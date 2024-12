“Dios. La ciencia, las pruebas”, el libro que vale tener en la biblioteca: Padre Eduardo Corral

Guadalajara.— “Penetrante”, “accesible”, un “banquetazo” de citas, personajes y de contextos, con estos adjetivos fue presentado en la Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara el libro “Dios. La ciencia, las pruebas. El albor de una revolución”, de los autores autores franceses Olivier Bonnassies y Michel Yves Bolloré.

Editado en México por Editorial Océano y Siete24 Comunicaciones, “Dios. La ciencia, las pruebas. El albor de una revolución” se presentó con éxtio ante decenas de personas en la FIL de Guadalajara.

Acompñador del periodista Leonardo Curzio y el influencer Rorro Echávez, el coautor del libro Olivier Bonnassies ofreció detalles de su obra que marca un parteaguas sobre la existencia de un creador del universo con la aprobación de la ciencia.

Con la pregunta ¿Y si Dios existe qué?, el libro se dio a conocer en México y Olivier Bonnassies explicó la histórica tendencia relacionada con la creación del universo a través de un “espíritu inteligente”.

“El hecho de que la ciencia haya pasado del otro lado de la balanza y otra vez esté afirmando la existencia de Dios, es algo muy importante”, destacó Bonnassies.

¿Qué le motivó a Olivier Bonnassies escribir el libro, en el que la ciencia reconoce la existencia de un ser Creador de todo el Universo y de la vida humana? le cuestionaron al francés.

“Lo que más me motivó a escribir este libro, es que constatamos la enorme diferencia que hay entre lo que la gente ve en los medios de comunicación y la realidad, sobre todo en cuestión de la ciencia y Dios”, respondió Bonnassies.

“En la mayoría de los medios, cuando se habla de ciencia, parecería que la ciencia puede explicar al mundo sin Dios y esto fue cierto durante cuatro siglos”, destacó Olivier Bonnassies al hacer referencia a importantes personajes como Copérnico, Sigmund Freud, Galileo Galilei, Isaac Newton, Darwin, entre otros.

“La religión es tóxica”

Olivier Bonnassies hizo hincapié en que algunas personas de ciencia entre el siglo XIX y el siglo XX rechazaban cualquier indicio relacionado con Dios como el único creador de todo el universo, incluso, mencionó el surgimiento de una corriente materialista y científica, que dominó al mundo intelectual en esa época en el que calificaban como “tóxica” a la religión y negaban en todo momento la existencia de Dios.

“Sucedió entonces lo inexplicable, un fenómeno que le vino a dar un cambio radical a la creación del universo, desde el punto de vista científico. En algún momento apareció la ciencia y pareció pesar más del otro lado de la balanza y con su prestigio y su peso, ganaba el debate. Entonces ahora, el hecho de que la ciencia haya pasado del otro lado de la balanza y otra vez esté afirmando la existencia de Dios, es algo muy importante”, recalcó.

Dios existe ¿sí o no?

Olivier Bonnassies destacó que para la parte científica, este libro es una investigación a una sola pregunta: “¿Dios existe, sí o no?” y agregó que hay un solo ángulo que es la racionalidad y en el que se examinan 12 conjuntos de datos distintos.

“Le decimos al lector; usted es el que dirige esta investigación, usted hágase su propia opinión”, precisó el autor del libro.

Durante su participación en la FIL, Bonnassies explicó que para el desarrollo del libro abordaron cuatro puntos.

El primero es que Albert Einstein tuvo una intuición que nadie había tenido antes que él, ningún filósofo ni científico, y es que el espacio, el tiempo y la materia están totalmente interrelacionados entre sí.

“Le llamamos a esto el espacio-tiempo. La masa deforma el espacio y hace que el tiempo transcurra más despacio. Si ustedes se acercan al sol, el tiempo transcurre más despacio”, describió el autor francés.

El segundo punto se basa en que este universo compuesto de tiempo, espacio y materia tuvo un inicio.

“No sólo la teoría del Big Bang es la que dice eso. Hay siete razonamientos diferentes que nos dicen que no es posible que el tiempo sea infinito hacia el pasado”, mencionó Bonnassies.

“El inicio del tiempo no es sólo el inicio del tiempo y la materia, también es el inicio del espacio, es decir, que tanto el tiempo, el espacio como la materia nacieron juntos en el mismo momento (…) Si surgieron al mismo tiempo el espacio, el tiempo y la materia, esto quiere decir que la causa que los creó tiene que ser algo completamente diferente, por fuera de eso y trascendente”, dijo Olivier Bonnassies al insitir en la existencia de un Dios en la creación del universo.

El tercer punto tiene que ver con la regulación final del universo. “Hace 70 años, se ha descubierto que todos los mecanismos de regulación, de la mecánica cuántica, de la física, de la biología, de la química, son mecanismos muy finos, muy precisos, extremadamente bien regulados, o sea que este ser que creó todo el universo, además lo reguló muy bien para que todos esos átomos tuvieran esos valores muy precisos”, explicó.

El cuarto punto con el que Olivier Bonnassies y Michel-Yves Bolloré abordaron el libro “Dios. la ciencia, las pruebas. El albor de una revolución” se basa en que todas las teorías ateas para impugnar la existencia de Dios “han muerto”.

“Todas estas teorías, la teoría del multiverso, la teoría del todo, la teoría de los universos cíclicos, la idea del eterno retorno, todo eso vemos que era falso, pues no funcionó”, aseguró.

¿Dónde está la firma de Dios?

A pregunta expresa del periodista Leonardo Curzio, sobre ¿dónde está la firma de Dios, el francés dijo que hay un descubrimiento muy reciente, de apenas hace unas décadas, y es que todo en el universo está regulado de una forma muy fina.

“Si cambiamos una cosita insignificante todo se desordenaría y no podría existir la vida (…) Dios no contradice la razón y Jesús jamás dijo que creyéramos sin prueba entonces hay que entender qué es la fe y este libro no habla de fe, sÓlo habla de conocimiento, que tiene que ver con la inteligencia. La fe es un acto de confianza y adhesión que se hace mediante la voluntad libre, se basa en el conocimiento, pero rebasa el conocimiento”, detalló Olivier Bonnassies.

“Llegamos a la conclusión de que Dios existe, pero no sabemos quién es y para eso se necesita una revelación, pero eso es otra investigación”, finalizó Olivier Bonnassies su participación en la FIL de Guadalajara.

