Educación superior y uso ético de la inteligencia artificial en México

Ciudad de México.— La seguridad de los jóvenes enfrenta un escenario marcado por la incertidumbre sobre el futuro, una condición que incide en su bienestar, permanencia en los espacios educativos y la forma de relacionarse con el entorno social, de acuerdo con datos y análisis presentados desde el ámbito académico y de la salud pública.

Trastornos mentales en adolescentes

Mariana Gutiérrez Lara, titular del Seminario de Investigación en Juventud de la Universidad Nacional Autónoma de México, informó que la Organización Panamericana de la Salud, dio a conocer que una de cada siete personas de entre 10 y 19 años, equivalente al 14.3 por ciento, presenta algún trastorno mental.

Este panorama, dijo, se inserta en un contexto donde los jóvenes enfrentan cambios acelerados en los ámbitos social, educativo y tecnológico.

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que los adolescentes con trastornos pueden enfrentar exclusión social, discriminación, estigmatización, dificultades educativas, afectaciones a la salud física y posibles vulneraciones a sus derechos humanos, factores que influyen en la búsqueda de ayuda o en la adopción de conductas de riesgo.

Incertidumbre y relaciones juveniles

De acuerdo con Gutiérrez Lara, la sensación de falta de certidumbre se encuentra presente entre amplios sectores juveniles y tiene efectos en sus relaciones personales y en el acceso a los espacios educativos. Por ello, subrayó la necesidad de abordar este fenómeno desde la investigación y la escucha directa de las juventudes.

En este contexto, la UNAM ha desarrollado acciones de apoyo dirigidas a su comunidad estudiantil, mientras el Seminario de Investigación en Juventud trabaja en el análisis de los retos que enfrentan los jóvenes, entre ellos los vínculos mediados por tecnologías, las experiencias de quienes viven procesos migratorios y las transformaciones en las masculinidades.

Aportes desde la universidad

El trabajo del Seminario se orienta a generar mecanismos que permitan comprender cómo los jóvenes viven las transiciones hacia la adultez y qué acciones pueden impulsarse desde la Universidad para contribuir a la sociedad. Este enfoque contempla el aprovechamiento de los ámbitos públicos, privados y digitales como espacios de interacción.

Con ese objetivo, se decidió actualizar y fortalecer esta iniciativa académica mediante una agenda enfocada en profundizar líneas de investigación sobre problemáticas actuales y emergentes, impulsar nuevas rutas de estudio con impacto social, ampliar los espacios de formación y facilitar el diálogo entre la Universidad, colectivos juveniles, organizaciones civiles y redes académicas nacionales e internacionales.

Cambios en las dinámicas juveniles

Desde la creación del Seminario en 2008, las dinámicas juveniles han experimentado cambios significativos, asociados a la pandemia de COVID-19 y a la incorporación constante de tecnologías que modificaron las formas de relación. Este proceso ha dado lugar a transformaciones sociales y experiencias subjetivas que hoy forman parte central del análisis académico.

Gutiérrez Lara explicó que hace dos décadas la interacción humana se desarrollaba principalmente de manera presencial, mientras que en la actualidad existen múltiples formas de comunicación que han redefinido los modos de acercamiento y contacto entre las personas.

Herramientas para el bienestar juvenil

En esta nueva etapa, el Seminario trabaja en la construcción colectiva de herramientas psicosociales orientadas a acompañar a los jóvenes en su tránsito hacia la adultez, con atención a su desarrollo personal y a las formas de socialización y diálogo que se presentan en el contexto actual.

Parte de este trabajo se centra en analizar los procesos de adaptación de las juventudes y en identificar la presencia de estrés, ansiedad o depresión, así como en valorar los mecanismos que pueden contribuir a su desarrollo personal.

Líneas de investigación prioritarias

Entre las líneas de trabajo que se impulsan se encuentran la salud integral, que abarca el autocuidado físico, cognitivo, social y emocional; el manejo no violento de conflictos y la comunicación asertiva; el análisis de nuevas masculinidades; el uso ético y responsable de la inteligencia artificial y las redes sociales; así como los retos que enfrentan los jóvenes migrantes, tanto en procesos de retorno como de movilidad hacia otros países.

La atención a estos factores forma parte del análisis sobre las condiciones que inciden en la seguridad de los jóvenes y en la construcción de entornos que favorezcan su desarrollo y permanencia en la vida social y educativa.

ebv