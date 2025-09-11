¿Dónde están los estudiantes? México enfrenta un descenso en la matrícula escolar

Ciudad de México.- Durante el ciclo escolar 2024-2025, se redujo la matrícula escolar en México en comparación con el año anterior, de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Este descenso reflejó cambios clave en educación pública y privada, además de resaltar desafíos estructurales que persisten para garantizar aprendizajes de calidad y acceso pleno.
Ante esto, el sistema educativo nacional registró 34.4 millones de alumnos inscritos al cierre del ciclo escolar 2024-2025. Esa cifra representa una caída del 1.26% frente a los 34.8 millones del ciclo previo.
La disminución se concentró en la educación pública: pasó de 29.2 millones a 28.8 millones de estudiantes matriculados.
En contraste, las instituciones privadas sumaron ligeramente más alumnos, pasando de 5.5 millones a 5.6 millones.
El descenso se dio principalmente en los niveles de educación inicial, preescolar y primaria.
Cobertura juvenil y comparaciones OCDE.
Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) informa que sólo el 60% de los jóvenes de 15 a 19 años estaba matriculado en el ciclo escolar pasado en México. Esa tasa quedó muy por debajo del promedio OCDE.
En otros países de la región, como Chile, dicha tasa alcanzó el 85%, mientras Brasil llegó al 72%.
Retraso en educación inicial.
En el rango de 3 a 5 años, sólo el 66% de los niños estaba inscrito en programas de educación inicial —una cifra menor al promedio requerido y decreciente respecto al 69% registrado en México en 2013.
México mejoró el porcentaje de personas de 25 a 34 años con educación superior: subió del 24% en 2019 al 29% el año pasado.
Sin embargo, sólo 2% de las personas en ese rango educativo tenía una maestría o grado equivalente, cifra muy inferior al promedio de la OCDE (16%).
También se observó que la probabilidad de acceder a estudios superiores variaba mucho dependiendo del nivel educativo de los padres, lo que confirmó una brecha social importante.
Además, la proporción del presupuesto público destinada a educación bajó.
Desde el punto de vista de la OCDE, México invirtió menos que otros países por alumno y dedicó una menor proporción del PIB a educación.
Estos datos mostraron que México enfrenta una reducción real en el acceso educativo durante 2024-2025, especialmente en los niveles más tempranos de aprendizaje.
Ante este panorama la organización Educación con Rumbo, puntualizó que cifras oficiales muestran una tendencia preocupante:
Cobertura en educación básica: disminuyó 1.3 puntos.
Abandono en media superior: pasó de 11.2% en 2022-2023 a 11.3% en 2024-2025.
ARH
CDMX
Eduardo, el profesor que falleció en la explosión de La Concordia
Enseñaba matemáticas
Ciudad de México.— La tragedia del Puente La Concordia en Iztapalapa dejó historias de dolor que marcaron a familias enteras. Entre las víctimas se encontró Eduardo Noé García Morales, profesor de Matemáticas.
El 10 de septiembre, una pipa de gas LP volcó y explotó en la calzada Ignacio Zaragoza, cerca de los límites entre Iztapalapa y Chalco.
Protección Civil de la Ciudad de México informó que el estallido dejó un saldo de seis personas fallecidas y alrededor de 90 lesionados.
La onda expansiva alcanzó vehículos y peatones. Entre las víctimas se encontraba Eduardo Noé García, de camino a sus labores como docente en una preparatoria oficial.
La despedida de una comunidad educativa
La Escuela Preparatoria Oficial 237 lamentó la muerte del maestro. En un mensaje difundido en redes sociales, expresó condolencias a la familia del docente fallecido.
El profesor también impartía clases en una secundaria técnica en Santa Cruz Meyehualco, donde la noticia provocó tristeza entre estudiantes y exalumnos que lo recordaron con mensajes emotivos.
“Fue el mejor maestro que me pudo haber tocado, siempre apasionado de su trabajo”, escribió una exalumna en un mensaje que circuló ampliamente en redes sociales.
Otros expresaron gratitud y cariño: “Siempre que nos veíamos me decía ‘¿cómo estás amigo?’, es una gran pena, no tengo palabras”, compartió un exalumno.
Los mensajes de sus alumnos y colegas
En los espacios digitales, cientos de estudiantes dejaron huellas de su aprecio. Cada mensaje resaltó no solo su profesionalismo, sino también su calidad humana.
“Un gran profesor y aún mejor persona, tuve la oportunidad de ser su alumno en la técnica 53”, comentó uno de los jóvenes afectados por la noticia.
El maestro Pablo Ontiveros González también compartió palabras: “Mi más sentido pésame a la apreciable familia por la pérdida del compañero Eduardo. Que en paz descanse”.
La frase “descansa en paz profe” se repitió decenas de veces, acompañada de anécdotas que subrayaban su paciencia, cercanía y apoyo a los estudiantes con problemas personales.
Una vida entregada a la enseñanza
Eduardo Noé García dedicó su vida profesional a la docencia en Matemáticas, una disciplina que enseñó con compromiso y pasión. Sus alumnos lo describieron como paciente y comprensivo.
Muchos coincidieron en que fue un profesor que no solo impartía conocimientos, sino que también brindaba escucha y consejo en momentos difíciles.
La comunidad escolar reconoció que su recuerdo permanecerá en cada alumno que aprendió con él, y en cada compañero que compartió su camino docente.
La explosión en La Concordia
La explosión del Puente La Concordia movilizó a más de 500 elementos de emergencia, incluyendo bomberos, Guardia Nacional y servicios médicos, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos.
Autoridades locales confirmaron que la pipa involucrada transportaba 49 mil 500 litros de gas LP. El impacto afectó al menos 18 vehículos en la zona.
Los lesionados fueron trasladados a distintos hospitales de la capital y del Estado de México, entre ellos el Hospital General de Zona 53 del IMSS y el Hospital Magdalena de las Salinas.
JAHA
CDMX
Alicia, la mujer que protegió a su nieta de la explosión de Iztapalapa
Un acto de heroísmo en medio de la tragedia
Ciudad de México. — La tarde del 10 de septiembre, la vida cambió bajo el Puente de la Concordia en Iztapalapa. Una pipa de gas explotó y desató el caos.
En medio del desastre, una imagen recorrió las redes sociales y conmovió a México. Alicia Matías Teodoro, abuela y trabajadora, protegió con su cuerpo a su nieta.
La explosión en el Puente de la Concordia
Alicia tenía 49 años y laboraba como despachadora en la base de camiones de Santa Martha. Antes, había trabajado vendiendo dulces en el mismo sitio.
Ese miércoles salió rumbo a su jornada laboral acompañada de su nieta Azuleth, de dos años. Como en otras ocasiones, la pequeña la acompañó durante su trabajo.
De acuerdo con sus familiares, Alicia no debía estar ahí ese día. Sin embargo, una serie de decisiones la colocó justo en el lugar del siniestro.
Así protegió Alicia a su nieta
El estruendo sacudió la calzada Ignacio Zaragoza sin previo aviso. Una nube de gas y fuego se expandió en apenas 15 segundos sorprendiendo a peatones y automovilistas.
Alicia reaccionó instintivamente y cubrió con su cuerpo a la niña. Con su decisión resguardó a su nieta del calor y de las partículas incendiarias que la rodeaban.
El pavimento ardía mientras el aire se llenaba de cenizas. Testigos captaron a la mujer herida, con el cabello y la ropa quemada, sosteniendo firme a la menor.
En otra escena impactante, Alicia apareció de rodillas sobre el asfalto. Abrazaba a la niña y mantenía la mirada baja, agotada, mientras resistía el dolor de sus heridas.
El rescate
Un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intervino en la emergencia. El policía tomó en brazos a la pequeña y la trasladó en motocicleta hasta un hospital cercano.
Parte del operativo quedó registrado en la cámara de cuerpo del agente. La abuela, en shock, caminó por sí misma hasta recibir atención médica en la zona.
El policía Sergio Ángel Soriano Buendía, de la Policía Bancaria e Industrial, relató cómo trasladó a la menor. El uniformado explicó que actuó guiado por instinto de protección.
“Corrí con mis compañeros para rescatar a quienes pudimos. Como pude, abracé a la niña mientras su ropa seguía quemándose”, narró en entrevista para Telediario.
El oficial explicó que su hermana y su cuñado llegaron en motocicleta en ese momento. Con su ayuda logró llegar a tiempo a un hospital.
“Íbamos en contrasentido y hasta chocamos, pero logramos entrar al hospital. La gente nos apoyó bastante”, compartió el uniformado, visiblemente afectado por la tragedia.
Los servicios de emergencia
La magnitud del siniestro obligó a un despliegue de emergencia. Bomberos, paramédicos, Guardia Nacional y Marina llegaron al sitio para atender a los lesionados y controlar la situación.
Hubo traslados en ambulancias aéreas y terrestres. La calzada Ignacio Zaragoza permaneció cerrada durante varias horas, mientras se realizaban maniobras de seguridad y atención médica.
Alicia y su nieta recibieron atención inicial en el Hospital General de Zona 53 del IMSS, en el Estado de México, según informó el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Debido a la gravedad de las lesiones, Alicia fue trasladada al Hospital Magdalena de las Salinas, especializado en quemaduras. Su diagnóstico médico es crítico y continúa en terapia intensiva.
La situación de Alicia y su nieta
Alicia sufrió quemaduras profundas en el 98% de su cuerpo. Permanece en estado delicado, con pérdida de memoria y confusión tras haber entrado en shock, informó su familia.
Su hija Rosa relató a Telediario: “Hagan todo por salvar a mi mamá. Ella no debía estar ahí. Protegió con su cuerpo a la bebé”.
La pequeña Azuleth presentó quemaduras en el 60% de su cuerpo, principalmente en brazos y piernas. Aunque delicada, su condición fue reportada como estable por los médicos.
“Nos dijeron que está bien, pero está anestesiada. Tiene quemaduras en su carita, brazos y piernas”, relató Rosa, hija de Alicia y madre de la menor.
Balance oficial
La secretaria de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa, confirmó que el número de fallecidos por la explosión aumentó a seis.
Autoridades de la capital y del Estado de México mantienen coordinación para atender a los heridos. Hospitales públicos y de especialidad han recibido a los lesionados más graves.
JAHA
CDMX
“Traslados y tortas”, joven repartidor ayuda a familias de víctimas en el Puente de la Concordia
Ciudad de México.— En medio de la tragedia por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, Ciudad de México, una familia se convirtió en esperanza para quienes corren de hospital en hospital buscando a sus seres queridos.
Edson Alair Martínez, repartidor en aplicación, decidió junto a su esposa y su familia tender la mano a desconocidos. Su iniciativa alivió la angustia de muchos y mostró que la solidaridad surge donde menos se espera.
Ayudar sin pedir nada a cambio
Edson regresaba con su hija de la escuela cuando se enteró del accidente. La magnitud del hecho lo llevó a cambiar su rutina. “Vi que varios familiares iban al hospital de la Vocacional 7 y de ahí los mandaban a otro, los traían vuelta y vuelta y no es como que estuviera aquí a la vuelta de la esquina”, relató.
Ante esa situación, pidió a su esposa un letrero para ofrecer traslados gratuitos en motocicleta a los familiares de las víctimas. “Fue algo que nació de uno mismo, sin costo alguno. Publicamos en algunos grupos y hubo quienes quisieron mandarme dinero para la gasolina, pero a todos les dije que no”, explicó.
Una familia unida en la solidaridad
El gesto de Edson se convirtió en una acción compartida. Su tía, también conductora en aplicación, se unió a la tarea con su automóvil, y su abuela, a pesar de su edad, decidió preparar tortas en casa para repartir a quienes pasan horas enteras en hospitales. “Ella ya no tiene mucha movilidad, pero quiso ayudar. Nos dijo que las tortas eran su forma de estar presente”, contó Edson.
La iniciativa de esta familia marcó la diferencia para quienes se encontraban agotados por la incertidumbre y la falta de información en los hospitales.
Yo los llevo
La explosión en el Puente de la Concordia dejó un saldo doloroso y mostró la vulnerabilidad de las familias ante las emergencias. Sin embargo, también reveló que la fuerza de la comunidad puede amortiguar el impacto de la tragedia. Historias como la de Edson y su familia recuerdan que en medio de la desgracia siempre existen manos dispuestas a sostener a otros.
La explosión dejó decenas lesionados y familias de movilizaron a distintas instituciones de salud de la Ciudad de México Entre protocolos y traslados, los familiares enfrentaron largas jornadas de espera, y fue ahí donde surgió la ayuda inesperada.
Gestos de solidaridad
La solidaridad de una familia en Iztapalapa es un respiro en medio del dolor. La acción de Edson, su esposa, su tía y su abuela mostró que los gestos sencillos —un traslado, un alimento, una palabra de aliento— pueden convertirse en el soporte más valioso en medio de la adversidad.
ebv
CDMX
Vecinos héroes en la tragedia del Puente de la Concordia
Ciudad de México.— La tarde que parecía rutinaria se convirtió en una escena de horror cuando una explosión estremeció a Iztapalapa. Eran las 14:28 horas del miércoles 10 de septiembre cuando una pipa de gas estalló a la altura del Puente de la Concordia y la calma se transformó en gritos, humo y llamas que arrasaron todo a su paso.
El instante que cambió todo
El estruendo cimbró las colonias Lomas de Zaragoza y San Miguel Teotongo. En segundos, autos quedaron reducidos a fierros calcinados, ropa chamuscada cubrió las banquetas y la carretera se cubrió con una neblina blanca que confundía a todos. Conductores desesperados retrocedían mientras otros salían de sus vehículos buscando refugio. En medio del caos, hombres y mujeres corrían con la ropa ardiendo, pidiendo auxilio.
Primeros en responder
Los vecinos no esperaron instrucciones. Con cubetas de agua, garrafones y lo que tuvieran a la mano se convirtieron en rescatistas improvisados. Intentaban apagar las llamas en los cuerpos de quienes se consumían en plena calle. Otros sacaban cobijas para envolver a las víctimas y trasladarlas con apoyo de policías y paramédicos hacia ambulancias improvisadas. La solidaridad brotó de inmediato, aun con el miedo latente.
Entre ruinas y humo
La avenida y las calles quedaron marcadas por cenizas, pertenencias calcinadas y la imagen de vehículos reducidos a chatarra. Las columnas de humo eran combatidas por brigadas de Protección Civil que se unieron al esfuerzo vecinal. No había espacio para la indiferencia, solo para salvar vidas en medio del desastre.
La fuerza de una comunidad
La tragedia recordó la vulnerabilidad de una ciudad que convive con riesgos diarios, pero también mostró la fortaleza de sus habitantes. La reacción de los vecinos, que no dudaron en arriesgarse para auxiliar, se convirtió en símbolo de esperanza en medio del dolor.
ebv
