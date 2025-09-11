¿Dónde están los estudiantes? México enfrenta un descenso en la matrícula escolar

Ciudad de México.- Durante el ciclo escolar 2024-2025, se redujo la matrícula escolar en México en comparación con el año anterior, de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Este descenso reflejó cambios clave en educación pública y privada, además de resaltar desafíos estructurales que persisten para garantizar aprendizajes de calidad y acceso pleno.

Ante esto, el sistema educativo nacional registró 34.4 millones de alumnos inscritos al cierre del ciclo escolar 2024-2025. Esa cifra representa una caída del 1.26% frente a los 34.8 millones del ciclo previo.

La disminución se concentró en la educación pública: pasó de 29.2 millones a 28.8 millones de estudiantes matriculados.

En contraste, las instituciones privadas sumaron ligeramente más alumnos, pasando de 5.5 millones a 5.6 millones.

El descenso se dio principalmente en los niveles de educación inicial, preescolar y primaria.

Cobertura juvenil y comparaciones OCDE.

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) informa que sólo el 60% de los jóvenes de 15 a 19 años estaba matriculado en el ciclo escolar pasado en México. Esa tasa quedó muy por debajo del promedio OCDE.

En otros países de la región, como Chile, dicha tasa alcanzó el 85%, mientras Brasil llegó al 72%.

Retraso en educación inicial.

En el rango de 3 a 5 años, sólo el 66% de los niños estaba inscrito en programas de educación inicial —una cifra menor al promedio requerido y decreciente respecto al 69% registrado en México en 2013.

México mejoró el porcentaje de personas de 25 a 34 años con educación superior: subió del 24% en 2019 al 29% el año pasado.

Sin embargo, sólo 2% de las personas en ese rango educativo tenía una maestría o grado equivalente, cifra muy inferior al promedio de la OCDE (16%).

También se observó que la probabilidad de acceder a estudios superiores variaba mucho dependiendo del nivel educativo de los padres, lo que confirmó una brecha social importante.

Además, la proporción del presupuesto público destinada a educación bajó.

Desde el punto de vista de la OCDE, México invirtió menos que otros países por alumno y dedicó una menor proporción del PIB a educación.

Estos datos mostraron que México enfrenta una reducción real en el acceso educativo durante 2024-2025, especialmente en los niveles más tempranos de aprendizaje.

Ante este panorama la organización Educación con Rumbo, puntualizó que cifras oficiales muestran una tendencia preocupante:

Cobertura en educación básica: disminuyó 1.3 puntos.

Abandono en media superior: pasó de 11.2% en 2022-2023 a 11.3% en 2024-2025.

