Diputadas alertan por sesgo ideológico “sumamente cuestionable” en libros de texto gratuito

Ciudad de México.— En México hay familias que conviven con una realidad poco visible: las enfermedades raras. Aunque cada padecimiento afecta a un número reducido de personas, en conjunto representan un desafío creciente para el sistema de salud. Expertos en medicina, derecho y políticas públicas coinciden en que atenderlas requiere educación médica, diagnósticos tempranos, financiamiento sostenible y un marco legal sólido.

El papel del tamiz neonatal

Juana Inés Navarrete, coordinadora del Departamento de Genética en la Facultad de Medicina de la UNAM, el tamiz neonatal es una herramienta crucial que permite diagnosticar enfermedades antes de que se presenten los síntomas.

En la misma línea, Graciela Areli López Uriarte, jefa del Departamento de Genética de la Universidad Autónoma de Nuevo León, añadió que en esa entidad se busca aplicar de manera más amplia el tamiz metabólico en recién nacidos.

El rostro humano: ansiedad y depresión en pacientes

Karla Báez Ángeles, directora de Acceso de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, A.C., reveló que el 72 por ciento de las enfermedades raras son genéticas, mientras que el 28 por ciento tiene otro origen. Añadió que el 86 por ciento de las personas que las padecen presentan ansiedad y el 75 por ciento depresión, lo que hace imprescindible una atención integral que considere la salud física y emocional.

La importancia de educar y capacitar

Miguel Cuéllar Mendoza, director de Vinculación de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, explicó que el 10 por ciento de la población puede tener alguna enfermedad rara. Señaló que la educación médica ayuda a una detección temprana y planteó la necesidad de reforzar la capacitación de los profesionales de la salud para reconocer síntomas que muchas veces pasan desapercibidos.

Fondo para enfermedades de baja prevalencia

Mariana Molina Jaimes, directora de Sostenibilidad del Sistema de Salud, propuso crear un fondo con presupuesto destinado exclusivamente a enfermedades de baja prevalencia. Subrayó que cada peso invertido debe generar el mayor impacto posible en la salud de los pacientes, garantizando eficiencia y equidad en la atención.

Uso racional de medicamentos y actualización de insumos

María del Rocío Rábago Rodríguez, responsable del Programa de Enfermedades Lisosomales del IMSS, compartió que el Instituto formó un grupo de trabajo interinstitucional para la Evaluación de Tecnologías. Su objetivo es analizar solicitudes de actualización de insumos y seleccionar los más adecuados, con el fin de lograr un uso racional de medicamentos y optimizar recursos.

Un marco jurídico y financiamiento sostenible

Jesús Navarro Torres, presidente de la Organización Mexicana de Enfermedades Raras, subrayó que los pacientes enfrentan pérdidas de oportunidad por falta de políticas claras. Propuso un marco jurídico acompañado de mecanismos de financiamiento sostenibles y una red integral que asegure diagnósticos oportunos.

Investigación y modelos de atención

Verónica Morán Barroso, especialista en Genética Médica del Hospital General de México, explicó la importancia de la Red de Centros de Excelencia como un modelo que combina atención médica especializada con investigación científica. Según dijo, este esquema puede mejorar de forma significativa la atención a pacientes con enfermedades de baja prevalencia.

Avances en técnicas moleculares

La especialista en Genética Molecular Humana, Claudia Gonzaga Jáuregui, explicó que el desarrollo de técnicas moleculares de alta resolución ha facilitado diagnósticos más precisos. Sin embargo, advirtió que muchos pacientes no tienen acceso a estos análisis genéticos, lo que limita sus posibilidades de recibir un tratamiento adecuado.

Protocolos, registros y reformas legales

Oscar Flores López, especialista en Política Pública en Salud, llamó a construir protocolos de observancia en todo el Sistema Nacional de Salud con base en evidencia científica y guías de práctica clínica.

Por su parte, el médico cirujano Antonio Arturo Loaeza Breakwell planteó la creación de un Registro Nacional de Pacientes híbrido, que permita compartir información entre instituciones y fortalecer la planeación en salud pública.

En el ámbito jurídico, Mario Mejía Kargl, experto en Derecho Sanitario, consideró que las enfermedades raras carecen de regulación adecuada y pidió una reforma integral a la Ley General de Salud.

Investigación clínica y estrategia nacional

Sheila Jasso Blancas, investigadora en dispositivos médicos, remarcó que la investigación clínica es esencial para acelerar el desarrollo de tratamientos y mejorar el acceso de los pacientes a terapias específicas. En esa misma línea, Jacqueline Tovar Casas, directora de la Fundación Mujer México-Cebras México, pidió que se instale una comisión especial en el Congreso que trabaje hacia una estrategia nacional de enfermedades raras.

Información y toma de decisiones

Luis Adrián Ortiz Blas, especialista en Salud Pública, subrayó que es necesario generar más información sobre tratamientos y sobre las personas involucradas en la toma de decisiones. Mientras tanto, el abogado Christian Alejandro López Silva propuso incluir en la Ley General de Salud la creación de un fondo específico, la integración de mecanismos de evaluación y una coordinación estrecha con el Consejo de Salubridad General.

