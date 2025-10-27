México
‘Dilexi Te’ de León XIV: Del camino de la Iglesia, al llamado a la acción social y a la conversión cultural
Ciudad de México.— La exhortación apostólica “Dilexi te” del Papa León XIV, subtitulada “sobre el amor hacia los pobres”, fue analizada en el programa ‘Diálogos por la Esperanza’ por el cardenal Alberto Suárez Inda, Arzobispo Emérito de Morelia; el periodista Pascal Beltrán del Río, Director Editorial del periódico Excélsior, y el economista y abogado, José Antonio Meade Kuribreña, consultor en políticas públicas, exfuncionario federal y candidato a la Presidencia de la República en 2018.
El documento, descrito como una “declaración teológica programática”, consolida la opción preferencial por los pobres en la Iglesia del siglo XXI y llama a una transformación cultural y estructural para enfrentar la desigualdad.
Una exhortación de impacto político y social
En su intervención, Pascal Beltrán del Río destacó que “Dilexi te se erige como una profunda meditación sobre la caridad que trasciende la mera filantropía”. Subrayó que el documento “denuncia las estructuras globales que privilegian criterios que perpetúan las desigualdades” y critica “la ilusión de una felicidad basada en la acumulación de riqueza”. Beltrán enfatizó que el Papa León XIV dota de “un peso doctrinal inamovible al principio de que la justicia es una dimensión constitutiva de la fe”. Además, señaló que la exhortación plantea un triple reto: “conocer al pobre como la presencia misma de Cristo, abandonar la indiferencia considerada pecaminosa y emprender un cambio de mentalidad radical que luche contra el pecado estructural”.
José Antonio Meade, desde una perspectiva de políticas públicas, vinculó el documento con la parábola del Buen Samaritano, señalando que “lo que hizo el buen samaritano fue construir un entorno habilitante; y garantizó, a quien estaba marginado, el derecho a la salud, transporte, vivienda y alimentación… Lo que me sorprendió mucho de Dilexi te, fue que recorre un mapa muy parecido de derechos a estos que tenemos consagrados en teoría como expectativa en México, pero lo hace desde la experiencia del amor activo”.
Meade resaltó que en la historia de la Iglesia abundan los ejemplos de que “quienes llevaron el Evangelio a los márgenes, a las periferias, nos recordaban que el amor no es asistencial, es transformador. El Papa León XIV nos recuerda que el amor auténtico no se puede quedar en aliviar síntomas, tiene que llevarnos a sanar causas. El mandato cristiano no es sólo amar al prójimo sino construir estructuras que no produzcan heridos, que ese camino del amor activo a lo que nos invita no sólo a consolar sino a reparar. No es a conmovernos, sino a comprometernos”. El economista criticó la evolución de la política social en México, señalando que “toda la política pública suena hueca si no nos hacemos cargo de que al centro de ella tiene que estar ese compromiso de amor”. Añadió que “el amor no espera políticas, las inaugura. No mide la pobreza, la enfrenta. No busca reconocimiento, busca justicia”.
Actuar en la conversión a la pobreza
El cardenal Suárez explicó que Dilexi te recupera del magisterio de la Iglesia en América Latina la “opción preferencial por los pobres” que fue acuñada en la Conferencia de Puebla de los Obispos Latinoamericanos: “Ahora el Papa nos hace ver la realidad del mundo, desde la óptica de un pastor y nos da un documento que es desafiante, que no es solamente social sino que tiene, sobre todo, un enfoque teológico. Porque nos dice cómo la opción por los pobres es la opción del mismo Dios, que en Jesucristo se ha hecho solidario con nosotros”.
Al respecto, el sacerdote Eduardo Corral Merino, asesor de la Dimensión Episcopal de Educación y Cultura y moderador del encuentro, abundó en que la exhortación al hablar de los desafíos permanentes reconoce que “los pobres son un faro de luz, que nos ayudan a vivir nuestra indigencia y nuestra contingencia, que nos ayuda a reconocernos pobres”. Invitó a los presentes a reflexionar esto como “uno de los grandes problemas de la cultura actual: el creerse todopoderoso. Tenemos –por el contrario– que aprender a voltear hacia arriba, reconocernos indigentes y caminar en esta dinámica de generosidad hacia Él, hacia nuestros hermanos y hacia la misma creación”.
En ese sentido, Meade Kuribreña destacó precisamente la audacia histórica de la Iglesia al actuar en su contexto y en sus particulares desafíos contextuales incluso “cuando la pobreza no era indicador, sino el paisaje”. Citó ejemplos sobre cómo las órdenes religiosas, en contextos de crisis, sentaron las bases de los derechos sociales modernos: “En el siglo III, durante la peste de Cartago, los cristianos improvisaron atención y entierros dignos, casi podemos encontrar los primeros servicios públicos de salud”. Subrayó que estas acciones –y otras como las órdenes hospitalarias, educativas, caritativas locales y de asistencia migratoria– “cimentaron lo que hoy consideramos derechos sociales”.
LEE Comentario especial de 'Diálogos por la Esperanza' sobre la nueva Exhortación Apostólica del Papa León XIV
Por ello, el cardenal Alberto Suárez Inda enfatizó la necesidad de una conversión personal y comunitaria en sintonía con lo planteado en Dilexi te: “Basta que abramos el corazón para dejarnos interpelar por la palabra de Dios que nos llama a una verdadera conversión”. Señaló que el documento invita a “actuar no como personas aisladas sino como Iglesia, de manera solidaria, sin pensar a quién lo hacemos”.
Los participantes coincidieron en que Dilexi te es un llamado a la acción. Beltrán del Río rescató la crítica del Papa a una sociedad que “busca construirse de espaldas al dolor” y por ello destacó el llamado de León XIV “a tomar conciencia de voltear a ver la pobreza y aprender de los pobres, sino también a actuar sobre el contexto social que permite y hace posible esa pobreza. Yo rescataría ese llamado a la acción”. Meade, por su parte, reiteró que el documento “nos vuelve a resonar el mandato de ir y proceder de la misma manera”. Y finalmente, el cardenal Suárez Inda cerró con un llamado a leer la exhortación “de rodillas, en una actitud de fe”, para renovar el compromiso con los más vulnerables.
IMSS otorga citas médicas nocturnas para apoyar a familias trabajadoras
Quintana Roo.- Miles de familias derechohabientes del IMSS encontraron una nueva alternativa para acceder a atención médica fuera del horario convencional.
Ante esto, el director general, Zoé Robledo, anunció que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) habilitó citas nocturnas en algunas Unidades de Medicina Familiar (UMF) en Quintana Roo.
Con el objetivo de facilitar la consulta a quienes tienen jornadas laborales extensas o turnos difíciles.
El IMSS incorporó un nuevo esquema de atención que permite agendar citas de medicina familiar entre las 21:00 y las 2:00 horas en algunas UMF del estado de Quintana Roo.
Las unidades que participan son:
No. 1 Playa del Carmen (2 consultorios), 16 Cancún (2 consultorios, UMF 13 Cancún Norte (1 consultorio).
Además 14 Cancún Sur (1 consultorio), 19 Los Héroes de la Salud, Cancún (1 consultorio)
El IMSS reportó que, hasta octubre de 2025, el avance hacia sus metas era de: 65 % en cirugías, 73 % en consultas de especialidad y 81 % en medicina familiar.
Lo que motivó la extensión de horarios nocturnos.
Esta medida beneficia de modo directo a las familias que están inscritas en el IMSS y trabajan en horarios no convencionales.
Como la industria turística, los servicios, la logística.
O quienes tienen cuidados familiares que limitan su disponibilidad de día.
Al ampliar el horario de atención, el IMSS no sólo responde a exigencias laborales, sino que también optimiza su infraestructura existente, al sumar turnos en horas de menor demanda.
Además, la medida se enmarca dentro de la estrategia denominada “2-30-100”, cuyo propósito es en 2025 alcanzar 2 millones de cirugías, 30 millones de consultas de especialidad y 100 millones de consultas de medicina familiar.
Para los derechohabientes, esto representa un acceso más flexible, lo que puede traducirse en mejores tiempos de diagnóstico.
Además del seguimiento oportuno y menor acumulación de consultas atrasadas.
Te puede interesar: Ofrenda Monumental del Zócalo está dedicada a mujeres indígenas
¿Cómo se agenda la cita nocturna?
Para solicitar este tipo de consulta, los derechohabientes del IMSS deben:Tener vigencia de derechos activa.
Contar con CURP y Número de Seguridad Social (NSS).
Además, utilizar uno de los canales de agendamiento: a) la aplicación “IMSS Digital”, b) el portal web oficial del IMSS, o c) de forma presencial en la unidad.
Este procedimiento facilita que personas que antes no podían acudir en días u horas hábiles.
Incluso, puedan contar con atención médica sin tener que interrumpir sus actividades laborales.
Del mismo modo, la ampliación de horario nocturno del IMSS representa un paso significativo hacia un sistema de salud más incluyente.
De igual forma, el permitir que quienes trabajan en turnos o tienen responsabilidades familiares acudan también a su consulta.
También, se refuerza que el derecho a la salud debe adaptarse a la vida cotidiana, no al revés.
Además, el objetivo de alcanzar las metas de la estrategia 2-30-100 adquiere un rostro humano en cada persona que, hasta hoy, postergaba su atención médica por falta de horario.
Así mismo, esta medida visibiliza que la salud pública debe ser flexible, accesible y sensible a las necesidades reales de las familias.
A su vez, queda la promesa de que el piloto en Quintana Roo se replique en otros estados del país, acercando los servicios de salud a más derechohabientes y fortaleciendo con ello el bienestar colectivo.
¿Qué puede hacer un padre de familia para proteger a su hijo del sarampión?
Ciudad de México.— La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó que México concentra niveles superiores de mortalidad regional por sarampión y con más contagios acumulados en 2025.
De acuerdo con especialistas, México enfrenta el costo de haber abandonado una de las herramientas más efectivas de salud pública: la vacunación.
¿Regresó al país el brote del sarampión?
El doctor Francisco Moreno, jefe de Medicina Interna del Centro Médico ABC, explicó que el brote de sarampión comenzó en abril en Chihuahua, pero lejos de contenerse se extendió a 25 estados y 125 municipios. Más de cinco mil casos se han reportado, con entidades como Jalisco, Michoacán y Sonora superando los cien contagios.
Niños pequeños, los más expuestos
Mientras Canadá y Estados Unidos lograron aislar los focos de contagio en Texas y Nuevo México, México no consiguió detener la propagación. El doctor Moreno explicó que el resultado es una cadena de transmisión que crece, la cifra más dolorosa está en los más pequeños. El grupo de edad más afectado son los niños de 0 a 4 años.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2022 sólo una tercera parte de los niños menores de 18 meses contaba con las vacunas básicas, entre ellas la del sarampión.
“Estos niños crecieron sin la protección necesaria y hoy enfrentamos las consecuencias”, explicó el doctor Moreno. La falta de campañas nacionales de vacunación en años recientes, el desabasto y la desatención presupuestal generaron un vacío que hoy se refleja en padres angustiados.
Las secuelas
El sarampión causa fiebre y erupciones y puede dejar secuelas neurológicas graves, e incluso provocar la muerte. Lo más destacable, subraya el especialista, es que es una enfermedad totalmente prevenible.
LEE Brote de sarampión en México, niños menores de cinco años los más afectados
El riesgo también alcanza a los jóvenes
El brote no afecta solo a los niños. Hay un aumento de casos entre jóvenes de 25 a 35 años. Muchos no saben si recibieron las dos dosis requeridas o solo una. “Quien no esté seguro, debe vacunarse. Si recibe una dosis extra, no pasa nada. Lo importante es tener la protección completa”, advirtió el especialista.
Las personas mayores de 50 años cuentan con inmunidad natural o por haber recibido las primeras campañas en su infancia, pero las generaciones más jóvenes viven una brecha de vacunación preocupante.
Qué puede hacer un padre hoy
Un padre o madre puede proteger a su hijo hoy mismo. Si no está seguro de que recibió la vacuna o si no la encontró durante los últimos años, debe acudir a su centro de salud y solicitarla. Aunque haya pasado tiempo, es seguro aplicarla.
También se recomienda revisar la cartilla de vacunación de toda la familia y completar esquemas de inmunización. La vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas) es gratuita y se aplica a partir del año de edad, con refuerzo a los seis años.
Otras enfermedades que podrían resurgir
El sarampión no es el único riesgo. En meses recientes se registró un brote de tosferina con varios bebés fallecidos. Enfermedades que parecían erradicadas, como la poliomielitis, la rubéola o el tétanos, podrían volver si no se refuerzan las campañas.
Coneval advirtió antes de desaparecer que dos de cada tres niños en México no están completamente vacunados. Esa generación crece hoy sin defensas ante virus que siguen circulando en otras partes del mundo.
Ofrenda Monumental del Zócalo está dedicada a mujeres indígenas
Rinde tributo a Tonantzin
Ciudad de México.-La Ofrenda Monumenta del Zócalo marca el inicio formal de los festejos de Día de Muertos en la capital y ya se encuentra instalada en la Plaza de la Constitución, que se convirtió en un espacio de historia y memoria colectiva.
Las calacas gigantes, de más de cuatro metros de altura, dominan el panorama. Están caracterizadas de personas indígenas y guerreros prehispánicos. Miles de flores de cempasúchil complementan la vista.
Homenaje a México-Tenochtitlan
La Ofrenda Monumental este año tiene un significado, su diseño fue elegido mediante votación ciudadana. El público eligió la propuesta que lleva por nombre “Encuentro entre voces, poemas, peregrinaje, historia y tradición”, del Colectivo Zion Art Studio; más de 12 mil votantes participaron en la selección.
La ofrenda está enmarcada en la conmemoración de los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlan y rinde un sentido homenaje a la Diosa Madre Tonantzin. Además, incluye elementos simbólicos esenciales del mundo prehispánico.
Argel Gómez Concheiro, subsecretario de Grandes Festivales Comunitarios, presente en el evento de inauguración, explicó la composición.
“Ganó una propuesta bellísima que encabeza Marco, cartonero de Iztapalapa, relacionada con los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán y a la Diosa Tonantzin, como se recuerda hasta nuestros días. La propuesta convoca a las diosas de las otras culturas mesoamericanas que traen ofrendas para todos nosotros”.
TE RECOMENDAMOS: Fiesta de calaveras: Más de 16 mil Catrinas desfilan al Zócalo
El Encuentro entre culturas
La ofrenda ofrece una experiencia de profunda conexión con nuestras raíces. Muestra cómo la tradición del Día de Muertos se fusiona con la historia antigua de nuestro país. No solo es un tributo a los difuntos. También es un reconocimiento a la cosmogonía indígena.
Los visitantes pueden disfrutar de la Ofrenda Monumental desde el 25 de octubre hasta el 2 de noviembre.
Un detalle adicional embellece el recorrido: en la avenida 20 de Noviembre se instaló un tapete del Camino a Mictlán. Esto guía simbólicamente a los visitantes hacia el gran altar en el corazón de la ciudad.
Agua en escuelas: la propuesta para garantizar salud y aprendizaje
Ciudad de México.- Más de la mitad de las escuelas carecen de agua potable en México. Esta situación afecta directamente la salud y el rendimiento de los estudiantes.
Por ello legisladores presentaron una iniciativa para modificar la Ley General de Educación. La propuesta busca garantizar el suministro constante de agua potable, así como la disponibilidad de bebederos y sanitarios en buen estado en todas las instituciones educativas del país.
La iniciativa plantea adicionar el artículo 99 Bis a la Ley General de Educación.
Esta modificación establecería como requisito indispensable para el funcionamiento de cualquier institución educativa el suministro constante de agua potable, así como la disponibilidad de bebederos y sanitarios en buen estado.
Los legisladores subrayan que la falta de agua en las escuelas no solo vulnera el derecho a la educación, sino también el derecho a la salud, conforme al artículo 4º de la Constitución.
La ausencia de agua potable y de instalaciones sanitarias adecuadas compromete la salud física, mental y emocional de los estudiantes.
Esto genera un entorno que propicia la deserción y el fracaso escolar.
Además, la falta de agua en las escuelas refleja las desigualdades estructurales que enfrenta el sistema educativo en México. Garantizar el acceso al agua es fundamental para promover un entorno educativo seguro y saludable.
La propuesta busca transformar una carencia histórica en una política pública vinculante y efectiva.
No se trata solo de mejorar la infraestructura, sino de responder a principios éticos y constitucionales que promuevan un entorno educativo justo y equitativo.
El siguiente paso es que la iniciativa sea discutida y, en su caso, aprobada por el Congreso de la Unión.
Esta iniciativa representa un paso importante hacia la garantía de derechos fundamentales para los niños y adolescentes en México.
El acceso al agua en las escuelas no solo es una cuestión de infraestructura, sino una necesidad básica para el desarrollo integral de los estudiantes.
