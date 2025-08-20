Nacional
Educación como motor de dignidad y oportunidades
“Que raro, no vino a trabajar…” el trend que refleja la realidad de la educación en México
Ciudad de México. — Con la temporada de graduaciones, en Tiktok se popularizó un trend que muestra el orgullo de los egresados de las universidades por su familia y los oficios que les dieron educación.
Jóvenes universitarios celebran sus logros mostrando con orgullo los oficios humildes de sus familias, quienes hicieron posible que alcanzaran una carrera profesional.
A decir de algunos usuarios, la tendencia recuerda que la educación es una herencia familiar y un derecho que abre camino a la dignidad.
Más para leer: Jóvenes encuentran en la educación media superior un camino de esperanza
Por ello, los internautas felicitan a los nuevos profesionistas y les piden en los comentarios de las publicaciones que no olviden sus orígenes.
Familias como cimiento de la educación
Los videos muestran a estudiantes con toga y birrete en universidades como la UNAM, pero el foco está en padres, madres y abuelos que sostienen la educación con su trabajo diario. Muchos clips muestran negocios modestos: puestos de sopes, paleterías o pollerías.
Los jóvenes acompañan sus fotos con frases que simulan la ausencia de los locales por un día especial: “¿Qué raro, por qué no vino tía Elena a vender comida?”.
Según el INEGI, más del 40 % de los estudiantes en México dependen económicamente de sus familias para completar la universidad.
Los videos combinan nostalgia y orgullo, mostrando cómo el esfuerzo cotidiano de los padres permite que los jóvenes superen barreras educativas y accedan a oportunidades que dignifican sus vidas.
“Qué raro, por qué no vinieron a trabajar…”
Uno de los casos más comentados fue el del joven conocido como los señores del pollo. Ese día decidió acudir a la universidad para tomarse fotos de graduación junto a su familia, quienes vendieron camotes para costear la carrera. La publicación en TikTok rápidamente acumuló miles de reacciones con mensajes de admiración y orgullo.
El trend no solo celebra los títulos universitarios, también visibiliza, a decir de los usuarios, el esfuerzo colectivo detrás de cada logro.
Destaca que la educación es un patrimonio familiar y un derecho que abre puertas a la dignidad, mostrando que cada graduación refleja historias de sacrificio, perseverancia y unidad.
Rezago educativo y el valor de la continuidad escolar
México aún enfrenta retos importantes en educación. Según el Análisis De Los Resultados De La Medición De La Pobreza Multidimensional del INEGI, 18.6 % de la población presenta rezago educativo, incluyendo desde niños que no asisten a la escuela hasta adultos sin primaria, secundaria o bachillerato completo.
Las diferencias entre zonas urbanas y rurales persisten: 14.8 % de rezago en áreas urbanas frente a 32.2 % en rurales, siendo Chiapas, Oaxaca y Guerrero los estados más afectados.
Los videos virales de TikTok reflejan cómo la educación puede transformarse en un legado familiar, capaz de reducir el rezago educativo. Además pueden fortalecer la cohesión social.
La educación no es solo un logro individual, sino un patrimonio de familia que abre camino a la dignidad y a un futuro más justo para todos.
JAHA
México
Jóvenes encuentran en la educación media superior un camino de esperanza
Ciudad de México.- La posibilidad de acceder a la educación media superior cambia la vida de miles de jóvenes que, con esfuerzo y apoyo familiar, encuentran en el estudio una herramienta de dignidad.
Cada ciclo escolar, estudiantes de distintas comunidades logran continuar sus estudios más allá de la secundaria.
Además, esta opción representa mucho más que un aula: significa puertas abiertas hacia empleos mejor remunerados.
Incluso, mejores oportunidades de innovación y la construcción de un proyecto de vida.
La matrícula en este nivel educativo crecerá para este nuevo ciclo escolar, lo que refleja un aumento en la confianza de las familias en la formación académica.
Muchos jóvenes, que antes enfrentaban limitaciones económicas o sociales, decidieron dar el paso y continuar aprendiendo.
Acceder a la educación media superior no solo fortalece conocimientos.
También cultiva valores como la disciplina, la responsabilidad y la solidaridad. Para muchas familias.
Incluso, ver a un hijo con un uniforme escolar o con un libro en las manos significa orgullo, esperanza y la certeza de que el futuro podía mejorar.
La formación académica en este nivel brinda competencias que aumentan la oportunidad laboral y acercan a los jóvenes a la posibilidad de estudios universitarios.
El acceso a la educación media superior permitirá que comunidades enteras visualizaran un porvenir distinto.
Te puede interesar: Leer cada día: un hábito sencillo que fortalece la mente y alivia el estrés
Además, jóvenes que antes pensaban en abandonar sus estudios, ahora se convertirán en ejemplos de constancia para sus hermanos, vecinos y amigos.
Además, en muchos casos, el esfuerzo académico fortalecerá el tejido social, al mostrar que con estudio se podían enfrentar desigualdades y aspirar a mejores condiciones de vida.
Asimismo, cada aula se transforma en un espacio donde se forjan sueños colectivos y se construye identidad.
México
Estos son los beneficios de madrugar para la salud física y mental
Ciudad de México.- Un estudio reciente mostró que quienes se levantaron temprano mejoraron su ánimo, su descanso y su salud metabólica. Esa práctica generó mayor productividad y bienestar.
Diversos informes y estudios confirmaron que madrugar reguló el ritmo circadiano, incrementó la actividad física y redujo los riesgos metabólicos.
Expertos resaltaron que la luz del amanecer fortaleció el sistema de alerta temprano y actuó como antidepresivo natural.
Un proyecto en Castilla-La Mancha, España, evaluó cómo órganos como riñón y páncreas respondieron mejor cuando se respetaron horarios regulares y se redujo la exposición a pantallas
Levantarse temprano facilitó mejores patrones de sueño, elevó el estado de ánimo y disminuyó síntomas propios de alteraciones del ritmo circadiano.
Además, evitó consecuencias físicas negativas como obesidad, problemas cardiovasculares o alteraciones inmunológicas
Los especialistas recomendaron adoptar hábitos graduales, evitar pantallas por la noche y sincronizarse con la luz natural para optimizar el descanso.
Te puede interesar: Mauricio Sulaimán: JC Chávez, “deshecho” por situación de su hijo
Adoptar el hábito de madrugar despertó beneficios concretos, tanto en la salud como en la calidad de vida. El cambio silencioso dio paso a días más claros, saludables y llenos de propósito.
ARH
México
Escuelas seguras: prevención del bullying antes del regreso a clases
Ciudad de México.- El bullying dejó de ser un tema menor. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cerca del 40% de niñas y niños en primarias y secundarias vivieron algún tipo de acoso escolar en México.
Ante este escenario, World Vision México intensificó sus esfuerzos para prevenir la violencia en las aulas y promover entornos seguros, donde estudiantes y docentes puedan desarrollarse sin miedo.
Por ello, la organización instó a las autoridades educativas a dotar a los docentes de herramientas que les permitan identificar y atender casos de violencia, además de cuidar la salud mental de sus estudiantes.
Para Mario Valdez Guzmán, director ejecutivo de Impacto de World Vision México, destacó que los maestros necesitan formación constante para garantizar que la educación sea segura y significativa.
“Los docentes deben estar equipados para detectar casos de acoso entre alumnos y tomar medidas adecuadas”, afirmó.
POr otro lado, el acoso escolar no sólo afectó la salud emocional de miles de estudiantes, también provocó deserción y retraso en el aprendizaje.
El más reciente Informe Nacional sobre la Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes, el 90% de los alumnos encuestados no se sintió seguro en todo momento dentro o fuera de la escuela.
Además, el ciberbullying, con mensajes humillantes, difusión de fotografías sin consentimiento o la creación de perfiles falsos.
Lo que convierte en una amenaza cotidiana para niñas, niños y adolescentes.
Te puede interesar: Tres bendiciones: el milagro de los trillizos que llena de vida a Tabasco
¿Cómo pueden protegerse los estudiantes?
Asimismo, compartió una guía con recomendaciones para prevenir y detener el acoso digital:
Hablar con padres o maestros si sufren agresiones en línea.
No compartir contraseñas ni accesos a redes sociales.
Activar funciones de seguridad y bloqueo en plataformas digitales.
Cuidar la información personal que publican en internet.
Reportar perfiles y mensajes ofensivos.
Una apuesta por la esperanza
Además, World Vision México planteó la necesidad de asignar más recursos públicos para apoyar a víctimas, reforzar programas de salud mental e impulsar la reintegración escolar.
La organización insistió en que la escuela debe convertirse en un lugar de confianza, respeto y comunidad. Toda niña y todo niño merece aprender sin miedo.
ARH
México
Cuidado con WhatsApp y videojuegos: detectan secuestros virtuales contra niños en México
Ciudad de México.— En Ecatepec, Estado de México una madre vivió horas de angustia cuando recibió una llamada que aseguraba tener retenida a su hija de 11 años. La menor no respondía el teléfono y la voz que hablaba por la línea exigía dinero de inmediato. Mientras tanto, la jovencita se encontraba escondida en la azotea de la casa, convencida por los delincuentes de que si hacía ruido pondría en riesgo a su familia.
Juegos y redes como puerta de entrada
La policía cibernética del Estado de México identificó que delincuentes han sofisticado su método. A diferencia de los secuestros virtuales tradicionales que afectaban principalmente a adultos, esta variante se dirige ahora a niños y adolescentes.
Los delincuentes utilizan perfiles falsos en videojuegos en línea y redes sociales. Ahí ganan la confianza de los menores y logran obtener información personal: nombres de familiares, direcciones, rutinas y hasta fotografías. Con esos datos construyen amenazas creíbles y generan un ambiente de terror tanto en el menor como en sus padres.
Cuando la víctima cae en la trampa, los criminales ordenan al niño aislarse en un cuarto, un baño o incluso fuera de su casa, para que no pueda responder a la familia. Al mismo tiempo, llaman a los padres asegurando que el hijo está secuestrado y exigen depósitos que van de 10 mil a 100 mil pesos.
Cómo operan los ciberdelincuentes
El modus operandi incluye tres pasos principales:
Contacto inicial: el delincuente entra en juegos en línea o redes sociales, se presenta como un amigo, primo lejano o compañero de clase.
LEE Celular: la adicción que hunde a niñas, niños y adolescentes
Manipulación psicológica: convence al menor de obedecer instrucciones bajo amenazas, como apagar el celular o esconderse para no ser “descubierto”.
Extorsión a la familia: con la desaparición simulada del niño, llaman a los padres para pedir dinero urgente, haciéndoles escuchar gritos o grabaciones para reforzar el engaño.
La Policía Cibernética advierte sobre ciertos signos que pueden encender alarmas en el hogar:
Mensajes extraños enviados desde cuentas de familiares.
Peticiones urgentes de dinero sin una explicación coherente.
Cambios en el comportamiento del menor, como ansiedad frente al celular o la computadora.
Llamadas insistentes de números desconocidos.
Hablar en casa sobre el uso responsable de internet resulta clave. Los menores deben saber que nunca deben compartir información personal con desconocidos ni reaccionar a mensajes intimidantes sin comunicarlo a sus padres.
Estrategias de prevención para las familias
La recomendación más inmediata es mantener una comunicación abierta con los hijos y establecer un plan de seguridad digital. Entre las medidas sugeridas se encuentran:
Configurar controles parentales en dispositivos electrónicos.
Revisar periódicamente la configuración de privacidad en redes sociales y videojuegos.
Definir un protocolo familiar para responder ante llamadas sospechosas.
En caso de recibir amenazas, evitar depósitos, mantener la calma y contactar al menor para verificar su seguridad.
Cifras que muestran la vulnerabilidad
Datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) registran que 93 menores fueron víctimas de secuestro en el país durante 2024. Entre ellos, 43 eran niñas y 50 niños y adolescentes.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
“Un mal diagnóstico de disforia de género me dejó consecuencias irreversibles”: historia de Karen Quiñones
Educación como motor de dignidad y oportunidades
Jóvenes encuentran en la educación media superior un camino de esperanza
Leer cada día: un hábito sencillo que fortalece la mente y alivia el estrés
Inteligencia artificial: una aliada para el regreso a clases
¿Cuánto ganan las trabajadoras domésticas en México?
Australia financia aborto de bebé sano y mujer usa el dinero para vacaciones
Amy Winehouse: cuando la fama y la libertad no son suficientes
Mateo e Iker ganaron la Olimpiada de Matemáticas gracias al apoyo de sus familias
¿Qué será de él cuando yo no esté?, padres temen por el futuro de sus hijos autistas
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
¿Hay vida eterna? Javier Cercas viajó hasta el fin del mundo para obtener la respuesta al misterio del Cristianismo
Superman vuelve con un mensaje de esperanza
Te Recomendamos
-
Celebridadeshace 2 días
Respeto, amistad y familia: así vivió Franco Escamilla su noche de victoria
-
Felipe Monroyhace 2 días
León XIV ante el margen episcopal en la Iglesia mexicana
-
Estadoshace 2 días
Primero la familia: Querétaro blinda a niños y jóvenes contra música que enaltece el crimen
-
Méxicohace 2 días
Cuidar relaciones, es vivir mejor: el hallazgo de Harvard