo es proteger la salud infantil sin afectar el valor cultural de la celebración.

Recomendaciones de juguetes según la edad

Para niñas y niños de entre tres y cinco años, la Secretaría de Salud sugirió juguetes que fortalezcan la motricidad.

Bloques de construcción, plastilina, arena cinética y disfraces permiten explorar habilidades físicas e imaginación.

Entre los seis y ocho años, los especialistas recomendaron juegos que estimulen la coordinación y la lógica.

Juegos de mesa, rompecabezas, bicicletas y kits de ciencia favorecen el aprendizaje activo.

En el grupo de nueve a doce años, la dependencia sugirió juguetes que impulsen el pensamiento crítico.

Kits de manualidades, instrumentos musicales, robots programables y videojuegos educativos cumplen esta función.

JAHA