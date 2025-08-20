Educación como motor de dignidad y oportunidades

Ciudad de México. — Con la temporada de graduaciones, en Tiktok se popularizó un trend que muestra el orgullo de los egresados de las universidades por su familia y los oficios que les dieron educación.

Jóvenes universitarios celebran sus logros mostrando con orgullo los oficios humildes de sus familias, quienes hicieron posible que alcanzaran una carrera profesional.

A decir de algunos usuarios, la tendencia recuerda que la educación es una herencia familiar y un derecho que abre camino a la dignidad.

Por ello, los internautas felicitan a los nuevos profesionistas y les piden en los comentarios de las publicaciones que no olviden sus orígenes.

Familias como cimiento de la educación

Los videos muestran a estudiantes con toga y birrete en universidades como la UNAM, pero el foco está en padres, madres y abuelos que sostienen la educación con su trabajo diario. Muchos clips muestran negocios modestos: puestos de sopes, paleterías o pollerías.

Los jóvenes acompañan sus fotos con frases que simulan la ausencia de los locales por un día especial: “¿Qué raro, por qué no vino tía Elena a vender comida?”.

Según el INEGI, más del 40 % de los estudiantes en México dependen económicamente de sus familias para completar la universidad.

Los videos combinan nostalgia y orgullo, mostrando cómo el esfuerzo cotidiano de los padres permite que los jóvenes superen barreras educativas y accedan a oportunidades que dignifican sus vidas.

“Qué raro, por qué no vinieron a trabajar…”

Uno de los casos más comentados fue el del joven conocido como los señores del pollo. Ese día decidió acudir a la universidad para tomarse fotos de graduación junto a su familia, quienes vendieron camotes para costear la carrera. La publicación en TikTok rápidamente acumuló miles de reacciones con mensajes de admiración y orgullo.

El trend no solo celebra los títulos universitarios, también visibiliza, a decir de los usuarios, el esfuerzo colectivo detrás de cada logro.

Destaca que la educación es un patrimonio familiar y un derecho que abre puertas a la dignidad, mostrando que cada graduación refleja historias de sacrificio, perseverancia y unidad.

Rezago educativo y el valor de la continuidad escolar

México aún enfrenta retos importantes en educación. Según el Análisis De Los Resultados De La Medición De La Pobreza Multidimensional del INEGI, 18.6 % de la población presenta rezago educativo, incluyendo desde niños que no asisten a la escuela hasta adultos sin primaria, secundaria o bachillerato completo.

Las diferencias entre zonas urbanas y rurales persisten: 14.8 % de rezago en áreas urbanas frente a 32.2 % en rurales, siendo Chiapas, Oaxaca y Guerrero los estados más afectados.

Los videos virales de TikTok reflejan cómo la educación puede transformarse en un legado familiar, capaz de reducir el rezago educativo. Además pueden fortalecer la cohesión social.

La educación no es solo un logro individual, sino un patrimonio de familia que abre camino a la dignidad y a un futuro más justo para todos.

