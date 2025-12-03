México
‘Diálogos por la Esperanza’: revolución educativa centrada en la persona a partir de la Carta del Papa León XIV
Ciudad de México.— En un contexto global marcado por transformaciones digitales profundas y una crisis educativa agravada, la carta apostólica ‘Diseñar nuevos mapas de esperanza’ del Papa León XIV se erige como un llamado urgente a re-humanizar la educación. Este fue el eje del análisis en el programa ‘Diálogos por la Esperanza’ conducido por el Padre Eduardo Corral Merino, donde tres destacados especialistas disertaron sobre el documento pontificio y su aplicación en la realidad mexicana.
La maestra Patricia Vázquez del Mercado, Presidenta de Mexicanos Primero, destacó el simbolismo de que la primera carta apostólica de León XIV esté dedicada a la educación: “La educación hoy, a pesar de que sabemos que es una palanca de desarrollo… la hemos dejado o hemos dejado a un lado la versión humana de lo que significa educar”, afirmó.
Subrayó que el Papa insiste en que “educar no es solo transmitir conocimientos, sino que es acompañar, caminar juntos, ensanchar horizontes”. Ante los graves datos del sistema mexicano –como que 2 de cada 3 estudiantes de primaria no alcanzan niveles suficientes en comprensión lectora–, Vázquez del Mercado llamó a construir “una conversación de menos etiquetas y más historias, de menos contraposiciones estériles y más sinfonía en el espíritu”.
Por su parte, el Dr. José Antonio Lozano Diez, Presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana, alertó sobre una transformación interior en los jóvenes, a la que denominó “digimorfosis”, impulsada por el uso excesivo de pantallas: “Esta generación de niños que hoy tenemos en el mundo es la primera que está siendo menos inteligente que la de sus padres”, señaló, vinculando este fenómeno con una crisis de esperanza.
“Puedo decir casi con total certeza que esta generación que ahora estoy dando clases es de las generaciones más apagadas en términos de esperanza que yo he visto”, expresó. Abogó por una educación integral, comparable a una mesa de cuatro patas: transmisión de conocimientos, pensamiento crítico, inteligencia emocional y una cosmovisión que dé sentido.
El Dr. Pedro Cortés, Coordinador de la Dimensión Diocesana de Educación de la Arquidiócesis de León, enfatizó el carácter coral y apasionado de la educación. Recordando el proverbio citado por el Papa Francisco –”para educar a un niño se requiere toda una aldea”–, Cortés precisó que “la aldea tiene que estar junta”.
Hizo un llamado a “no ser administradores de miedos sino emprendedores de sueños” y destacó la necesidad de innovar con didácticas activas como el aprendizaje-servicio, donde los estudiantes “se comprometen cuando se dan cuenta que pueden ayudar a los demás”.
Un pacto renovado y tres nuevos compromisos
El Padre Eduardo Corral, moderador del espacio, resaltó que el Papa León XIV no solo recupera el Pacto Educativo Global de su predecesor, sino que lo fortalece con tres compromisos adicionales: la atención a la vida interior (“Los jóvenes piden profundidad”), la humanización de la tecnología y la educación para una paz “desarmada y desarmante”. “El desafío es la integración de lo trascendente y lo histórico, de la fe y la razón”, señaló Corral.
Los panelistas coincidieron en que la respuesta a la crisis no está en los sistemas rígidos, sino en el encuentro personal y en la creatividad. El Dr. Lozano argumentó que debemos superar la “mentalidad de sistema” por una de “apertura”, mientras que la Mtra. Vázquez invitó a mirar la “abundancia” de vocación docente que existe, ejemplificada en el libro recién publicado por Mexicanos Primero que recoge historias de maestros transformadores.
El diálogo concluyó con un llamado a la acción, instando a cada actor –docentes, directivos, familias, Iglesia y empresarios– a ser “estrellas” en una gran constelación educativa que brille y oriente hacia la fraternidad y la solidaridad. Como resumió el Dr. Cortés, el camino es “ir juntos, no ir cada quien con su proyecto, sino unidos para trabajar por la comunidad”.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
México
Dormir sin luz en la habitación protege la salud y calma el cuerpo
Ciudad de México.- Dormir con la luz encendida es una costumbre común para quienes buscan seguridad o compañía durante la noche.
Sin embargo, un nuevo estudio presentado por la American Heart Association y difundido por GQ señala que esta práctica afecta procesos vitales y expone a millones de personas a riesgos que pasan desapercibidos.
La investigación analizó a más de 450 adultos, con una edad promedio de 55 años.
Los especialistas midieron la cantidad de luz presente en sus hogares durante la noche y evaluaron su impacto mediante tomografías cerebrales y pruebas metabólicas.
Los resultados revelaron que el 17% de quienes dormían expuestos a altos niveles de luz artificial presentó complicaciones cardiovasculares.
Expertos citados por GQ explicaron que la exposición repetida a la luz nocturna aumenta el estrés cerebral y provoca inflamación arterial, un proceso que afecta órganos clave.
Este fenómeno también se relacionó con trastornos del sueño y con un incremento del estrés. El riesgo creció 22% entre quienes dormían con luz encendida, en comparación con quienes descansaban en completa oscuridad.
La investigación también examinó otros factores ambientales, como ruido urbano, contaminación lumínica y características de zonas con bajos ingresos. Estas condiciones profundizaron las dificultades para lograr un sueño reparador y expusieron a muchas personas a riesgos acumulados.
Dormir no es un acto pasivo.
El cuerpo activa mecanismos que restauran funciones físicas y emocionales.
Entre ellos destaca la producción de melatonina, una hormona que depende de la oscuridad para funcionar de forma adecuada.
La luz artificial interrumpe su liberación y altera el reloj biológico.
Cuando la melatonina no actúa de forma correcta, conciliar el sueño se vuelve difícil. Los ciclos nocturnos se fragmentan y se mantiene un estado de alerta que el organismo interpreta como estrés.
A largo plazo, esta respuesta favorece la inflamación, el cansancio constante y el desgaste metabólico.
Dormir con pantallas encendidas, focos intensos o dispositivos iluminados se normalizó en muchos hogares.
El estudio recuerda que estos hábitos nocturnos influyen en la salud más de lo que imaginamos.
La melatonina y el impacto biológico
La melatonina envía al cuerpo el mensaje de que es momento de descansar.
Si la habitación está iluminada, el cerebro confunde esa señal y retrasa el proceso.
Este bloqueo afecta la reparación neuronal, altera funciones metabólicas y eleva el estrés cerebral, según los especialistas citados por GQ.
La interrupción prolongada de esta hormona no solo perjudica el sueño.
También afecta la estabilidad emocional, la claridad mental y la capacidad para procesar estímulos durante el día. Dormir en oscuridad permite que el organismo recupere su ritmo natural y mantenga su equilibrio.
GQ compartió varias recomendaciones para reducir la exposición a la luz durante la noche:
Bajar las persianas o cerrar las cortinas por completo.
Cerrar la puerta de la habitación si se comparte vivienda.
Usar un antifaz para bloquear la luz residual.
Alejar pantallas al menos una hora antes de dormir.
Evitar focos innecesarios dentro del dormitorio.
Estas medidas simples ayudan a mejorar el descanso y protegen procesos biológicos esenciales.
Los científicos indicaron que dormir en oscuridad total favorece la salud cardiovascular y mental.
Crear un ambiente nocturno libre de luz artificial es una elección accesible y profundamente beneficiosa. Apagar la luz antes de dormir puede convertirse en un gesto pequeño que transforma el bienestar cotidiano.
ARH
México
INEGI revela el mapa de la discapacidad: así viven 9.5 millones de personas en México
Ciudad de México.- En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, los datos más recientes del INEGI revelan que en México viven 9.5 millones de personas con alguna discapacidad, lo que representa el 7.3% de la población total.
Estas cifras permiten dimensionar la magnitud del reto: se trata de casi una de cada trece personas en el país que enfrenta obstáculos estructurales para ejercer derechos básicos.
La discapacidad es una realidad que toca a miles de familias, y su visibilización marca la diferencia.
Panorama nacional: quiénes somos y dónde estamos
A través del informe “Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad 2024” del INEGI, de ese total de 9.5 millones de personas con discapacidad, 5.1 millones (53.4%) son mujeres y 4.4 millones (46.6%) hombres.
Por grupos de edad, más de la mitad de la población con discapacidad (50.9%) tiene 60 años o más; en contraste, los menores de 18 años y jóvenes representan el 7.8% y 9.3%, respectivamente.
Las formas de discapacidad más frecuentes son la motriz (48%), seguida por la visual (33%), la auditiva (12%) y la cognitiva (12%).
Por entidad federativa, los estados con mayores tasas de población con discapacidad son Zacatecas (11.2%), Tabasco (10.1%), Durango (9.9%) y Oaxaca (8.8%).
Entre los estados con menores porcentajes aparecen Coahuila (5.2%), Chiapas (5.9%), Estado de México (6.1%) y San Luis Potosí (6.2%).
En cuanto a la economía de los hogares, datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024 indican que existen alrededor de 7.8 millones de hogares con al menos una persona con discapacidad.
En ellos, el gasto de salud promedio trimestral fue de 3 mil 415 pesos, superior al de hogares sin personas con discapacidad.
Además, apenas el 30.3% de las personas de entre 18 y 70 años con discapacidad recibió algún tipo de apoyo económico o programa gubernamental.
En el ámbito de la educación, encuestas del INEGI muestran que jóvenes entre 12 y 22 años con discapacidad enfrentan dificultades para acceder a espacios educativos inclusivos; muchos nunca asistieron a la escuela regular.
América Latina y el Caribe: cifras que llaman a la acción
La situación en México forma parte de un panorama regional más amplio. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), cerca del 12% de la población de América Latina y el Caribe —aproximadamente 66 millones de personas— vive con al menos una discapacidad.
La OPS advierte que en la región, las personas con discapacidad enfrentan desigualdades significativas en el acceso a servicios de salud, lo que limita su derecho a una vida plena y digna.
Este dato regional subraya que la discapacidad no es un fenómeno aislado ni limitado a un país: es una realidad compartida que exige respuestas contundentes desde políticas públicas inclusivas.
En el mundo: un reto global de magnitudes colosales
A nivel global, la OMS destaca que más de 1 de cada 6 personas vive con alguna forma de discapacidad. Sin embargo, persisten brechas estructurales en el acceso a la educación, el empleo, la salud, la movilidad y la participación pública que limitan el desarrollo individual y colectivo.
Las niñas y mujeres con discapacidad continúan enfrentando mayor riesgo de pobreza, menos oportunidades laborales y una mayor exposición a la violencia y la discriminación.
Construir entornos accesibles, garantizar oportunidades reales y eliminar barreras físicas, sociales y culturales no beneficia solo a un grupo: fortalece a toda la sociedad. Las comunidades inclusivas innovan, crecen y se vuelven más resilientes.
La inclusión no es un discurso, es una estrategia para el futuro. Cuando hacemos del acceso un estándar y de la dignidad un principio, el bienestar deja de ser una aspiración y se convierte en un horizonte compartido.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que alrededor de mil 300 millones de personas en el mundo viven con algún tipo de discapacidad.
El impacto trasciende lo estadístico: estas personas tienen entre dos y seis veces más dificultades para acceder a servicios de salud y transporte cuando estos no están diseñados con accesibilidad.
¿Qué implican estos números para México?
Las cifras del INEGI muestran por un lado, que miles de personas conviven con limitaciones físicas, sensoriales o cognitivas; por otro, muchos hogares asumen costos desproporcionados en salud y cuidados, con apoyos gubernamentales insuficientes.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
México
Cuando las voces se unen, el alma respira: la fuerza de cantar
Ciudad de México.- En estas semanas, cuando los villancicos llenan plazas y calles, el país vibra con algo más que música. Cada voz que se suma a un coro navideño también impulsa salud, comunidad y esperanza. Cantar en grupo no solo anima la temporada: también sostiene el bienestar de miles de personas.
¿Qué muestran los estudios sobre cantar?
Diversas investigaciones coinciden en que cantar en grupo mejora la salud física, emocional y social.
Una revisión reciente muestra que el canto comunitario favorece el bienestar psicológico e incluso fortalece la función inmunitaria.
Otros estudios reportan mejoras respiratorias en personas que participan en coros, junto con reducción del estrés y mayor calidad de vida.
Estas investigaciones también describen cambios positivos en la memoria y la agilidad verbal de adultos mayores que cantan de forma regular.
La evidencia señala que el canto exige respiración profunda y controlada.
Esta respiración favorece la capacidad pulmonar.
En comunidades educativas, terapeutas usan el canto para apoyar el desarrollo del lenguaje y la regulación emocional.
¿Por qué importa cantar para nuestra salud?
Cantar estimula el nervio vago, asociado con la relajación. Esta activación favorece la disminución del estrés.
Investigadores también han observado descensos en los niveles de cortisol después de sesiones de canto.
El acto de cantar requiere respiración consciente y sostenida. Esta respiración favorece la estabilidad de la presión arterial y mejora la función cardiovascular.
Algunos estudios incluso comparan el esfuerzo del canto con caminar a paso moderado.
Cuando grupos completos cantan juntos, la frecuencia cardíaca de los participantes se sincroniza.
Esta sincronía crea una sensación de conexión profunda. Psicólogos indican que esa cohesión aparece incluso entre personas que no se conocen.
En comunidades con adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas, los coros brindan apoyo emocional, rutina y sentido de pertenencia. Para algunas personas, el coro se convierte en un espacio donde importan la presencia y la voz, no la enfermedad.
Te puede interesar: Modelo pionero del Dr. Flores Cantisani transforma atención del dolor en México
Para especialistas en rehabilitación, el canto es una herramienta accesible que ayuda a mejorar la calidad de vida.
Programas de canto han sido aplicados con pacientes con enfermedades respiratorias para apoyar la conciencia sobre la respiración y reducir la disnea.
Terapias basadas en canto también ayudan a mejorar la articulación en pacientes con Parkinson.
En programas comunitarios, el canto crea una esfera de igualdad.
Personas cuidadoras, pacientes y profesionales se integran en una misma actividad.
La música les permite enfocarse en lo que pueden hacer y no solo en sus limitaciones.
El canto activa redes cerebrales asociadas con el lenguaje, la memoria y el movimiento. Investigadores observan mejoras en la neuroplasticidad.
Esto facilita la creación de nuevas conexiones neuronales y apoya procesos de recuperación del habla después de un accidente cerebrovascular.
ARH
México
Crece endeudamiento y familias refuerzan consumo consciente
Ciudad de México.- La cartera vencida de los créditos al consumo alcanza en octubre 53 mil 895 millones de pesos, su punto más alto desde que hay registro.
Este dato genera inquietud, pero también impulsa nuevas conversaciones sobre cómo acompañar a las familias mexicanas en decisiones financieras que afectan su vida diaria.
El Banco de México informa que la cartera vencida crece 14.9% en términos reales frente a octubre del año pasado.
El cálculo incluye tarjetas de crédito, préstamos personales y créditos de nómina con más de 90 días sin pago.
La banca privada registra una cartera vigente de un billón 588 mil 260 millones de pesos, de la cual el impago representa 3.3%.
El avance ocurre mientras la economía mexicana se mantiene prácticamente estancada, según indicadores recientes del Inegi.
También coincide con el inicio del periodo de mayor actividad comercial del año.
Para muchas familias, este aumento refleja la tensión entre ingresos limitados y gastos cotidianos.
Cada retraso se traduce en ajustes urgentes, reorganización y decisiones con impacto emocional.
Segmentos con mayor presión
Tarjetas de crédito
El portafolio vencido llega a 16 mil 944 millones de pesos, una ligera caída de 1.2% respecto a 2024. Su saldo vencido equivale a 3.5% de la cartera vigente en este segmento.
Créditos de nómina
Los financiamientos descontados por nómina muestran un saldo vencido de 12 mil 82 millones de pesos, un aumento de 5.3% frente al año previo. Este tipo de impago representa 2.8% de su cartera vigente.
Préstamos personales
Los préstamos personales registran el mayor repunte en morosidad. Su saldo vencido asciende a 17 mil 136 millones de pesos, un incremento real de 47%. El nivel de impago alcanza 6.1%, el más alto entre los segmentos de consumo.
Para miles de hogares, estos créditos suelen cubrir emergencias o gastos inmediatos, por lo que su deterioro revela presiones acumuladas.
¿Por qué importa este aumento?
Te puede interesar: Modelo pionero del Dr. Flores Cantisani transforma atención del dolor en México
Los atrasos en los pagos no solo indican dificultades financieras. También muestran cómo las familias enfrentan un entorno económico complejo, donde cada peso se planea con más cuidado.
La morosidad abre oportunidades para mejorar la educación financiera y fortalecer el acompañamiento entre instituciones, especialistas y consumidores.
En un cierre de año con más compras y promociones, la información clara puede ayudar a evitar decisiones impulsivas que afecten la estabilidad de los hogares.
Un llamado a comprar con conciencia
La Condusef recomienda pausar antes de comprar, incluso cuando existen promociones atractivas. Una práctica útil es esperar siete días antes de adquirir un producto. Si la necesidad permanece después de ese tiempo, la compra puede ser acertada; si no, es mejor olvidarla.
Esta estrategia de acuerdo con el organismo, ayuda a prevenir el sobreendeudamiento y fortalece el consumo responsable, un hábito que muchas familias adoptan para cuidar su bienestar.
ARH
La historia de Pol Deportes: tiene 15 años y narró la final de Libertadores desde un cerro
‘Diálogos por la Esperanza’: revolución educativa centrada en la persona a partir de la Carta del Papa León XIV
Dormir sin luz en la habitación protege la salud y calma el cuerpo
Ingreso de 2026: empatar el salario mínimo con la vida diaria
El futuro inmediato de Chicharito: la figura que marcó a una generación
“Los niños sí vienen con instructivo”, la guía definitiva para padres millenial
Sin cuidados paliativos, México no está listo para debatir la eutanasia: Dr. Guillermo Aréchiga
CIDH está en crisis de legitimidad por escándalo de “juez-comisionado”: Global Center for Human Rights
Sisley Fernanda y el calvario del acoso escolar en México
Mexicanos confían más en IA: ChatGPT o Gemini, para consultas de salud
Centro AMA: adultos mayores regresan a la escuela y descubren una nueva vida
Huertos familiares: el camino hacia la sustentabilidad alimentaria
Fisioterapia: la clave para mantener movilidad, independencia y dignidad en la vejez
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
Te Recomendamos
-
Columna Invitadahace 3 días
Un México que pierde su humanidad… y cómo recuperarla
-
Entretenimientohace 2 días
Fátima Bosch, Miss Universo 2025, acompaña a la Virgen de Guadalupe en peregrinación a NY
-
Culturahace 3 días
Premio FIL: La humanidad enfrenta un retroceso moral
-
Cienciahace 3 días
¿El frío causa resfriados? Lo que dice la evidencia científica