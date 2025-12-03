‘Diálogos por la Esperanza’: revolución educativa centrada en la persona a partir de la Carta del Papa León XIV

Ciudad de México.— En un contexto global marcado por transformaciones digitales profundas y una crisis educativa agravada, la carta apostólica ‘Diseñar nuevos mapas de esperanza’ del Papa León XIV se erige como un llamado urgente a re-humanizar la educación. Este fue el eje del análisis en el programa ‘Diálogos por la Esperanza’ conducido por el Padre Eduardo Corral Merino, donde tres destacados especialistas disertaron sobre el documento pontificio y su aplicación en la realidad mexicana.

La maestra Patricia Vázquez del Mercado, Presidenta de Mexicanos Primero, destacó el simbolismo de que la primera carta apostólica de León XIV esté dedicada a la educación: “La educación hoy, a pesar de que sabemos que es una palanca de desarrollo… la hemos dejado o hemos dejado a un lado la versión humana de lo que significa educar”, afirmó.

Subrayó que el Papa insiste en que “educar no es solo transmitir conocimientos, sino que es acompañar, caminar juntos, ensanchar horizontes”. Ante los graves datos del sistema mexicano –como que 2 de cada 3 estudiantes de primaria no alcanzan niveles suficientes en comprensión lectora–, Vázquez del Mercado llamó a construir “una conversación de menos etiquetas y más historias, de menos contraposiciones estériles y más sinfonía en el espíritu”.

Por su parte, el Dr. José Antonio Lozano Diez, Presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana, alertó sobre una transformación interior en los jóvenes, a la que denominó “digimorfosis”, impulsada por el uso excesivo de pantallas: “Esta generación de niños que hoy tenemos en el mundo es la primera que está siendo menos inteligente que la de sus padres”, señaló, vinculando este fenómeno con una crisis de esperanza.

“Puedo decir casi con total certeza que esta generación que ahora estoy dando clases es de las generaciones más apagadas en términos de esperanza que yo he visto”, expresó. Abogó por una educación integral, comparable a una mesa de cuatro patas: transmisión de conocimientos, pensamiento crítico, inteligencia emocional y una cosmovisión que dé sentido.

El Dr. Pedro Cortés, Coordinador de la Dimensión Diocesana de Educación de la Arquidiócesis de León, enfatizó el carácter coral y apasionado de la educación. Recordando el proverbio citado por el Papa Francisco –”para educar a un niño se requiere toda una aldea”–, Cortés precisó que “la aldea tiene que estar junta”.

Hizo un llamado a “no ser administradores de miedos sino emprendedores de sueños” y destacó la necesidad de innovar con didácticas activas como el aprendizaje-servicio, donde los estudiantes “se comprometen cuando se dan cuenta que pueden ayudar a los demás”.

Un pacto renovado y tres nuevos compromisos

El Padre Eduardo Corral, moderador del espacio, resaltó que el Papa León XIV no solo recupera el Pacto Educativo Global de su predecesor, sino que lo fortalece con tres compromisos adicionales: la atención a la vida interior (“Los jóvenes piden profundidad”), la humanización de la tecnología y la educación para una paz “desarmada y desarmante”. “El desafío es la integración de lo trascendente y lo histórico, de la fe y la razón”, señaló Corral.

Los panelistas coincidieron en que la respuesta a la crisis no está en los sistemas rígidos, sino en el encuentro personal y en la creatividad. El Dr. Lozano argumentó que debemos superar la “mentalidad de sistema” por una de “apertura”, mientras que la Mtra. Vázquez invitó a mirar la “abundancia” de vocación docente que existe, ejemplificada en el libro recién publicado por Mexicanos Primero que recoge historias de maestros transformadores.

El diálogo concluyó con un llamado a la acción, instando a cada actor –docentes, directivos, familias, Iglesia y empresarios– a ser “estrellas” en una gran constelación educativa que brille y oriente hacia la fraternidad y la solidaridad. Como resumió el Dr. Cortés, el camino es “ir juntos, no ir cada quien con su proyecto, sino unidos para trabajar por la comunidad”.

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp

ebv